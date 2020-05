Verkehrssenatorin Günther: „Ich werde um jeden Euro kämpfen“

Berlin. Viele Berliner meiden seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie aus Angst vor Infektionen die Fahrt mit Bussen und Bahnen. Die dadurch wegbrechenden Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe könnten die Berliner Verkehrsbetriebe jahrelang beschäftigen. Im Interview spricht Verkehrssenatorin Regine Günther über die Krise im öffentlichen Nahverkehr, wie der ÖPNV künftig finanziert werden soll und warum sie es gerade während der Pandemie für richtig hält, Radfahrern und Fußgängern mehr Platz auf den Straßen zu geben.

Frau Günther, seit mehreren Wochen leben wir mit der Corona-Pandemie. Mit welchen Verkehrsmitteln bewegen Sie sich derzeit durch die Stadt?

Regine Günther: Bei mir hat sich im Prinzip wenig geändert: Im Dienst bin ich oft im Auto, ansonsten eher mit dem ÖPNV und mit dem Rad unterwegs. Aber ich laufe auch gern, je nachdem wie es die Strecke erfordert.

Einige Menschen vertrauen aktuell verstärkt auf das eigene Auto. Erwarten Sie, dass sich der Trend wieder dauerhaft hinbewegt zum motorisierten Individualverkehr?

Es steht durchaus zu befürchten, dass der ÖPNV als Verlierer aus der Krise hervorgeht und viele wieder mehr das Auto nutzen. Insofern ist es unsere Aufgabe, diesem Trend entgegen zu wirken und das Vertrauen in den ÖPNV zu stärken. Es gilt, sehr gute Angebote beim Fahrrad- und Fußverkehr zu machen als auch beim ÖPNV ein ganzes Bündel von Maßnahmen umzusetzen, damit dieser Rückwärts-Umstieg nicht stattfindet.

Wie wollen Sie das Vertrauen in den ÖPNV zurückgewinnen?

Es wird jetzt schon häufiger gereinigt und auch desinfiziert. Wir haben die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eingeführt, die uns eine Weile begleiten wird. Wichtig ist es, Gedränge soweit wie möglich zu vermeiden: Deshalb gilt es, die Rushhour zu entzerren und zum Beispiel über neue Gleitzeitmodelle in Betrieben und in der Verwaltung die Nutzung von Bussen und Bahnen gleichmäßiger über den Tag zu verteilen. Ähnliches gilt für die Schule. Wir sollten die Stoßzeiten morgens und am Nachmittag entlasten, damit die Menschen sicherer unterwegs sind.

Gibt es konkrete Pläne, die Arbeitszeiten zu entzerren?

Die BVG ist in Gesprächen mit Betrieben entlang einzelner Routen. Das muss jetzt konsequent weiterverfolgt werden. Auch mobiles Arbeiten und verstärktes Homeoffice sollten eine viel stärkere Rolle spielen – zumindest so lange, wie das Virus noch grassiert.

Mit den Fahrgästen sind auch die Einnahmen der BVG eingebrochen. Aktuell kalkuliert das Unternehmen mit einem Minus von 150 Millionen. Auch beim Verkehrsvertrag mit der BVG ist die Finanzierung von Milliardenbeträgen noch offen. Wird dies dazu führen, dass der ÖPNV nicht wie geplant ausgebaut werden kann?

Es wäre ein Kapitalfehler, die Investitionen in den ÖPNV jetzt zurückzufahren. Ich werde da um jeden Euro kämpfen. Wir alle wissen, dass der ÖPNV in den letzten Jahrzehnten unter dem Spardruck schwer gelitten hat und sich eine existenzielle Krise abzeichnete. Für die wachsende Stadt standen nicht rechtzeitig genügend Wagen für die S- und die U-Bahn zur Verfügung, wichtige Strecken zwischen Berlin und Brandenburg wurden nicht ausgebaut. Und wir haben in den Außenbezirken oft noch Taktfrequenzen, die die Menschen nicht gerade dazu animieren, auf den ÖPNV umzusteigen. Insofern würde eine Veränderung des von uns seit drei Jahren eingeschlagenen Weges schnurstracks in die Sackgasse führen.

Zuletzt kam die Debatte über den Bau neuer U-Bahnstrecken wieder auf. Ein im Verhältnis teures Nahverkehrsmittel. Hat sich die Diskussion mit der aktuellen Finanzlage erledigt?

Wir sind jetzt dabei, die Vorhaben des beschlossenen Nahverkehrsplanes in die Umsetzung zu bringen: 28 Milliarden Euro in den kommenden 15 Jahren wurden dafür veranschlagt. Das steht unbestritten ganz oben auf der Agenda. Darüber hinaus arbeiten wir intensiv an dem Schienenausbauprojekt i2030: Bis zu 180 neue Schienenkilometer und 35 neue Bahnhöfe sollen hier entstehen, um gerade den Pendlern zwischen Berlin und Brandenburg Alternativen zum Auto zu bieten. Hier muss die Finanzierung zusammen mit dem Bund und auch der EU gesichert werden, da sind wir in Gesprächen. Und wir erstellen für mehrere U-Bahn-Strecken Machbarkeitsstudien. Um all dies zu finanzieren, brauchen wir erhebliche Haushaltsmittel, der Bund müsste sich beteiligen – und wir werden auch über neue Einnahmemöglichkeiten nachdenken müssen.

Sie haben das Thema City-Maut oder Nahverkehrsabgabe im vergangenen Jahr selbst auf die Agenda gesetzt. Sind Ihre Pläne in diese Richtung aktuell noch konkreter geworden?

Wenn wir sehen, wie angespannt sich die Haushaltslage entwickelt, müssen solche Maßnahmen sorgfältig geprüft werden. Wir arbeiten an einem geeigneten Modell. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen gravierende Existenzsorgen haben, geht es immer auch darum, ob und wie so ein System sozial zu kalibrieren ist.

Wie schnell könnte so ein Instrument tatsächlich eingeführt werden?

Wir sind noch in der Konzeption. Das muss auch mit den Koalitionspartnern besprochen werden. Daher kann ich noch keinen genauen Zeitplan nennen.

Nicht unbeträchtliche Kosten sind auch mit der Umstellung der Busflotte der BVG auf Elektroantrieb verbunden. In der Koalition gibt es Stimmen, die deshalb für eine Pause plädieren. Ist dieser Posten verhandelbar?

Wenn wir Klimaschutz wirklich ernst nehmen, können wir nicht weiter auf Dieselantriebe setzen. So einfach ist das. Die klimaschädlichen Gase, die heute ausgestoßen werden, bleiben über viele Dekaden in der Atmosphäre gespeichert und erhitzen unseren Planeten. Je später wir mit dem Umstieg auf Elektrobusse anfangen, desto gravierender sind die Folgen. Da helfen keine Ausreden. Deshalb sollen die klimaschädlichen Diesel-Antriebe so schnell wie möglich ersetzt werden. Wenn sich die Hauptstadt eines der reichsten Länder der Erde hier wegduckte, hielte ich das für verantwortungslos. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir die jetzige Krise bewältigen durch die Förderung von zukunftsfähigen Innovationen und nicht durch Konzepte der Vergangenheit. So machen wir auch unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger.

Wo soll dann aktuell das Geld herkommen für den Verkehrsvertrag mit der BVG?

Das Geld kommt im Prinzip aus dem Landeshaushalt und den Ticketeinnahmen. Über die sogenannte dritte Finanzierungssäule wie eine Nahverkehrsabgabe wird ja gerade diskutiert. Auch Bundesmittel stehen für ausgewählte Projekte bereit. So wurden unsere Elektrobusse bisher sehr stark vom Bund gefördert.

Ein Projekt der BVG, der Berlkönig, stand schon vor der Corona-Pandemie vor dem Aus. Gibt es überhaupt noch eine Zukunft?

Der Berlkönig ist ein Projekt der BVG mit ViaVan. Wir haben es für vier Jahre genehmigt, weil wir über einen längeren Zeitraum Erkenntnisse gewinnen wollen, welche Wirkungen solche digital gesteuerte Mobilitätsformen auf das Gesamtsystem haben. An diesem Ziel hat sich nichts geändert. Wenn die beiden Partner es zusammen weiterführen wollen, wird es vier Jahre laufen. Aber das ist eine unternehmerische Entscheidung dieser beiden Unternehmen.

Und wenn die Unternehmen sagen, ‚Das lohnt sich für uns nicht‘, wird das Land nicht einspringen und einen Betrieb in der Innenstadt finanzieren?

Das ist nicht vorgesehen, denn dann würde viel Geld fehlen für wichtige Projekte wie den Tramausbau oder die Barrierefreiheit. Wir haben aber durchaus Tests von Pooling-Modellen für die Außenbezirke in Planung, beispielsweise als Zubringer etwa für U- und S-Bahnen.

Seit Jahren wird davon gesprochen, die Radinfrastruktur auszubauen. Jetzt ploppen plötzlich innerhalb weniger Wochen überall in der Stadt neue Strecken auf. Brauchte es ein Virus, damit die Verkehrswende endlich in Schwung kommt?

Die Pandemiesituation hat die vorhandene Dringlichkeit, sichere Radinfrastruktur zu schaffen, nochmals verstärkt. Dass die Umsetzung nun erkennbar schneller vorangeht, liegt allerdings nicht an Corona, sondern an den vielen Veränderungen, die wir in den letzten drei Jahren vorgenommen haben. Wir haben viel Personal eingestellt, neue gesetzliche Grundlagen geschaffen mit den dazugehörigen Regelwerken, wir haben die Zusammenarbeit mit den Bezirken intensiviert und die Hauptverwaltung teilweise umstrukturiert. Es wurde eine Koordinierungsstelle für den Rad- und Fußverkehr eingerichtet, ein spezielles Referat nur für den Radverkehr ist in Gründung, die alte Verkehrslenkung ist aufgelöst und als neue Abteilung VI direkt in die Senatsverwaltung integriert. Gerade die letzte Maßnahme hat dazu geführt, dass viele lästige Schnittstellen verschwunden sind. Dieses Bündel an Maßnahmen hat ermöglicht, dass wir jetzt deutlich schneller sein können. Und natürlich konnten wir an unsere bereits bestehenden Planungen gut anknüpfen. Klar ist aber auch: Wir werden nur erfolgreich sein, wenn auch in den Bezirken die Verwaltungen ertüchtigt werden und der politische Wille vorhanden ist. Das Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg verdeutlicht dies eindrücklich.

Die Maßnahmen, die bislang angekündigt und umgesetzt wurden, spielen alle in der Innenstadt. Sind die Bezirke am Stadtrand nicht gewillt oder liegt es auch an der Senatsverwaltung, die dort keine Strecken plant?

Wir planen nicht einfach irgendwo Strecken, sondern wir sind mit vielen Bezirken im Gespräch darüber. Einige reagieren schnell und setzen ihre Prioritäten um. Insofern bin ich zuversichtlich, dass auch noch andere Bezirke ihren Bürgern temporäre Radwege zur Verfügung stellen. Unser zentrales Anliegen ist aktuell, dass wir den Menschen lange Wege anbieten können, auf denen sie sich auf dem Fahrrad sicher durch die Stadt bewegen können.

Kritiker wie der ADAC sagen, Sie würden die aktuelle Situation ausnutzen, um den Umbau der Stadt nach ihren Vorstellungen voranzutreiben.

Dann empfehle ich dringend einen Blick ins Mobilitätsgesetz. Da sieht man, dass wir genau das umsetzen, was wir damals beschlossen haben – streng nach StVO, nur eben deutlich schneller und vorerst mit provisorischen Mitteln. Radfahrende brauchen schon lange mehr Platz in der Stadt – und in der Pandemie-Situation erst recht. Lange wurde bemängelt, dass wir zu langsam seien. Da bin ich nicht unglücklich, wenn jetzt manche kritisieren, dass wir zu schnell sind.

Die Pop-up-Radwege sind sehr schnell gekommen. Von Pop-up-Busspuren ist bislang nicht die Rede. Kritiker werfen Ihnen vor, Radfahrer als grüne Kernklientel zu bevorzugen, andere ÖPNV-Nutzer aber deutlich weniger im Blick zu haben.

Dass wir den ÖPNV nicht im Blick hätten, ist eine vollständige Verkennung der Politik der letzten drei Jahre. In den letzten Dekaden hat keine Landesregierung ein vergleichbares ÖPNV-Ausbauprogramm aufgesetzt. Das fängt an bei neuen U-Bahn-Wagen, der S-Bahn-Ausschreibung samt neuen Fahrzeugen, es geht weiter mit den erwähnten neuen Schienenverbindungen beim Pendlerprojekt i2030 bis hin zu neu geplanten Tramstrecken. Pop-Up-Spuren für Busse wären gemäß StVO schon deshalb nicht genauso möglich wie Radfahrstreifen, weil es dafür ein Mindestaufkommen pro Stunde geben muss. Auch das Sicherheitsproblem stellt sich hier nicht in gleicher Weise. Dennoch: Bis Ende der Legislaturperiode werden wir auch das Busspurennetz deutlich erweitert haben. Zusätzlich haben wir bereits auf 25 Kilometern Busspur die Geltungszeit auf 24 Stunden ausgedehnt. Diese Realität sollte man schon zur Kenntnis nehmen.

Auch nach drei Jahren Ihrer Amtszeit ist von diesen Busspuren vielerorts noch nichts zu sehen. Ist das Thema zu stiefmütterlich behandelt worden?

Wir sind seit Jahrzehnten die erste Verwaltung, die neue Strecken anordnet. Busspuren sind wichtig für die Beschleunigung des ÖPNV – aber es ist eben nicht der einzige Schwerpunkt unserer Arbeit. Als ich im Dezember 2016 begann, war die zusammengesparte Verwaltung nicht mal hinreichend aufgestellt, um ihr Kerngeschäft zu erledigen. Jetzt finden die ersten, dass wir zu schnell sind.

Sie sprechen die Trampläne und i2030 an. Werden sich da durch die Corona-Pandemie Projekte verzögern?

Wir werden alles tun, um dies zu verhindern. Es lässt sich aber auch nicht ausschließen. Das Pendlerprojekt i2030 für den S-Bahn- und den Regionalverkehr ist ein gigantisches Programm, das wir gemeinsam mit Brandenburg, der Deutschen Bahn und dem VBB aufgesetzt haben, übrigens zusätzlich zum Koalitionsvertrag. Inwiefern durch Corona Verzögerungen entstehen, werden wir jetzt auswerten.

Werden Sie trotz Corona noch in dieser Legislaturperiode eine Tramstrecke fertigstellen können?

Wir gehen fest davon aus, dass die Verbindung in Adlershof fertig gestellt werden kann. Da gibt es demnächst den ersten Spatenstich. Bei den anderen Strecken zur Turmstraße und zum Ostkreuz ist die Lage komplizierter. Gemäß den gesetzlichen Grundlagen braucht man für eine Straßenbahn von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung rund acht Jahre. In meinem Haus gab es Pläne, die seit Jahren nicht angefasst wurden. Wir haben sie wiederbelebt, treiben sie voran und gehen nun in die Umsetzung.

Diese Projekte brauchen viel Zeit, sagen Sie. Pop-up-Bikelanes sind jetzt nun schnell gekommen. Ist das schon ein Vorgeschmack darauf, wie Berlin künftig aussehen wird?

Wichtig ist, dass die Bezirke jetzt schnell aus den temporären Maßnahmen dauerhafte, geschützte Radwege machen. Das ist unser Ziel. Und viele dieser Radwege fußen ja auf regulären Planungen.

Mit den weiteren Lockerungen nimmt das Leben auf der Straße wieder zu. Gleichzeitig bleibt es wichtig, Abstand zu halten. Planen Sie, für Fußgänger mehr Räume zu schaffen, die aktuell für den fahrenden Verkehr und Parkplätze vorgesehen sind?

Wir beobachten die Situation und loten die rechtlichen Möglichkeiten aus. Mit den Lockerungen beim Einkaufen und bei der Gastronomie bei gleichzeitigem Abstandsgebot kann es die Notwendigkeit geben, mehr Platz zu schaffen. Projekte wie die autofreie Friedrichstraße, ein verkehrsberuhigter Tauentzien oder auch neue Spielstraßen in den Bezirken scheinen angesichts der Pandemie-Situation aktueller denn je. Die Neuverteilung von Flächen zugunsten von Fußgängern und Radfahrenden ist gerade in dieser Krise das richtige Rezept. Auch andere Städte gehen diesen Weg.

Nun ist die Ausschreibung der S-Bahn-Netze für die Stadtbahn und die Nord-Süd-Strecken auf dem Weg. Betrieb sowie Fahrzeugbeschaffung und Wartung sind dabei in mehrere Lose aufgeteilt. Kritiker sprechen von einer Zerschlagung der S-Bahn und Problemen bei der Vergabe, die zu Verzögerungen führen könnten.

Das sehe ich anders. Wir sind laut EU-Recht gesetzlich verpflichtet, die beiden Teilnetze getrennt auszuschreiben, eben weil die einzelnen Netze so groß sind. Und es ist auch wichtig, dass wir für unser Geld möglichst viel ÖPNV-Leistung erhalten: Dafür sorgt ein wettbewerbliches Verfahren eher als eine Monopolsituation. Die Schnittstellenproblematik werden wir vertraglich lösen können. Das Land Berlin wird im Rahmen dieses Verfahrens erstmals überhaupt einen landeseigenen Fahrzeugpool aufbauen und Werkstattkapazitäten entwickeln. Das heißt, wir machen uns – im Gegensatz zur Situation während der S-Bahn-Krise ab 2009 – unabhängig vom jeweiligen Betreiber. Wir kommen damit heraus aus dieser unerfreulichen Monopolsituation der vergangenen Jahrzehnte. Wir lassen also Wettbewerb zu, um am Ende ein besseres ÖPNV-Angebot anbieten zu können.

Neue Radwege und Fußverkehrsflächen entstehen, doch der ÖPNV steckt in der Krise. Sehen Sie die Corona-Pandemie langfristig als Beschleuniger oder Bremsklotz der Verkehrswende?

Es wird darauf ankommen, wie wir jetzt handeln. Von zentraler Bedeutung ist ein Schutzschirm des Bundes für den ÖPNV. Und die Länder dürfen nicht den Fehler machen, ausgerechnet jetzt beim Nahverkehr zu sparen. Wenn das gelingt, dann gehe ich davon aus, dass sich die Verkehrswende zumindest nicht verlangsamt. Ansonsten werden in den Städten in den nächsten zehn Jahren genau die Probleme immer weiter wachsen, die wir lösen wollen und lösen müssen: Luftverschmutzung, Unfälle, Staus, Lärmbelästigung – ganz zu schweigen von den Zielen beim Klimaschutz, die wir ohne eine neue Mobilität nicht erreichen werden. Es wäre ein schwerer Fehler zu versuchen, die Folgen der Corona-Krise zu entschärfen, indem man die Klimakrise beschleunigt.

Zur Person

Seit 2016 leitet Regine Günther die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz als Senatorin. Ihre Amtsübernahme war auch ein Quereinstieg in die Politik für die damals noch parteilose Politikerin, die mittlerweile den Grünen beigetreten ist. Besonders die Klimafrage beschäftigte die aus Kaiserslautern stammende Günther bereits in ihrer früheren beruflichen Karriere. Vor ihrem Wechsel an die Spitze der Senatsverwaltung arbeitete Günther 17 Jahre lang für die Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF). Dort leitete die heute 57-Jährige zuletzt die internationale Abteilung für Klima und Energie. Günther ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.