Berlin: „Silent Demo“ heute nach Tod von George Floyd

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd demonstrieren in Berlin seit 14 Uhr auf dem Alexanderplatz tausende Menschen gegen Rassismus. Angemeldet waren 1500 Teilnehmer. Die Polizei rechnete aber mit bis zu 10.000 Teilnehmern und sprach von einer friedlichen Atmosphäre. "Es ist gut, dass von vielen auf ausreichend Abstand und das Tragen von Mundschutz geachtet wird", teilte die Polizei auf Twitter mit.

Da zahlreiche Menschen zur Versammlung gekommen sind, füllte sich der Alexanderplatz schnell. Um kurz vor 15 Uhr teilte die Polizei mit, dass der Alexanderplatz voll ist. "Damit Sie bei der Versammlung auch weiter ausreichend Abstand zueinander halten können, haben wir die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt", hieß es weiter. "Wir bitten die Teilnehmer, den erweiterten Versammlungsraum zu nutzen & nicht mehr auf den Alexanderplatz zu kommen."

Der #Alexanderplatz ist zur Zeit voll. Damit Sie bei der Versammlung auch weiter ausreichend Abstand zueinander halten können, haben wir die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt.#b0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

Die Polizei setzt auch einen Hubschrauber ein. "Er überträgt ein Live-Bild an die Einsatzleitung, damit sie sich einen Überblick vom Versammlungsort und den Nebenstraßen machen kann", erklärte die Behörde.

Aktuell auf dem #Alexanderplatz: „Sind die Abstandsregeln heute ausgesetzt Herr Innensenator? Das bekommen sie mit schwachen Coronaregeln und ohne Unterstützung von Bund und Ländern dauerhaft nicht in den Griff!“ (Hauptsache wir tragen beim Friseur alle eine Maske) B.Pfalzgraf pic.twitter.com/qXZlBORrLp — DPolG Berlin (@DPolGBerlin) June 6, 2020

Floyd war am 25. Mai durch einen brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis gestorben. Wegen seines Todes kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen in mehreren Städten der USA. Die Demonstranten in Deutschland wurden aufgefordert, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Man wolle während der Demonstration still und schweigend („silent“) an den Tod von Floyd erinnern.

Bereits am vergangenen Wochenende waren auch in Berlin viele Menschen auf die Straße gegangen. 1500 Demonstranten zogen am Sonntag durch Kreuzberg. Am Samstag hatten etwa 2000 Menschen vor der US-Botschaft in Berlin protestiert.

Demonstranten gedenken des Todes von George Floyd in the USA und protestieren vor dem Brandenburger Tor gegen Rassismus. Auf den Schildern steht: "Justice can't wait" und "Black lives matter". Foto: Sean Gallup/Getty Images

Mehrere Demonstrationen in Berlin - Hunderte Polizisten im Einsatz

Mit rund 800 Einsatzkräften will die Berliner Polizei zahlreiche Demonstrationen im Zentrum der Stadt begleiten. Die Polizisten werden sich vor allem auf eine Demonstration am Alexanderplatz, die des Todes des Afroamerikaners George Floyd gedenkt, konzentrieren, und auf eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni mit dem Motto „Frieden, Freiheit und Wahrheit“, wie eine Polizeisprecherin am Mittag sagte.

Insgesamt seien an diesem Samstag stadtweit 32 Versammlungen geplant, 14 davon innerstädtisch, sagte die Polizeisprecherin. Darunter sind Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, ein rechtsextremer Aufmarsch durch das Regierungsviertel sowie eine Gegendemonstration gegen Rechts in Form eines Fahrradkorsos. Zusätzlich wollte der für seine veganen Rezepte bekannte Koch Attila Hildmann, der in jüngster Zeit vor allem mit Verschwörungstheorien aufgefallen war, mit einem Autokorso vom Olympiastadion zur Museumsinsel fahren. Eine Kundgebung der rechtsextremen NPD am Potsdamer Platz trägt das Motto „White Lives Matter“ und richtet sich damit direkt gegen die Anti-Rassismus-Demonstration am Alexanderplatz.