Friedrichshain-Kreuzberg macht Platz auf Straßen für Gastronomie

Wenn ab Freitag die Gastronomie in Berlin wieder ihre Außenbereiche öffnen darf, stellt sich eine neue Frage: Wie können Restaurants und Cafés trotz Abstandsregelungen im Freien genug Tische für ihren Betrieb aufstellen, ohne dass es auf den Gehwegen zu eng wird und kein Platz mehr für Fußgänger bleibt. Einen neuen Weg schlägt dabei der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein. Der Bezirk plant, Parkplätze und sogar ganze Straßen zu sperren, damit Gastronomen genug Platz für Tische und Stühle haben.

„Die Gehwegbereiche werden sehr stark eingeschränkt werden, da sehen wir massive Probleme“, sagte Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts Friedrichshain-Kreuzberg. „Deshalb bieten wir Gastronomen an, Parkplätze und Straßen zu nutzen.“ Die Pläne des Bezirks sehen vor, dass immer freitags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr die Parkplätze vor Bars und Restaurants für Autos gesperrt werden.

Sollte das nicht reichen, sei es auch möglich, dass die Straße in diesem Zeitraum komplett für den Autoverkehr gesperrt wird. „Wenn sich in einer Straße so viele Gastronomen finden, dass sie auf den Parkplätzen nicht genügend Platz finden, können wir uns vorstellen, Schankstraßen auszuweisen“, sagte Weisbrich. Das Prinzip sei das gleiche wie bei den temporären Spielstraßen. Auch bei den Schankstraßen müssten sich Bürger, in dem Fall die Gastronomen, bereit erklären, den gesperrten Abschnitt zu überwachen. „Das ist dann im Prinzip wie ein Straßenfest“, so der Amtsleiter.

Sperren von Parkplätzen und Straßen richten sich nach Bedarf der Gastronomie

Noch sei nicht klar, wo der Bezirk was sperren werde. „Wir müssen erstmal den Bedarf ermitteln.“ Interessierte Gastronomen könnten sich ab nun online melden und ihren Platzbedarf erklären. Der Bezirk entscheide dann in jedem Einzelfall und genehmige die Sperrung der entsprechenden Parkplätze oder Straßenzüge. Weisbrich hält es jedoch für wahrscheinlich, dass Straßen, in denen sich Café an Bar reihe, wie in der Bergmannstraße, der Simon-Dach-Straße oder am Boxhagener Platz ganz gesperrt werden könnten. Die Öffnung der Gastronomie an diesem Wochenende komme für die neue Regelung noch zu früh, so der Amtsleiter. In der kommenden Woche schon dürften die Parkplätze und Straßen jedoch gesperrt werden.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg experimentiert damit in der Corona-Pandemie ein weiteres Mal mit neuen Maßnahmen. Zuvor waren bereits die neuen Pop-up-Radwege und temporären Spielstraßen zuerst in dem Innenstadtbezirk eingeführt worden.

Mitte plant nicht, Parkplätze für Außengastronomie zu sperren

Bereits in der vergangenen Woche hatten grüne Bundestagsabgeordnete in einem Papier gefordert, mit der Öffnung der Gastronomie auch Straßenflächen für Tische und Stühle freizugeben. Ob der Vorstoß von Friedrichshain-Kreuzberg in anderen Bezirken Nachahmer findet, ist offen. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) erklärte, dem Kreuzberger Vorbild nicht folgen zu wollen. Die zusätzlichen Gastronomieflächen lohnten den Aufwand nicht, den die Maßnahme bedeute. „Wir sehen im Moment einfach nicht den Bedarf, unabhängig davon, dass es kompliziert ist.“

Die Maßnahme würde beim Thema Sicherheit und Verkehrsführung einige Probleme mit sich bringen, nur damit drei Tische mehr aufgestellt werden könnten. Grundsätzlich wolle der Bezirk bei der Kontrolle der Außenflächen der Gastronomie jedoch kulant sein, solange auf den Gehwegen genügend Freifläche bleibe. „Wir werden nicht nachmessen, ob die Tische auf 40 Quadratmeter stehen, wenn nur 30 genehmigt sind.“

