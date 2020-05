Auftritt von jungen Ballerinas führt zu Polizeieinsatz

Der Streit an der Staatlichen Ballettschule nimmt kein Ende. Inzwischen gibt es zunehmenden Widerstand gegen die Art der Aufklärung.

Berlin. Drei Sechstklässlerinnen im Tutu hatten angekündigt, für den Erhalt der Staatlichen Ballettschule in der bisherigen Form zu tanzen. „Wir wollen unsere Schule und unsere Auftritte“, stand auf dem Flyer – sprich auch die Möglichkeit der großen Bühne durch das Landjugendballett. Vieles an der Schule ist inzwischen in Frage gestellt. Zwei Kommissionen versuchen nun, die Ereignisse aufzuarbeiten, es habe eine „Kultur der Angst“ geherrscht, hieß es bald pauschal.