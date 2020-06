Auf einer 900 Quadratmeter großen Wiese in Rahnsdorf sollen möglichst ideale Lebensbedingungen für die bedrohten Insekten geschaffen werden.

Der Rahnsdorfer Bürgerverein erhält 3050 Euro und will die bedrohten Insekten schützen.

Berlin. Gion Voges kann sein Glück kaum fassen: Als Vorstandsvorsitzender des Bürgervereins für Rahnsdorf soll er rund 3050 Euro von der Lotto-Stiftung Berlin erhalten. Das Geld soll in das von der Initiative 2018 ins Leben gerufene Wildbienenprojekt fließen und werde dringend für den Bau eines Gartenhauses und dessen Gestaltung benötigt. „Ich freue mich natürlich sehr, denn für uns, als erstes Wildbienenprojekt in Berlin, ist das ein großer Erfolg“, so Voges.