Konzept für Erinnerungsort in Lichterfelde Süd liegt vor

Mit dem Stadtteil Neulichterfelde, in dem die Groth-Gruppe 2500 Wohnungen an der südlichen Landesgrenze zu Brandenburg baut, wird auch ein neuer Gedenkort entstehen. Das etwa 100 Hektar große Gelände zwischen Osdorfer Straße und Anhalter Bahn hat eine lange wechselvolle Geschichte. Die wird jetzt aufgearbeitet – von den Anfängen des Gutes Giesensdorf über den Kauf des Geländes durch den Investor und Stadtentwickler Carstenn bis zur Nachkriegsnutzung durch die US-Armee.

Neu in der Geschichtsschreibung ist die Nutzung des Geländes als Kriegsgefangenlager. Die jüngsten Forschungen dazu sind der Auslöser für die Pläne eines Lern- und Gedenkortes. Thomas Schleissing-Niggemann, Vorsitzender des Vereins Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde (IKZ), hat jetzt ein Konzept für den Lernort erstellt. Nach seiner Auskunft wurde es bereits vom Investor Groth und Experten der Erinnerungskultur gebilligt.

Zuerst Arbeitslager für die Reichsbahn

Untersuchungen des Denkmalamtes haben ergeben, dass sich auf dem Gelände des zukünftigen Stadtteils Neulichterfelde noch erhaltene Baracken aus der Zeit des Nationalsozialismus befinden. „In dieser Zeit sollte auf dem Gelände ein Reichsbahnausbesserungswerk errichtet werden, zu dessen Errichtung ein Arbeitslager in der Nähe der heutigen S-Bahntrasse angelegt wurde“, führt Schleissing-Niggemann in dem Konzept aus. Später sei der östliche Teil des Geländes an die Wehrmacht vermietet worden, die dort das Kriegsgefangenenlager STALAG III D errichtet hatte. Von dieser Zeit sind noch authentische Baracken erhalten. In Gesprächen zwischen Investor und Denkmalamt sei vereinbart worden, so Schleissing-Niggemann, die Baracken Landweg 3/5a und Réaumurstraße 39 zu erhalten.

Die Baracke an der Réaumurstraße 39, die auf dem zukünftigen Schulgelände liegt, soll nach derzeitigen Plänen innen saniert und modernisiert und als Jugendfreizeiteinrichtung genutzt werden, während die Baracke Landweg 3/5a instand gesetzt werden soll. Dort könnten zum Beispiel in einer Ausstellung Funde von archäologischen Grabungen gezeigt werden, die vor dem Start der Bauarbeiten stattfanden.

Neben dem Erhalt der beiden Baracken soll aber auch das gesamte Gelände dokumentiert werden. Das Konzept sieht vor, dazu unter anderem ein Modell des Lagers an einem öffentlich zugänglichen Ort im Außenbereich zu zeigen. Zudem sollen ausgewählte Fundstücke am Fundort, insbesondere die noch erhaltenen Fundamente der Wachtürme, Teil der Dokumentation werden. Infotafeln an verschiedenen Stellen des Geländes sollen die Aufarbeitung ergänzen.

Mobile Lernwerkstatt auf dem Gelände

Das Konzept sieht vor, dass die Arbeit vor Ort von einem unabhängigen Träger übernommen wird. Der könnte Führungen über das Gelände, Besichtigungen der Baracken, Diskussionen und Vorträge anbieten. Zu Ergänzung könnte es Kooperationen zum Beispiel mit Stadtteilzentrum, dem Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf und Schulen geben. Ein weiterer Teil des neuen Konzepts ist eine mobile Lernwerkstatt. Dazu soll Lernmaterial digital zur Verfügung gestellt werden, das von Nutzern vor Ort auf mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden kann.

„Eine derartige mobile Lernwerkstatt hat den Vorteil, Materialien auch für Interessierte weltweit zugänglich zu machen“, so Schleissing-Niggemann. Dies sei gerade im Hinblick auf den besonderen Charakter des Ortes sinnvoll. Denn aus der Arbeit der Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde wisse man, dass Angehörige von Häftlingen auch 75 Jahre nach Ende des Krieges noch regen Anteil am Schicksal inhaftierter Familienangehöriger nehmen. Durch eine digitale Aufarbeitung der Geschichte und die Bereitstellung von Materialien könnte diesem Interesse Rechnung getragen werden.