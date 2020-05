Modellprojekt: Stadtnatur-Ranger in Berlin unterwegs

In sechs Berliner Bezirken sind künftig zwölf Stadtnatur-Ranger unterwegs. Was ihre Aufgaben in der Innenstadt sind.

In ganz Berlin geht ein Modellprojekt an den Start: Stadtnatur-Ranger sind künftig auf ökologisch bedeutsamen Flächen in der Innenstadt und am Stadtrand anzutreffen. In sechs Bezirken sind die zwölf Ranger zunächst unterwegs. Ihre Aufgaben sind vielseitig. Einerseits sind sie für wissenschaftliche und landschaftspflegende Maßnahmen zuständig. Dazu gehören das Dokumentieren von Veränderungen oder Vandalismus sowie Kartierungen und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz. Zudem sollen sie als Ansprechpartner für interessierte Bürger da sein.