Berlin. Am 27. April vor genau hundert Jahren beschloss die Preußische Landesversammlung die Schaffung der Einheitsgemeinde (Groß-)Berlin. Großes mediales Interesse weckte dieser für die Entwicklung der Metropole so folgenschwere Schritt damals nicht: Der Beschluss, der nur mit hauchdünner Mehrheit zustande kam, wurde von den Nachwehen des Kapp-Putsches im März 1920 überschattet, der die junge Weimarer Republik an den Rande eines Bürgerkrieges brachte und die Schlagzeilen dominierte.

Auch das hundertjährige Jubiläum von Groß-Berlin hat es nun schwer, sich gegen die Wucht der Corona-Krise ins Gedächtnis zu bringen. „Dabei bietet das Jubiläum einzigartige Chancen, Themen in Erinnerung zu rufen, die lange vergessen oder verdrängt worden sind und noch immer der Lösung harren“, findet Harald Bodenschatz. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erklärt der Sozialwissenschaftler und Stadtplaner, assoziierter Professor des Center for Metropolitan Studies an der TU Berlin und Mitglied des Bauhaus-Instituts, warum Berlin sich nicht auf dem erreichten der vergangenen 100 Jahre ausruhen darf.

Berliner Morgenpost: Herr Bodenschatz, wenn Sie die Berliner fragen, warum der 27. April 1920 ein wichtiges Datum für Berlin ist, was für eine Antwort erwarten Sie da?

Harald Bodenschatz: Ratloses Achselzucken. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Tag, an dem vor hundert Jahren das Groß-Berlin-Gesetz unterschrieben wurde, immens wichtig für die Berliner ist. Für uns heutige Bewohner der Stadt ist das kleine, alte Berlin vor 1920 nicht mehr vorstellbar. Denn dann würde fast alles, was wir heute als typisch Berlin und als Wahrzeichen der Stadt empfinden, gar nicht zu Berlin gehören, beispielsweise das Tempelhofer Feld, die Wuhlheide oder der Kurfürstendamm. Berlins hervorragendes Verkehrsnetz, seine vielen lebenswerten Zentren und die berühmten Wohnsiedlungen wären ohne dieses Gesetz nicht möglich gewesen.

Professor des Center for Metropolitan Studies an der TU Berlin: Harald Bodenschatz.

Foto: PhilippDase / CMS

In einem Essay haben Sie aber geschrieben, „Groß-Berlin ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit“. Was genau meinen Sie damit?

Damit meine ich, dass Berlin die damals als unerhört großzügig empfundene Ausweitung seiner Stadtgrenzen längst gesprengt hat. 1920 wurde Berlin mit den Städten Lichtenberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln, Köpenick und Spandau, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken Berlin vereinigt. Außerdem wurden 20 Bezirke mit eigener Bürgervertretung und begrenzter Selbstverwaltung eingerichtet. Die Stadtfläche wuchs von 66 auf 878 Quadratkilometer, die Bevölkerung von 1,9 auf knapp 3,9 Millionen. Groß-Berlin war freilich von Anfang an eine höchst dynamische Metropole, die auch heute längst nicht vollendet ist. Es wäre angesichts des aktuellen Wachstums also mehr als dringend, über eine nachhaltige Großstadtregion der Zukunft nachzudenken.

Tun wir das denn nicht längst?

In vielen Einzelinitiativen und auch in bestimmten Ressorts der Senatsverwaltungen und der Ministerien des Landes Brandenburg geschieht das. Was aber fehlt, ist eine verlässliche und stabile Plattform, auf der sich alle Akteure austauschen und koordinieren können.

Haben wir denn dafür nicht die gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg, die von den Ländern Berlin und Brandenburg eingerichtet worden ist?

Ja, die gibt es, sie macht auch eine sehr gute Arbeit, wird aber politisch von beiden Ländern nicht immer angemessen unterstützt. Das kann man ganz aktuell wieder an den Verabredungen im Landesentwicklungsprogramm zum sogenannten Siedlungsstern sehen, der vorsieht, dass Neubaugebiete entlang der Schienentrassen entstehen sollen. Kaum dass der Plan im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, stieß er auf massive Proteste nicht nur bei den Gemeinden, die ihre Interessen darin nicht genügend gewürdigt sahen. Ein solcher Plan muss politisch breit kommuniziert werden. Die interessierte Öffentlichkeit und die direkt Betroffenen müssen einbezogen werden, sonst verschwinden solche Planungsansätze schnell wieder in der Versenkung.

Was schlagen Sie also vor?

Zunächst muss man immer fragen: Was gibt es schon, was gut funktioniert und noch besser werden kann? Hier wird man schnell fündig: Schon Mitte der 1990er-Jahre hat sich ein Kommunales Nachbarschaftsforum als Forum für den partnerschaftlichen Dialog zu Fragen der Stadt-Umland-Entwicklung gebildet. In diesem organisierten sich die Berliner Stadtrandbezirke zusammen mit den Umland-Gemeinden freiwillig, um gemeinsame Problemfragen zu klären. Inzwischen ist da sogar der Bezirk Mitte sehr aktiv, denn wenn es etwa um Pendlerströme geht, ist natürlich auch die Innenstadt betroffen. In diesem Jahr stand dort bereits die Fortschreibung der Wohnungsbaupotenzialanalyse im Stadt-Umland-Zusammenhang auf dem Plan und im Sommer wird es beispielsweise thematisch um die länderübergreifende Wasserwirtschaft gehen. Also wiederum ein Thema, dass Berlin und Brandenburg nur gemeinsam angehen können.

Wenn das so eine wichtige Plattform ist: Warum kennt die kaum einer?

Weil viele Berliner immer noch mit einem gewissen arroganten Inselblick auf ihre Stadt schauen und sich schwertun mit der Erkenntnis, dass Berlin ohne Brandenburg nicht funktioniert.

Autsch...

Ich darf das sagen, ich bin weder Berliner noch Brandenburger, sondern gebürtiger Münchner. Viele Brandenburger haben umgekehrt übrigens ebenfalls oft eine eingeschränkte Sichtweise und übersehen gern, dass sich in ihrer Mitte nicht irgendein Fremdkörper breit macht, sondern eine höchst vielfältige Welt, die, ob man will oder nicht, das eigene Leben stark beeinflusst. Brandenburg und Berlin sind untrennbar aufeinander angewiesen. Wir brauchen daher noch mehr als ein gutes Kommunales Nachbarschaftsforum, wir brauchen eine stabile, langfristige Plattform über einzelne Anlässe hinaus. Eine Kooperation auf allen räumlichen Ebenen, von den Ländern über die Kreise bis zu den Kommunen. Dafür liegt ein Vorschlag der Stiftung Zukunft Berlin und anderer Institutionen auf dem Tisch: der Regionalrat.

Nun haben ja die Brandenburger bei einer Volksabstimmung vor bald einem Vierteljahrhundert die Fusion mit Berlin abgelehnt. Würde das Ergebnis bei einer erneuten Befragung anders ausfallen?

Ich wäre da optimistisch, zumal viele Berliner inzwischen im Umland wohnen und viele Brandenburger in Berlin arbeiten, da gibt es mittlerweile deutlich mehr Vernetzungen als noch vor 25 Jahren. Aber im Grunde brauchen wir eine Fusion auch nicht unbedingt, wichtiger wäre zunächst eine echte Kooperation.

Damit aus Groß-Berlin nun eine Metropole namens Mega-Berlin wird?

Nein, bloß nicht, das wäre gänzlich falsch, so ein Etikett würde völlig unnötige Ängste schüren und eine Zusammenarbeit erschweren. Denn das war bei aller Begeisterung über die Neugeburt Berlins 1920 und die Großartigkeit des vor hundert Jahren beschlossenen Schrittes, der Berlin erst zu dem gemacht hat, wie wir es heute kennen, eines der ungelösten Probleme: die Kooperation zwischen Bezirken und Senat einerseits und zwischen Berlin und Brandenburg andererseits. Dass da noch Handlungsbedarf bestand, war den damals Beteiligten auch bewusst, aber sie mussten schwierige Themen auf später verschieben, um das ganze Projekt nicht zu gefährden. Nicht ahnend, welchen Verlauf die Geschichte Berlins mit Krieg, Teilung und Wiedervereinigung nehmen würde. Und so ist dieses Problem der ersten Stunde eben bis heute nicht gelöst.

Und nun?

Wir, das heißt der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin (AIV), haben zusammen mit vielen Partnern die Initiative für ein Jubiläumsprojekt ergriffen, das sich gezielt mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt und Antworten zur Diskussion stellt. In einer Ausstellung, deren Schirmherr der Regierende Bürgermeister ist und der wir den Namen „Unvollendete Metropole“ gegeben haben, wollen wir ab 1. Oktober – dem Datum, an dem das Groß-Berlin-Gesetz vor hundert Jahren in Kraft trat – den Rahmen für die Auseinandersetzung mit dem Thema bieten. Außerdem hat der AIV einen Internationalen Städtebaulichen Ideenwettbewerb mit dem Titel „Berlin-Brandenburg 2070“ ausgelobt. Die erste Phase des Wettbewerbs ist bereits abgeschlossen. 18 Vorschläge wurden von der international besetzten Jury, der ich auch angehöre, zur Weiterbearbeitung ausgewählt.

Wann präsentieren Sie den Gewinner?

Eigentlich wollten wir Anfang Juni den Siegerentwurf küren, haben die Sitzung aber auf Mitte Juli verschoben, in der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie dann so weit eingedämmt ist, dass die Juroren nach Berlin kommen können. Nun müssen wir abwarten, wie sich die Dinge weiter entwickeln.

Worum geht es in dem Wettbewerb?

Um die Frage, wie wir die Metropole der Zukunft gestalten können. Ziel und Aufgabe des Wettbewerbes war es nicht, eine völlig andere, neue Großstadt neben oder auf der Fläche der vorhandenen zu planen, sondern – anknüpfend an Besonderheiten, Stärken und Ausprägungen unserer heutigen Stadt – die Weiterentwicklung der vorhandenen Großstadtregion in den Fokus zu nehmen.

Und, waren visionäre Vorschläge darunter?

Wir haben strikte Verschwiegenheit verabredet, also werde ich da nichts verraten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir gute Ideen präsentieren werden. Das ist auch nötig, denn in vielen Bereichen, etwa in Bezug auf die Verkehrsplanung, droht Berlin hinter anderen Metropolen zurückzufallen. So hat Paris etwa vor, mit einer großen neuen Verkehrsinfrastruktur, dem Grand Paris Express, ganz neue Siedlungskerne zu erschließen. Und Moskau plant gerade im großen Stil Verkehrshubs an den Knotenpunkten der Metropole, wo die Menschen komfortabel von einem auf das andere Verkehrsmittel umsteigen können. Als Fahrradstadt ist Kopenhagen ganz vorne, und beim Wohnungsbau Wien. Wir können also von anderen Städten lernen – aber wir sollten unbedingt auch unsere eigenen Stärken weiterentwickeln.