Coronavirus-Newsblog in Berlin: Bislang 6269 Infektionen, 165 Tote

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zum Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

+++ Dienstag, 12.05. +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Dienstag

▸ Finanzsenator Kollatz: „Es wird dramatische Einbußen geben“

▸ Rückkehr zur Schule bringt Eltern und Lehrer in Bedrängnis

▸ Senat zahlt kleinen Unternehmen jetzt doch Hilfen

▸ Krankenhäuser und Altenheime sollen viel mehr testen

9.20 Uhr: Die Corona-Fallzahlen in Berlin

8.40 Uhr: Corona-Kontrollen in Berlin - Bilanz der Polizei

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat die Polizei am Montag und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durcgeführt. Tagsüber überprüften rund 390 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 150 Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Es wurden zwei Objekte und zehn Personen im Freien überprüft.

Seit dem 14. März 2020 führte die Polizei in Berlin insgesamt 2651 objektbezogene Überprüfungen sowie 15725 Überprüfungen im Freien durch. In 905 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1471 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2908 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

8 Uhr: Brandenburg berät über weitere Öffnung von Schulen

Brandenburg will die Weichen für die weitere Öffnung der Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien stellen. Das Kabinett berät am heutigen Dienstag in Potsdam darüber.

Offen ist noch, wann die Klassen 1 bis 4 und die Jahrgangsstufen 7 und 8 wieder Unterricht in der Schule haben. Das Kabinett will auch einen Zeitplan veröffentlichen, wie und welche Kinder noch bis zu den Sommerferien in die Kitas kommen können. Derzeit gilt eine Notbetreuung für Kinder von Eltern wichtiger Berufe und für Alleinerziehende. Die Plätze sind zu 26 Prozent belegt.

7.44 Uhr: Senat berät über Obergrenzen für Neu-Infektionen

Der Berliner Senat berät in seiner Sitzung am heutigen Dienstag über die Obergrenze für Covid-19-Infektionen beraten. Er sieht die von Bund und Ländern beschlossene Höchstzahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche kritisch, wie Innensenator Andreas Geisel und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (beide SPD) bereits öffentlich erklärt haben. Danach ergäbe sich eine Obergrenze für Berlin von 1900 neu infizierten Menschen pro Woche. Wer erst dann reagiere, bremse die Entwicklung zu spät, erklärte Kalayci. Berlin strebe deshalb eine niedrigere Infektionsrate an. Wie eine Alternative aussehen könnte, ist allerdings offen - genauso, ob am Dienstag darüber bereits ein Beschluss gefasst wird. Aus Sicht des Senats ist die Obergrenzen-Regelung für eine Millionenstadt wie Berlin nicht praktikabel.

Bilder der Corona-Krise in Berlin

11.05.2020: Die Apple-Filiale am Kurfürstendamm hat am Montagvormittag erstmals seit Mitte März wieder geöffnet. Vor dem Zutritt zu dem Geschäft wird bei Kunden Fieber gemessen. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Die Stadtbibliothek in der Breiten Straße, die zur Zentral- und Landesbibliothek gehört, hat getrennte Türen für den Eingang und den Ausgang markiert. Einige Bibliothekten sind nach der Schließung wegen der Corona-Epidemie nun wieder für die Ausleihe und die Rückgabe geöffnet. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Foto: Jens Kalaene / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Mitarbeiter gehen durch das Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände. Das Corona-Notfallkrankenhaus zur wurde offiziell eröffnet. Das Zentrum geht zunächst in einen "Stand-by-Modus", Personal für den Betrieb stehe auf Abruf bereit. Die Messehalle an der Jafféstraße ist so umgebaut worden, dass dort Platz für rund 500 Patienten wäre, sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eingeplant wurden Baukosten von mehr als 31 Millionen Euro. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Schulkinder gehen zum Unterricht in die Grundschule am Kollwitzplatz. An diesem Montag beginnt in Berlin für mehrere Klassenstufen wieder der Unterricht in den Schulen, der aufgrund der Corona-Pandemie wochenlang ausgefallen ist. Foto: Jörg Carstensen / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

10.05.2020: Eine Open-Air-Messe im Garten der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



10.05.2020: Saisoneröffnung der Rennbahn Hoppegarten: Jockey Andrasch Starke (r.) siegt auf Rubaiyat. Das Rennen findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer statt. Foto: Andreas Gora / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

10.05.2020: Freizeitsportler spielen bei warmem Wetter Beachvolleyball im Volkspark Friedrichshain. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

09.05.2020: Trotz der Lockerungen von Einschränkungen in der Corona-Krise haben am Samstag in Berlin zahlreiche Menschen gegen die Verordnungen demonstriert. Gegen Abend versammelten sich spontan laut Polizei etwa 1200 Menschen am Alexanderplatz zu einer nicht angemeldeten Zusammenkunft. Viele Teilnehmer skandierten unter anderem „Freiheit“, „Widerstand“, „Volksverräter“ und „Wir alle sind das Volk“. Einige bestiegen den Brunnen der Völkerfreundschaft. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

09.05.2020: Trotz der Lockerungen von Einschränkungen in der Corona-Krise haben am Samstag in Berlin zahlreiche Menschen gegen die Verordnungen demonstriert. Gegen Abend versammelten sich spontan laut Polizei etwa 1200 Menschen am Alexanderplatz zu einer nicht angemeldeten Zusammenkunft. Viele Teilnehmer skandierten unter anderem „Freiheit“, „Widerstand“, „Volksverräter“ und „Wir alle sind das Volk“. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

09.05.2020: Demonstranten halten vor dem Brandenburger Tor ein Transparent mit der Aufschrift „1bis19.de - Für Grundrechte und Rechtsstaat“. Die Veranstalter fordern klare und sinnvolle Ziele und Maßnahmen im Vorgehen gegen die Pandemie. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



09.05.2020: Attila Hildmann wird bei einer Demonstration vor dem Reichstagsgebäude von Polizisten abgeführt. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

08.05.2020: Teilnehmer der sogenannten „Hygiene-Demo“ am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte tragen Dinosaurier-Masken. Foto: Pool Pool / Getty Images

08.05.2020: Polizisten bei einer nicht angemeldeten Demonstration am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin. Foto: David Gannon / AFP

07.05.2020: Ein Streifenwagen der Polizei fährt durch den Volkspark Schöneberg. Nach zahlreichen Lockerungen in der Coronakrise bleiben die Abstandsregeln und die Kontaktsperren vorerst bestehen. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

07.05.2020: Einem Buddy Bär auf dem Gelände eines Ausbildungszentrums der Berliner Polizei wurde einen Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



07.05.2020: Menschen stehen in Schlangen vor dem Elefantentor des Zoologischen Gartens an. Die Bundesregierung und die Länderchefs haben sich über eine Lockerungen der Corona-Beschränkungen verständigt. Foto: Wolfgang Kumm / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.06.2020: Passanten beim Shoppen auf dem Kurfürstendamm. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.05.2020: Polizeibeamte mit Helm und Mund-Nasen-Schutz lösen eine Demonstration vor dem Reichstagsgebäude auf. Mehrere hundert Menschen haben hier gegen eine Impfpflicht und gegen die Freiheitseinschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus demonstriert. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.05.2020: Unter Einhaltung der Abstandsregeln spielen vier Männer Fußballtennis in der Abendsonne im Berliner Tiergarten. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.05.2020: Kinder und Passanten im Park am Gleisdreieck am Potsdamer Platz. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



05.05.2020: Ein Mann radelt auf der Museumsinsel an der geschlossenen Alten Nationalgalerie mit dem angrenzenden Neuen Museum (l.) vorbei. Während der Coronapandemie sind auch sämtliche Museen und Galerien in der Hauptstadt geschlossen. Im Zuge der bevorstehenden Lockerungen sollen auch Kunsteinrichtungen wieder geöffnet werden. Foto: Wolfgang Kumm / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Wieder geöffnet: Das KaDeWe begrüßt am Dienstagvormittag seine ersten Kunden nach der Schließung. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Leere Tische und Bänke stehen in einem Biergarten vor dem Bundeskanzleramt. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Eine Demonstration vor dem Reichstag gegen eine neue Abwrackprämie. Foto: Tobias Schwarz / AFP

05.05.2020: Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor sind nur wenige Menschen. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind deutlich weniger Menschen in Berlins Innenstadt unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



05.05.2020: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #WirBleibenZuhause". Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

BERLIN, GERMANY - MAY 04: A hairdresser cuts customer hair at a hair salon that opened today for the first time since March during the novel coronavirus (Covid-19) crisis on May 4, 2020 in Berlin, Germany. Barber shops and hair salons are reopening this week nationwide as authorities carefully lift lockdown measures that had been imposed to stem the spread of the virus. (Photo by Maja Hitij/Getty Images) Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

04.05.2020: Kunden stehen Schlange vor einer Saturn-Filiale am Kudamm. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

30.04.2020: Der zentrale Festplatz in Berlin-Mitte, wo Corona-Tests durchgeführt werden. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

29.04.2020: Ein Blick in das Stadion "An der Alten Försterei", dem Heimstadion des Fußball-Bundesligisten 1.FC Union Berlin, zeigt leere Stehblöcke und verlassenen Rasen. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können derzeit keine Zuschauer in das Stadion. Foto: Andreas Gora / dpa



29.04.2020: Selbstgenähte Masken als Mund- und Nasenschutz hängen in großer Auswahl vor einer Änderungsschneiderei in der Danziger Straße 71 in Prenzlauer Berg. Foto: Jens Kalaene / dpa

28.04.2020: Besucher beobachten die Seelöwen in ihrem Gehege im Berliner Zoo. Die Berliner Zoos haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Foto: Kay Nietfeld / dpa

28.04.2020: Vor dem Charlottenburger Rathaus werden kostenlose FFP2-Masken verteilt. Foto: Sean Gallup / Getty Images,

28.04.2020: Ein Angestellter des Zoos bereitet an Morgen den Eingangsbereich des Zoos vor. Foto: Tobias Schwarz / AFP

27.04.2020: Fahrgäste mit Mund-Nasenschutz stehen am Morgen an der U-Bahnhaltestelle Alexanderplatz. In Berlin gilt im öffentlichen Nahverkehr zur Eindämmung des Coronavirus die Pflicht für das Tragen einer Bedeckung von Mund und Nase. Foto: Kay Nietfeld / dpa



26.04.2020: Am Mauerpark zeigt ein Graffito den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump mit Masken. Foto: Maja Hitij / Getty Images

26.04.2020: Paddler auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

25.04.2020: Kunden vor einem Geschäft am Alexanderplatz. Foto: Adam Berry / Getty Images

25.04.2020: Polizisten nehmen einen Demonstranten am Rosa-Luxemburg-Platz fest. Bei der „Hygiene-Demo“ hatten dort etwa 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Foto: Tobias Schwarz / AFP

24.04.2020: Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ haben vor dem Reichstag Protest-Plakate abgelegt. Foto: Sean Gallup / Getty Images



24.04.2020: Zahlreiche Menschen genießen den Sonnenuntergang am Ufer des Landwehrkanals. Foto: Jörg Carstensen / dpa

24.04.2020: Polizisten schließen einen Wochemarkt am Maybachufer in Neukölln wegen Überfüllung. Foto: David Gannon / AFP

24.04.2020: Berliner Gastronomen der nach eigenen Angaben unabhängig und privat organisierten Initiative "Leere Stühle" haben fast 800 Stühle vor dem Brandenburger Tor aufgestellt, um auf die schwierige Lage ihrer Branche hinzuweisen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

23.04.2020: Ein Automat, an dem man neben Kontaktlinsen auch einfache Mundschutzmasken kaufen kann, steht am Bahnsteig der U-Bahnstation Turmstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa

23.04.2020: Die Berliner Arthousekinos haben sich zum Berliner Fassadenkino Windowflicks zusammengetan. Mitarbeiter Christian beschenkt eine Anwohnerin der Wilhelmstraße mit einer Tüte Popcorn. Foto: Jörg Carstensen / dpa



23.04.2020: Michael Müller (SPD, r), Berlins Regierender Bürgermeister, besucht in Begleitung von Albrecht Broemme (2.v.r), Projektleiter, und Andrea Grebe (l), Vorsitzende der Vivantes-Geschäftsführung, das Corona-Behandlungszentrum in der Jaffestraße. Die provisorische Klinik auf dem Messegelände soll die Krankenhäuser der Stadt im Notfall und bei möglicher Überlastung ergänzen. Foto: ODD ANDERSEN / dpa

23.04.2020: Das Coronatest-Drive-In auf dem Zentralen Festplatz in Mitte öffnet. Mitarbeiter vom Gesundheitsamt halten ein Abstrichstäbchen in ein Autofenster. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: So begrüßen die Mitarbeiterinnen des Kosmetikladens Rituals in den Wilmersdorfer Arcaden die Kunden. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

22.04.2020: Desinfektionsmittel am Eingang eines Geschäftes. Kleinere Geschäfte dürfen unter Auflagen ab heute wieder öffnen. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: Ein BVG-Mitarbeiter mit Mund-Nasenschutz und Schutzhandschuhen reinigt einen Bus an der Endhaltestelle Kurt-Schumacher-Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa



22.04.2020: Eine große Europa-Flagge liegt bei einer Solidaritätsaktion mit Italien vor der italienischen Botschaft. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

21.04.2020: Selbstgenähte Masken für Mund und Nase in großer Auswahl: Auslage eines Geschäfts in Charlottenburg.

21.04.2020: Eine junge Frau fotografiert mit Mundschutz die blühenden Kirschbäume in der Norwegerstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa

20.04.2020: Corona-Motto auf einer Tafel: "Das Leben kann so einfach sein, Fenster uff und Sonne rein". Foto: Britta Pedersen / dpa

20.04.2020: Blick in die 10.000ste Lebensmittel-Tüte der Berliner Tafel e.V.. Seit rund drei Wochen beliefert die Berliner Tafel bedürftige Menschen zu Hause mit Lebensmittel-Tüten. Foto: Jörg Carstensen / dpa



20.04.2020: "Fuck the Virus" steht auf einem T-Shirt einer Schaufensterpuppe am Kurfürstendamm. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

19.04.2020: Besucher im Volkspark Wilmersdorf. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.04.2020: Die Polizei überwacht in Neukölln die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Fabian Sommer / dpa

18.04.2020: Am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

19.04.2020: Die Straße vor dem Eingang zum Flughafen Tegel bleibt am Sonntagvormittag leer. Foto: Fabian Sommer / dpa



18.04.2020: Kunden warten vor einem Baumarkt in Friedrichshain. Foto: Sean Gallup / Getty Images

18.04.2020: Polizisten mit Atemschutzmasken stehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. In Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Unter den Demonstranten waren bekannte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Antisemiten. Foto: Christophe Gateau / dpa

17.04.2020: Besucher spazieren über das Tempelhofer Feld. Foto: Britta Pedersen / dpa

17.04.2020: Verlassen ist der Alexanderplatz. Foto: Carsten Koall / dpa

16.04.2020,: Ein Passant geht am Donnerstagmittag in das Einkaufszentrum "Boulevard Berlin" in Steglitz. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



15.04.2020: Lange Schatten wirft das Brandenburger Tor auf den nahezu menschenleeren Pariser Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Eine Passantin überquert im ruhigen Feierabendverkehr den Kaiserdamm vor einer Anzeigetafel mit einem Hinweis zum Coronavirus. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Der leere Strand mit verwaisten Strandkörben im geschlossenen Strandbad Wannsee. Foto: Sean Gallup / Getty Images

15.04.2020: Ein Schild des Forstamts an einem Waldweg bittet Spaziergänger um Abstand von mindestens 1,50 Meter. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

13.04.2020: Der fast menschenleere Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Foto: Sean Gallup / Getty Images



13.04.2020: Fahrradfahrer fahren unter blühenden Kirschbäumen nahe des Landwehrkanals in Alt-Treptow den Mauerweg entlang. Foto: Christoph Soeder / dpa

07.04.2020: Eine Anzeigentafel am Tempelhofer Damm. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

06.04.2020: Die Potsdamer Straße am Abend. Foto: Sean Gallup / Getty Images

06.04.2020: Zwei Frauen sehen sich den Sonnenuntergang über Marzahn an. Foto: Britta Pedersen / dpa

06.04.2020: Die Friedrichstraße in Mitte, nur wenige Menschen sind dort unterwegs. Foto: Sean Gallup / Getty Images



06.04.2020: Das Holocaust Mahnmal liegt verlassen da. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

05.04.2020: Besucher stehen auf dem Tempelhofer Feld an einem Toiletten-Container Schlange. Foto: Christoph Soeder / dpa

05.04.2020: Der Strausberger Platz mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Besucher im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Polizisten im Volkspark Friedrichshain. Foto: Maja Hitij / Getty Images



05.04.2020: Im Schlauchboot auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

05.04.2020: Polizisten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020, Berlin: Leere Bahngleise vor den Hochhäusern des Potsdamer Platzes. Foto: Christoph Soeder / dpa

04.04.2020: Ein Polizeiwagen fährt zwischen Spaziergängern auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

04.04.2020: Menschen sitzen im Mauerpark in Prenzlauer Berg und genießen das gute Wetter. Foto: Christophe Gateau / dpa



03.04.2020: Ein Schild mit Verhaltenshinweisen hängt an einem Wegeschild in einer Kleingartenanlage in Pankow. Foto: Jörg Carstensen / dpa

02.04.2020: Klopapier-Berge in einem türkischen Supermarkt am Mehringdamm in Kreuzberg. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

02.04.2020: Ein Radfahrer vor der Berliner Mauer. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Ein Kunde an einem Döner-Stand in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Der fast verlassene Heinrichplatz in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images



02.04.2020: Freiwillige der Heilsarmee verteilen Essen an Obdachlose am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Das Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Eine Schlange vor einem berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

01.04.2020: Am Park Inn Hotel am Alexanderplatz sind die Lichter in Herzform angeschaltet worden. Foto: Christophe Gateau / dpa

01.04.2020: Geschlossene Restaurants am Hackeschen Markt. Foto: Maja Hitij / Getty Images



01.04.2020: Geschlossene Cafés am Gendarmenmarkt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Jogger an der Museumsinsel. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Spaziergänger am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf. Foto: Paul Zinken / dpa



01.04.2020: Menschenleer ist der Lustgarten vor dem Alten Museum. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Der Berliner Hauptbahnhof ist menschenleer. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Eine Joggerin am Bahnhof Zoo. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Bis auf einen Jogger ist die Wiese vor dem Reichstagsgebäude verlassen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa



01.04.2020: Das Kadewe ist geschlossen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

31.03.2020: Das Staatsballett im Homeoffice. Vivian Assam Koohnavard trainiert auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen / dpa

31.03. 2020: Im Regierungsviertel. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images

30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa



30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa

29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa

28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images



28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images

28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa

28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images

26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa

26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa



27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa

25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images



25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa

25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images



23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa

23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images

23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP



23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa

23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa



23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa



19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa

19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa



19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP



18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa

18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa



20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP

20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa



20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

31.03.2020, Berlin: Vivian Assam Koohnavard, Balletttänzerin, trainiert in ihrer Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Britta Pedersen / dpa

BERLIN, GERMANY - APRIL 06: Potsdamer Strasse stands nearly devoid of evening traffic at Leipziger Platz during the coronavirus crisis on April 06, 2020 in Berlin, Germany. The coronavirus and the disease it causes, Covid-19, are having a fundamental impact on society, government and the economy in Germany. Public life has been restricted to the essentials in an effort by authorities to slow the spread of infections. An economic recession seems likely as economic activity is slowed and many businesses, including restaurants, bars and most shops, are temporarily closed. Schools, daycare centers and universities remain shuttered. And government, both federal and state, seek to mobilize resources and find adequate policies to confront the virus and mitigate its impact. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Foto: Sean Gallup / Getty Images



7.15 Uhr: Erste Museen öffnen in Berlin wieder

Am Dienstag öffnen in Berlin wieder erste staatliche Museen. Zunächst werden die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum und das Pergamon-Panorama ihre Türen für Besucher öffnen. Am Kulturforum macht die Gemäldegalerie wieder auf. Auch das Museum für Naturkunde öffnet wiederr. Der Sauriersaal, die Präparationsausstellung und die Biodiversitätswand seien dann wieder zugänglich, teilte die Museumsverwaltung mit. Interaktive Ausstellungselemente blieben aber vorerst geschlossen.

Für alle Besucher gelten Maskenpflicht und die üblichen Vorgaben für Hygiene und Abstände. Die Anzahl der Besucher wird begrenzt. Um Schlangen wartender Besucher zu vermeiden, sollen zudem Tickets nur mit Zeitfenster verkauft werden, die zuvor auch online gebucht werden können.



7.09 Uhr: Wegen Corona - FDP will längere Einbaufrist für Rauchmelder

Die Berliner FDP fordert, die Einbaufrist von Rauchwarnmeldern um ein Jahr zu verlängern. Es sei absehbar, dass deren Montage in Berlin nicht wie bisher vorgesehen bis zum 31. Dezember erfolgen könne, argumentiert die Fraktion in einem Antrag an das Abgeordnetenhaus. Außerdem sei es nicht möglich, die Geräte in Wohnunngen anzubringen, in denen mit dem Covid-19-Virus infizierte Menschen oder Menschen in Quarantäne lebten.

Die Firmen, die mit der Montage der Rauchwarnmelder beauftragt sind, hätten aufgrund des Gesundheitsschutzes ihrer Mitarbeiter und der Corona-Kontaktbeschränkungen solche Arbeiten auf unbestimmte Zeit eingestellt, heißt es. Sie sollten einen Aufschub bekommen, sagte der Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion, Stefan Förster. „Die flächendeckende Installation in den Wohnungen soll darum um ein Jahr verlängert werden und müsste dann bis zum 31. Dezember 2021 erfolgt sein.“

6.59 Uhr: Labor bestätigt Qualitätsmängel bei manchen Schutzmasken

Nach einem Rückruf von Schutzmasken hat die Charité vorsorglich alle 21 vorrätigen Modelle von einem Labor überprüfen lassen. „Zwei Maskentypen wurden aus dem Verkehr gezogen und bereits zurückgerufen. Sie weisen qualitative Mängel auf“, sagte die Sprecherin des Universitätsklinikums, Manuela Zingl, der Deutschen Presse-Agentur. Vergangene Woche war zunächst der Rückruf eines Modells wegen eines laut Charité falschen CE-Zeichens bekannt geworden. Die Testergebnisse bestätigen nun die befürchteten Mängel.

Der Test betrifft Masken der Schutzstufen FFP2 und FFP3, die im März bei unterschiedlichen Lieferanten gekauft wurden, wie Zingl erläuterte. Ein Zeitpunkt, zu dem „die Liefersituation von Schutzausrüstung am Markt aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr angespannt“ gewesen sei. Dennoch: 19 Maskentypen hätten ein positives Testergebnis erhalten.

Von den beanstandeten Maskentypen hatte die Charité nach dpa-Informationen insgesamt mehrere Zehntausend Stück beschafft. Wie viele davon bereits an das Personal ausgegeben waren und verwendet wurden, blieb offen.

+++ Montag, 11.05. +++

18.39 Uhr: Zahl der bestätigten Corona-Infektionen bei 6269

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist von Sonntag auf Montag laut der Senatsgesundheitsverwaltung um 2 auf 6269 gestiegen. Am Vortag waren 6267 Infektionen gemeldet worden. Von den Infizierten werden 447 Menschen im Krankenhaus behandelt, davon 135 intensivmedizinisch. 165 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben, damit ist kein neuer Todesfall seit Sonntag zu beklagen. 5586 Menschen gelten als genesen.

Bei der Aufstellung nach Bezirken zeigt sich, dass ein neuer Fall in Steglitz-Zehlendorf aufgetreten ist, ein weiterer in Marzahn-Hellersdorf. Reinickendorf vermeldet sogar einen Fall weniger als am Vortag. Die meisten Infektionen gab es bislang in Mitte (912), Charlottenburg-Wilmersdorf (708) und Neukölln (681).

17.51 Uhr: Kultur- und Medienunternehmen beantragen Corona-Hilfen

79 Kultur- und Medienunternehmen haben am Montag Soforthilfen bei der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragt. Seit dieser Woche haben Firmen aus diesem Bereich mit mehr als zehn Mitarbeitern die Möglichkeit, Hilfen von bis zu 25.000 Euro bei der IBB zu beantragen, um damit die Folgen der Corona-Krise abfedern zu können. In Ausnahmefällen soll der Zuschuss eine Höhe von stolzen 500.000 Euro betragen.

Das „Soforthilfeprogramm IV“ des Senats richtet sich vor allem an kleine Privattheater und Kinos, die bislang keine Möglichkeit hatten, Hilfen zu erhalten. Aber auch Clubs und Vereine können die Zuschüsse beantragen, wenn sie ein Kulturprogramm anbieten. Die IBB schätzt, dass ungefähr 800 Unternehmen in der Stadt Anspruch auf die Zusatzhilfen haben.

15.08 Uhr: Giftnotruf - Mehr Kinder trinken Desinfektionsmittel

Beim Giftnotruf der Berliner Charité melden sich in der Coronazeit verstärkt Eltern, weil ihre Kinder Desinfektionsmittel getrunken haben. Der Anstieg solcher Anfragen sei auffällig, sagte die Leiterin Daniela Acquarone der Deutschen Presse-Agentur. Genaue Zahlen lägen noch nicht vor. Zu gefährlichen Folgen komme es aber in der Regel glücklicherweise nicht. „Die Mittel schmecken nicht, und die Kinder schlucken meist nur geringe Mengen“, so Acquarone.

„Handdesinfektionsmittel und Desinfektionsmittel für den Haushalt enthalten in der Regel Alkohole und können Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel hervorrufen“, erläutert sie. Die Experten des Giftnotrufs raten Eltern demnach meist, die Kinder sorgfältig zu beobachten und ein süßes Getränk zu verabreichen, um einer eventuellen Blutzuckersenkung entgegenzuwirken. Dieser könne beim Trinken der Desinfektionsmittel sinken.

Durch die Corona-Pandemie nutzen mehr Menschen Desinfektionsmittel. Sie sind daher in mehr Haushalten präsent.

14.45 Uhr: Nach Angriff auf ZDF-Team wertet Polizei Beweismittel aus

Zehn Tage nach dem Überfall auf ein ZDF-Team in Berlin wertet die Polizei immer noch die vielen Hinweise und möglichen Beweise aus. Es seien eine „Vielzahl“ von Zeugen zu vernehmen und „sehr, sehr umfangreiches Bildmaterial zu sichten und auszuwerten“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss. Kriminaltechniker würden zudem „diverse Beweismittel“ auf Spuren zu untersuchen.

Dafür sei am 5. Mai eine eigene Ermittlungsgruppe (EG) gegründet worden, die zu dem für politisch motivierte Taten zuständigen Staatsschutz gehöre, sagte Slowik. Die Ermittlungsgruppe habe bereits weitere Zeugen gefunden, die befragt würden. Am Tatort habe die Polizei inzwischen Aufrufe aufgehängt, um weitere Beobachter zu finden. Ähnliche Aufrufe soll es im Internet geben. Weitere Erkenntnisse aus den laufenden Ermittlungen wollte Slowik nicht nennen. Sie betonte nur erneut, dass die festgenommenen und wieder freigelassenen sechs Verdächtigen „zumindest teilweise der linken Szene zuzurechnen“ seien.

14.38 Uhr: Liga-Vorbereitungen beim 1. FC Union "speziell"

Mittelfeldspieler Grischa Prömel vom 1. FC Union Berlin hat die Vorbereitung auf den Start der Bundesliga als „sehr speziell“ bezeichnet. Es gebe alleine beim Essen „tausend Vorgaben“, berichtete der 25-jährige Fußball-Profi am Montag aus dem Teamhotel der Eisernen im niedersächsischen Barsinghausen. „Es ist ein bisschen einsam, einsamer als sonst. Die Spieler sind alle auf ihren Einzelzimmern und man freut sich, wenn man mal rauskommt auf den Platz“, sagte Prömel.

Das Team von Trainer Urs Fischer bereitet sich fernab des eigenen Stadions An der Alten Försterei auf das Heimspiel gegen den FC Bayern am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) vor. „Alle sind heiß“, sagte Prömel und gab einen Einblick in den neuen Alltag. „Jeder duscht bei sich auf dem Zimmer“, sagte Prömel und ergänzte: „Jeder muss beim Essenholen Atemschutzmaßnahmen tragen.“ Die Profis dürften sich nicht einmal selbst am Büffet bedienen, das übernimmt das Hotelpersonal. „Du musst sagen, was du haben willst. Das ist alles ein bisschen umständlicher, aber das geht in der jetzigen Zeit eben nur so.“

13.35 Uhr: Schulen fahren Unterricht nur langsam wieder hoch

Schulunterricht wie gewohnt ist wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht machbar. Darauf hat Hendrik Nitsch vom Interessenverband Berliner Schulleitungen (IBS) hingewiesen. „Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Schüler wieder zur Schule kommen, insbesondere die Schüler aus bildungsfernen Familien haben in der Corona-Zeit zu Hause bei der Bildung gelitten“, sagte Nitsch, Leiter der Gustav-Freytag-Schule in Reinickendorf, der Deutschen Presse-Agentur. „Sie sind oft digital nicht angeschlossen. Wir sind teilweise hingefahren und haben Materialien hingebracht. Aber das ist natürlich ein Riesenakt“, sagte Nitsch, der stellvertretender Vorsitzender des IBS ist.

An seiner Integrierten Sekundarschule die vier Jahrgänge von der siebten bis zehnten Klasse nun wieder parallel zu unterrichten, sei aber nicht zu leisten. „Das geht gar nicht“, sagte Nitsch. Die siebten Klassen sollen an der Gustav-Freytag-Schule nach wochenlanger Unterbrechung am Dienstag wieder starten. „Aber nur für eine Stunde pro Tag, wo sie Klassenleiterunterricht haben“, sagte Nitsch.

13.15 Uhr: Apple-Mitarbeiter messen Fieber bei Berliner Kunden

Foto: Getty

Die Apple-Filiale am Kurfürstendamm hat am Montagvormittag erstmals seit Mitte März wieder geöffnet. Vor dem Zutritt zu dem Geschäft wird bei Kunden Fieber gemessen.

12.36 Uhr: Aggressive Demos gegen Corona-Regeln - Polizei erwägt neue Taktik

Angesichts der illegalen und aggressiven Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen will die Berliner Polizei ihr Vorgehen überdenken. „Wir werden eine genaue Analyse vornehmen, um taktisch entsprechend zu reagieren“, kündigte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss an. „Das ist schon ein Punkt, mit dem wir uns näher befassen müssen.“

Slowik sagte, alle angemeldeten Demonstrationen seien am vergangenen Wochenende weitgehend gut angelaufen. Völlig anders sei das aber bei den nicht genehmigten Versammlungen mit Teilnehmern aus allen politischen Lagern sowie Extremisten und Verschwörungstheoretikern gelaufen. Am Alexanderplatz habe man bei der Demonstration von mehr als 1000 Menschen eine ganze Reihe von Gewalttätigkeiten und Aggressivitäten gesehen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von Fußball-Hooligans des BFC Dynamo Berlin, die dort teilgenommen hätten. Demonstranten seien mit „hoher Aggressivität gegen die Polizei vorgegangen“.

Aus der Menge wurden laut Polizei Flaschen geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm 86 Menschen vorübergehend fest.

12.08 Uhr: Kita-Elternvertreter demonstrieren vor Rotem Rathaus

Finanzielle Unterstützung, flexible Betreuungsangebote und Einbindung in Entscheidungen des Senats: Zum Tag der Kinderbetreuung wollen Kita-Elternvertreter am Montag vor dem Roten Rathaus für mehr Unterstützung von Familien in der Corona-Krise demonstrieren.

„Wir haben es mit Briefen und Stellungnahmen probiert, aber festgestellt, dass die Stillen und Vernünftigen aktuell wenig Aufmerksamkeit bekommen - eben weil sie zuhause bleiben“, sagte Corinna Balkow, Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita (LEAK). Daher wolle der Ausschuss gemeinsam mit den Initiativen „Kitakrise Berlin“ und „Eltern in der Krise“ eine Kundgebung abhalten. Etwa zehn Familien wollten sich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vor dem Roten Rathaus versammeln. Sie fordern unter anderem monatlich 1000 Euro zusätzlich für Familien. „Das Corona-Kindergeld soll die Familien unterstützen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder kein Bafög mehr bekommen“, sagt Balkow.

12.01 Uhr: CDU fordert Weiterbildung für Lehrer in den Sommerferien

Die Berliner CDU-Fraktion fordert, nach der Rückkehr weiterer Klassen in die Schulen an diesem Montag den Blick auf die Zeit nach den Sommerferien zu richten. „Es gibt keinen Plan, keinen Vorschlag von der Bildungssenatorin, wie wir im nächsten Schuljahr weitermachen sollen“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Dirk Stettner, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU-Fraktion werde noch in dieser Woche ein Konzept dafür vorlegen. „Wir müssen unsere Lehrerinnen und Lehrer in den großen Ferien digital weiterbilden und den Schülern die Möglichkeit geben, in den Ferien verpassten Lehrinhhalt nachzuholen“, sagte Stettner.

11.54 Uhr: Geisel - in Berlin wird zu wenig getestet

In Berlin wird zu wenig getestet. Wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, hat Berlin mehr Testkapazitäten, als eingesetzt werden. "Da müssen wir etwas tun." Die Kapazitäten würden ausreichen, um bei Polizei, Feuerwehr und anderen systemrelevanten Berufen mehr zu testen.

11.35 Uhr: Geisel - Akzeptanz der Corona-Einschränkungen sinkt

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht eine deutliche gesunkene Akzeptanz in der Bevölkerung für die scharfen Corona-Einschränkungen. Zwar gebe es weiterhin viel Verständnis für die Maßnahmen, aber die Akzeptanz sinke leider, sagte Geisel im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Es sei zu sehen, „dass die Berliner der Regeln überdrüssig sind“, sagte Geisel. Die Disziplin in der Stadt sei nach wie vor da, aber der „Überdruss“ werde spürbar.

10.57 Uhr: Vier Berliner Polizisten mit dem Coronavirus infiziert

In Berlin sind derzeit vier Polizisten mit dem Coronavirus infiziert, ein Polizist befindet sich in amtsärztlicher Quarantäne. Das sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Bei der Feuerwehr sind laut Geisel zwei Personen infiziert, vier befinden sich in Quarantäne. Geisel sprach von einer außerordentlich niedrigen Zahl. "Es besteht jederzeit die Gefahr, dass das Infektionsschutzgeschehen wieder steigen kann", so der Innensenator.



10.32 Uhr: Coronakontrollen - Bilanz der Polizei

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber überprüften rund 420 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 160 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Es wurden vier Objekte und 121 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte acht Straf- und 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März führte die Polizei damit insgesamt 2.649 objektbezogene Überprüfungen sowie 15715 Überprüfungen im Freien durch. In 905 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1409 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2904 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

10.16 Uhr: Corona-Behandlungszentrum auf Messegelände betriebsbereit

11.05.2020: Mitarbeiter gehen durch das Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände. Das Corona-Notfallkrankenhaus zur wurde offiziell eröffnet. Das Zentrum geht zunächst in einen "Stand-by-Modus", Personal für den Betrieb stehe auf Abruf bereit. Die Messehalle an der Jafféstraße ist so umgebaut worden, dass dort Platz für rund 500 Patienten wäre, sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eingeplant wurden Baukosten von mehr als 31 Millionen Euro. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Mitarbeiter gehen durch das Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände. Das Corona-Notfallkrankenhaus zur wurde offiziell eröffnet. Das Zentrum geht zunächst in einen "Stand-by-Modus", Personal für den Betrieb stehe auf Abruf bereit. Die Messehalle an der Jafféstraße ist so umgebaut worden, dass dort Platz für rund 500 Patienten wäre, sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eingeplant wurden Baukosten von mehr als 31 Millionen Euro. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Albrecht Broemme vom THW (l.v.r.) Dilek Kalayci (SPD), Gesundheitssenatorin, und Andrea Grebe, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vivantes Kliniken, sprechen im neuen Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände zu den Medienvertretern. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Dilek Kalayci (l, SPD), Gesundheitssenatorin, und Andrea Grebe, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vivantes Kliniken, tragen Mundschutz, während sie im neuen Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände vor Krankenbetten stehen. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Ein Besucher mit Mundschutz geht am Empfangsbereich des neuen Corona-Behandlungszentrums Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände vorbei. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



11.05.2020: Ein Mitarbeiter geht durch das neue Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat das Corona-Behandlungszentrum-Jaffestrasse (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände in Betrieb genommen. In Halle 26 ist der erste Behandlungsbereich mit zunächst etwa 500 Betten fertiggestellt. Insgesamt werden bis zu 1000 Reservebetten bereitstehen. Das Coronabehandlungszentrum ist nachhaltig gebaut worden. Wesentliche Teile sollen später von Krankenhäusern übernommen und weitergenutzt werden. Das innerhalb von vier Wochen Bauzeit entstandene Behandlungszentrum soll als Reservekrankenhaus die Berliner Krankenhäuser entlasten, damit diese weiterhin schwerstkranke Patientinnen und Patienten versorgen können. Dafür werden Covid-19-Patienten in das Behandlungszentrum übernommen.

9.41 Uhr: Neues Hilfsprogramm für Berliner Kultureinrichtungen gestartet

Bei der Investitionsbank Berlin (IBB) können seit Montagvormittag erneut Corona-Soforthilfen beantragt werden. Das Hilfsprogramm umfasst 30 Millionen Euro und soll kleinen und mittleren Unternehmen im Kultur- und Medienbereich zugutekommen. Das Programm richtet sich an Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten und nicht mehr als zehn Millionen Euro Jahresumsatz. Das können private Museen, Theater, Kinos, Musikensembles, Clubs oder Festivals sein. Um Geld zu bekommen, müssen sie einen Liquiditätsengpass wegen der Corona-Pandemie glaubhaft machen.

Update: Anträge für die #SoforthilfeIV können ab sofort unter folgendem Link gestellt werden: https://t.co/0xvIu20Iwa — Investitionsbank Berlin (@PR_ibb) May 11, 2020

8.02 Uhr: Bericht - DFB-Pokalfinale am 4. Juli im Olympiastadion

Das DFB-Pokalfinale könnte laut Informationen des "Kicker" am 4. Juli im Berliner Olympiastadion als Geisterspiel ausgetragen werden. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes berät am Montagnachmittag über die Terminierung. Für die Halbfinalspiele sollen der 9. und 10. Juni in Frage kommen.

Die Begegnungen waren ursprünglich für den 21. und 22. April angesetzt, das Endspiel sollte am 23. Mai in Berlin stattfinden. Aufgrund der Coronapandemie hatte der DFB die Partien zunächst auf unbestimmte Zeit verlegt.

Neben Titelverteidiger Bayern München sind noch Regionalligist 1. FC Saarbrücken, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im Rennen. Neben der Neuansetzung des Pokalwettbewerbs steht auch die Fortsetzung der 3. Liga sowie der Frauen-Bundesliga auf der Agenda.

6.37 Uhr: Ladenöffnungen helfen Berliner Händlern kaum

Die Lockerungen für den Einzelhandel haben den Geschäften in Berlin bislang kaum geholfen. Einer neuen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zufolge melden zwei Drittel der Berliner Einzelhändler Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent oder mehr. Die Ergebnisse der Studie lagen der Berliner Morgenpost vorab vor. Lesen Sie hier die Details zur Einzelhandels-Studie der IHK.

5.13 Uhr: Senat - Luft an Berliner Straßen wird in Corona-Krise besser

Der Rückgang des Autoverkehrs in der Corona-Krise hat die Schadstoffwerte an den Berliner Straßen sinken lassen. „Die Immissionswerte sind an allen Messstellen gesunken“, teilte die Senatsverkehrsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur in einer vorläufigen Bilanz des sogenannten Shutdowns mit. „Auch im Vergleich mit zwei Vorjahren ergibt sich eine deutlich geringere Belastung.“ Verglichen mit den Vormonaten sanken die Stickstoffdioxidwerte an den Messstellen der Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt ab Mitte März um gut ein Viertel. Auch in Wohngebieten und am Stadtrand sank die Belastung.

„Der Rückgang des Verkehrs ist ein großräumiges, nicht nur auf Berlin oder einzelne Straßen beschränktes Phänomen“, erklärte die Behörde. „So verringerte sich auch die weiträumige Hintergrundbelastung außerhalb der Stadt.“ Noch sei es zu früh, den Wettereinfluss vollständig herauszurechnen, schreibt die Behörde. „Allerdings ist der Effekt des Shutdown relativ groß.“ Trotz Wetterschwankungen sei seit Mitte März deutlich zu erkennen, dass die Belastung sinkt.

3.31 Uhr: Innenpolitiker sprechen über Demos und Gewalt während Corona-Krise

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen stehen auch bei den Berliner Innenpolitikern zum wiederholten Mal auf der Tagesordnung. Am Montag (10.30 Uhr) befassen sich der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses und Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit den zahlreichen Eindämmungsmaßnahmen und ihrer Durchsetzung unter anderem durch die Polizei. Erwartet wird auch ein Ausblick auf die nächsten Wochen angesichts der derzeitigen Lockerungen. Außerdem geht es erneut um das Problem der sogenannten häuslichen Gewalt, also Aggressionen und Gewaltausbrüche in Familien, die sich vor allem gegen Frauen und Kinder richten. Auch über den 1. Mai und die Menschenansammlungen in Kreuzberg soll gesprochen werden.

+++ Sonntag, 10.05. +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Sonntag

▸ Verkehrssenatorin: "Ich werde um jeden Euro kämpfen"

▸ Gottesdienst mit Abstand und Maske

▸ Kinder toben auf autofreien Straßen in Kreuzberg



20.47 Uhr: Derzeit 6267 bestätigte Corona-Fälle in Berlin - kein weiterer Todesfall

In Berlin gibt es derzeit 6267 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das teilt die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag elf Neuinfektionen.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 486 Personen (+17 im Vergleich zum Vortag), davon werden 151 (+9) intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. Es gibt keine weiteren Verstorbenen. 165 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben.

Die Fallzahlen aufgeschlüsselt nach Bezirken

18.03 Uhr: Hinterm Sofa versteckt - Polizei löst Party mit 24 Leuten auf

Die Polizei hat eine Geburtstagsparty in einer Wohnung in Kreuzberg mit 24 Menschen aufgelöst. Zwölf der Gäste hatten dabei vergeblich versucht, sich unter anderem hinter dem Vorhang, dem Sofa und im Kleiderschrank vor den Beamten zu verstecken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie bekamen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Zuerst hatten sich in der Nacht zum Sonntag die Nachbarn über Lärm beschwert, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Die Einsatzkräfte bemerkten demnach beim Eintreffen bereits die Lautstärke und wiesen die beiden Mieter an, die Gäste nach Hause zu schicken. Als nur acht Menschen die Zwei-Zimmer-Wohnung verließen, wurden die Polizisten stutzig. Sie vermuteten, dass der Lärm von mehr Gästen gekommen sein musste. Die Polizisten fragten, ob sie sich die Wohnung einmal genau anschauen dürften. Dabei fanden sie die sich versteckenden Gäste.

17.31 Uhr: Straßenverkauf führt zu Vermüllung auf den Straßen

Corona-Dreck auf Berlins Straßen: Weil Gasträume geschlossen sind, Restaurants und Kneipen aber Straßenverkauf anbieten, quellen Mülleimer über und Müllberge sammeln sich wie hier in der Herrfurthstraße in Neukölln. Berliner berichten zudem, dass vermehrt in Hofeinfahrten und Hauseingänge uriniert wird, weil Toiletten geschlossen sind.

Folgen des Straßenverkaufs und geschlossener Gasträume: Müllberg in der Herrfurthstraße in Neukölln.

Foto: Alexander Dinger

16.05 Uhr: Geisel: „Systemverächter“ auf Demos gegen Corona-Maßnahmen

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat vor dem Missbrauch von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen durch Extremisten gewarnt. „Auf den sogenannten Hygienedemos am Alexanderplatz und vor dem Reichstag werfen Systemverächter den Demokraten vor, die Grundrechte zu missbrauchen. Das ist verkehrte Welt“, sagte Geisel dem „Tagesspiegel“ am Sonntag. Dort herrsche eine krude Mischung aus genereller Wut gegen alles, Verschwörungstheorien und esoterisch angehauchten Impfzweifeln.

Geisel sagte dem weiter, die Leute sollten sich gut überlegen, an welcher Seite sie eigentlich demonstrierten. „Ich kann nur sagen: Lassen Sie sich von Extremisten nicht vor den Karren spannen.“ Der Innensenator sagte zudem, je mehr Menschen auf engstem Raum zusammenkämen, desto höher sei das Infektionsrisiko. Er betonte aber auch, man ordne das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sehr hoch ein. Die vielen friedlichen Demonstrationen, die es an diesem langen Wochenende ja auch gegeben habe, zeigten, dass die Menschen das verstanden hätten und damit sehr vernünftig umgingen.

15.21 Uhr: Neue Kritik an Schulöffnung ab Montag

Die Kritik an der Schulöffnung ab Montag reißt nicht ab. Für Kritiker kommt die - schrittweise - Schulöffnung zu schnell. Und es gibt auch Ratschläge. Der FDP-Abgeordnete Paul Fresdorf sagte an die Adresse von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Sonntag: „Sie hätte die letzten Wochen nutzen müssen, um einen Plan für einen am Regelunterricht nahen Neustart der Schulen aufzustellen. Dies ist nicht geschehen, stattdessen besuchen die Kinder teilweise für weniger als zehn Tage bis zu den Sommerferien die Schule, was eher ein touristisches als ein echtes Bildungsangebot ist.“

Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dirk Stettner, forderte die Senatorin auf, sich am Montagmorgen vor der Grundschule am Kollwitzplatz aus erster Hand informieren lassen, „welche Probleme ihre sehr schlecht vorbereitete weitere Öffnung den Schulen in der Coronakrise bereitet – von der Klassenraum-Organisation bis hin zur Überwachung der Hygienevorgaben.“

Auch vom Landeselternausschuss und vom Philologenverband gab es bereits teilweise Kritik, aber auch Zustimmung. Nach Überzeugung des Vorsitzenden des Landeselternausschusses, Norman Heise, hat die Entscheidung, die Schulen zu öffnen, viele Eltern aber gefreut. „Mit Sicherheit die, die sagen: "Mein Kind muss mal wieder zur Schule und ich brauche mal wieder Raum zum kurz Durchatmen."

In Berlin beginnt ab diesem Montag die Schule wieder für die Jahrgangsstufen 1 und 5 der Grundschulen, Integrierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen sowie Förderschulen. Dazu kommt die Jahrgangsstufe 7 an den Gymnasien und den anderen Schultypen. Ziel ist es, allen Schülern bis spätestens zum 29. Mai Präsenzunterricht mit reduzierter Stundentafel zu erteilen. Seit 20. April laufen bereits für die Abiturienten die Prüfungen. Die Zehntklässler kehrten eine Woche später an die Schulen zurück.

15.11 Uhr: Geburtstagsparty endet in Polizeieinsatz

In #Kreuzberg endete eine Geburtstagsparty für 12 von 22 Gästen erst nach verlorenem Versteckspiel.



Unsere Kolleg. fanden sie

- hinter Vorhang, Sofa & Tür

- im Kleiderschrank

- unter Bett & Bettdecke

- auf dem Balkon



"Gespielt" wurde ohne Erlösen & mit echten Anzeigen.#Covid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 10, 2020

14.35 Uhr: "Coronavirus nach Deutschland gebracht" - Frau beleidigt Ehepaar rassistisch

In Niederschönhausen (Pankow) soll am Sonnabend eine bisher noch unbekannte Frau ein mongolisches Ehepaar rassistisch beleidigt haben. Nach Angaben des 41-Jährigen und dessen 35 Jahre alter Frau, soll die Unbekannte gegen 17.40 Uhr in einem Supermarkt an der Blankenburger Straße die beiden als Chinesen bezeichnet und diese aufgefordert haben, das Land zu verlassen, weil sie das Coronavirus nach Deutschland gebracht hätten. Nachdem der 42-Jährige antwortete, dass das rassistisch sei, soll die Frau erwidert haben, eine Rassistin zu sein. Einem durch das Ehepaar informierten Sicherheitsmitarbeiter soll die Frau die Vorwürfe geleugnet haben. Bevor die Polizisten eintrafen, entfernte sich die Frau. Der Staatsschutz ermittelt.

14.09 Uhr: Unbekannte spielen im Gewerbegebiet um Geld

Wenn spät abends in einem #Treptow​er Gewerbegebiet 39 zwielichtige Gestalten u.a. mit hochwertigen Autos erscheinen, um in engen Räumen an Spieltischen um viel Geld zu zocken, dann spielen wir mit offenen Karten:

Das gibt viele Anzeigen. Da hilft auch kein Pokerface.#Covid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 10, 2020

13.37 Uhr: 3142 Corona-Infektionen in Brandenburg - ein weiterer Todesfall

In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen weiter leicht gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden habe es fünf neue Fälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit (Stand: 10 Uhr). Von Freitag auf Sonnabend lag der Zuwachs bei 31 Fällen. Insgesamt gibt es nun 3142 bestätigte Fälle im Land.

2530 Patienten gelten als genesen, 24 mehr als am Vortag. 159 Tote wurden im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bis zum Sonntagmorgen registriert, einer mehr als am Samstag.

Corona-Schwerpunkte in Brandenburg sind weiter die Stadt Potsdam mit 624 Infektionsfällen und der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 491 Fällen. Für den Landkreis Prignitz liegt die landesweit geringste Zahl der Infektionen weiter bei 24. In Frankfurt (Oder) sind es auch wie in den vergangenen Tagen 29 Fälle.

Bilder der Corona-Krise in Berlin