Gewitter ziehen über Berlin und Brandenburg hinweg

Berlin. Das sommerliche Wetter in Berlin mit Temperaturen bis zu 30 Grad ist am Sonnabendnachmittag vom ersten schweren Gewitter in diesem Jahr unterbrochen worden.

Um kurz nach 14 Uhr gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung heraus. Diese war zunächst bis 18 Uhr gültig. Am frühen Nachmittag zogen die ersten Gewitter über Berlin. In Prenzlauer Berg fielen bis zu 1,5 Zentimeter große Hagelkörner vor Himmel. Blitze zuckten über Berlin, Donner grollte bedrohlich, dazu prasselte starker Regen herab.

Um 14.29 Uhr setzte der Deutsche Wetterdienst die Warnstufe von 3 auf 4 herauf, warnte vor extremen Gewittern mit heftigem Starkregen und Windböen. Gegen 16 Uhr wurde die Warnung dann wieder von "extrem" auf "schwer" herabgestuft.

Die Warnung galt am Nachmittag für Berlin, für die Kreise Oberhavel, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, die Stadt Potsdam und den Kreis Potsdam-Mittelmark sowie die Kreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin. Dabei könne stellenweise heftiger Starkregen mit mehr als 60 Litern pro Quadratmeter fallen, hieß es. Auch Sturmböen seien möglich.

Menschen sollten alle Fenster und Türen schließen und Gegenstände im Freien sichern. "Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!", heißt es in der Warnung.

In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter der Prognose zufolge dann in Richtung Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern weiter. Am Sonntag sei eine deutliche Beruhigung zu erwarten, so der Meteorologe. Nachmittags sei zwar noch mit einzelnen Schauern im Havelland und in der Prignitz zu rechnen, ansonsten soll es aber überwiegend sehr warm und trocken bleiben - auch in Berlin.

Wetter in Berlin und Brandenburg: die Vorhersage des DWD im Detail

Am Sonnabend zu Beginn teils stark bewölkt, im Tagesverlauf Übergang zu wechselnder Bewölkung. Ab dem Mittag gebietsweise Schauer und Gewitter, lokal mit unwetterartigem Starkregen, Sturmböen bis 90 km/h (Bft 10) und Hagel. Extrem heftiger Starkregen mit mehr als 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagelansammlungen und größerer Hagel nicht ausgeschlossen. Schwülwarm bei Höchstwerten zwischen 28 und 30 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Am Sonntag neben Wolken auch vermehrt heitere Abschnitte. Besonders im Westen und Süden Brandenburgs örtlich Schauer, ab dem Mittag wieder steigendes Gewitterpotential. Lokal Starkregen, Hagel und stürmische Böen. Am Abend nachlassend. In den übrigen Regionen meist trocken. Höchsttemperatur zwischen 25 und 29 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 12 Grad. Schwacher Nordostwind.