Berliner Senat kippt die Abstandsregeln an den Schulen

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll in wenigen Tagen einsatzbereit sein. In Berlin zeigen sich die Bürger gespalten, ob sie sich die App herunterladen wollen.

Berlin. Im Kita- und Schulbereich der Hauptstadt soll zügig der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Das beschloss am Dienstag der Berliner Senat. So sollen alle Kinder mit einem Kitaplatz spätestens bis zum 22. Juni in ihre Einrichtung zurückkehren und dort im vollen Umfang betreut werden. Der Prozess der Rückkehr für die Kitas in den Regelbetrieb beginnt laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ab dem 15. Juni und soll eine Woche später abgeschlossen sein. „Wichtig ist, dass in den Kitas weiterhin in festen Gruppen betreut wird“, betonte Scheeres. Das Konzept offener pädagogischer Gruppen sei aktuell nicht möglich. Allerdings ist die Gruppengröße nicht mehr zahlenmäßig auf maximal zehn Kinder begrenzt.