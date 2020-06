In Deutschland kamen Zehntausende zu Demonstrationen gegen Rassismus und um George Floyd zu gedenken. Überall konnten die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden.

Wenn in Berlin Abstandsregeln auf Demonstrationen nicht eingehalten werden können, sollen Ausweichrouten geprüft werden.

Berlin. Der Senat will intensiver mit Anmeldern von Demonstrationen über die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln verhandeln. „Künftig sollte die Überprüfung der Hygienekonzepte noch intensiver in den Kooperationsgesprächen vor der Veranstaltung diskutiert werden“, sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen. Sollten begründete Zweifel an der Durchführbarkeit bestehen, müsste über alternative Demonstrationsrouten oder Kundgebungsplätze gesprochen werden.