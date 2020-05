Stadtschloss: Viel Ärger um ein bisschen Grün

Die Hülle des teilrekonstruierten Berliner Schlosses ist bis auf einige Restarbeiten abgeschlossen; und auch der Baufortschritt in den unmittelbar an das Schloss angrenzenden Flächen ist nicht mehr zu übersehen. Doch nicht alle sind über das erfreut, was dort geschieht. „Es ist ein Jammer, die Pflasterung läuft auf Hochtouren“, kommentiert etwa Schlossförderer Wilhelm von Boddien die Arbeiten auf der nördlichen Seite des Schlosses. Mit seinem Unmut über die Gestaltung des Schloßplatzes, ursprünglich die Stadtseite des herrschaftlichen Gebäudes und 1848 Ausgangspunkt der Revolution, ist er nicht allein.

„Der Platz verkommt völlig zum steinernen Hinterhof des Humboldt Forums“, beklagt Elisabeth Ziemer. Die Vorsitzende des Vereins Denk mal an Berlin e.V. und frühere grüne Bürgermeisterin des Bezirks Schöneberg hat deshalb an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) und den Kultursenator Klaus Lederer (Linke) geschrieben. „Die Aufenthaltsqualität ist hier gleich Null mit 24 Parkplätzen und einer steinernen Sitzbank“, kritisiert Ziemer.

„Zeitgenössische Gestaltung des neuen Schlossumfeldes“

Die einstige Begrünung, die nach den Planungen des preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel und des General-Gartendirektors der königlich-preußischen Gärten, Peter Joseph Lenné, um das gesamte Schloss herum führte, gebe es nun weder auf der Süd-, noch auf der Westseite. „Auf den rund 18.000 Quadratmetern unbebauter Fläche um das Humboldt Forum herum sollte es doch möglich sein, ein Konzept zu realisieren, das den aktuellen Anforderungen an eine klimafreundliche Politik genügt und nicht völlig überholte Pläne umsetzt“, appelliert sie.

Doch die Antworten der Regierungsriege auf ihr Schreiben machen wenig Hoffnung. Der prämierte Entwurf, nach dem der Schloßplatz auf der südlichen Seite aktuell hergerichtet wird, „sieht eine zeitgenössische Gestaltung des neuen Schlossumfeldes vor“, schreibt der Regierende Bürgermeister. Und weiter: Der südliche urbane Vorplatz werde durch große skulpturale Bankelemente gegliedert. Zudem übernehme der Schloßplatz „verschiedene, für das Humboldt-Forum erforderliche Funktionen wie Feuerwehrzufahrten“, heißt es in dem von Michael Müller unterzeichneten Brief an die Vorsitzende des „Denk mal an Berlin“-Vereins.

„Für die Feuerwehr dürfte das nun wirklich kein Problem sein“

Dieses Argument lässt Schlossförderer Wilhelm von Boddien nicht gelten. „Mit welcher Logik begrünt man dann die Lustgartenseite, wenn doch der Brandschutz nur gewährleistet werden kann, wenn kein Grünstreifen vorhanden ist“, so der oberste Spendensammler für die rekonstruierten Schlossfassaden am Humboldt Forum. Um zu veranschaulichen, wie der Grünstreifen auf der Südseite des Schlosses nach historischem Vorbild aussehen könnte, hat von Boddien eine Visualisierung anfertigen lassen (Siehe Bild). „Für die Feuerwehr dürfte das nun wirklich kein Problem sein“, kommentiert er die noch immer reichlich vorhandenen gepflasterten Flächen des Platzes

Doch in das Bild hat von Boddien noch ein weiteres Detail einfügen lassen, das im rot-rot-grünen Berliner Senat erst recht auf Widerstand stößt: Der Neptunbrunnen, zu DDR-Zeiten auf den Platz vor dem Roten Rathaus verfrachtet, steht wieder an seinem angestammten Platz. Auch die Stiftung Humboldt Forum und der „Denk mal“-Verein plädieren dafür, den Neptunbrunnen wieder vor dem Schlossportal II zu installieren: „ Auch klimatisch wäre der Brunnen ein großer Gewinn“, so Ziemer.

Im Siegerentwurf für die Gestaltung des Schlossumfeldes, den das Büro „bbz Landschaftsarchitekten“ gewonnen hatte, sind jedoch weder Neptunbrunnen noch die Rossebändiger, die seit 1945 im Kleistpark in Schöneberg stehen, berücksichtigt. Allerdings hat der Berliner Senat eine spätere Rückführung der Skulpturen und des Brunnens nicht ausgeschlossen – die baulichen Voraussetzungen dafür wurden berücksichtigt.

Endspurt bei der Spendensammlung

Dass es dazu aber in absehbarer Zeit nicht kommen wird, geht aus dem Schreiben der Bausenatorin Lompscher an die Vereinsvorsitzende hervor. „Voraussetzung ist allerdings eine Umverlegung der vorhandenen Hauptverkehrsstraße und die Verlegung unterirdischer Versorgungsleitungen einschließlich eines Fernwärmebauwerks, womit eine erneute großflächige Bautätigkeit im Bereich Schlossplatz Süd nach Eröffnung des Humboldt Forums verbunden wäre“, schreibt die Senatorin.

Unterdessen ruft der Förderverein Berliner Schloss zur finalen Spendensammlung auf. Noch fehlen rund sechs Millionen Euro der vom Verein zugesagten 105 Millionen Euro für die auf drei Seiten nach historischem Vorbild rekonstruierten Fassaden sowie weiteren barocken Skulpturenschmuck am Gebäude.

Unterstützt wird der Endspurt für das Gebäude, das ab Herbst dieses Jahres in Etappen eröffnet werden soll, von der Crowdinvesting-Plattform www.ev-capital.de. Jede Spende, die bei der am

30. April gestarteten digitalen Kampagne „Berliner Schloss. Kulturforum an der Spree“ eingeht, wird dabei von der Firma Engel & Völkers Capital um zehn Prozent aufgestockt und zu hundert Prozent an den gemeinnützigen Förderverein übergeben, verspricht Marc Laubenheimer, Geschäftsführer der 2017 gegründeten Crowdinvesting-Plattform. Für jede getätigte Spende ab 50 Euro, die auf der Plattform abgegeben werde, gebe es eine Spendenquittung vom Förderverein sowie ein Dankeschön, gestaffelt nach Spendenhöhe, sagt von Boddien.