Coronavirus-Newsblog in Berlin: Polizei registriert weniger Kriminalität

Corona-Newsblog in Berlin Polizei registriert in Corona-Zeiten weniger Kriminalität

In Berlin gibt es 5644 bestätigte Coronavirus-Infektionen, 125 Menschen sind bislang an den Folgen der Erkrankung gestorben. 4587 Menschen sind inzwischen genesen.

Kontaktsperre, Maskenpflicht, Auflagen für Geschäfte, Hotlines: Informationen zum Coronavirus in Berlin.

Covid-19-Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker halten wir Sie über die Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Die wichtigsten Corona-News am Montag

▸ Schulleiter: "Sämtlicher Unterricht zeitversetzt"

▸ Maskenpflicht in Berlin: Diese Regeln gelten

▸ IHK-Chefin: "Das Virus ist hier und bleibt erst mal hier"

13.32 Uhr: Polizei will Corona-Verstöße am 1. Mai konsequent unterbinden

Die Polizei will illegale Ansammlungen am 1. Mai, die gegen die Regeln der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen, konsequent unterbinden. „Für den 1. Mai gilt, dass der Infektionsschutz der Bevölkerung im Vordergrund steht. Dem werden wir alles unterordnen“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss. „Ich will nicht, dass die Versammlungen am 1. Mai zum Ischgl von Berlin werden.“ Im österreichischen Party-Ski-Ort Ischgl hatten sich viele Urlauber mit dem neuartigen Corona-Virus angesteckt

Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, die Polizei werde die Regeln konsequent durchsetzen. Personen, die gegen die Eindämmungsverordnung verstießen, würden per Lautsprecherdurchsage darauf hingewiesen, die Abstandsregeln einzuhalten und illegale Ansammlungen zu verlassen. „Wenn dann nichts passiert, wird die Polizei aber auch konsequent einschreiten“, sagte Slowik.

13.31 Uhr: Berliner Elternvertreter kritisieren Schulstart mit Hindernissen

Die Berliner Elternvertreter sehen im Zusammenhang mit der Öffnung der Schulen an diesem Montag noch viele Fragezeichen. Der „Musterhygieneplan“, den die Senatsverwaltung für Bildung dafür präsentiert hat, sei zwar eine gute Sache, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Aber er ist den Schulen am Freitag zugegangen, sie sollen das am Montag umsetzen - wie soll das funktionieren?“

Vieles erscheint den Eltern schlicht nicht realistisch. Das betrifft beispielsweise das regelmäßige Reinigen der Schulräume: „Wir haben von Schulen gehört, in denen bisher gar nicht gereinigt wurde“, sagte Heise, „an anderen haben die Lehrer geputzt.“ Und die Reinigung jetzt auszuweiten, sei kurzfristig ebenfalls schwierig. „Dafür müssen die Reinigungsfirmen ihre Personalpläne ändern“, sagte Heise - das gehe nicht von heute auf morgen. Die Senatsverwaltung überlasse den Schulen die Umsetzung der Hygienevorgaben nach dem Motto „Hier habt ihr das, und nun macht mal“, kritisierte Heise.

13.16 Uhr: Verband fordert schnellere Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Der Wirtschaftsverband „Die Familienunternehmer“ in Berlin fordert vom Senat schnellere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Stefan Schröter, Landesvorsitzender des Verbands, teilte am Montag mit: „Der Senat hat vorsichtig signalisiert, dass Gastronomie und Hotels in Berlin bis zum Sommer wieder geöffnet werden könnten. Wir unterstützen dieses Vorhaben, wünschen uns hier aber mehr Mut zu einem rascheren Handeln.“ Unter Einhaltungen von Hygiene- und Abstandsregelungen müsse es machbar sein, der Branche wieder mehr Umsatzmöglichkeiten einzuräumen. „Die Politik sollte den Eigentümern mehr Verantwortung zutrauen. Die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden ist oberstes Gebot, und niemand setzt seine Konzession aufs Spiel.“ Gleiches gelte für Schulen und Kitas. Viele Arbeitnehmer könnten aktuell nicht an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, weil sie die Betreuung ihrer Kinder und den Unterricht zuhause fortführen müssen. „Diese Doppelbelastung ist für viele nur schwer zu stemmen“, so Schröter. Auch hier brauche es eine Strategie und einen Fahrplan.

13.09 Uhr: Corona-Nachverfolgung - Bezirke stellen sich technisch besser auf

Mit der Aussicht auf einen noch viele Monate dauernden Kampf gegen das Coronavirus stellen sich Berliner Bezirke technisch besser auf. Unter anderem das Gesundheitsamt Mitte setzt auf eine neue Software, die etwa die Nachverfolgung von Kontakten von Infizierten effizienter machen soll. Die Einführung sei in allen zwölf Bezirken verabredet, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag bei einem Besuch im Lagezentrum im Rathaus Wedding. Man sei nicht in der Lage, mit den bisherigen Excel-Tabellen weiterzuarbeiten, sagte der Amtsarzt von Mitte, Lukas Murajda.

Die Software soll zum Beispiel helfen, Infektionsketten zu überblicken, Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand der Infizierten zu erfassen - dies wird regelmäßig telefonisch erfragt - oder auch regionale Häufungen von Infektionen zu erkennen.

12.52 Uhr: Bahnmesse Innotrans wird auf April 2021 verschoben

Die Bahntechnik-Messe Innotrans in Berlin wird wegen der Coronavirus-Krise auf nächstes Jahr verschoben. Sie war zuvor für Ende September geplant. Neuer Termin ist nun der 27. bis 30. April 2021, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Dies sei eine schmerzliche, aber richtige Entscheidung, bemerkte der Verband der Bahnindustrie in Deutschland. Der neue Termin schaffe Perspektiven für „den konjunkturellen Re-Start“.

Alle zwei Jahre präsentiert die Innotrans auf dem Berliner Messegelände Neuheiten bei Zügen, Fahrwegen und Leittechnik. 2018 kamen etwa 180.000 Fachbesucher. Der Berliner Senat hatte vergangene Woche Großveranstaltungen bis zum 24. Oktober untersagt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

12.40 Uhr: Baldige Öffnung der Schwimmbäder offenbar wenig wahrscheinlich

Der auch für den Sport und die Berliner Bäderbetriebe zuständige Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat Hoffnungen auf eine zeitnahe Öffnung der Berliner Schwimmbäder einen Dämpfer erteilt. „Wir gehen davon aus, dass Schwimmbäder mindestens bis in den Sommer hinein nicht geöffnet werden können“, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss. Die Berliner Bäderbetriebe hatten zuvor darüber informiert, für eine Öffnung der Sommerbäder mehrere Konzepte erarbeitet zu haben. Entscheidend sei, welche Verordnung der Senat im Mai erlassen werde.

11.43 Uhr: Erweiterte Notbetreuung - Landeselternausschuss fordert Solidarität

Zum Start der erweiterten Kita-Notbetreuung hat der Landeselternausschusses Kita (LEAK) an Eltern appelliert, das Betreuungsangebot solidarisch in Anspruch zu nehmen. „Es geht darum, möglichst vielen Eltern in der Corona-Krise eine Entlastungsmöglichkeit zu bieten, zumindest an einigen Tagen oder Vormittagen in der Woche“, sagte die LEAK-Vorsitzende Corinna Balkow am Montag.

In vielen Kitas gehöre ein Teil der Betreuer zur Risikogruppe und könne oder wolle derzeit nicht arbeiten. „Insofern haben wir im Moment auf keinen Fall die Platzkapazitäten, die man im Normalbetrieb hätte“, stellte Balkow fest. Damit sich nicht zu viele Kinder gleichzeitig in der Kita aufhalten und die Notbetreuung lange aufrechterhalten wird, sollten Eltern daher versuchen, individuelle Betreuungszeiten auszumachen.

Seit Montag gelten neue Regeln bei der Kita-Notbetreuung: Nur noch ein Elternteil muss etwa bei der Polizei oder in der Pflege arbeiten und weitere Berufe wie Logopäden und Zahntechniker wurden in die Liste der systemrelevanten Berufsgruppen aufgenommen. Nach derzeitiger Planung sollen demnach deutlich vor dem 1. August alle Eltern wieder ein Betreuungsangebot für ihre Kinder erhalten.

11.41 Uhr: Innensenator - Polizei und Feuerwehr haben jetzt genug Schutzmasken

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Foto: Paul Zinken / dpa

Fast zwei Monate nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Berlin haben Polizei und Feuerwehr die anfänglichen Engpässe bei der Schutzausrüstung für ihre Mitarbeiter offenbar zunächst überwunden. Erst am Wochenende seien weitere Schutzmasken eingetroffen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die Feuerwehr verfüge nun über 587.000 Masken vom Typ Mund-Nasen-Schutz (MNS). Sie schützen weniger die Träger, sondern andere Personen im Umfeld der Träger. Der Bestand an sogenannten FFP2-Masken – diese schützen die Träger vor einer Infektion – liege bei der Feuerwehr bei 207.000.

In den Depots der Polizei lagern laut Geisel mittlerweile 320.000 MNS-Masken und und 73.700 FFP2-Masken. Einen Mangel gebe es weiterhin bei den noch sichereren FFP3-Masken. „Die werden im Moment noch nicht in ausreichender Menge produziert“, sagte Geisel. Der Polizei-Vorrat an FFP2-Masken reiche für 32 Tage, der Vorrat der MNS-Masken für 66 Tage.

Eine Entspannung vermeldete Geisel auch hinsichtlich der Zahl der Infizierten in beiden Behörden. Im Vergleich zu Anfang April seien jetzt nur etwa halb so viele Mitarbeiter infiziert. Bei der Polizei habe es in den vergangenen Wochen nur noch um die 15 Infizierte gegeben. Die Zahl der Mitarbeiter in amtsärztlich verordneter Quarantäne lag bei der Polizei laut Geisel zuletzt zwischen 15 und 28. Im März und Anfang April waren noch mehr als 100 Polizisten auf Anordnung isoliert.

Bei der Feuerwehr habe es zuletzt zwischen vier und sechs infizierte Mitarbeiter gegeben. 14 bis 18 Feuerwehrleute hätten sich zuletzt in amtsärztlich verordneter Quarantäne befunden. Im März und Anfang April seien es noch rund 150 gewesen.

11.38 Uhr: Protestaktionen am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg angekündigt

Wenige Tage vor dem 1. Mai haben linke Gruppen statt der üblichen großen Demonstration dezentrale Protestaktionen in Berlin-Kreuzberg angekündigt. Wegen der Corona-Pandemie werde man nicht wie sonst zu einer Demonstration im klassischen Sinne aufrufen, schrieb das Veranstalter-Bündnis am Montag auf einer linksradikalen Internetseite. Man wolle aber „angesichts der herrschenden rassistischen, kapitalistischen und patriarchalen Verhältnisse auch nicht passiv bleiben“. Es werde daher Aktionen in einem bestimmten Gebiet in Kreuzberg geben. Das Gebiet werde am Vormittag des 1. Mai über Twitter und Internetseiten bekannt gegeben. „Dadurch können wir die Ansteckungsgefahr verringern und bleiben für den Repressionsapparat unkontrollierbarer.“

In dem Aufruf hieß es, man wolle sich mit Schals und Masken vermummen und die Straßen mit Inhalten „fluten“. Um 20.00 Uhr sollten dann im ganzen Kiez „Feuerwerke gezündet werden“.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Montag im Innenausschuss, für den 1. Mai seien 18 Demonstrationen angemeldet. Wie viele davon genehmigt würden, stand noch nicht fest. Erlaubt sind derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 20 Teilnehmern. Ab dem 4. Mai dürfen es auch bis zu 50 Teilnehmer sein.

11.24 Uhr: CDU-Fraktionschef fordert Bußgeld bei Missachtung der Maskenpflicht

Die Berliner CDU-Fraktion dringt auf Kontrollen der Maskenpflicht in der Coronavirus-Krise und setzt sich auch für Bußgelder ein. „Das gehört zur konsequenten Umsetzung dazu“, sagte Fraktionschef Burkard Dregger am Montag. Der CDU-Politiker hält bei Verstößen gegen die Maskenpflicht Bußgelder von 25 bis 500 Euro für angemessen. Das entspricht der Höhe, die der im April vom Senat beschlossene Bußgeldkatalog vorsieht, wenn sich Menschen in Gruppen von mehr als zwei Personen zusammenstellen und sich womöglich den Aufforderungen der Polizei widersetzen.

Der Senat hatte in der vergangenen Woche eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen beschlossen, die ab Montag gilt. Kontrollen soll es zunächst nicht geben. Außerdem gilt die Maskenpflicht nicht für den Einzelhandel.

Auch das sieht der CDU-Politiker Dregger kritisch: „Berlin ist damit das einzige Bundesland, in dem das nicht gilt. Das ist absolut falsch“, sagte er. „Der Senat muss hier eine klare Haltung einnehmen und bereit sein durchzugreifen.“ Es sei eine Frage des Anstands und des Gesundheitsschutzes, beim Einkaufen Maske zu tragen. Gerade Verkäufer seien den ganzen Tag dem Risiko ausgesetzt, sich zu infizieren.

Das Thema wird voraussichtlich am Dienstag im Senat besprochen. Zuletzt gab es auch aus der SPD Signale für eine Neubewertung des Sachverhalts. Zuletzt sprach sich am Sonntag Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) für die Maskenpflicht auch beim Einkaufen aus.

„Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Maskenpflicht für den Einzelhandel am Dienstag beschlossen wird“, sagte Dregger. In diesem Fall werde die CDU-Fraktion am Donnerstag im Abgeordnetenhaus die Initiative zu einer parlamentarischen Lösung ergreifen. Eine mögliche Variante sei ein Dringlichkeitsantrag. „Wir lassen das dem Senat nicht durchgehen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

11.15 Uhr: Polizei registriert in Corona-Zeiten weniger Kriminalität

Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus haben in Berlin offenbar zu einem Rückgang der Kriminalität geführt. Die Polizei habe seit Erlass der Eindämmungsverordnung des Senats in der Hauptstadt 23,3 weniger Straftaten registriert als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die Zahl der erfassten Sexualdelikte sank laut Geisel um 41,4 Prozent, die der Rohheitsdelikte (Körperverletzung, Raub etc.) um 19,4 Prozent. Die Zahl der Diebstähle sei laut Statistik um 32,9 Prozent gesunken.

Der Innenausschuss gehört zu den wenigen Ausschüssen des Abgeordnetenhauses, die trotz der Corona-Krise noch tagen. Die Abstandsregeln werden durch eine geänderte Sitzordnung der Abgeordneten gewährleisten. Journalisten und Besucher können die Sitzung per Livestream verfolgen.

Innensenator Andreas Geisel zur allgemeinen Kriminalitätsentwicklung in Coronazeiten: Straftaten insg. ↘️ Minus 23,3 %. Diebstahl ↘️ Minus 32,9 %. Sexualdelikte ↘️ Minus 41,4 %. Straftaten im ÖPNV ↘️ Minus 37,8 %. Vergleichszeitraum: KW 16 im Jahr 2019 und 2020. pic.twitter.com/RW862nURoJ — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) April 27, 2020

Bilder der Corona-Krise in Berlin

27.04.2020: Fahrgäste mit Mund-Nasenschutz stehen am Morgen an der U-Bahnhaltestelle Alexanderplatz. In Berlin gilt im öffentlichen Nahverkehr zur Eindämmung des Coronavirus die Pflicht für das Tragen einer Bedeckung von Mund und Nase. Foto: Kay Nietfeld / dpa

26.04.2020: Am Mauerpark zeigt ein Graffito den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump mit Masken. Foto: Maja Hitij / Getty Images

26.04.2020: Paddler auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

25.04.2020: Kunden vor einem Geschäft am Alexanderplatz. Foto: Adam Berry / Getty Images

25.04.2020: Polizisten nehmen einen Demonstranten am Rosa-Luxemburg-Platz fest. Bei der „Hygiene-Demo“ hatten dort etwa 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Foto: Tobias Schwarz / AFP



24.04.2020: Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ haben vor dem Reichstag Protest-Plakate abgelegt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

24.04.2020: Zahlreiche Menschen genießen den Sonnenuntergang am Ufer des Landwehrkanals. Foto: Jörg Carstensen / dpa

24.04.2020: Polizisten schließen einen Wochemarkt am Maybachufer in Neukölln wegen Überfüllung. Foto: David Gannon / AFP

24.04.2020: Berliner Gastronomen der nach eigenen Angaben unabhängig und privat organisierten Initiative "Leere Stühle" haben fast 800 Stühle vor dem Brandenburger Tor aufgestellt, um auf die schwierige Lage ihrer Branche hinzuweisen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

23.04.2020: Ein Automat, an dem man neben Kontaktlinsen auch einfache Mundschutzmasken kaufen kann, steht am Bahnsteig der U-Bahnstation Turmstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa



23.04.2020: Die Berliner Arthousekinos haben sich zum Berliner Fassadenkino Windowflicks zusammengetan. Mitarbeiter Christian beschenkt eine Anwohnerin der Wilhelmstraße mit einer Tüte Popcorn. Foto: Jörg Carstensen / dpa

23.04.2020: Michael Müller (SPD, r), Berlins Regierender Bürgermeister, besucht in Begleitung von Albrecht Broemme (2.v.r), Projektleiter, und Andrea Grebe (l), Vorsitzende der Vivantes-Geschäftsführung, das Corona-Behandlungszentrum in der Jaffestraße. Die provisorische Klinik auf dem Messegelände soll die Krankenhäuser der Stadt im Notfall und bei möglicher Überlastung ergänzen. Foto: ODD ANDERSEN / dpa

23.04.2020: Das Coronatest-Drive-In auf dem Zentralen Festplatz in Mitte öffnet. Mitarbeiter vom Gesundheitsamt halten ein Abstrichstäbchen in ein Autofenster. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: So begrüßen die Mitarbeiterinnen des Kosmetikladens Rituals in den Wilmersdorfer Arcaden die Kunden. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

22.04.2020: Desinfektionsmittel am Eingang eines Geschäftes. Kleinere Geschäfte dürfen unter Auflagen ab heute wieder öffnen. Foto: Britta Pedersen / dpa



22.04.2020: Ein BVG-Mitarbeiter mit Mund-Nasenschutz und Schutzhandschuhen reinigt einen Bus an der Endhaltestelle Kurt-Schumacher-Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

22.04.2020: Eine große Europa-Flagge liegt bei einer Solidaritätsaktion mit Italien vor der italienischen Botschaft. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

21.04.2020: Selbstgenähte Masken für Mund und Nase in großer Auswahl: Auslage eines Geschäfts in Charlottenburg.

21.04.2020: Eine junge Frau fotografiert mit Mundschutz die blühenden Kirschbäume in der Norwegerstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa

20.04.2020: Corona-Motto auf einer Tafel: "Das Leben kann so einfach sein, Fenster uff und Sonne rein". Foto: Britta Pedersen / dpa



20.04.2020: Blick in die 10.000ste Lebensmittel-Tüte der Berliner Tafel e.V.. Seit rund drei Wochen beliefert die Berliner Tafel bedürftige Menschen zu Hause mit Lebensmittel-Tüten. Foto: Jörg Carstensen / dpa

20.04.2020: "Fuck the Virus" steht auf einem T-Shirt einer Schaufensterpuppe am Kurfürstendamm. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

19.04.2020: Besucher im Volkspark Wilmersdorf. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.04.2020: Die Polizei überwacht in Neukölln die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Fabian Sommer / dpa

18.04.2020: Am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP



19.04.2020: Die Straße vor dem Eingang zum Flughafen Tegel bleibt am Sonntagvormittag leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

18.04.2020: Kunden warten vor einem Baumarkt in Friedrichshain. Foto: Sean Gallup / Getty Images

18.04.2020: Polizisten mit Atemschutzmasken stehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. In Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Unter den Demonstranten waren bekannte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Antisemiten. Foto: Christophe Gateau / dpa

17.04.2020: Besucher spazieren über das Tempelhofer Feld. Foto: Britta Pedersen / dpa

17.04.2020: Verlassen ist der Alexanderplatz. Foto: Carsten Koall / dpa



16.04.2020,: Ein Passant geht am Donnerstagmittag in das Einkaufszentrum "Boulevard Berlin" in Steglitz. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

15.04.2020: Lange Schatten wirft das Brandenburger Tor auf den nahezu menschenleeren Pariser Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Eine Passantin überquert im ruhigen Feierabendverkehr den Kaiserdamm vor einer Anzeigetafel mit einem Hinweis zum Coronavirus. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Der leere Strand mit verwaisten Strandkörben im geschlossenen Strandbad Wannsee. Foto: Sean Gallup / Getty Images

15.04.2020: Ein Schild des Forstamts an einem Waldweg bittet Spaziergänger um Abstand von mindestens 1,50 Meter. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



13.04.2020: Der fast menschenleere Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Foto: Sean Gallup / Getty Images

13.04.2020: Fahrradfahrer fahren unter blühenden Kirschbäumen nahe des Landwehrkanals in Alt-Treptow den Mauerweg entlang. Foto: Christoph Soeder / dpa

07.04.2020: Eine Anzeigentafel am Tempelhofer Damm. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

06.04.2020: Die Potsdamer Straße am Abend. Foto: Sean Gallup / Getty Images

06.04.2020: Zwei Frauen sehen sich den Sonnenuntergang über Marzahn an. Foto: Britta Pedersen / dpa



06.04.2020: Die Friedrichstraße in Mitte, nur wenige Menschen sind dort unterwegs. Foto: Sean Gallup / Getty Images

06.04.2020: Das Holocaust Mahnmal liegt verlassen da. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

05.04.2020: Besucher stehen auf dem Tempelhofer Feld an einem Toiletten-Container Schlange. Foto: Christoph Soeder / dpa

05.04.2020: Der Strausberger Platz mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Besucher im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images



05.04.2020: Polizisten im Volkspark Friedrichshain. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Im Schlauchboot auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

05.04.2020: Polizisten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020, Berlin: Leere Bahngleise vor den Hochhäusern des Potsdamer Platzes. Foto: Christoph Soeder / dpa

04.04.2020: Ein Polizeiwagen fährt zwischen Spaziergängern auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa



04.04.2020: Menschen sitzen im Mauerpark in Prenzlauer Berg und genießen das gute Wetter. Foto: Christophe Gateau / dpa

03.04.2020: Ein Schild mit Verhaltenshinweisen hängt an einem Wegeschild in einer Kleingartenanlage in Pankow. Foto: Jörg Carstensen / dpa

02.04.2020: Klopapier-Berge in einem türkischen Supermarkt am Mehringdamm in Kreuzberg. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

02.04.2020: Ein Radfahrer vor der Berliner Mauer. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Ein Kunde an einem Döner-Stand in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images



02.04.2020: Der fast verlassene Heinrichplatz in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Freiwillige der Heilsarmee verteilen Essen an Obdachlose am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Das Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Eine Schlange vor einem berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

01.04.2020: Am Park Inn Hotel am Alexanderplatz sind die Lichter in Herzform angeschaltet worden. Foto: Christophe Gateau / dpa



01.04.2020: Geschlossene Restaurants am Hackeschen Markt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Geschlossene Cafés am Gendarmenmarkt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Jogger an der Museumsinsel. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Spaziergänger am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Maja Hitij / Getty Images



01.04.2020: Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf. Foto: Paul Zinken / dpa

01.04.2020: Menschenleer ist der Lustgarten vor dem Alten Museum. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Der Berliner Hauptbahnhof ist menschenleer. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Eine Joggerin am Bahnhof Zoo. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Bis auf einen Jogger ist die Wiese vor dem Reichstagsgebäude verlassen. Foto: Jörg Carstensen / dpa



01.04.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

01.04.2020: Das Kadewe ist geschlossen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

31.03.2020: Das Staatsballett im Homeoffice. Vivian Assam Koohnavard trainiert auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen / dpa

31.03. 2020: Im Regierungsviertel. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images



30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa

30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa

29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa



28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images

28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa



28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images

26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa



26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa

27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa



25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa

25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa



23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images

23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa

23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images



23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP

23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa



23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa

23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa



18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa

19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa



19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa

19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP

18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa



18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa

20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP

20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa



20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa

20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

31.03.2020, Berlin: Vivian Assam Koohnavard, Balletttänzerin, trainiert in ihrer Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Britta Pedersen / dpa



BERLIN, GERMANY - APRIL 06: Potsdamer Strasse stands nearly devoid of evening traffic at Leipziger Platz during the coronavirus crisis on April 06, 2020 in Berlin, Germany. The coronavirus and the disease it causes, Covid-19, are having a fundamental impact on society, government and the economy in Germany. Public life has been restricted to the essentials in an effort by authorities to slow the spread of infections. An economic recession seems likely as economic activity is slowed and many businesses, including restaurants, bars and most shops, are temporarily closed. Schools, daycare centers and universities remain shuttered. And government, both federal and state, seek to mobilize resources and find adequate policies to confront the virus and mitigate its impact. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Foto: Sean Gallup / Getty Images



10.29 Uhr: Reinickendorf verteilt Masken an Bedürftige

Das Bezirksamt Reinickendorf hat am Montagvormittag damit begonnen, kostenlos Mund-Nasenschutz-Masken an Bedürftige zu verteilen. Die Ausgabe der Masken ist auf zwei Stück pro Person beschränkt und vor allem für Menschen gedacht, die auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind bzw. anderweitig besonderen Gefahren der Ansteckung mit dem Coronavirus ausgesetzt sind, wie das Bezirksamt mitteilte. Die Ausgabe der Masken erfolgt neben dem Haupteingang des Rathauses Reinickendorf (Eichborndamm 215, 13437 Berlin). Das Bezirksamt bittet um Verständnis, dass eine Ausgabe nur solange erfolgen kann, soweit die Verfügbarkeit gegeben ist. Nach Senatsangaben sollen die Bezirke am Montag insgesamt 90.000 Schutzmasken bekommen, ab Donnerstag folgen weitere 45.000. Nach Möglichkeit werden auch Bürgerämter und Sozialämter in die Verteilung der Maske einbezogen.

10.08 Uhr: So liefen die Corona-Kontrollen am Sonntag

Am Sonntag haben tagsüber rund 540 Polizisten und in der Nacht etwa 150 Beamte überprüft, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Es wurden 30 Objekte und 509 Personen im Freien kontrolliert. Es wurden 24 Straf- und 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen angefertigt.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei damit insgesamt 2514 objektbezogene Überprüfungen sowie 12.641 Überprüfungen im Freien durch. In 898 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1242 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2440 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

9.19 Uhr: Gutschein-Plattform: Berliner helfen bedrohten Läden mit viel Geld

Die Gutschein-Plattform „Helfen.Berlin“ hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 33.000 Gutscheine im Wert von mehr als einer Million Euro für durch die Corona-Krise bedrohte Geschäfte, Cafés und Restaurants ausgestellt. Werbeagenturchef Karsten Kossatz sprach am Montag im rbb-Inforadio von “einem Andrang, mit dem wir so nicht gerechnet hätten“. Dass sich mittlerweile etwa 2500 Geschäfte registriert hätten, zeige, dass es in Berlin einen riesigen Bedarf gebe.

8.48 Uhr: Fahrgast kritisiert die Maskenpflicht

Trägt doch mal jemand keine Maske, wurde das Stück Vlies oder Stoff am Bahnsteig meist nur kurz abgenommen. Auffallend ist jedoch: Fahrgäste, die bewusst auf den Mundschutz verzichten, sind meist junge Menschen, eher Männer. So auch Oliver-Harry P. Die Pflicht hätte früher und flächendeckend kommen müssen, findet er, auf diese Weise aber bringe dies nichts. „So etwas nur im ÖPNV zu machen, ist ein Witz“, sagt der 23-Jährige. Kritische Blicke der anderen Fahrgäste kümmern ihn nicht. „Die gucken einen an, aber das ist mir relativ egal. Wir sind hier nicht in China.“

8.33 Uhr: Großteil der Berliner hält sich an Maskenpflicht

Seit Montagmorgen gilt die Maskenpflicht in Berlins Bussen und Bahnen. Und die Berliner halten sich zum aller größten Teil an die neue Regel. In der U- und S-Bahn sieht man im Berufsverkehr fast niemanden, der ohne Mundschutz unterwegs ist.

Neben OP- und Stoffmasken behelfen sich einige Fahrgäste auch mit einem Schal oder Tuch vor Mund und Nase. „Mich stört das nicht“, sagt Sandra H. Auch in den vergangenen Tagen habe sie in der Bahn bereits eine Maske auf ihrem halbstündigen Weg zur Arbeit getragen. Wenn es voll ist, trägt sie auch im Supermarkt einen Mundschutz. „Es macht das Zusammenleben sicherer.“

Auf den Anzeigetafeln wird auf die Corona-Regeln hingewiesen.

Foto: Christian Latz

Auf den Anzeigetafeln in den Bahnhöfen wird darauf hingewiesen, dass man Abstand halten und den Mund und die Nase bedecken soll.

Auch auf der Stadtbahn zwischen Potsdam und Ahrensfelde hält sich ausnahmslos jeder der zahlreichen Berufspendler an die Vorgaben. Masken kann man hier in allen möglichen Formen und Farben sehen, vereinzelt wird sich eben mit einem Schal oder einem Tuch beholfen.

8.12 Uhr: Neuköllner Schulleiter - Corona-Regeln bei Prüfung gut umsetzbar

Der Schulleiter der Neuköllner Röntgenschule, Detlef Pawollek, hält die Abstandsregeln für die Präsentationsprüfungen seiner Zehntklässler für gut umsetzbar. Bei den Prüfungen am 7. Mai würden sich maximal 16 Schüler gleichzeitig im Schulgebäude aufhalten, sagte der Schulleiter am Montag im rbb-Inforadio. Der Zehner-Jahrgang an seiner Schule sei mit 75 Jugendlichen jedoch vergleichsweise klein.

Die Röntgenschule habe 16 Liter Desinfektionsmittel bekommen. „Ob das ausreichen wird, können wir aber überhaupt nicht abschätzen“, sagte Pawollek im Inforadio. Die Schule stehe momentan mit dem Bezirksamt darüber in Kontakt, ob die zwölf Räume, die für die mündlichen Prüfungen genutzt werden, vom Putzpersonal besonders gereinigt werden können.

Der Schulleiter befürchtet für seine Schülerinnen und Schüler keine Langzeitfolgen durch die Corona-Krise. Von vier bis sechs Wochen Unterrichtsausfall „geht die Welt nicht unter“. Die Schüler bräuchten aber bald wieder einen normalen Rhythmus. Ein Drittel der Schüler sei in den letzten Wochen nur schwer oder gar nicht erreichbar gewesen.

7.41 Uhr: Marianne Rosenberg hat Corona-Erkrankung gut überstanden

Schlagersängerin Marianne Rosenberg (65, „Er gehört zu mir“) hat nach eigenen Angaben eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Ende März habe sie erste Symptome bemerkt und deswegen zum Arzt gemusst, sagte sie in der „Bild“. „Ich hatte Fieber und Erkältungssymptome und wurde positiv getestet. Das Ergebnis waren zwei Wochen häusliche Quarantäne, die ich noch um eine Woche verlängert habe.“

Mittlerweile sei sie negativ getestet worden und es gehe ihr wieder gut. „So lange die Wohnung nicht verlassen zu können und permanent über das Virus nachzudenken, war wirklich eine fast bedrohliche Erfahrung“, sagte Rosenberg weiter. Die Sängerin wurde nach eigenen Angaben während ihrer Quarantäne von Familien und Freunden versorgt. „Diese Hilfsbereitschaft habe ich sehr geschätzt. Die Solidarität ist ein wirklich positiver Aspekt in diesen skurrilen Zeiten.“

6.42 Uhr: Ab heute gilt die Maskenpflicht in Berlin

Die Berliner müssen ab heute in allen öffentlichen Bussen und Bahnen und in Geschäften eine Alltagsmaske tragen. Diese Pflicht gilt auch an den Haltestellen. Welche Regeln ab heute gelten, lesen Sie hier.

6.16 Uhr: IHK-Präsidentin fordert vorsichtige Öffnung der Gastronomie

Für die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, ist die Sache klar: "Der nächste Schritt muss in jedem Fall die vorsichtige Öffnung der Gastronomie sein". Die Bundesregierung habe bei den Friseurbetrieben ja schon gezeigt, wie das gehen könne. Wenn die Hygienemaßnahmen in den Friseurläden ausreichend seien, um wieder mit den Kunden Kontakt zu haben, müssten solche Maßnahmen auch für Gastronomen und Beherbergungsbetriebe möglich sein, so die IHK-Chefin. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.31 Uhr: Senat wehrt sich gegen Kritik der Profisport-Vereine

Der Berliner Senat hat Kritik am Umgang der Politik mit den Profisport-Vereinen der Hauptstadt während der Corona-Krise zurückgewiesen. „Wir haben den Sport sehr wohl im Blick“, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit und wehrte sich damit auch gegen Vorwürfe von Manager Kaweh Niroomand vom deutschen Volleyball-Meister BR Volleys. „In der nächsten Woche wird es dazu Gespräche mit Clubvertretern geben“, hieß es zudem vom Senat. Niroomand hatte auch im Namen der großen Erstligisten Alba, Füchse und Eisbären über zu wenig Unterstützung aus der Politik und den ausbaufähigen Dialog mit der Landesregierung geklagt.

6.01 Uhr: Union-Stürmer Ujah sorgt sich in Corona-Krise um Leute in Afrika

Stürmer Anthony Ujah von Union Berlin sorgt sich in der Corona-Krise um die Menschen in seinem Heimatland Nigeria. „Viele glauben nicht, wie gefährlich das Virus ist. Auch mein Vater, der Diabetes hat, will nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen“, sagte der 29-Jährige dem „Kicker“. Die Gesundheitssysteme in Afrika seien nicht so gut wie in Deutschland. „Aber das größte Problem ist, dass mehr als 60 Prozent der Menschen nur von Tag zu Tag leben. Alle sollen zu Hause bleiben, aber die meisten haben kein Essen, kein Wasser, wenn sie nicht arbeiten gehen“, berichtete Ujah. „Einige Leute sagen schon, dass es gefährlicher sei, nichts zu essen als Corona zu bekommen.“

3.31 Uhr: Berliner Schulen öffnen ab Montag wieder

Berlins Schulen öffnen schrittweise wieder. Als Erstes kommen am Montag die Zehntklässler zurück. Dabei gelten für sie eine Reihe neuer Regeln. Umarmen ist genauso tabu wie enges Zusammenstehen auf dem Schulhof. Im Sportunterricht sind Aktivitäten mit Körperkontakt nicht mehr möglich, im Musikunterricht darf nicht gesungen werden, Theaterproben sind gestrichen. Überall gilt ein Abstandsgebot von 1,50 Meter. Und dringend empfohlen ist regelmäßiges Händewaschen. Die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA), auf die sich die Zehntklässler ab Montag vorbereiten sollten, sind weitgehend abgesagt worden.

Lesen Sie auch: "Sämtlicher Unterricht wird zeitversetzt sein"

Die wichtigsten Corona-News am Sonntag

▸ Flughafen-Chef: "Jeden Tag eine Million Euro Verlust"

▸ Das Lexikon der Corona-Krise

▸ Kolumne: Müller und die Masken

18.42 Uhr: Gesundheitssenatorin will Maskenpflicht auch in Geschäften

Die Berliner Senatorin für Gesundheit, Dilek Kalayci (SPD), hat eine Ausweitung der Maskenpflicht auf den Einzelhandel gefordert. „Ich habe mir das sehr genau angeschaut und war wirklich erschrocken, dass nur ungefähr ein Fünftel der einkaufenden Menschen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben“, sagte die Politikerin am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich wie im Öffentlichen Nahverkehr sei aber auch in den Geschäften der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern nur schwer einzuhalten. „Ich halte deshalb auch dort eine Verpflichtung für unumgänglich“, betonte sie.

Zuvor hatte sich die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus für eine Ausweitung der Pflicht auf den Einzelhandel ausgesprochen. Nun schließt sich mit Kalayci ein Regierungsmitglied der Forderung an. Grüne und Linke gelten mit Blick auf eine Ausweitung der Pflicht als skeptisch. Das Thema wird voraussichtlich bei der nächsten Senatssitzung am Dienstag eine Rolle spielen.

Kalayci äußerte auch Sorge für die Beschäftigten in den Geschäften. „Es gibt zwar an den Kassen ein Plexiglas, das die Kassierer schützt, aber ich habe bei keinem der Beschäftigten eine Mund-Nasen-Bedeckung gesehen“, sagte sie. Dies müsse Pflicht der Arbeitgeber sein. „Wo nicht 1,5 Meter Abstand eingehalten werden können, muss der Arbeitgeber solche Bedeckungen für Mund und Nase auch zur Verfügung stellen.“

18.20 Uhr: 5644 bestätigte Infektionen in Berlin

Die Zahl der bestätigten Infektionien in Berlin ist auf 5644 Fälle gestiegen. Davon sind 4587 bereits wieder genesen. 125 Menschen sind an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Davon waren zwei 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre, zwölf 60 bis 69, 29 waren 780 bis 79 Jahre alt und 74 80 Jahre oder älter.

Zurzeit werden 546 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 160 intensivmedizinisch.

Die Senatsgesundheitsverwaltung weist weiterhin darauf hin, dass die Zahlen wegen einer neuen Meldesoftware der Gesundheitsämter unvollständig sind.

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Bezirke:

16.40 Uhr: Berlin verteilt 147.000 Masken an Bedürftige

Der Berliner Senat will ingesamt rund 147.000 Schutzmasken in der Corona-Krise kostenlos an Bedürftige verteilen lassen. Bereits am Montag sollen die ersten rund 102. 000 Masken den einzelnen Bezirken zugestellt werden, wie die Sprecherin der Senatskanzlei, Melanie Reinsch, am Sonntag bestätigte. Die übrigen 45.000 sollen am Donnerstag folgen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Die Maßnahme hatte Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), bereits vergangenen Dienstag angekündigt. Demnach sollten die Gesichtsbedeckungen vor allem denjenigen zugute kommen, die keine Möglichkeit haben, sich eigene Masken zu beschaffen. Überprüft werde das aber nicht, betonte die Sprecherin. Bürger können die Stoffmasken bei den jeweiligen Rathäusern bekommen. In der Hauptstadt gilt für Verbraucher ab Montag eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.

16.14 Uhr: 140 Coronaverstöße in Brandenburg an einem Tag

Die Polizei in Brandenburg hat auch am Wochenende das Einhalten der Corona-Verordnung überwacht und landesweit zahlreiche Verstöße festgestellt. Von Samstag (3 Uhr) bis Sonntag (3 Uhr) habe es 114 Einsätze gegeben, teilte ein Sprecher des Lagedienstes mit. Die Beamten notierten demnach 140 Verstöße „quer durch die Reihe“. Es ging dabei sowohl um das Missachten des Mindestabstands zwischen Menschen als auch um unerlaubte Gruppenbildungen. In Brandenburg dürfen Gruppen mit mehr als zwei Personen nicht zusammen spazieren gehen, es sei denn, sie leben in einem Haushalt.

15.23 Uhr: Polizei stoppt unangemeldete Fahrrad-Demos

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Sonntagnachmittag mehrere unangemeldete Fahrrad-Demos gestoppt. Das teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Dazu hieß es: "Wegen der Covid19-Verordnung sind zur Zeit nur stationäre Demos mit einer Ausnahmegenehmigung gestattet." Man sei nun mit den Verantwortlichen im Gespräch

Unsere Kolleg. stellen gerade mehrere nicht angemeldete "Fahrrad-Demos" in #Berlin fest. Wegen der #Covid19-Verordnung sind zZt nur stationäre Demos mit einer Ausnahmegenehmigung gestattet. Wir haben die Gruppen daher gestoppt & sind mit den jeweils Verantwortlichen im Gespräch. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 26, 2020

15.17 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 2780 in Brandenburg

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Brandenburg ist auf 2780 gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vortag um 42 zu, berichtete das Gesundheitsministerium am Sonntag in Potsdam mit dem Stand von 10 Uhr. Das entspricht einem Anstieg von 1,5 Prozent. Derzeit sind 199 Patienten zur Behandlung in Krankenhäusern, 26 von ihnen werden maschinell beatmet.

Bisher starben 128 Patienten, das ist zum Vortag ein Anstieg um drei Tote. Zuvor waren innerhalb eines Tages zwölf Tote hinzugekommen.

Schwerpunkt der Infizierten und der Todesfälle ist weiter Potsdam, gefolgt von den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Barnim. Rund 1835 Menschen gelten als genesen. Die Zahl nahm nur um 15 zum Vortag zu nach einem Plus von 160 zuvor.

12.52 Uhr: So liefen die Corona-Kontrollen am Sonnabend

Insgesamt 830 Polizisten haben am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag die Corona-Regeln in Berlin überwacht. 19 Objekte und 1124 Personen im Freien wurden überprüft. Gefertigt wurden 18 Straf- und 77 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Polizei damit insgesamt 2484 objektbezogene Überprüfungen sowie 12.132 Überprüfungen im Freien durch. In 898 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1218 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2354 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

8.53 Uhr: Flughafen-Chef - „Wir machen jeden Tag eine Million Euro Verlust“

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup befürchtet durch die Corona-Krise eine Veränderung im Reiseverhalten der Menschen.

Foto: Annette Riedl / dpa

Berlins Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup hat im Morgenpost-Interview bekräftigt, den Airport in Tegel schließen zu wollen. "Solange wir so wenig Verkehr haben, braucht die Hauptstadtregion keine zwei internationalen Flughäfen, die Hunderttausend Passagiere am Tag abfertigen können", so Lütke Daldrup. Die Flughafengesellschaft mache in der Corona-Krise täglich eine Million Euro Verlust. Das komplette Interview mit Engelbert Lütke Daldrup über den Flughafen Tegel und die Situation auf der BER-Baustelle lesen Sie hier.

6.32 Uhr: Notrufe bei der Berliner Polizei - Lärm, häusliche Gewalt, Streit

In der Corona-Krise gehen bei der Polizei verstärkt Notrufe wegen Gewalt in Familien ein. Registrierte die Polizei in den ersten 16 Wochen des Jahres 2019 knapp 3460 solcher Anrufe, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres rund 4100, wie ein Sprecher mitteilte. Besonders deutlich sei der Anstieg seit Mitte März mit wöchentlich mehr als 300 solcher Anrufe. Vom 16. März bis 19. April rückten Polizisten zu 1580 Einsätzen wegen Gewaltverdachts in Familien aus.

Doch die Situation vor Ort sei dann oft eine andere, hieß es bei der Polizei. Alarmierungen stellten sich derzeit auch als Lärmbelästigung oder verbaler Streit heraus. Es sei möglich, dass wegen der häuslichen Isolation Nachbarn lautstarke Auseinandersetzungen eher registrierten und schneller die Polizei rufen, hieß es in der Senatsverwaltung für Gesundheit. Die „Berliner Zeitung“ hatte zuvor darüber berichtet.

Ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung sagte, die beschränkten Kontakte seien für viele Menschen eine außerordentliche Belastung und erhöhten das Risiko, Konflikte nicht mehr konstruktiv zu lösen. Das Ausmaß häuslicher Gewalt werde sich erst später zeigen. Betroffene Frauen hätten derzeit weniger Chancen, Hilfe zu rufen.

+++ Sonnabend, 26. April 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Sonnabend

▸ Justizsenator: „Gastronomie zu öffnen, wäre unverantwortlich“

▸ 20 Millionen Euro zurück auf IBB-Konten

▸ Sanitäter sollen nun professionelle Masken tragen

▸ Zahlreiche Menschen demonstrieren vor der Volksbühne



22.33 Uhr: Bilanz der Polizei zur Demo in Mitte

Bei der Demo vor der Volksbühne in Mitte waren am Sonnabend insgesamt 300 Einsatzkräfte vor Ort, zunächst 180, später wurden weitere 120 als Verstärkung hinzugezogen, weil sich mehrere hundert Personen an den Durchlassstellen gesammelt hatten, die den Hinweisen und Bitten nicht nachkommen wollten. Auf dem Platz selbst hätten sich rund 300 Menschen versammelt und teils niedergelassen, die meist auf den erforderlichen Mindestabstand geachtet hätten, so die Polizei

Insgesamt seien bei 150 Personen die Identitäten festgestellt und Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung eingeleitet orden. Drei wurden in einen sogenannten Anschlussgewahrsam genommen. Außerdem ergingen Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Fünf Polizisten wurden leicht verletzt, eine Beamtin musste vom Dienst abtreten.

18.57 Uhr: Zahl der bestätigten infektionen steigt auf 5607

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 5607 gestiegen, wie die Senatsgesundheitsverwaltung bekannt gab. Das sind 75 Mehr als am Freitag. 123 Menschen sind bislang an den Folgen der Erkrankung gestorben. 2768 Infizierte sind männlich, 2832 weiblich, bei sieben Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. 524 Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 156 intensivmedizinisch. 4508 Menschen sind inzwischen genesen.

Erneut sind die Zahlen aufgrund technischer Umstellungen in der Meldesoftware der Berliner Gesundheitsämter unvollständig.

Zwei der Gestorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59, elf waren 50 bis 59 alt, 29 70 bis 79 und 73 der Gestorbenen waren 80 Jahre alt oder älter.

Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Bezirke:

Charlottenburg-Wilmersdorf: 654 (+8), 535 Genesene

Friedrichshain-Kreuzberg: 451 (+5), 396 Genesene

Lichtenberg: 212 (+4), 168 Genesene

Marzahn-Hellersdorf: 267 (+5), 190 Genesene

Mitte: 826 (+0), 684 Genesene

Neukölln: 612 (+27), 496 Genesene

Pankow: 593 (+10), 445 Genesene

Reinickendorf: 436 (+0), 329 Genesene

Spandau: 228 (+1), 173 Genesene

Steglitz-Zehlendorf: 461 (+2), 387 Genesene

Tempelhof-Schöneberg: 576 (+10), 467 Genesene

Treptow-Köpenick: 291 (+3), 238 Genesene

17.26 Uhr: Rund 1000 Demonstranten vor der Volksbühne

Etwa 1000 Menschen haben gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert, berichtet die Deutsche Presse-Agentur - zeitweise dicht an dicht beieinander stehend. Viele von ihnen standen vor Absperrgittern, die die Polizei rund um den Rosa-Luxemburg-Platz aufgestellt hatte, weil derartige Kundgebungen derzeit nicht erlaubt sind und die Polizei verhindern wollte, dass der Platz zu voll wird. Die Polizei forderte die Teilnehmer mehrfach über Lautsprecher auf, den Ort zu verlassen. Einzelne Menschen wurden festgenommen. Nach und nach zerstreute sich am Nachmittag die Menge.

Die Polizei war mit knapp 200 Einsatzkräften vor Ort. Schon an den vergangenen vier Sonnabenden hatten sich Demonstranten versammelt. Weitere Details zu der Demonstration lesen Sie hier.

17.19 Uhr: Bildungsministerin rät bei Kita-Öffnungen zu Geduld

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) lässt offen, wann die Kitas in der Corona-Krise wieder im Normalbetrieb öffnen. „Eine Öffnung der Kitas können wir erst angehen, wenn wir besser wissen, wie sich die Infektionsraten entwickeln“, sagte Ernst der „Märkischen Allgemeinen“ aus Potsdam (Sonnabend). „Dreijährigen kann man keine Abstandsregel oder Husten-Etikette vermitteln.“ Im Kita-Alter hätten die Erzieherinnen und Erzieher eine enorme Nähe zu den Kleinen. Über eine Kita-Öffnung entschieden die Gesundheitsbehörden. „Ich weiß, welcher Belastung Familien insbesondere mit kleinen Kindern derzeit ausgesetzt sind“, sagte Ernst. Dafür werde ab Montag die Notbetreuung ausgeweitet - unter anderem auf Alleinerziehende. Seit sechs Wochen gilt eine Notbetreuung für Kitas.

16.50 Uhr: Kunden werden mit Mundschutz empfangen

Nachdem die „bonitaperla Schmuckmanufaktur“ in Charlottenburg am Donnerstag wieder öffnen durfte, empfangen Inhaberin Melanie Müller von Hindenburg und ihre Tochter Selina Kunden nur noch mit Mundschutz. Die beiden stehen am Sonnabendnachmittag hinter der Plexiglasscheibe, die sie vor der Kasse des Schmuckladens gehängt hatten. Etwas ungewohnt sei die Atmosphäre, sagt Müller von Hindenburg am Sonnabendnachmittag, dennoch: „Ich bin froh, wieder im Laden zu sein und Aufträge zu bekommen.“

Melanie Müller von Hindenburg und ihre Tochter Selina von der "bonitaperla" Schmuckmanufaktur

Foto: Lea Verstl

16.01 Uhr: Leere Promenade, Schlange vor Saturn

Unterschiedliche Bilder in Reinickendorf: Während an der Greenwich-Promenade in Tegel Leere herrscht, stehen die Menschen vor Saturn im Märkischen Viertel Schlange - immer mit Abstand.

Die leere Greenwichpromenade in Tegel

Foto: Susanne Kollmann

Menschen stehen am Sonnabend vor dem Saturn im Märkischen Viertel Schlange.

Foto: Susanne Kollmann

15.22 Uhr: Verhaltene Nachfrage im Berliner Handel setzt sich am Wochenende fort

Trotz vieler offener Geschäfte in der Corona-Krise ist es im Berliner Handel am Sonnabend vergleichsweise ruhig geblieben. Der große Ansturm auch auf Warenhäuser wie Karstadt und Kaufhof sowie auf das am Sonnabend erstmals wieder geöffnete KaDeWe blieb größtenteils aus.

Einzig vor den Saturn-Elektronikfachmärkten am Alexanderplatz sowie im Europacenter bildeten sich am Nachmittag längere Schlangen mit bis zu 100 Menschen, wie dpa-Reporter berichteten. Ähnlich sah es bei der Sporthandelskette Decathlon in Schöneweide aus, wo ebenfalls einige Dutzend Menschen anstanden.

Viele Geschäfte blieben aber auch am Sonnabend geschlossen. Auf der in gewöhnlichen Zeiten vor allem sonnabends gut besuchten Einkaufsstraße Kurfürstendamm wirkte es vergleichsweise leer.

Seit Mittwoch können in Berlin Geschäfte wieder eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern öffnen. Allerdings dürfen die Betreiber nicht mehr als eine Person pro 20 Quadratmeter einlassen. Das gilt auch für die einzelnen Händler in Shoppingcentern.

Lesen Sie auch: Diese Läden und Geschäfte in Berlin dürfen öffnen

14.32 Uhr: Fluggesellschaften lehnen vorzeitige Schließung von Tegel ab

Branchenverbände lehnen eine vorzeitige Schließung des Berliner Flughafens Tegel ab. Da sich nahezu sämtliche Mitarbeiter der Fluggesellschaften sowie der Abfertigungs- und Sicherheitsdienste in Kurzarbeit befänden, könnten diese Unternehmen einen Umzug von Tegel an einen anderen Flughafen derzeit nicht stemmen. Das schreiben der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften sowie die Interessengemeinschaft für ausländische Gesellschaften, Barig, in einem gemeinsamen Brief an den Aufsichtsratschef der Berliner Flughäfen, Rainer Bretschneider. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

„Im Übrigen wäre auch hier nicht auszuschließen, dass wegen einer temporären Schließung einer der beiden Flughäfen die betroffenen Bodenabfertigungsdienstleister über das Instrument Kurzarbeit hinaus dann auch betriebsbedingte Kündigungen aussprechen und Sozialpläne vereinbaren müssten“, schreiben die Verbände weiter.

Angesichts des eingebrochenen Passagieraufkommens will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Standort Tegel vom Netz nehmen und den Verkehr ausschließlich über Schönefeld abwickeln. „Wir haben noch ein bis zwei Prozent des Verkehrs“, sagte er Anfang dieser Woche. Mit der Schließung von Tegel ließen sich täglich 200 000 Euro einsparen. Bislang sperrt sich dagegen vor allem der Bund. Ende April ist eine weitere Sitzung der Gesellschafter geplant, zu denen neben dem Bund die Länder Berlin und Brandenburg zählen.

14.22 Uhr: 700 Polizisten wegen Corona und Demonstration im Einsatz

Bild vom vergangenen Sonnabend (18.04.2020): Polizisten mit Atemschutzmasken stehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. In Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Unter den Demonstranten waren bekannte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Antisemiten.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Die Berliner Polizei ist am heutigen Sonnabend vor allem wegen der Corona-Kontrollen und einer Demonstration mit insgesamt 700 Leuten im Stadtgebiet unterwegs. Davon seien 180 Polizisten für die Demonstration am Nachmittag am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte zuständig, sagte eine Sprecherin.

Wie an den vergangenen Sonnabenden wollten dort zahlreiche Menschen gegen die massiven Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestieren, obwohl Kundgebungen mit mehr als 20 Teilnehmern derzeit verboten sind. Vor einer Woche hatten sich einige Hundert Menschen versammelt. Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Auch für diesen Sonnabend war ein konsequentes Vorgehen gegen Verstöße angekündigt worden.

Eine um 15:30 Uhr beabsichtigte Versammlung auf dem Rosa-Luxemburg-Platz erhielt wegen des von Versammlungsbehörde und Gesundheitsamt prognostizierten Verlaufs keine Ausnahmegenehmigung des @BA_Mitte_Berlin. Wir werden auf die Einhaltung der #Covid19-Verordnung achten. #b2504 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 25, 2020

13.06 Uhr: Zahl der Genesenen in Brandenburg steigt deutlich

Immer mehr Corona-Patienten in Brandenburg gelten als genesen. Das Gesundheitsministerium berichtete am Sonnabend in Potsdam, dass derzeit rund 1820 Menschen als genesen gelten, das seien 330 mehr als am Vortag. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen stieg in den vergangenen 24 Stunden um 91 auf 2738 bestätigte Fälle (Stand 10 Uhr). Derzeit werden 196 Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon werden 23 maschinell beatmet. Bisher starben 125 Patienten, das ist zum Vortag ein Anstieg um zwölf Tote. Schwerpunkt der Infizierten und der Todesfälle ist weiter Potsdam, gefolgt von den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Barnim.

12.34 Uhr: Das ist die Corona-Bilanz der Berliner Polizei für Freitag

Rund 580 Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Freitag und in der Nacht zu Sonnabend die Corona-Regeln in Berlin kontrolliert. Dabei wurden sechs Objekte und 176 Personen im Freien überprüft. Die Beamten fertigten acht Straf- und 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Berliner Polizei damit insgesamt 2465 objektbezogene Überprüfungen sowie 11.008 Überprüfungen im Freien durch. In 897 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1200 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2277 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

12.09 Uhr: Regierungschef Woidke bittet Polen um Öffnung für Pendler

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Polen um eine Lockerung der strengen Corona-Regeln für Pendler gebeten, die in Deutschland arbeiten. „Aus meiner Sicht sollten Berufspendler die Möglichkeit haben, zu ihren Arbeitsplätzen auf der anderen Seite der Grenze zu kommen“, schrieb Woidke, der für die Bundesregierung die deutsch-polnische Zusammenarbeit koordiniert, an den Deutschland-Koordinator in Polen, Bartosz Grodecki. Er warb für pragmatische Lösungen, falls die Beschränkungen verlängert werden. Die „Märkische Oderzeitung“ aus Frankfurt (Oder) berichtete am Sonnabend darüber.

Die nationalkonservative Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte Mitte März im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie die Grenzen für Ausländer geschlossen. Berufspendler müssen nach ihrer Rückkehr nach Polen in eine zweiwöchige häusliche Isolierung. Davon sind nach Angaben der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Süd- und Ostbrandenburg mehr als 25.000 Pendler in Brandenburg und Berlin betroffen. An der deutsch-polnischen Grenze kam es am Freitagabend auf beiden Seiten zu Protesten gegen die Grenzschließung.

Woidke schrieb in dem Brief, der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt: „Die deutsche Seite hat Verständnis für die Grenzkontrollen, die Polen eingeführt hat. Wir müssen aber auch im Blick haben, das die Grenze eine gemeinsame Wirtschaftsregion durchschneidet.“ Zur Berufung des Deutschland-Koordinators in Warschau hatte Woidke am vergangenen Wochenende dafür geworben, dass die Partnerschaft durch die Corona-Pandemie keinen Schaden nehme.

11.53 Uhr: Neue Klinikspitze startet nach Virus-Ausbruch im Bergmann-Klinikum

Das vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat seit Sonnabend für ein halbes Jahr eine neue Leitung. Nach der Beurlaubung der zwei bisherigen Geschäftsführer übernehmen Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel die Leitung. Die neue Spitze will mit der Beratung Kienbaum ein Konzept zur Wiederaufnahme des Betriebs vorlegen. Seit 1. April gilt ein Aufnahmestopp für neue Patienten außer für Notfälle. Die Klinik soll in drei Bereiche aufgeteilt werden: in coronafreie Stationen (weiß), solche mit Verdachtsfällen (grau) und mit Infizierten (schwarz).

Seit Mitte März hatten sich Corona-Infektionen in dem Klinikum gehäuft, das rund eine halbe Million Menschen versorgt. Experten des Robert Koch-Instituts kritisierten in einem Bericht unter anderem, dass Umzüge ganzer Stationen die Virusübertragung begünstigt haben könnten. Bis Freitag starben 40 Corona-Patienten an der Klinik, zuletzt eine 84 Jahre alte Patientin. Derzeit werden dort 41 Corona-Patienten versorgt. Eine unabhängige Kommission soll den Ausbruch untersuchen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft unter anderem, ob sich drei leitende Ärzte und die nun beurlaubten Geschäftsführer strafbar machten. Dabei geht es um Meldepflichten.

Ein weiterer Corona-Schwerpunkt im Land ist die Brandenburgklinik in Bernau (Landkreis Barnim). Dort waren laut Kreis 72 Patienten und 60 Mitarbeiter infiziert. Von den infizierten Patienten starben 11, die schwere Vorerkrankungen gehabt hätten.

Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus berichtete am Samstag nur von einem Corona-Patienten. Die Stadt führt die geringe Zahl auf das Krisenmanagement in der Klinik und auf die Einschränkungen im öffentlichen Leben zurück.

8.53 Uhr: Ohne Anmeldung - Demonstration gegen Corona-Regeln

Mit einer erneuten Demonstration wollen einige Gruppen und Einzelne am Sonnabend (15.30 Uhr) in Berlin gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen protestieren. Obwohl keine Demonstration offiziell bei der Polizei angemeldet ist, gibt es einen Aufruf im Internet für den Rosa-Luxemburg-Platz an der Volksbühne.

Schon an vergangenen Sonnabenden hatten einige hundert Menschen gegen die von ihnen befürchtete Einschränkung von Grundrechten demonstriert. Unter den Teilnehmern waren viele Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten. 260 Polizisten waren vor Ort. Wegen der Corona-Pandemie trugen viele von ihnen einen Mundschutz.

Die Polizei kündigte an, die Einhaltung der Abstandsregeln konsequent durchzusetzen. Man werde mit einer angemessenen Zahl von Beamten am Nachmittag am Rosa-Luxemburg-Platz sein und das Vorgehen an die Erfahrungen mit den Demonstrationen aus den vergangenen Wochen anpassen, kündigte eine Sprecherin am Freitag an. Erlaubt sind laut der Corona-Verordnung in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 20 Teilnehmern und ausreichend Abstand zwischen ihnen. Ohne Anmeldung ist derzeit eigentlich gar keine Kundgebung zulässig.

Im Internet wurden auch Aufrufe linker Gruppen veröffentlicht, die die Kundgebung von Rechtspopulisten und deren Sympathisanten scharf kritisierten und verhindern wollen.

6.03 Uhr: Saisonstart ohne Freibäder - Suche nach Lösungen

Berlins Freibäder sind startklar - aber wegen der Corona-Pandemie darf niemand rein. „Entscheidend ist, wie Mitte Mai die Rechtsverordnung aussieht“, sagte Sprecher Matthias Oloew, Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe. Das Unternehmen bereite bis dahin mehrere Szenarien als Vorschlag vor. Hauptidee sei ein eingeschränkter Betrieb in Hallen- und Freibädern, ergänzte Oloew. Denn es werde immer unwahrscheinlicher, dass die Bäder später wie üblich an den Start gehen könnten.

An den Schwimmbädern selbst liegt es nicht, dass das neue Coronavirus zum Problem wird. „Das Wasser ist chloriert, das tötet Viren ab“, sagt Oloew. Es geht wie überall um die Abstandsgebote zur Eindämmung der Pandemie. „In ein Freibad strömen pro Tag mehr als 1000 Menschen.“

+++ Freitag, 24.04.2020 +++

19.58 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 5532

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 5532 gestiegen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend mit. 2730 Personen sind männlich, 2797 weiblich. 532 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 154 intensivmedizinisch. 113 Menschen sind bislang an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestoben. Zwei waren 40 bis 49 Jahre alt, acht weitere 50 bis 59 Jahre, zehn 60 bis 69, 27 waren 70 bis 79 Jahre alt und 66 waren 80 Jahre alt oder älter. 4412 Menschen haben die Infektion überstanden.

Auch heute sind die Daten wegen technischer Umstellungen in der Meldesoftware der Berliner Gesundheitsämter unvollständig.

Die Infektionen verteilen sich wie folgt auf die Bezirke:

Charlottenburg-Wilmersdorf: 646 (+0), 518 Genesene

Friedrichshain-Kreuzberg: 446 (+5), 392 Genesene

Lichtenberg: 208 (+4), 167 Genesene

Marzahn-Hellersdorf: 262 (+12), 181 Genesene

Mitte: 826 (+3), 488 Genesene

Neukölln: 585 (+0), 488 Genesene

Pankow: 583 (+9), 435 Genesene

Reinickendorf: 436 (+2), 324 Genesene

Spandau: 227 (+7), 171 Genesene

Steglitz-Zehlendorf: 459 (+3), 383 Genesene

Tempelhof-Schöneberg: 566 (+6), 457 Genesene

Treptow-Köpenick: 288 (+5), 236 Genesene

19.56 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog, alle bisherigen Nachrichten zum Coronavirus in Berlin finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.

