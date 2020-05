Berlins Krankenhäuser stehen mitten in der Corona-Pandemie halb leer. Nur 55 Prozent der 20.400 Betten in den Kliniken sind belegt. Normal ist eine Auslastung von 85 Prozent, so die Berliner Krankenhausgesellschaft. Das bedeutet, dass in diesen Tagen etwa 6000 Patienten nicht stationär behandelt werden, die ansonsten in den Krankenhäusern liegen würden.