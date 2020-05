Corona: Berliner Senat will Trikotsponsor werden

Alba, Füchse, BR Volleys und Eisbären sollen in der Corona-Krise profitieren und als Botschafter für die Stadt werben.

Corona-Krise Berliner Senat will Trikotsponsor werden

Berlin. Das Land Berlin will als Trikotsponsor für Sportvereine eintreten, um sie in der Corona-Krise am Leben zu erhalten. „Wir haben einen Weg gefunden, diesen Vereinen zu helfen“, sagte Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) im Interview mit der Berliner Morgenpost. „Dafür steigen wir dort als Sponsor ein. Das bedeutet, dass wir die Vereine zu Botschaftern der Sportmetropole Berlin machen.“ Wie die Kampagne konkret aussehen soll, sei noch nicht klar. „Aber natürlich muss dabei Werbung für Berlin gemacht werden“, sagte Geisel. „Ob das über Trikots oder Plakate passiert, müssen wir sehen.“ Zuständig ist die Wirtschaftsförderung „Berlin Partner“. Für das Engagement des Landes stehen nach Angaben des Sportsenators derzeit 2,2 Millionen Euro zur Verfügung.