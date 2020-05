Ex-Informant aus Salafistenmilieu soll im Bundestag aussagen

Ein wichtiger früherer Informant der Polizei aus dem Salafisten-Milieu soll demnächst im Bundestag vernommen werden. Das entschied der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am Donnerstag nach Angaben aus dem Gremium. Der frühere V-Mann hatte ab November 2015 auf die Gefährlichkeit des Tunesiers Anis Amri hingewiesen.

Der abgelehnte Asylbewerber hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen gekapert, mit dem er in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz raste. Er tötete insgesamt zwölf Menschen. Amri hatte enge Kontakte ins Salafisten-Milieu und war Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Der V-Mann hat auch wertvolle Informationen für das Verfahren gegen die Gruppe um den Prediger Abu Walaa geliefert, die nach Erkenntnissen der Behörden Kämpfer für den IS rekrutiert haben. Er arbeitete fast 20 Jahre lang als V-Mann für die Polizei in Nordrhein-Westfalen - nicht nur im Salafisten-Milieu. Im vergangenen März sagte er dem „Spiegel“, er habe damals auch einen Vorschlag gemacht, wie man Amri hätte dingfest machen können. Dies sei jedoch von der Polizei abgelehnt worden.

Verdacht, die Behörden hätten Warnungen „ignoriert“

Es stehe der Verdacht im Raum, dass die Sicherheitsbehörden die Warnungen des V-Mannes „ignoriert“ haben, sagte der FDP-Obmann im Untersuchungsausschuss, Benjamin Strasser. Ende 2019 war der Vorwurf laut geworden, die Leitungsebene des Bundeskriminalamtes und des Bundesinnenministeriums hätten Anfang 2016 versucht, den vom Landeskriminalamt NRW geführten „Murat“ mundtot zu machen.

Ein Ermittler aus NRW hatte als Zeuge im Amri-Ausschuss ausgesagt, ein BKA-Beamter habe ihm bei einer Besprechung im Februar 2019 gesagt, der V-Mann „mache zu viel Arbeit“. Diese Einschätzung komme von „ganz oben“. Das Ministerium wies dies zurück. Kurz vor der überraschenden Aussage des Ermittlers hatte seine Behörde von dem Kontakt des V-Mannes zum „Spiegel“ erfahren.