Blick auf den provisorischen Radstreifen auf dem Gehweg in der Kieler Straße in Mitte. Fußgänger beklagen, dass für den Gehweg nur wenig Platz übrig geblieben ist.

Die FDP mahnt eine Einbeziehung der Anwohner und der BVG in die Planungen der neuen Radwege an.

Corona in Berlin Streit um die neuen Pop-Up-Radwege in Berlin

Berlin. Während Radfahrer am Sonnabend in zahlreichen deutschen Städten, darunter auch in Berlin, für die Einrichtung neuer so genannter Pop-Up-Radwege demonstriert haben, weist die Berliner FDP darauf hin, dass viele dieser im Zuge der Corona-Krise eingerichteten provisorischen Spuren nicht zu einer dauernden Einrichtung werden dürften. Dies hatten jedoch Berlins grüne Fraktionschefinnen, Silke Gebel und Antje Kapek, in der Sonntagsausgabe der Berliner Morgenpost angekündigt.