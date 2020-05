Berlin. Wenn es stimmt, was die Virologen sagen, hat das Coronavirus auf der Baustelle an der Dessauer Straße in Lankwitz keine Chance auf Verbreitung. Erbarmungslos brennt die Sonne auf die wüste Landschaft aus Baugruben, Containern und Betonfertigteilen. Der aufgewühlte märkische Sand ist unter den schweren Reifen der Baufahrzeuge zu einem feinen Pulver zermahlen, der sich wie ein Nebel über Menschen und Material legt.

„Bis jetzt ist auch noch niemand auf unserer Baustelle erkrankt“, sagt Bauleiter Henrik Weber. Er setzt nicht nur auf das schöne Wetter, damit das auch weiterhin so bleibt.

Im Auftrag der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Degewo werden an der Dessauer Straße neun Wohnhäuser gebaut.

Foto: Grafik: degewo / ARGE mit Bollinger - Fehlig und BERNRIEDER . SIEWEKE LAGEMANN ARCHITEKTEN

„Wir mussten einiges umorganisieren, aber im Wesentlichen läuft alles planmäßig“, so der Bauingenieur von der Firma Johann Bunte. Das Unternehmen ist seit Oktober 2019 dabei, an der Dessauer Straße im Auftrag der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Degewo neun Wohnhäuser hochzuziehen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Baubranche und Corona: Lieferengpässe behoben

In den drei- bis achtgeschossigen Gebäuden sollen insgesamt 259 Wohnungen entstehen. Die Hälfte der Wohnungen sollen als sozialgeförderter Wohnraum an WBS-Berechtigte zu durchschnittlich 6,50 Euro je Quadratmeter nettokalt vermietet werden. Der frei finanzierte Teil kostet durchschnittlich unter zehn Euro je Quadratmeter, informiert Kerstin Anke, die als Architektin der Degewo das Projekt begleitet.

„Natürlich bekommen auch wir die Corona-Krise zu spüren“, berichtet Bauleiter Weber bei einem Rundgang über die Baustelle. So sei es zu Lieferengpässen etwa bei den Balkonen und Betonfertigteilen gekommen, die in Polen hergestellt würden. „Da kam es anfangs zu langen Wartezeiten, als die Lkw an der Grenze zu Polen im Stau standen, die Bilder sind ja um die ganze Welt gegangen“, so der Bauleiter weiter. Inzwischen habe sich die Situation aber zum Glück wieder normalisiert.

Mehr zum Thema: Entspannung an deutsch-polnischer Grenze: Staus aufgelöst

Weniger Probleme bereitet auf der mehr als 17.000 Quadratmeter großen Baustelle die Einhaltung der Abstandsregeln. „Platz genug haben wir ja“, sagt Sebastian Schönfelder, der wie sein Kollege Weber als Bauleiter an der Dessauer Straße im Einsatz ist. „Außerdem arbeiten ja immer mehrere Kolonnen getrennt voneinander, verteilt auf die unterschiedlichsten Gewerke“, ergänzt Weber. Da wären etwa die Maurer, die Eisenflechter, die Einschaler, die Erdbauer und die Kranführer. Hinzu käme, dass derzeit weniger Mitarbeiter als üblich auf der Baustelle seien.

Warten auf die Maurerkolonne aus Polen

„Wir warten noch auf eine Maurerkolonne aus Polen“, berichtet Weber. Die sechs Bauarbeiter seien über Ostern in ihre Heimat nach Polen gefahren und hätten dort die vorgeschriebene Quarantäne abwarten müssen. „Eigentlich sollten sie seit Montag wieder hier sein, sind sie aber noch nicht“, sagt Weber. Nun erwarte er sie in der kommenden Woche zurück. Trotzdem: Immerhin 43 Menschen sind derzeit auf der Baustelle im Einsatz, da käme es auch auf die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln an.

Lesen Sie auch: Die Wirtschaft braucht coronataugliche Konzepte

Einer von denen, die über Ostern in Berlin geblieben und auf Heimaturlaub verzichtet haben, stammt aus Rumänien. „Ich arbeite seit 20 Jahren auf Baustellen überall in Deutschland“, berichtet Bogdan auf Englisch; Deutsch spreche er leider nicht. Auf dem Dach des im Rohbau bereits schon bis zur dritten Etage emporgewachsenen Hauses Nummer Sieben mauert er gemeinsam mit einem Landsmann die tragenden Wände für die nächste Etage. Bevor er Anfang dieses Jahres zur Baustelle an der Dessauer Straße gekommen sei, sei er in Stuttgart gewesen, berichtet der Maurer. „Zuhause war ich nun schon sechs Monate nicht mehr, aber das bin ich gewohnt“, sagt Bogdan. Angst vor dem Coronavirus habe er keine: „Wir arbeiten ja seit Wochen immer mit den gleichen Leuten zusammen, von uns ist keiner krank“, sagt er.

Ähnlich sieht das auch Zimmermann Detlef Kahra. „Wir arbeiten ganz normal, Kurzarbeit gibt es bei uns zum Glück nicht“, so der Berliner. Vor Corona habe er ohnehin keine Angst. „Ich bin 55 Jahre alt, da habe ich eher die Sorge, ob meine Knochen noch weitere zehn Jahre mitmachen“, scherzt er. Außerdem gelinge es „fast immer“, die 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Bisher sei auch noch keiner seiner Kollegen aus der Zimmerei erkrankt, und zu den anderen gebe es ohnehin kaum Kontakt. „Wir sind ja immer an der frischen Luft, das härtet ab“, ergänzt der Zimmermann.

Wasserspender lassen sich mit dem Knie bedienen

Während des Rundgangs über die Baustelle rollt ein Lkw an, beladen mit Dixie-Toiletten. „Die werden natürlich regelmäßig ausgetauscht“, berichtet Bauleiter Weber. Allerdings sei an die Toiletten mit Desinfektionsspender derzeit nicht heranzukommen. „Die sind leider vergriffen“, sagt Weber. Doch man habe sich zu helfen gewusst: „Wir haben extra eine mobile Station zum Desinfizieren der Hände aufgestellt“, sagt Weber.

Er führt an eine Ecke der Baucontainer, in denen die Bauarbeiter ihren Pausenraum haben. Das Wasser lässt sich per Druck mit dem Knie bedienen, der Spender mit dem Desinfektionsmittel wird per Ellenbogen betätigt.

Der Behälter mit den Papierhandtüchern jedoch war dem rauen Zugriff der Bauleute ganz offensichtlich nicht gewachsen: Als Weber die Funktionsweise vorführen will, fällt dieser prompt auseinander. „Tja, da werden wir uns wohl was einfallen lassen müssen“, seufzt der Bauleiter.

Bauleiter Henrik Weber desinfiziert seine Hände an der großen Degewo-Baustelle an der Dessauer Straße in Lankwitz.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Zimmermann Detlef Kahra hat keine Angst vor Corona - eher davor, dass seine Knochen die harte Arbeit nicht mehr lange mitmachen.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Schichtplan für den Pausenraum

Extra-Lösungen seien zudem auch für die Pausengestaltung der Bauarbeiter notwendig geworden. Statt wie bisher acht dürften in Zeiten des Abstandsgebots nun nur noch vier Arbeiter gleichzeitig hier ihre Frühstücks- und Mittagspausen verbringen. „Gegessen wird jetzt nur noch truppweise im Schichtbetrieb, das hat sich inzwischen eingespielt“, sagt Weber.

Froh darüber, dass die Baubranche, anderes als viele andere Berufsgruppen, derzeit relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen ist, ist auch die Degewo-Bauwerk-Architektin Kerstin Anke. Sie schaut regelmäßig nach dem Baufortschritt. „Bisher spricht nichts dagegen, dass wir wie geplant im Januar 2022 fertig werden“, sagt sie. Auch wenn es lange gedauert habe am Standort Dessauer Straße: „Jetzt geht es zügig voran“.

Auch interessant: Start-Ups: So kreativ gehen Gründer mit der Corona-Krise um

25 Jahre lang wuchs lediglich das Unkraut

Die Architektin spielt auf die lange Phase an, in der an der Dessauer Straße nichts außer Gestrüpp emporwuchs. Vor mehr als 25 Jahren war die ehemalige Bröndby-Oberschule wegen akuter Asbestgefahr geschlossen worden. Alle Pläne, das Gebäude zu sanieren oder zu verkaufen, scheiterten. Im Dezember 2013 übertrug der Berliner Senat das Grundstück schließlich an die Degewo. Doch bevor diese mit dem Bauen beginnen konnte, musste das schadstoffbelastete Gebäude abgerissen und ein langwieriges Bebauungsplanverfahren durchlaufen werden.

Im Oktober vergangenen Jahres war es dann endlich so weit: Auf dem Gelände entstehen neun Gebäude mit 259 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Zusätzlich werden eine betreute Wohngemeinschaft mit acht Plätzen, eine Kindertagesstätte mit 36 Plätzen, ein Kinderspielplatz sowie 99 Pkw-Stellplätze in einer Tiefgarage und im Außenbereich, außerdem 521 Fahrradabstellplätze errichtet.

Die 35 bis 109 Quadratmeter großen Wohnungen seien begehrt: „Erste Interessenten aus der Nachbarschaft haben sich bereits gemeldet“, berichtet Kerstin Anke.