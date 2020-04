Corona-Ausbruch in Seniorenheim - Feuerwehr im Großeinsatz

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Lichtenberger Pflegeeinrichtung kam es in der Nacht zu einem Großeinsatz der Berliner Feuerwehr.

Mindestens 28 Infektionen: In einem Seniorenheim in Fennpfuhl ist es in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

Berlin. Wegen eines Corona-Ausbruchs in einer Pflegeeinrichtung im Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Großeinsatz der Berliner Feuerwehr gekommen. 73 Personen seien aus der Einrichtung transportiert worden, es gebe 28 bestätigte Coronavirus-Infektionen bei den Bewohnern. Es müsse von weiteren ausgegangen werden, so die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter.

#Großeinsatz für die #Notfallrettung der @Berliner_Fw. Aus einer Pflegeeinrichtung in #Fennpfuhl der werden aktuell 73 Personen in Krankenhäuser transportiert. Es gab 28 bestätigte #Covid19-Erkrankte, von weiteren muss ausgegangen werden. pic.twitter.com/uadC999Hue — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 27, 2020

Einzelne Infektionen seien bei den Bewohnern bereits in den vergangenen Tagen festgestellt worden, hieß es vor Ort. Im Laufe der Nacht habe die Senatsgesundheitsverwaltung zusammen mit der Berliner Feuerwehr entschieden, die verbleibenden 73 Bewohner in die Betreuung von Krankenhäusern zu geben. Laut Angaben von vor Ort befinden sich drei Personen in kritischem Zustand. Auch Einsatzkräfte der Polizei waren in der Nacht vor Ort.

Bewohner der Pflegeeinrichtung werden in Krankenhäuser gebracht.

Foto: Morris Pudwell

