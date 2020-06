Busfahrer mit ihren Reisebussen demonstrieren am 27. Mai 2020 in Berlin auf der Straße des 17. Juni .i

Reisebusse fahren laut VIZ am Mittwoch auf einer Sternfahrt durch Berlin. Warnung vor Verkehrsbehinderungen.

Mehr als 500 Reisebusse werden am Mittwoch in Berlin zu einer Sternfahrt erwartet. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Montag mit.

