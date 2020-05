Berlin. Um trotz der Corona-Pandemie Cafés und Restaurants in Berlin wieder öffnen zu können, prüft der Berliner Senat nach Informationen der Berliner Morgenpost, die Ausweisung gastronomischer Außenflächen während der Corona-Pandemie deutlich zu erleichtern. Tische und Stühle könnten dann unter Umständen auch auf Straßen und Parkplätzen aufgestellt werden.

Lockerungen: Für Öffnung der Gastronomie Straßen und Parkplätze nutzen

„Wir möchten den Gastronomen unter die Arme greifen, ob durch Soforthilfen oder Unterstützung kreativer Ideen und Nutzungsmöglichkeiten, solange diese mit dem Gesundheitsschutz im Einklang stehen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Berliner Morgenpost. Berlins Gastronomie sei Wirtschaftsfaktor und Lebensgefühl zugleich, leide gerade aber besonders unter den Schließungen. Eine entsprechende Besprechungsunterlage wird nach Informationen der Berliner Morgenpost derzeit in der Wirtschaftsverwaltung erarbeitet und könnte bald im Senat und im Rat der Bürgermeister behandelt werden. Wie genau die Regelungen ausfallen könnten, sei derzeit noch unklar und müsse unter anderem noch mit den ausführenden Bezirken besprochen werden.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Mittes Bürgermeister von Dassel befürwortet Pläne und bespricht Umsetzung

Im Bezirk Mitte kommen diese Pläne gut an – und könnten schon bald in die Tat umgesetzt werden. „Grundsätzlich kann ich mir das an vielen Stellen vorstellen - wenn es nicht dazu führt, dass es für die Nachbarschaft zum Horror wird“, sagte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne). Er habe deshalb zur nächsten Bezirksamtssitzung Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) eingeladen. Gemeinsam mit ihm und Vertretern des Straßen- und Grünflächenamts sowie des Ordnungsamts solle besprochen werden, „wie wir innovativ mit der aktuellen Situation umgehen können“, sagte von Dassel.

Schon zuvor hatten Bundestagsabgeordnete der Grünen ins Spiel gebracht, Straßen und Parkplätze in der Corona-Krise zum Aufstellen von Tischen und Stühlen zu nutzen. „Bei Lockerung der Corona-Maßnahmen wird für Cafés und Restaurants während der Frühlings- und Sommermonate der Außenbereich eine wichtige Rolle spielen“, heißt es im noch unveröffentlichten Positionspapier „Fuß- und Radverkehr in und nach der Corona-Pandemie“, das der Berliner Morgenpost in Auszügen vorliegt. Durch Tische im Freien mit weiten Abständen dazwischen, könne der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Auf den Gehwegen sollten sich Gastronomiebetriebe jedoch nicht ausbreiten. „Der hierfür benötigte Platz kann nicht zu Lasten des Fußverkehrs gehen“, schreiben die Autoren um den Pankower Bundestagsabgeordneten und Fraktionssprecher für städtische Mobilität Stefan Gelbhaar. „Daher müssen auch hierfür zugunsten von Pop-Up-Gastronomieflächen Fahrbahnen verengt oder für bestimmte Zeiten gesperrt werden oder Parkplätze zumindest temporär entfallen (Parklets).“