Polizisten nehmen bei einer Demo in Berlin Ende Mai einen Mann fest (Archivbild).

Bürger sollen sich mit Beschwerden an neue unabhängige Stelle wenden können. Die Opposition hält den Posten für überflüssig.

Innere Sicherheit Berlin will Anlaufstelle für Kritik an Polizei schaffen

Berlin. In der Bürgerrechtsbewegung kursierte die Forderung schon vor Jahrzehnten. Nun soll sie in Berlin Gesetz werden: Eine unabhängige Stelle soll Anlaufpunkt für Bürger sein, die sich von Polizisten oder Vertretern anderer Behörden ungerecht behandelt fühlen. Grundsätzlich einigten sich SPD, Linke und Grüne schon im Koalitionsvertrag auf einen solchen „Polizei- und Bürgerbeauftragten“. Mittlerweile liegt ein Gesetzesentwurf vor. Am Montag waren im Innenausschuss dazu Experten geladen.