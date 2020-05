Die Angebotsmieten in Berlin haben sich 2019 erneut verteuert. 10,44 Euro pro Quadratmeter pro Monat verlangten Berlins Vermieter für die im vergangenen Jahr angebotenen Wohnungen in der Hauptstadt. Das waren zehn Cent beziehungsweise ein Prozent mehr als im Vorjahr 2018. Das geht aus dem Wohnmarktreport Berlin 2020 hervor, den der Immobiliendienstleister CBRE und das Bankhaus Berlin Hyp am Mittwoch vorgelegt haben.

„Die leichte Mietpreisabkühlung zeigt, dass der Markt auch ohne staatliche Eingriffe funktioniert“, sagte Gero Bergmann, Vorstandsmitglied der Berlin Hyp. Auch ohne die Verschärfung der bundesweiten Mietpreisbremse, die erst am 1. April 2020 in Kraft getreten sei, sowie den rechtlich höchst umstrittenen Berliner Mietendeckel, der seit Februar in Kraft ist, sei es zu Marktkorrekturen gekommen, betonte Bergmann. Im Vorjahr 2018 habe der Anstieg noch 5,2 Prozent getragen, 2017 waren die Preise sogar noch um 8,8 Prozent in die Höhe geklettert.

Wie sich die Corona-Krise auf die Entwicklung der Mietpreise auswirken werde, sei noch offen. Umfragen unter den Vermietern zeigten bisher, dass es im Monat April lediglich in einem Prozent der Wohnungen zu Mietausfällen gekommen sei, weil die Bewohner durch Kurzarbeit oder Jobverlust um Stundung gebeten hatten.

Foto: HS Aßmann / bm infografik

Spitzenmieten in Mitte,Preisrückgänge in Lichtenberg

Dabei zeigten sich erneut große Unterschiede in den zwölf Berliner Bezirken. So verzeichnete Lichtenberg über alle Preissegmente hinweg einen Mietpreisrückgang um drei Prozent auf durchschnittlich 9,26 Euro je Quadratmeter und Monat. Der einzige weitere Bezirk, in dem sich die Angebotsmieten rückläufig entwickelten, war im vergangenen Jahr Pankow. Hier sanken die Mieten leicht um 0,5 Prozent auf 10,94 Euro.

Ganz anders sah dagegen die Situation in Mitte aus. Hier stiegen die Angebotsmieten um mehr als sechs Prozent auf durchschnittlich 13,42 Euro. Auch absolut lag der Bezirk mit diesem Wert an der Spitze, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 12,65 Euro (plus 5,4 Prozent). „Diese Werte zeigen den Median, tatsächlich ist die Preisspreizung auch innerhalb der Bezirke enorm“, ergänzte Michael Schlatterer, beim Immobiliendienstleister CBRE für die Wohnungsbewertungen zuständig.

So sei die Top-Miete des vergangenen Jahres für eine Wohnung am Ludwigkirchplatz in Wilmersdorf aufgerufen worden. 24,55 Euro je Quadratmeter wurden dort verlangt. In Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg dagegen seien im unteren Preisbereich auch noch Wohnungen zu 5,80 Euro angeboten worden.

Kaufpreise für Wohnungen legen erneut deutlich zu

Zudem gab es einen großen Unterschied bei Bestands- und Neubauwohnungen. Die geforderten Mieten im Neubausegment lagen mit 14 Euro je Quadratmeter knapp 40 Prozent über den Angebotsmieten im Bestand (10,09 Euro pro Quadratmeter). Auch fällt der Mietanstieg im Neubau mit knapp vier Prozent deutlich höher aus als im Bestand.

Anders als die Mietpreise sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen wie schon im Vorjahr erneut stärker gestiegen. Sie legten im Durchschnitt um um 10,2 Prozent auf 4630 Euro pro Quadratmeter zu. „Diese Dynamik zeigt, dass die Nachfrage im Kaufsegment nach wie vor das Angebot übersteigt, auch wenn der demografische Druck derzeit etwas nachlässt“, so Schlatterer. Die günstigsten Angebote für Eigentumswohnungen unter 2000 Euro pro Quadratmeter gab es nur noch in Marzahn-Hellersdorf und Spandau. Die teuersten Wohnungen mit Durchschnittspreisen von jeweils 5300 Euro wurden in Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf angeboten.

Im oberen Marktsegment lagen die Preise in diesen beiden Bezirken nur noch knapp unter dem fünfstelligen Bereich. „Es spricht viel dafür, dass das Wohnungssegment in der Corona-Krise zu den stabilsten Bereichen am Immobilienmarkt gehören wird“, sagte Bergmann. Allerdings sei auch hier kurz- bis mittelfristig eine abschwächende Miet- und Kaufpreisentwicklung durch Rezession und Arbeitslosigkeit geben zu erwarten.