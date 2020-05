Nach Bürgerprotest: Neuer Umbauplan für das Dreieck Funkturm

Berlin. ch monatelangem Streit mit Anwohnern der Eichkampsiedlung in Westend hat die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft (Deges) einen neuen Plan für den Umbau des Dreiecks Funkturm entwickelt. Das betrifft vor allem die umstrittene Anschlussstelle Messedamm.

Anschlussstelle Messedamm wird verlegt

Der Zubringer wird nach der neuen Variante, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt, verlegt und soll vom Messedamm aus zunächst die A115 unterqueren und dann von Süden kommend über eine Brücke an die Autobahn anschließen. Der Verkehr verliefe dann östlich neben und unter der Autobahn hindurch. Der Anschluss zur Autobahn läge dann neben dem ehemaligen Avus-Rasthof. Die denkmalgeschützte Avus-Tribüne kann nach dieser Variante komplett erhalten bleiben.

So sieht der neue Umbauplan für das Dreieck Funkturm der Deges aus.

Foto: Deges

Bisher war geplant, dass diese direkt neben der Siedlung Eichkamp verlaufen sollte. Der Verkehr sollte über die Jafféestraße und den Messedamm geleitet werden. Die A115 hätte dafür über einen Abschnitt von Vierhundert Metern um vier Meter angehoben werden müssen. Für die Anwohner hätten in der Folge meterhohe Schallschutzwände errichtet werden müssen.

Dagegen hatten sich die Anlieger gewehrt. Auch befürchteten sie, dass der erhöhte Zubringerverkehr in den umliegenden Straßen eine nicht zumutbare Belastung für die Anwohner bedeutet hätte.

Nach mehreren Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung hat die Deges eine neue Variante erarbeitet, die am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt werden soll.

Diese Vor- und Nachteile hat die neue Planung

Laut Deges hat die neue Planung mehrere Vorteile: Die Anschlussstelle liegt nun weiter von der Eichkampsiedlung entfernt, die Anhebung der A115 sei nicht mehr erforderlich. Auf den Tunnel Jafféstraße/Messedamm könnte man verzichten. Auch das Messegelände sei dann besser angebunden.

Laut Deges gibt es aber auch Nachteile, denn die neue Anschlussstelle sei weniger großzügig angelegt, als bisher geplant. Es sei deshalb weiter mit Staus in den umliegenden Straßen zu rechnen. Außerdem gebe es keinen Lärmschutz an der Jafféstraße. Anwohner der Knobelsdorff- und der Reichsstraße müssten laut Berechnungen der Deges mit täglich 600-700 Fahrzeugen mehr rechnen. An der Jafféestraße wären es hingegen 5000 weniger.

IHK begrüßt Umbaupläne für das Dreieck Funkturm

Positiv zu den neuen Plänen der Deges äußerte sich Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK). „Die Autobahngesellschaft des Bundes und die zuständige Senatsverwaltung haben einen tragfähigen und guten Kompromiss für den Umbau des wichtigsten Verkehrsknotenpunktes in Berlin auf den Tisch gelegt.“

Entscheidend aus Sicht der Wirtschaft sei, dass der Verkehr auch während der Bauarbeiten fließe und der Zeitrahmen für den Bau eingehalten werde. „Beides verspricht das vorgelegte Konzept“, so Eder..

Dreieck Funkturm ist das verkehrsreichste Autobahnstück in Deutschland

Die Alternativen Pläne seien mit den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Verkehr, sowie dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und den Anwohnern diskutiert worden, heißt es in der Präsentation der Deges. „Im Dialog mit allen Betroffenen wurde beschlossen, die „Variante für die Stadt“ als tragfähige Kompromisslösung in der Planung weiter zu verfolgen.“ Nun werde die Deges die Alternativvariante weiter ausarbeiten, damit sie Ende 2020 auf einer erneuten Themenwerkstatt den Anwohnern vorgestellt werden könne.

Das Dreieck Funkturm ist bundesweit das am stärksten befahrene Autobahnteilstück. Die Deges prognostiziert, dass dort 2030 täglich 250.000 Fahrzeuge unterwegs sein werden. 2023 sollen die Sanierungsarbeiten beginnen, die Arbeiten werden mindestens sieben Jahre dauern.