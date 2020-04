Luftverkehr Corona-Krise: Flughafen Tegel schließt am 1. Juni

Berlin. Der Flughafen Tegel soll ab dem 1. Juni für zwei Monate geschlossen werden. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sagte, es sei bereits ein Antrag auf Entbindung von der Betriebspflicht gestellt worden. Gesellschaftsrechtlich relevant sei das Votum des Aufsichtsrates, man werde aber weiter mit den Gesellschaftern sprechen. Man habe die Legitimation, „die wir benötigen“. Gesellschafterzustimmung sei nicht erforderlich. Es habe keine Anweisung gegeben, auf die Schließung zu verzichten.

Lütke Daldrup sagte, er habe einen klaren Auftrag des Aufsichtsrates. Die Gesellschafter hätten nicht per Weisung eingegriffen. Die Eigentümer müssten das „mit Mehrheit“ tun, ergänzte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider. Bisher ist nur bekannt, dass der Bund eventuell Einwände dagegen hat, die Bundesländer jedoch nicht. Der Flughafenchef sagte, er brauche keine weiteren Beschlüsse, um den Antrag zu stellen. Sobald der Bescheid der Behörde vorliege, werde man ihn schnell umsetzen.

Lütke Daldrup betonte, als Flughafenchef falle ihm diese Entscheidung nicht leicht. Er ließ eine letzte Hintertür offen, um die Schließung eventuell doch noch zu vermeiden, auch wenn der Antrag auf Entbindung von der Betriebspflicht positiv beschieden werde. „Wenn wir Ende Mai sehen, dass der Verkehr immer noch so schwach ist, werden wir die schwere unternehmerische Entscheidung treffen müssen, Tegel vom Netz zu nehmen.“ Zugleich warb der Flughafenchef vor der Presse erneut dafür, den Flughafen Schönefeld weiter zu nutzen

Aufsichtsrat stimmt für Tegel-Schließung

Damit bleibt das Schicksal des Flughafens Tegel weiter in der Schwebe. Der Aufsichtsrat hatte bereits vor dem Treffen der Gesellschafter Berlin, Bund und Brandenburg am Mittag bei vier Enthaltungen ohne Gegenstimme für die Schließung des Airports votiert. Lütke Daldrup hatte vor allem mit den Kosten argumentiert. Sieben Millionen Euro könnte die finanziell stark unter Druck stehende Flughafengesellschaft monatlich sparen, wenn sie nicht neben dem Flughafen Schönefeld auch Tegel vorhalten müsse.

Vor einem Monat hatten die Gesellschafter einen Beschluss über den Schließungsantrag der Flughafengesellschaft noch abgelehnt und war übereingekommen, die weitere Entwicklung abzuwarten. Nun gibt es eine weitere Verzögerung.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Müller hält vorübergehende Tegel-Schließung für sinnvoll

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach sich für eine vorübergehende Schließung aus. "Wir sehen praktisch weltweit, dass der Flugverkehr eingestellt ist, dass riesige Flughäfen in anderen Ländern geschlossen sind", sagte er am Mittwoch dem RBB-Sender 88,8. "Und wir müssen jetzt einfach auch sehen, dass es keinen Sinn macht, zwei Infrastrukturen aufrechtzuerhalten mit Tegel und dem alten Schönefelder Flughafen, dass man sich jetzt einfach konzentriert auf einen Standort, ist schon aus wirtschaftlichen Gründen richtig", so der SPD-Politiker.

Lesen Sie auch: Flughafenchef - "Wir machen jeden Tag eine Million Verlust"

"Dass wir jetzt den BER eröffnen können und ans Netz bekommen, das war überfällig, aber das ist natürlich auch eine tolle Nachricht", sagte Müller. Es eröffne die Perspektive, wie es weitergehe, wenn der Flugverkehr wieder zunehme - dann an einem Standort, dem neuen Schönefelder Flughafen. "Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass jetzt alles zu konzentrieren auf einen Standort."

Nach Informationen der Berliner Morgenpost haben die Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat sich nicht gegen eine Schließung ausgesprochen. Der Vertreter des Finanzministeriums hat demnach dem Schließungsantrag zugestimmt, der Vertreter des Verkehrsministeriums sich enthalten. Das werten Beobachter als Zeichen dafür, dass der Bund sich nicht weiter gegen die temporäre Schließung Tegels stemmt.

(mit dpa)