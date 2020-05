Wie Visit-Berlin-Chef Kieker Touristen anlocken will

Berlin. In Sachen Tourismus war Berlin in den vergangenen Jahren gewissermaßen der Serien-Meister: Insgesamt 17 Jahre in Folge stellte die Stadt neue Besucherrekorde auf. 2019 zählten die Statistiker 14 Millionen Gäste und 34,1 Millionen Übernachtungen. Mit Blick auf die Folgen der Coronakrise wirken die Zahlen wie aus einer anderen Zeit.

Berlins oberster Tourismus-Werber, „Visit Berlin“-Chef Burkhard Kieker, spricht im Interview über den derzeitigen Zustand der Tourismuswirtschaft in der Stadt, neue Schwerpunkte im Berlin-Marketing und langfristige Folgen für das Reisen.

Corona hat die Reisepläne vieler Menschen durchkreuzt. Was hatten Sie dieses Jahr noch vor?

Burkhard Kieker: Ich habe meine Familie über Pfingsten nach Rom eingeladen. Das können wir leider vergessen. Und der Sommerurlaub führt wohl in die Uckermark. Auch sehr schön dort.

Was haben die zahlreichen weltweiten Reisebeschränkungen die Berliner Tourismusindustrie bereits gekostet?

Allein die Ausfälle in den Monaten März, April und Mai kosten den Berlin-Tourismus rund 2,8 Milliarden Euro. Das hat eine von „Visit Berlin“ beauftragte Studie beim DWIF (Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr, d.Red.) ergeben. Das sind wöchentliche Umsatzeinbußen von rund 240 Millionen Euro. Mehr als zwei Drittel dieser Verluste entfallen auf den Übernachtungstourismus. Das trifft eine sehr vielfältige und kleinteilige Branche, an der so viele Existenzen und Schicksale hängen. Allerdings: Wenn das Reisen wieder möglich ist, ist Tourismus der schnellste und wirksamste Hebel für Berlin, wieder Geld in die Kassen zu bringen.

Rechnen Sie mit bleibenden Schäden?

Das kommt darauf an, wie lange der Lockdown noch andauert. Die Hilferufe, die uns erreichen, sind dramatisch, weil niemand das in der Konsequenz und Totalität des Ausfalls vorhergesehen hat. Auch „Visit Berlin“ nicht. Wir haben Auswirkungen von Terror-Anschlägen kalkuliert, über Folgen eines Vulkanausbruchs irgendwo auf der Welt und über Airline-Pleiten nachgedacht. Ein Komplett-Zusammenbruch des öffentlichen Lebens aber war nicht vorgesehen.

Hatten Sie keinen Pandemie-Plan?

Doch, den hatten wir. Diese Erwägung sah aber lediglich vor, dass für ein Jahr mal keine Gäste zum Beispiel aus Asien kommen. Dass die Nachfrage der ganzen Welt ausfällt, darauf ist in der Tat niemand gekommen.

Niedersachsen hat einen Fünf-Stufen-Plan präsentiert, wie Restaurants, Cafés, aber auch Hotels und Pensionen wieder öffnen können. Wie könnten für den Tourismus in Berlin Ausstiegs-Szenarien aussehen?

Daran arbeiten wir intensiv gemeinsam mit der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und der Dehoga Berlin. Wir stimmen uns ab. Es geht auch darum, einen Corona-Regelkatalog für Museen, Restaurants etc. aufzustellen. Denn eines ist klar: Wir dürfen jetzt nicht aus ökonomischem Druck heraus epidemische Dummheiten machen, deren Folgen hinterher noch verheerender sind, zum Beispiel immer neue Corona-Wellen.

Können Sie etwas zu den Szenarien sagen?

Sobald das spruchreif ist, wird die Wirtschaftssenatorin die Szenarien vorstellen. Eine Perspektive ist extrem wichtig, damit unsere Partner planen können. Wir sind aber nicht allein in Deutschland. Der Takt wird vom Kanzleramt vorgegeben. Dort sitzt die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten zusammen, und das Engagement für den Tourismus ist von Bundesland zu Bundesland durchaus sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass sich Berlin vehement für uns einsetzt, weil Tourismus so wichtig ist in der Stadt. Weil wir das Schaufenster für Deutschland sind. Ich bemerke innerhalb der Tourismusindustrie, dass die anderen Bundesländer stark auf uns schauen. Berlin ist eine Art Kompassnadel, gerade für den Städtetourismus.

Rechnen Sie in diesem Jahr in Berlin mit internationalen Touristen?

Leider nur mit wenigen. Ich denke, dass insbesondere aus dem deutschsprachigen Ausland und aus den Kernmärkten, die nicht so stark gebeutelt sind, Gäste kommen werden. Dass die Leute weiterhin nach Berlin wollen, merken wir auch durch unsere Nachrichten-Aktion „From Berlin with love“. Damit haben wir in den sozialen Netzwerken bereits elf Millionen Menschen erreicht. Es wird aber drei limitierende Faktoren geben: die Seuchen-Situation selber; die Frage, wie viel Kaufkraft in unseren wichtigsten Märkten noch übrig bleibt. Dazu die Verfügbarkeit von Anreisemöglichkeiten, zum Beispiel Flüge. Das komplexe System langsam hochzufahren, wird ungleich komplizierter, als es abzuschalten

Angesichts von Abstandsregelungen und Social-Distancing: Ist Berlin als Großstadt gegenüber anderen Reisezielen im Nachteil?

Die Leute werden vermutlich im Moment dichtes Großstadtgedränge meiden. Also Metropolen. Aber: Berlin ist eine entspannte, auseinandergezogene Großstadt mit mehreren Zentren. Und wir sind vor allen Dingen eine Stadt mit viel Grün und viel Wasser. Für das Berlin-Marketing werden wir unsere Ansprache genau in diese Richtung ändern. Denn die Kombination aus urbaner Anregung, den kulturellen Erlebnissen einer Großstadt und der Entspannung im Grünen kann so kaum jemand unter den ganz Großen in Europa bieten.

Vor Corona gab es in Berlin auch Stimmen, die über zu viele Touristen geklagt haben.

Wir sehen ja jetzt den interessanten Effekt, dass aus dem sogenannten Overtourism, den einige so empfunden haben, Undertourism geworden ist, der uns ruiniert und nicht unserer DNA als Weltstadt entspricht. Ein ungewollter Effekt dieser Krise ist deswegen, dass wir jetzt genau wissen, was wir an unseren Gästen haben. Wir Berliner werden unsere wunderbare Kulturlandschaft nicht allein am Laufen halten. Bis zu 70 Prozent der Besucher in Museen, Theatern und Restaurants sind Touristen.

Wie lange wird es dauern, bis Berlins Tourismus wieder das Vor-Krisen-Niveau erreicht hat?

Ich glaube, dass die Erholung ein oder zwei Jahre dauern kann. Das hängt ganz davon ab, wie lange der Lockdown noch anhält. Ich habe aber keine Sorge, dass Berlin dann wieder zu seiner alten Stellung als Nummer drei in Europa nach London und Paris zurückfindet. Wir werden jedoch vermutlich eine Verschiebung hin zu mehr Qualitätstourismus sehen. Durch den zu erwartenden Kaufkrafteinbruch in Italien, in Spanien und durch den Brexit in Großbritannien wird es zunächst eine kleinere, aber wohlhabendere Schicht sein, die noch reisen kann. Das ist schade für die Demokratisierung des Reisens, die die Bürger Europa so eng zusammengebracht hat.

Was bedeutet das für die Flug- und Hotelpreise?

Fliegen wird ganz sicher teurer. Für Hotels ist zumindest in diesem, aber auch noch im nächsten Jahr zunächst mit Überkapazitäten zu rechnen. Insofern dürften sich höhere Preise schwer durchsetzen lassen.

Wie wird sich durch Corona ansonsten der Tourismus verändern?

Ich kann nur für den Städtetourismus sprechen, glaube aber, dass wir Veränderungen sehen werden. Anzunehmen ist zum Beispiel ein Rückgang an Geschäftsreisen, weil wir uns, wenn auch leicht genervt, an Telefonkonferenzen gewöhnt haben. Wir werden auch sehen, dass so manches Messekonzept infrage gestellt wird, was auch für Berlin Folgen haben könnte.

Glauben Sie, dass die Zeit der großen Publikumsmessen wie etwa der Grünen Woche oder der IFA vorbei ist?

Nein, das erwarte ich nicht. Ich bin ein Verfechter der Lagerfeuer-Theorie: Seit mehr als 500.000 Jahren tauschen sich Menschen am Lagerfeuer sitzend aus. Das kriegen man nicht so schnell raus aus unserer DNA. Das heißt, das Bedürfnis, auch in Zeiten vermehrter Videokonferenzen wichtige Geschäfte persönlich und von Angesicht zu Angesicht erledigen zu wollen, bleibt. Insofern glaube ich, dass diese Messen durchaus eine Zukunft haben. Es wird weiterhin kleinere Meetings geben und auch die großen Medizinkongresse, die für Berlin so wichtig sind. Allerdings erst, wenn wir das Virus durch einen Impfstoff im Griff haben. Insofern sehe ich auch Auswirkungen auf das Messe- und Kongressgeschäft im nächsten Jahr.

Wie geht „Visit Berlin“ mit der Krise um?

Marketing läuft antizyklisch. Gerade jetzt müssen wir Berlin im Gespräch halten. Dafür haben wir sowohl von unseren privaten Gesellschaftern, den Hotels, als auch von der Wirtschaftsverwaltung bereits Unterstützung bekommen. Warum brauchen wir die? Bislang haben wir unseren Etat zu mehr als 60 Prozent selbst verdient, zum Beispiel über den Verkauf der Welcome Card an Touristen, ein eigenes Reiseunternehmen oder über die Touristen-Informationen in der Stadt. Allein in den letzten zehn Jahren haben wir auf diese Weise 96,3 Millionen Euro eingenommen und für Berlin eingesetzt. In diesem Jahr geht das nicht. Das heißt, es klafft ein Loch in unserem Haushalt. Wir sehen aber die Bereitschaft der Politik, unsere Arbeitsfähigkeit und Schlagkräftigkeit zu erhalten.

Müssen Sie Personal entlassen?

Auch bei „Visit Berlin“ gibt es Kolleginnen und Kollegen, die in Kurzarbeit sind. Andere haben neue Aufgaben übernommen. Seit ein paar Wochen unterstützen wir beispielsweise die telefonische Hotline der IBB.

Im Oktober soll endlich der BER eröffnen. Sie hatten gehofft, dass Berlin mit dem neuen Flughafen auch langfristig wieder als Langstrecken-Destination für mehr Airlines infrage kommt. Ist der Gedanke angesichts von Corona noch aktuell?

Erstmal ist es eine großartige Leistung von Flughafenchef Lütke Daldrup und seinem Team, den BER an den Start zu bringen. Dass sofort mit der Eröffnung des BER neue Langstrecken nach Berlin kommen, ist eher unrealistisch, weil die Airlines gerade selber ums Überleben kämpfen. Ich glaube aber, dass die Neuordnung des Airline-Marktes große Chancen für Berlin bietet. Es hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass ein Viertel aller Passagiere, die nach Deutschland fliegen, eigentlich nach Berlin wollen. Das können die Fluggesellschaften nicht mehr ignorieren. Das heißt für uns und unsere Gäste: Umsteigen in Frankfurt/Main oder München könnte demnächst ein Ende finden.