So tricksen Vermieter beim Mietendeckel

Berlin. Anders als von vielen Initiativen befürchtet, halten sich die meisten Berliner Vermieter an die Regelungen des Mietendeckel-Gesetzes. Zwei Monate nach dessen Inkrafttreten sind diese ganz überwiegend ihrer Pflicht nachgekommen, ihren Mietern bis zum vergangenen Donnerstag Auskunft zu erteilen über „die zur Berechnung der Mietobergrenze maßgeblichen Umstände“, wie es im Gesetz heißt. Mit dieser Information kann dann gegebenenfalls ab dem 23. November 2020 die Miete gesenkt werden. Allerdings gibt es auch schwarze Schafe unter den Vermietern.

„Bei uns haben sich viele Betroffene gemeldet, deren Vermieter offenbar mit verschiedenen Tricks den Mietendeckel umgehen oder sich mit Vereinbarungen unterschiedlichster Art die Mietzahlungsansprüche für den Fall der Verfassungswidrigkeit sichern wollen“, berichtet Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins (BMV).

So lobt der Mieterlobbyist zwar, dass das Einfrieren der Miete und das Zurücksetzen letzter Mieterhöhungen auf die Stichtagsmiete vom 18. Juni 2019 von zahlreichen Vermietern eingehalten werde. Allerdings hätten Vereinsmitglieder auch Schreiben von Hausverwaltungen oder Hauseigentümern an den Mieterverein weitergeleitet, die als klare Umgehungsversuche des Mietendeckels zu werten seien.

Vermieter will 25.000 Euro „Sicherheitszahlung“

„Solche Versuche bestehen zum Beispiel darin, neue Wohnmietverhältnisse mit Gewerbeverträgen zu versehen oder Nutzungsverträge anzubieten, für die angeblich der Deckel nicht greift oder die Einzahlung der den Mietendeckel überschreitenden Miete auf ein Treuhandkonto des Vermieters zu verlangen“, nennt BMV-Chef Wild einige Beispiele. Auch die Zahlung horrend hoher Sicherheitszahlungen werde den Mietern abverlangt.

So möchte beispielsweise ein Vermieter einer Wohnung in Prenzlauer Berg eine „Individualvereinbarung zum sogenannten Mietendeckel“ in den Mietervertrag einfügen. In dieser soll sich der Mieter verpflichten, „dem Vermieter eine Sicherheit (§232 BGB) zu leisten“, für den Fall, dass der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt werden sollte. „Die Sicherheit soll 25.000 Euro betragen“, heißt es weiter, und: „Verletzt die Mieterseite vorstehende Verpflichtung, so steht dem Vermieter deshalb ein Sonderkündigungsrecht zu.“

Mieter sollen Treuhandkonto einrichten oder Schattenmiete zahlen

Andere Vermieter dagegen senden ihren Mietern Briefe zu, in denen die Einrichtung eines Treuhänderkontos nahegelegt wird. „Wir stimmen der Einrichtung eines Treuhandkontos durch Sie zu unseren Gunsten und unverzinslichen Verwahrung der Differenz der zulässigen Miete nach dem MietenWoG (Mietendeckel-Gesetz, A.d.R.) zu der nach dem BGB vereinbarten Miete zu“, heißt es in einem Vordruck, den der Mieter unterschreiben soll.

Begründet wird dies in dem Anschreiben zum Formular mit der voraussichtlichen Verfassungswidrigkeit des Mietendeckels, der dann zu Nachzahlungen der bis dahin aufgelaufenen Mietdifferenz führen würde. „Mit jeder von Ihnen nicht geleisteten Differenz zwischen der wirksam vereinbarten Miete und der Stichtagsmiete geraten sie zivilrechtlich in Zahlungsverzug. Dies kann ein Recht zur ordentlichen, aber auch außerordentlichen Kündigung des mit Ihnen bestehenden Mietverhältnisses begründen“, heißt es in dem Schreiben. „So etwas verunsichert natürlich viele Mieter“, berichtet Wild.

Bei neuen Verträgen werde vielfach auch eine „Schattenmiete“ verlangt, wie der BMV-Chef sie nennt. Während der Laufzeit des Mietendeckels werde dabei nur die Mietendeckelmiete verlangt, parallel werden Mieter aber zu einer höheren Miete jenseits des Mietendeckels vertraglich verpflichtet. Das führt dazu, dass in einem Mietvertrag gleich zwei verschiedene Miethöhen stehen, wobei die Differenz mehrere hundert Euro betragen kann.

Vermietern drohen Bußgelder bis 500.000 Euro

Der Berliner Mietendeckel soll für rund 1,5 Millionen Berliner Miethaushalte die Mieten bis 2025 einfrieren. Ab dem 22. November gelten die gedeckelten Mieten zudem nicht nur für wiedervermietete Wohnungen, sondern auch für bestehende Verträge, deren Miethöhe dann auf die im Gesetz definierte Obergrenze gesenkt werden muss. Auch Modernisierungen können nur noch mit höchstens einem Euro je Quadratmeter und Monat auf den Mieter umgelegt werden.

Der soziale Wohnungsbau sowie Neubauten sind vom Mietendeckel ausgenommen. Wenn Vermieter gegen das Gesetz, etwa gegen die Informationspflicht „fahrlässig“ verstoßen, droht ihnen ein Bußgeld ab 250 Euro. Laut Gesetz sind sogar Höchststrafen von bis zu 500.000 Euro möglich – je Wohnung.

Um den Mietern bei der Errechnung ihrer je nach Baualter, Lage und Ausstattung der Wohnung differierenden zulässigen Deckelmiete zu helfen, hat der Mieterverein einen Mietendeckelrechner unter www.mietendeckel.jetzt online gestellt.

Immobilienverband: Vorwürfe sind unhaltbar

„Schon der Begriff ,Schattenmiete“ ist reinste Polemik, weist Kerstin Huth, Vorsitzende des Immobilienverbandes IVD Berlin-Brandenburg den Vorwurf des Berliner Mietervereins zurück, dass Vermieter auf diese Weise versuchten, den Mietendeckel zu umgehen.

„Dieser Vorwurf ist unhaltbar und stellt rechtstreue Vermieter, die sich absichern wollen, in ein moralisches Zwielicht. Das ist eine unlautere Diffamierung“, sagt die IVD-Vorsitzende. „Vermieter, die den Mieter verpflichten, im Fall, dass der Mietendeckel nicht gilt, die Miethöhe gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) zu entrichten, handeln im Einklang mit geltendem Recht“, betont sie.

Denn in Berlin existieren zwei Mietrechtsregime nebeneinander. „Öffentlich-rechtlich regelt der Mietendeckel rein das Preisrecht, das heißt die Höhe der Miete“, erläutert sie. Welche Miete vertraglich vereinbart werden dürfe, werde weiterhin ausschließlich privatrechtlich durch das BGB bestimmt.

„Auf diesen Umstand hat sogar der Berliner Gesetzgeber immer wieder hingewiesen“, so Huth. Eine solche Regelung sei zudem sinnvoll: „Entweder wird das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin durch das Verfassungsgericht kassiert, oder es läuft 2024 aus. Hierfür ist eine Regel zu treffen. Das ist keine Trickserei“, so Kerstin Huth.

Kritik an Gewerbemietverträgen

Anders dagegen bewertet die Verbandschefin das Vorgehen von Vermietern, die versuchten, Wohnungen etwa mit Gewerbemietverträgen zu vermieten. „Das ist natürlich illegal, und ich verurteile das“, so Huth weiter. „Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass professionelle Hausverwaltungen so vorgehen, dabei wird es sich um Einzelfälle verzweifelter Einzeleigentümer handeln, die nicht wissen, wie sie ihre Kredite abbezahlen sollen“, vermutet die IVD-Vorsitzende.

Der IVD ist mit insgesamt rund 6000 Mitgliedsunternehmen deutschlandweit der zahlenmäßig stärkste Unternehmensverband der Immobilienwirtschaft. In Berlin und Brandenburg führt der Regional- und Hauptstadtverband des IVD mehr als 600 Unternehmen im Mitgliederbestand.