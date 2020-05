Michael Müller will trotz Kritik seine "Heldenprämie"

Berlin . Diesen Dienstag soll der Senat die vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) versprochene Prämie für die „Helden“ der Corona-Krise beschließen. Bis zu 1000 Euro sollen Beschäftigte bekommen, die in Pandemie-Zeiten Besonderes geleistet haben. Allerdings ist es noch nicht sicher, dass Linke und Grüne die Vorlage des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) mittragen. Beide Koalitionspartner halten wenig von der Prämie. Sie fordern, den Kreis der Begünstigten zu erweitern und die Finanzierung zu überdenken. Ob sie sich in der Senatssitzung aber querstellen, war am Montag noch nicht sicher.

Hauptkritikpunkt ist die Auswahl der Gruppen, die in den Genuss der Prämie kommen sollen. In der Vorlage ist von bis zu 25.000 Mitarbeitern des Landesdienstes die Rede. So sollen „größere Teile“ der Polizeibeamten und Feuerwehrleute ebenso bedacht werden wie Beschäftigte im Justizvollzug, in Gesundheits- und Ordnungsämtern. Nur bei Kita-Erziehern ist daran gedacht, auch Beschäftigte von freien Trägern zu bedenken. Die landeseigenen Krankenhauskonzerne Vivantes und Charité sollen ihren Mitarbeitern dreimal 150 Euro bezahlen und dafür durch höhere Investitionszuschüsse kompensiert werden.

Gefängniswärter erhält mehr Geld als Intensivschwester

Draußen bleiben nach den SPD-Plänen die privaten oder gemeinnützigen Krankenhäuser ebenso wie fast die komplette Altenpflege. Das sorgt für öffentliche Kritik. Juliane Blume vom Landespflegebeirat sagte, Bonuszahlungen nur für landeseigene führe „spürbar zu einer Spaltung“. Es bedürfe einer bundeseinheitlichen oder einer landeseinheitlichen Lösung. „Die Unzufriedenheit wird zu einer weiteren Flucht aus dem Beruf führen“, warnte Blume.

Die Berliner Krankenhausgesellschaft hat per Brief an Müller eine Gleichbehandlung verlangt. „Wir hätten uns gefreut, wenn der Regierende Bürgermeister seinen Dank nicht nur an Beschäftigte in seinem Haus gerichtet hätte, sondern auch an andere“, sagte Geschäftsführer Marc Schreiner. „Das hat er leider nicht nachgeholt.“ Wo der Steuerzahler in Prämienzahlungen involviert sei, sollten alle Träger einbezogen werden. Auch in der SPD sind nicht alle glücklich über Müllers Plan. Es könnte sein, dass ein Gefängniswärter dann mehr Geld bekomme als eine Intensivschwester, hieß es. Dass Müller und Kollatz die für die Prämie nötigen 25 Millionen Euro mit dem Geld bezahlen wollen, das eigentlich für alle Landesbediensteten im Rahmen der neuen„Berlin-Zulage“ für November und Dezember 2020 reserviert war, stößt ebenfalls auf Kritik.

