Corona-News in Berlin: 5265 Infektionen, 97 Tote, 4015 genesen

Eine Coronavirus-Infektion ist in Berlin bislang bei 5265 Menschen nachgewiesen worden. Davon sind 4015 Patienten wieder genesen und 97 gestorben.

10.55 Uhr: Berliner Zoo und Botanischer Garten können wieder öffnen

Nach gut fünf Wochen Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen der Berliner Zoo, der Tierpark und der Botanische Garten in den nächsten Tagen wieder öffnen. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag verständigt. Wie in anderen Bereichen auch sollen in den Anlagen Abstands- und Verhaltensregeln gelten und der Zugang gesteuert werden. Gebäude wie Tierhäuser und Spielplätze sollen vor diesem Hintergrund zunächst weiter geschlossen bleiben. Unklar war zunächst, wann genau Zoo und Tierpark öffnen. Der Botanische Garten ist ab 27. April wieder zugänglich.

10.45 Uhr: Wir starten unseren neuen Corona-Newsticker für Berlin

