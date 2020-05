Auch an diesem Sonnabend gingen in Berlin wieder zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Eindämmungsverordnung zu protestieren. Insgesamt 22 Veranstaltungen waren laut Polizei im Vorfeld angemeldet worden. Im Vergleich zur Vorwoche gab es an diesem Sonnabend bei den Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen deutlich weniger Zwischenfälle. Erst am Abend am Alexanderplatz gerieten Polizei und Protestierer aneinander. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Durch eine Absperrung getrennt stehen Polizeibeamte vor dem Reichstag einer größeren Zahl von Demonstranten gegenüber.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Polizei hatte die Menschen im Vorfeld mehrfach aufgefordert, den Ort zu verlassen, und bei Nichtbefolgen entsprechende Maßnahmen angedroht. Diese seien dann auch umgesetzt worden, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Abend. Übergriffe auf die Polizei, wie in der Vorwoche, waren jedoch nicht zu beobachten.

Dierschke sprach dennoch von einer „gemischten Bilanz“. Eine Vielzahl der 19 Demonstrationen und sieben Zusammenkünfte seien über den Tag verteilt störungsfrei geblieben. „Auf der anderen Seite finden sich immer noch Menschen in Ansammlungen zusammen, halten Mindestabstände nicht ein und zwingen damit die Polizei zum Einschreiten.“ Insgesamt gab es laut Polizei mehr als 100 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung.

Corona-Demonstrationen: Attila Hildmann mit Kundgebung vor dem Reichstag

Polizisten postieren sich vor dem Reichstag.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Viele der Menschen, die sich am Abend am Alexanderplatz versammelten, waren zuvor vom Platz der Republik vor dem Reichstag gekommen. Dort hielt der Vegankoch und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann am Nachmittag eine Kundgebung ab. Auch dort wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen, weil sie sich nicht an die Mindestabstände hielten.

Wie viele temporäre Freiheitsbeschränkungen es insgesamt gab, konnte Dierschke am Abend noch nicht sagen. Die Polizei bezifferte sie vor der Kundgebung am Reichstag auf rund 200. Einige von ihnen waren an den Absperrungen rund um den Rosa-Luxemburg-Platz zu beobachten, wo sich Menschen zu Dutzenden zum Protest gegen die Hygienevorschriften versammelten.

Comedian Oliver Pocher (vorne l) und der Koch Attila Hildmann (r) im Gespräch vor dem Reichstag. An der Kundgebung von Hildmann nahmen mehrere Hundert Menschen teil. Pocher, der mit Hildmann vor laufenden Kameras diskutierte, wurde von der Polizei vom Gelände geleitet.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Auf dem Rosa-Luxemburg-Platz selbst demonstrierten ab dem Nachmittag knapp 30 Menschen gegen rechte Ideologie und Verschwörungstheorien. Unter ihnen war auch Johannes Kreidler. „Ich bin hier, weil man im Lockdown mal darüber nachdenken sollte, wie die Welt jenseits von abstrusen Verschwörungstheorien verschönert werden könnte“, sagte der 40-Jährige.

Alexanderplatz am Abend vollständig abgesperrt - 1000 Polizisten stadtweit im Einsatz

Auch auf dem Alexanderplatz demonstrierten Linke, aber getrennt davon auch Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und Menschen, die die Maskenpflicht ablehnen. Dieser Personenkreis war genau wie offen erkennbare Neonazis später auch am Platz der Republik und am Abend bei den Rangeleien wieder am Alexanderplatz zu beobachten. Letzterer war den gesamten Tag über abgesperrt und nur durch schmale Zugänge zu erreichen, die am Abend geschlossen wurden. Auch um den Brunnen der Völkerfreundschaft, der in der vergangenen Woche von Demonstranten bestiegen wurde, war dieses Mal ein Zaun gezogen. Ebenfalls wurde der Pariser Platz, wo auch protestiert wurde, zeitweise gesperrt.

Platzverweis auf dem Alexanderplatz.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Polizei war stadtweit mit rund 1000 Kräften im Einsatz. Etwa 100 davon kamen von der Bundespolizei zur Unterstützung. Die Beamten gingen dabei mit einer anderen Taktik vor als zuletzt: Die Polizisten waren in kleineren Gruppen ständig in Bewegung, „so dass man potenzielle Ansammlungen früher erkennt, anspricht und gar nicht erst zulässt“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Außerdem wurden Personen, insbesondere wenn sie in Gruppen enger zusammenstanden, deutlich häufiger angesprochen.

Einige von Neonazis im Vorfeld angekündigte Märsche konnten verhindert werden. So wurde ein „Spaziergang“ vom S-Bahnhof Friedrichstraße zum Alexanderplatz durch Platzverweise im Keim erstickt. Auch ein Zug von der Siegessäule zum Reichstag gelang nicht.

Neue Polizeitaktik: Beamte in kleineren Gruppen ständig in Bewegung

In kleineren Gruppen stehen Demonstranten auf dem Alexanderplatz zusammen.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

FDP-Politiker Luthe kritisiert Innensenator für Wortwahl

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte im Vorfeld vor aggressiven Demonstranten am Sonnabend gewarnt. Der Berliner FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe kritisierte Geisel für seine Wortwahl. Geisel hatte einen Teil der Demonstranten, die jeden Sonnabend in Berlin gegen die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gehen, in der Berliner Morgenpost unter anderem als „Systemverächter“ bezeichnet, die unter dem Vorwand des Schutzes der Grundrechte gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftreten würden.

„Inhaltlich mag man zu den Anliegen der jeweiligen Demonstranten stehen, wie man will“, sagte Luthe. „Der Innensenator hat aber – wie jedes Regierungsmitglied – die Pflicht zur strikten Neutralität in seiner Amtsausübung und weder vorher noch im Nachhinein Demonstranten zu beschimpfen und ihr Anliegen zu diskreditieren.“

Luthe forderte den Innensenator auf, sich mit solchen Begrifflichkeiten „sehr zurückzuhalten“. Wer zwischen Regierungsamt und Abgeordnetenmandat nicht unterscheiden könne, „sollte eine der Aufgaben schlicht sein lassen“. Geisel sitzt für die SPD in Lichtenberg, wo er zuvor Bezirksbürgermeister war, im Abgeordnetenhaus.

86 Festnahmen bei Demonstrationen am vergangenen Sonnabend

Geisel sagte der Morgenpost im Vorfeld der für diesen Sonnabend angekündigten Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen, dass er, wie in den Vorwochen wieder mit einer „ganz kruden Mischung von Rechtsextremisten, Linksextremisten, Esoterikern, Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern“ rechne. Auch gewalttätige Ausschreitungen befürchtete der SPD-Politiker im Vorfeld.

Die gab es am vergangenen Sonnabend insbesondere am Alexanderplatz. Am Rande eines auch von szenebekannten Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern frequentierten, spontanen Protests wurden Polizisten angegriffen und mit Flaschen beworfen. Rund 1200 Menschen hielten sich allen Abstandsregeln zum Trotz dicht gedrängt und meist ohne Atemschutzmasken dort auf. 86 wurden festgenommen.

In Berlin sind infektionsschutzbedingt derzeit nur Versammlungen nur an einem festen Ort und mit maximal 50 Teilnehmern erlaubt. Ab dem 26. Mai sind es bis zu 100, die sich dann auch wieder bewegen dürfen.