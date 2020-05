Corona-Krise: Diese Corona-Lockerungen beschließt der Berliner Senat

Berlin. Der Senat hat am Donnerstag bis in den Abend hinein über weitere Lockerungen der Einschränkungen im öffentlichen Leben beraten. Die Pläne sehen eine weitgehende Rückkehr zum Normalbetrieb bis Ende Juni vor. Demnach können ab dem 2. Juni, dem Dienstag nach Pfingsten, schrittweise alle 14 Tage weitere Geschäfte, Kneipen und Kultureinrichtungen öffnen.

So soll analog zu Brandenburg der Aufenthalt von bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum wieder erlaubt werden, auch wenn diese nicht zu maximal zwei Haushalten gehören. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll auch die Entscheidung über Fitnessstudios gefallen sein. Ab Dienstag nächster Woche sollen sie unter Auflagen den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Die Betreiber dürfen nur „kontaktlosen“ Sport anbieten. Um den Mindestabstand zu sichern, soll pro 20 Quadratmeter Fläche nur ein Sportler zugelassen werden. Umkleiden, Duschen und Saunen bleiben weiter geschlossen. Auch Freilichtkinos dürften den Betrieb wieder aufnehmen.

Fest steht, dass es zu weiteren Öffnungen kommen wird, auch wenn die konkreten Daten noch diskutiert wurden. Wie schon angekündigt, werden Demonstrationen und Gottesdienste im Freien mit unbegrenzter Teilnehmerzahl erlaubt, um das Versammlungsrecht nicht weiter einzuschränken. In geschlossenen Räumen soll das zunächst mit bis zu 100 Personen möglich sein – wenn die weiter geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Bei Familientreffen wie Trauerfeiern oder Hochzeiten sollen bis zu 50 Gäste erlaubt werden.

Sport soll im Freien sowie auch in Sporthallen in Gruppen mit bis zu zwölf Personen möglich sein. Auch Tanzschulen können wieder öffnen.

Corona-Lockerungen: Es besteht „Tischzwang“

Voraussichtlich Mitte Juni können dann Kneipen und Spielhallen wieder öffnen – auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Es besteht „Tischzwang“, beim Verlassen des Platzes, zum Beispiel um auf die Toilette zu gehen, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Gleichzeitig werden private, kulturelle oder gewerbliche Veranstaltungen wieder erlaubt und die Zahl der möglichen Teilnehmer schrittweise erhöht. Brandenburg erlaubt solche Veranstaltungen mit bis zu 150 Teilnehmern, der Senat plante demnach mit zunächst 100 Teilnehmern, die Zahl soll dann schrittweise auf bis 500 erhöht werden.

Allerdings sollen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst verboten bleiben, um Massenansteckungen mit dem Coronavirus möglichst zu vermeiden. Ereignisse wie Karnevalsveranstaltungen, Gottesdienste und Parties in Skigebieten hatten zur europaweiten Ausbreitung des Virus beigetragen.

Keine Lockerungen für Clubs und Diskotheken

Gute Nachrichten gibt es auch für das Aquarium, das ebenfalls seine Pforten für Besucher wieder öffnen darf. Auch Kinos sollen den Senatsplänen zufolge schon bald wieder öffnen, allerdings mit reduzierter Sitzplatzzahl. Bei allen Veranstaltungen in Innenräumen sieht die Eindämmungsverordnung des Senats vor, dass die Betreiber für eine ausreichende Lüftung und Desinfektion sorgen müssen.

Keine Lockerungen sind demnach zunächst für Clubs und Diskotheken geplant, sie müssen weiter geschlossen bleiben. Auch Theateraufführungen und Konzerte in geschlossenen Räumen sollen vorerst verboten bleiben. Allerdings werden Konzerte und Aufführungen im Freien wieder erlaubt, ebenfalls mit schrittweise steigender Gästezahl und den Abstands- und Hygieneregeln. Die Kinos müssen noch ein paar Wochen warten. Berlins Lichtspielhäuser dürfen erst am 30. Juni öffnen. Freiluftkinos können bereits am 2. Juni wieder Filme zeigen.

Auch im Bildungsbereich sollen im Juni Lockerungen in Kraft treten. So dürfen Mensen in Schulen und Hochschulen wieder geöffnet werden. Auch Musikschulen sollen ein reduziertes Angebot bereitstellen dürfen. Der Sportunterricht fällt hingegen wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos weiter aus. Wie es in den Schulen vorerst bis zu den Sommerferien weitergeht, darüber soll die Bildungsverwaltung zusammen mit den anderen Bundesländern entscheiden. In Berlin beginnen die Sommerferien bereits am 25. Juni.

Innensenator appelliert: "Schützen Sie sich selbst, und schützen Sie andere"

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, die Eindämmungsverordnung des Senats werde mit dem Hochfahren immer komplizierter. „Wir überlegen, ob wir das nächste Mal stärker das beschreiben, was verboten ist.“ Geisel appellierte an die Berliner: „Schützen Sie sich selbst, und schützen Sie andere. Es ist viel möglich, wenn alle vernünftig bleiben.“

Senatskanzleichef Christian Gaebler sagte, der Senat habe sich auch mit dem Urteil des Landesverfassungsgerichts auseinandergesetzt, das den Bußgeldkataog bei Verstößen zum Teil gekippt hatte. Darum habe man jetzt den Katalog der Ordnungswidrigkeitstatbestände sehr detailliert aufgeführt. „Wir gehen davon aus, dass das jetzt rechtssicher umgesetzt werden kann“, sagte Gaebler.