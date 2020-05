Mehrere Autos in Hohenschönhausen in Flammen

Neun Autos standen in der Zingster Straße in Hohenschönhausen in Flammen, zwei weitere wurden beschädigt

In der Zingster Straße in Hohenschönhausen sind in der Nacht zu Sonnabend nach ersten Angaben von vor Ort neun Autos in Flammen aufgegangen. Zwei weitere wurden demnach durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Alle Pkw brannten nahezu vollständig aus.

Während die Feuerwehr in einer Mitteilung von neun Autos sprach, zitierte dpa einen Polizeisprecher mit der Angabe, dass zwölf Autos in Flammen gestanden hätten. Anwohner hätten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftungen.

Um kurz nach 2 Uhr rückte die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem brennenden Lastwagen nach Kreuzberg aus. Das in der Charlottenstraße abgestellte Fahrzeug wurde von den Einsatzkräften gelöscht, verletzt wurde durch die Flammen niemand. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.