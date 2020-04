Gasag baut Strom-Geschäft aus und macht mehr Schulden

Berliner Energieunternehmen plant bis 2022 Investitionen in Höhe von rund 450 Millionen Euro.

Berlin. Die Berliner Gasag-Gruppe hat im vergangenen Jahr ihr Geschäft erneut ausbauen können. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Umsatz um gut fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Vor allem im Strom-Segment konnte das Energieunternehmen zulegen. Die Zahl der Stromkunden wuchs auf 254.000 (2018: 222.000), der Stromabsatz legte um 26 Prozent zu. Innerhalb der Gasag-Gruppe hat das Stromgeschäft damit weiter an Bedeutung gewonnen. Der Anteil am Gesamtumsatz liegt nach Angaben des Unternehmens mittlerweile bei einem Fünftel. Das Gasag-Kerngeschäft hingegen, der Gasvertrieb, legte hingegen kaum zu. Der Absatz verharrte etwa auf Vorjahresniveau.

Der Gasag-Vorstandsvorsitzende Gerhard Holtmeier zog am Mittwoch vor Journalisten ein positives Fazit des vergangenen Geschäftsjahrs. „Wir haben es geschafft, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden“, sagte Holtmeier. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sei die Gasag weniger stark betroffen als andere Versorger, erklärte er. Gründe dafür seien die geringere Abhängigkeit von industriellen Kunden und der unternehmerische Schwerpunkt auf Netzbetrieb und Vertrieb.

Dennoch sehe auch die Gasag mittelfristig Risiken, weswegen die Entwicklung im Energiehandel sehr genau beobachtet werde. Die Menschen in der Hauptstadtregion könnten sich aber darauf verlassen, dass die Gasag ihren Auftrag, eine stabile Versorgungssicherheit zu gewährleisten, zu jedem Zeitpunkt der Krise erfülle, betonte Holtmeier.

Corona: 750 Kunden nutzen Möglichkeit des Zahlungsaufschubs

Im Zuge der Corona-Krise hatte die Gasag ihren Kunden angeboten, Abschlagszahlungen bis Ende Juni zu stunden. Nach Angaben des Unternehmens wollen davon rund 750 Kunden Gebrauch machen. Das Volumen aufgeschobener Zahlungen belaufe sich auf etwa eine halbe Million Euro.

Die Investitionen in Instandsetzung und Ausbau des eigenen Netzes hatte die Gasag im vergangenen Jahr auf 125 Millionen Euro leicht steigern können. Dazu kamen noch 100 Millionen Euro Ausgaben für Finanzanlagen. Unter anderem erwarben die Berliner 2019 die Mehrheit an dem regionalen Energieversorgungsunternehmen EMB Energie Mark Brandenburg. Im Zuge des Erwerbs nahm auch die Schuldenlast der Gasag zu: Langfristige Verbindlichkeiten wuchsen um 84 Millionen Euro, kurzfristige Schulden sogar um 184 Millionen Euro.

Auch der Restrukturierungsaufwand im Rahmen des Programms „Gasag 2025“ sorgte für zusätzliche Belastungen. Darin enthalten ist auch ein Personalabbau: Ende des vergangenen Jahres arbeiteten für die Gasag 1708 Mitarbeiter, ein Jahr zuvor waren es noch 1820 Beschäftigte. Auf den Gewinn wirkte sich zudem der gesunkene Gasabsatz aufgrund warmer Temperaturen aus. Auch deswegen sank das Ergebnis der Gruppe 2019 von 73 auf 64 Millionen Euro.

Gasag will noch Ende des Jahres auf den Euref-Campus umziehen

Das Unternehmen kündigte bis 2022 Investitionen in Höhe von insgesamt 450 Millionen Euro an. Die Mittel sollen unter anderem in Netzinfrastruktur, Energiedienstleistungen und erneuerbare Energien fließen.

Ende dieses oder Anfang des kommenden Jahres soll der Hauptsitz der Gasag-Gruppe in einen Neubau auf dem Euref-Campus in Schöneberg umziehen. Die Fertigstellung verlaufe planmäßig und auch durch Corona seien momentan keine Verzögerungen zu erwarten, sagte Vertriebsvorstand Matthias Trunk.