Berlin: "Ende Gelände" im Verfassungsschutzbericht - Streit bei Rot-Rot-Grün

Berlin. Der Verfassungsschutzbericht für 2019 hat zu einem Zerwürfnis in der rot-rot-grünen Koalition geführt. Der Grünen-Landesvorsitzende Werner Graf kritisierte am Dienstag, dass die Beamten des Innensenators Andreas Geisel (SPD) auch die Braunkohle-Gegner der Initiative „Ende Gelände“ aufführen und als linksextrem einstufen. „Blockaden für den Kohleausstieg sind radikale Protestaktionen, aber keine Gefahr für die Verfassung“, sagte Graf: „Ganz im Gegenteil: Wer für den Kohleausstieg kämpft, rettet unseren Planeten. Der Verfassungsschutz muss endlich lernen, sein rechtes Auge aufzubekommen.“

Der Innensenator wies diese Kritik bei der Präsentation des Berichts zurück. Man habe bei der Beurteilung von „Ende Gelände“ sehr wohl differenziert, sagte Geisel. Keinesfalls gehe es darum, die Grünen als Partei oder die Grüne Jugend, die gemeinsam mit „Ende Gelände“ in der Lausitz demonstriert hätten, für linksextrem zu erklären.

Dem Verfassungsschutz gehe es vielmehr um die Strategie des linksextremistischen Spektrums, „Anschluss zu finden an gesellschaftlich relevante Themen“ wie den Klimaschutz. So bezeichne sich die „interventionistische Linke“ selbst als wesentlicher Teil der Initiative, der in Berlin 30 Mitglieder zugerechnet werden. Die Gruppe nehme Gewaltanwendung zumindest billigend in Kauf.

Zahl von linksextremistischen Gewalttaten in Berlin weiter hoch

Insgesamt sei die Zahl von Gewalttaten aus dem linksextremistischen Spektrum weiter hoch in Berlin. Laut Verfassungsschutz ist die Zahl der Linksextremisten um 260 auf 3400 Personen gestiegen. Geisel verwies in dem Zusammenhang auf die Aktivitäten einer „Vulkangruppe“, die durch Brandanschläge auf Autos oder Kabelschächte auffiel. Ihr wird eine Brandstiftung auf einen Kabelkanal zur Last gelegt, der zu einem an der Entwicklung der Corona-Verfolgungs-App beteiligten Forschungsinstitut führte.

„Teile des Linksextremismus’ sind gewaltbereit“, sagte der Innensenator. Das zeigten auch persönliche Angriffe auf Personen aus der Immobilienbranche, denen bei „Hausbesuchen“ die Scheiben eingeworfen, die Fassaden beschmiert und die Autos angezündet worden seien.

Auch die Zahl der Salafisten ist in Berlin gestiegen

Ein Zentrum für die autonome Szene über Berlin hinaus seien die Häuser an der Rigaer Straße in Friedrichshain. Eine „Massenmilitanz“ sei hier auch bei Protesten gegen Gentrifizierung und Mietsteigerung zwar ausgeblieben, so die Verfassungsschützer. Das könne sich aber ändern, sollten die Häuser tatsächlich geräumt werden.

Auch die Zahl der Islamisten, insbesondere der Salafisten, in der Stadt ist vor allem durch Zuzug aus anderen Bundesländern gestiegen, von 1020 auf 1140 Personen. Dabei werde weniger offen salafistisch in den einschlägigen Moscheen gepredigt. Die Szene habe sich vielmehr ins Private zurückgezogen.

Trotz der Erwähnung des Linksextremismus und des Islamismus stellte sich Geisel ganz klar der Einschätzung der AfD entgegen, wonach der linke und islamistische Extremismus das weit größere Problem sei als der Rechtsextremismus und -terrorismus.

„Blutspur des Rechts-Terrors überzieht den Globus“

Es habe sich im vergangenen Jahr „eine Blutspur des Rechtsterrorismus über den Globus“ gezogen, von den Anschlägen auf die Synagoge in Neuseeland bis zu den Angriffen auf die Synagoge in Halle und die rassistischen Morde von Hanau. „Dieser Hass kommt nicht aus dem Nichts“, sagte der Innensenator. Darum enthält der Verfassungsschutzbericht 2019 eigens ein Sonderkapitel über Hass und Hetze im Internet.

Im Netz würden „massenweise Falschmeldungen und Manipulationen“ verbreitet, stellte Geisel fest. Die Masse solle eine „Meinungsführerschaft suggerieren“. Solche Kampagnen seien inzwischen ein fester Bestandteil der Strategie rechtsterroristischer Gruppen. Solche Techniken wendeten aber auch Islamisten und Linksextremisten an. „Hass und Hetze sind weder in der Realwelt noch im Internet tolerabel“, sagte Geisel.

Als rechtsextremistisch stuft der Verfassungsschutz aktuell 1420 Berliner ein, das sind in etwa gleich viele wie im Vorjahr. Mehr als die Hälfte dieser Personen sei keiner festen Organisation wie etwa der NPD zuzuordnen. Sie dienten nurmehr als Hülle für rechtsextremistische Handlungen, so die Verfassungsschützer. Konzerte rechter Bands oder Kampfsportturniere dienten vor allem der Finanzierung dieser Aktivitäten. Die nach wie vor etwa 670 bekannten „Reichsbürger“ hätten Behörden, Jobcenter und Gerichte mit seitenlangen pseudojuristischen Schreiben belegt.

Verfassungsschutzbericht sorgt in Senatssitzung für erregte Diskussionen

Der CDU-Verfassungsschutzexperte Stephan Lenz mahnte, die Warnungen ernst zu nehmen. Mit Blick auf „Ende Gelände“ sagte er, Persilscheine für linke Gruppen, wie es die Grünen wollten, seien „völlig fehl am Platze“. Auch die schweren Gewalttaten von Rechtsextremen und das Anwachsen des Salafismus seien besorgniserregend. Angesichts der wachsenden Gefahren für die Demokratie müsse sich die rot-rot-grüne Koalition fragen lassen, warum sie sich einer „angemessenen personellen Stärkung des Verfassungsschutzes“ verweigere. Holger Krestel (FDP) stellte fest, die Koalitionäre seien „uneinig“. Wenn es um das „Klientel am linken Ende des politischen Spektrums“ gehe, versuchten Grüne und Linke sich schützend davor zu stellen, egal, aus welcher Richtung die Beanstandung komme.

In der Senatssitzung hatte der Verfassungsschutzbericht für erregte Diskussionen gesorgt. Der grüne Justizsenator Dirk Behrendt beklagte sich nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, dass „Ende Gelände“ im Bericht als linksextrem auftauche und die Reichsbürger nicht als durchgängig rechtsextremistisch bewertet würden. Er verlangte, den Bericht im Senat „politisch zu bewerten“. Der Regierende Bürgermeister habe interveniert, man könne nicht so in die Arbeit einer Behörde hinein regieren. Daraufhin sollen die Grünen gefordert haben, den Verfassungsschutz über den Weg von Stellenstreichungen auf den gewünschten Weg zu bringen. Das wies der Innensenator Andreas Geisel jedoch scharf zurück. Der Konflikt reiht sich ein in eine ganze Reihe von Zerwürfnissen, vor allem zwischen SPD und Grünen.