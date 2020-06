Neuer Streit um Vorkaufsrecht des Senats

Der ehemalige Firmensitz von Hypoport in der Klosterstraße 71 in Mitte: Die Finanzverwaltung will das Gebäude nun zunächst als Umzugsdrehscheibe nutzen. Daran gibt es Kritik.

Der SDax-Konzern Hypoport verlor seinen Hauptsitz in der Klosterstraße in Mitte an das Land. An den neuen Plänen für das Gebäude gibt es Kritik.

Berlin. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus wirft dem Senat Planlosigkeit im Umgang mit angekauften Flächen und Gebäuden vor. Hintergrund ist das neue Vorhaben für das Gebäude an der Klosterstraße 71 in Mitte. Das Haus hatte sich das Land im vergangenen Jahr per Vorkaufsrechts gesichert – und so das am deutschen Börsenindex SDax notierte Unternehmen Hypoport vom Standort vertrieben. Nun will die Finanzverwaltung das Haus zunächst lediglich als Umzugsdrehscheibe nutzen, um die Sanierung ihres Hauptstandorts vorantreiben zu können.