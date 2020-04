Corona-News in Berlin: Ab heute ist Shoppen unter Auflagen wieder erlaubt

Coronavirus-Infektionen sind in Berlin bislang bei 5341 Menschen nachgewiesen worden. Davon sind 105 gestorben.

Berlin. In unserem Newsticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

10.57 Uhr: Brandenburg kündigt Maskenpflicht im Nahverkehr an

Auch Brandenburg erwägt nach Berlin die Einführung einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Wegen des gemeinsamen Verkehrsverbunds solle auch in Brandenburg vom kommenden Montag an eine Maskenpflicht in S-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen gelten, kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags an. Dies werde das Kabinett am Donnerstag beschließen.

9.56 Uhr: Grüne - mehr italienische Covid-19-Patienten in Berlin behandeln

Berlins Grüne wollen mehr italienische Coronapatienten in Berlin behandeln lassen. Die Zahl der Corona-Infizierten in Berlin sei im europäischen Vergleich gering, viele Krankenhausbetten, auch auf der Intensivstation, seien frei. "Deshalb können und müssen wir den Italienerinnen und Italienern jetzt helfen", erklärten Susanna Kahlefeld, Sprecherin für Europapolitik, und Catherina Pieroth-Manelli, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Erkrankte Menschen könnten beispielsweise in dem demnächst fertig werdenden Corona-Krankenhaus auf dem Messegelände behandelt werden.

9.53 Uhr: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz: Bilanz der Polizei

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber überprüften rund 400 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 150 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Es wurden neun Objekte und 80 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte vier Straf- und 53 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2418 objektbezogene Überprüfungen sowie 9893 Überprüfungen im Freien durch. In 894 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1.157 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2.150 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

8.30 Uhr: Berlins Elternausschüsse wollen Prüfungen verhindern

Die Elternausschüsse aller zwölf Berliner Bezirke und der Vorstand des Landeselternausschusses fordern die Senatsbildungsverwaltung in einer Erklärung auf, den Mittleren Schulabschluss (MSA) und die Berufsbildungsreife (BBR) in diesem besonderen Schuljahr auszusetzen. Es solle stattdessen "eine alternative Bewertung" geben.

Der Organisationsaufwand für die Schulen sei unverhältnismäßig, die Lehrkräfte würden dringend anderweitig gebraucht. Außerdem hätten die Schüler - je nach räumlichen Verhältnissen zu Hause - nicht alle die Möglichkeit, sich momentan gut auf die Prüfung vorzubereiten. Die Chancengleichheit sei so nicht gegeben. Die gemeinsame Erklärung wurde gestern, Dienstag, kurz vor Mitternacht formuliert. Anders als beim Abitur kann das Land Berlin alleine über die Durchführung des MSA und BBR entscheiden.

6.14 Uhr: Weitere Demonstrationen gegen Corona-Regeln trotz Verbots geplant

Trotz des Verbots größerer Demonstrationen wollen auch an diesem Sonnabend wieder zahlreiche Menschen in Berlin gegen die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestieren. Erneut wollen sich die Demonstranten um 15.30 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte treffen, wie die Veranstalter im Internet schreiben. Eine Woche später soll am 1. Mai die sechste Demonstration dieser Art unter dem Stichwort „Hygiene“ stattfinden.

An vergangenen Sonnabenden hatten einige hundert Menschen gegen die von ihnen befürchtete Einschränkung von Grundrechten demonstriert. Darunter waren auch Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten.

Am letzten Sonnabend stellte die Polizei von 79 Teilnehmern die Personalien fest. Einzelne Demonstranten wurden weggetragen. Rund 260 Polizisten waren vor Ort. Wegen der Corona-Pandemie trugen viele Polizisten einen Mundschutz.

Nach der Verordnung zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus sind in Berlin derzeit Demonstrationen nur unter bestimmten Bedingungen und mit höchstens 20 Teilnehmern erlaubt. Ab dem 4. Mai sind Demonstrationen an einem festen Ort mit höchstens 50 Teilnehmern grundsätzlich erlaubt, wenn der Mindestabstand und die Hygieneregeln eingehalten werden.

4.31 Uhr: Gastronomen enttäuscht über Berliner Corona-Verordnung

Die von der Corona-Krise schwer getroffenen Berliner Gastronomen haben sich enttäuscht über die Verordnung des Berliner Senats zu ersten Lockerungen geäußert. Der Senat habe der Branche keinerlei Perspektive gegeben, es gebe keinen Hinweis auf einen „Soft-Opening-Termin“, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Lengfelder. „Die andauernden Corona-Beschränkungen werden zu einer noch nie da gewesenen Pleitewelle in unserer Branche führen.“ Sollte es nicht schnell zu weiteren umfangreichen Soforthilfen kommen, die nicht zurückzuzahlen seien, „wird es zu einer Flut von Arbeitslosen kommen“.

3.45 Uhr: Shoppen ist in der Hauptstadt wieder möglich - aber unter Auflagen

Was in anderen Bundesländern in der Corona-Krise schon seit Montag möglich ist, tritt nun auch in Berlin in Kraft: Ab diesen Mittwoch können Verbraucher auch in Geschäften jenseits des Lebensmittelhandels wieder einkaufen. Die Regelung gilt für Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Auch Kauf- und Warenhäuser dürfen öffnen, solange sie mit einer entsprechend verkleinerten Verkaufsfläche an den Start gehen. Die Vorgaben gelten auch für einzelne Geschäfte in Shopping-Centern.

Einschränkung: Pro 20 Quadratmeter dürfen die Betreiber nur einen Kunden in den Laden lassen. Daran orientiert sich auch die Anzahl der Menschen, die sich in den Einkaufszentren aufhalten dürfen. „In den Wartebereichen von Einkaufszentren dürfen sich nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten“, heißt es zudem in der Verordnung.

„Das ist weder der Startschuss noch die Einladung zum entspannten Bummeln und Flanieren“, hatte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag betont. Die Maßnahmen dienten dazu, dass Verbraucher sich wieder mit dem Nötigsten versorgen können. „Wir befinden uns weiter in einer Krisensituation. Jede Lockerung muss angesichts der epidemiologischen Lage verantwortbar sein und nicht zu einer zweiten Welle der Infektionen führen.“

In den anderen Bundesländern war der Ansturm auf viele wiedergeöffnete Geschäfte am Montag ausgeblieben.

3.31 Uhr: Weitere Lockerungen in Brandenburg - Geschäfte, Museen und Tierparks öffnen

Supermärkte, Baumärkte, Apotheken, Poststellen und Tankstellen haben schon geöffnet - ab Mittwoch sollen nun in Brandenburg auch Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hinzukommen. Auch Läden innerhalb von Shopping-Centern dürfen aufmachen. Zudem gibt es wieder die Möglichkeit, Museen, Ausstellungshäuser, Zoos und Tierparks zu besuchen. Ausgenommen sind die begehbaren Tierhäuser. Auch Bibliotheken sowie Kfz-Händler, Fahrrad- und Buchhändler können wieder öffnen.

Nicht alle Kultureinrichtungen stehen sofort wieder zur Verfügung. Die Landesmuseen in Cottbus und Frankfurt (Oder) etwa nehmen erst am 1. Mai wieder den regulären Betrieb auf. Auch die städtischen Museen in Potsdam öffnen noch nicht. Bis Ende der Woche soll nach Angaben der Stadt eine Entscheidung über das Datum getroffen werden. Die Auflagen sind für einige Museen so schnell nicht umsetzbar. In städtischen Museen und Bibliotheken soll Maskenpflicht gelten.

Beim Einkaufen und in Bus und Bahn empfiehlt die Landesregierung dringend das Tragen von Masken zum Schutz - das müssen aber keine medizinischen Exemplare sein. Eine Pflicht wie etwa bereits in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern gibt es aber nicht.

+++ Dienstag, 21. April 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Dienstag

► Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

► Berlins Exit-Fahrplan - Das sind die Lockerungen

► Senat würde bei Geisterspielen Grünes Licht geben

► Berlin-Marathon muss wegen Corona ausfallen

► Zoo und Botanischer Garten können wieder öffnen

20.21 Uhr: 5341 bestätigte Corona-Fälle in Berlin - 105 Tote

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist um 76 gestiegen - auf nun 5341 Fälle. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstag mit. 105 Menschen sind bislang (Stand: 18.00 Uhr) in Berlin im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Seit Montag wurden damit acht weitere Tote gemeldet. Die meisten Toten (60) waren 80 Jahre und älter, gefolgt von den 70- bis 79-Jährigen (26). Die Bezirke mit den meisten gemeldeten Corona-Infektionen sind Mitte (807), Charlottenburg-Wilmersdorf (630) und Neukölln (572).

18.44 Uhr: CDU kritisiert Lockerungsbeschlüsse des Senats

Die CDU hat die am Dienstag gefassten Beschlüsse des Senats zur Lockerung der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie kritisiert. „Berlin hat im Kampf gegen das Coronavirus Zeit verloren“, erklärte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. „Die Entscheidungen von heute hätte der Senat auch schon letzte Woche treffen können.“ Rot-Rot-Grün habe „keinerlei verlässliche Perspektiven“ vorgelegt für die Branchen, die Hunderttausende von Jobs sicherten. Dregger nannte den Tourismus, die Gastronomie, das Messe- und Kongressgeschäft.

„Wir haben vorgeschlagen, mit Verbänden gemeinsame Konzepte und Standards zur Wahrung des Gesundheitsschutzes festzulegen und damit die Weichen für einen vorsichtigen und verantwortungsvollen Neustart zu stellen“, so Dregger. „Hier muss der Senat endlich liefern im Interesse Berlins.“ Lesen Sie hier: Berlins Exit-Fahrplan - Das sind die Lockerungen

18.41 Uhr: Bahnmesse Innotrans wird verschoben

Die Bahntechnik-Messe Innotrans in Berlin wird wegen der Coronavirus-Krise verschoben. Sie war für Ende September geplant. Spätestens Anfang Mai werde ein neuer Termin bekannt gegeben, teilten die Veranstalter am Dienstag auf der Internetseite der Messe mit. Alle zwei Jahre präsentiert die Schau auf dem Berliner Messegelände Neuheiten bei Zügen, Fahrwegen und Leittechnik. 2018 kamen etwa 180 000 Fachbesucher. Der Berliner Senat hatte am Dienstag Großveranstaltungen bis 24. Oktober untersagt, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen.

18.36 Uhr: Drive-In für Corona-Tests in Mitte startet am Donnerstag

Die Drive-In-Abstrichstelle auf dem Zentralen Festplatz in Wedding soll am Donnerstag, 23. April, eröffnet werden. Das kündigte Mittes Amtsarzt Lukas Murajda im Gesundheitsausschuss am Dienstagabend an. Damit kommt der Bezirk Mitte dem Bezirk Neukölln zuvor, der den Betrieb der Drive-In-Stelle vor dem Estrel Hotel am Montag aufnehmen will. Auf dem Festplatz sollen künftig Kontaktpersonen aus dem weiteren Umfeld eines Infizierten auf das neuartige Coronavirus getestet werden. Termine werden nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt vergeben.

18.32 Uhr: Berliner Erzbischof: Auf Lockerungen für Gottesdienste vorbereiten

Die katholische Kirche in Berlin hat positiv auf die vom Senat angekündigte Lockerung der Corona-Regeln für Gottesdienste reagiert. „Wir werden entsprechende Schutzkonzepte ausarbeiten, um dies auch verantwortlich tun zu können“, erklärte Erzbischof Heiner Koch am Dienstag. Nach der Entscheidung des Senats sind ab 4. Mai Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt.

Es sei für Christen eine schwere, aber richtige Entscheidung gewesen, im Kampf gegen die Pandemie auch an Ostern auf öffentliche Gottesdienste zu verzichten. „Umso mehr freuen wir uns jetzt über die angekündigten Lockerungen, die es uns ermöglichen, unter Auflagen und mit Begrenzungen Gottesdienste wieder zu feiern“, sagte Koch.

18.27 Uhr: Polizeieinsatz löst Menschenansammlung im Strandbad Babelsberg auf

Die Polizei hat am Dienstag im Strandbad Babelsberg eine Menschenansammlung aufgelöst. Während einer genehmigten Demonstration unter Auflagen am Seesportclub versammelte sich am Eingang des Strandbades eine Gruppe von Menschen, die Plakate mit sich führten, wie die Polizei mitteilte. Sie wies die Teilnehmer auf die Eindämmungsverordnung hin. Erst als weitere Polizisten eintrafen, löste sich die Gruppe auf. Die Polizei stellte die Identität von 32 Personen fest und nahm Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ein Radfahrer, der mit einem Fahrradkorb nach den Beamten geworfen hatte, bekam ebenfalls eine Anzeige.

17.55 Uhr: Nationalspieler Rüdiger zahlt Verpflegung für Charité-Mitarbeiter

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger unterstützt in der Corona-Krise das Pflegepersonal in der Berliner Charité. Der Profi vom Premier-League-Club FC Chelsea übernimmt für drei Monate die Kosten für die Verpflegung der Klinikmitarbeiter auf einigen Stationen. Der 27-Jährige hat eine besondere Beziehung zu dem Krankenhaus: Er wurde 1993 in der Charité geboren.

„Als sich die Lage auch in Berlin verschlimmert hatte, habe ich das Gespräch mit der Charité gesucht und wollte erfahren, wie und wo ich am besten unterstützen kann“, sagte der Verteidiger am Dienstag. Ihm sei berichtet worden, dass die Verpflegung des Personals kompliziert geworden sei, weil die Kantinen aus Sicherheitsgründen geschlossen seien und Verpflegungsmöglichkeiten um das Krankenhaus herum derzeit wegfielen.

Mit einem lokalen Caterer stellt Rüdiger nun die Verpflegung der Mitarbeiter für die nächsten drei Monate sicher. Die Aktion ist bereits vor Ostern angelaufen. „Auch wenn ich inzwischen in London lebe, ist Berlin für mich immer noch eine sehr besondere Stadt“, meinte er. Er sei noch oft dort. „Ich habe Berlin sehr viel zu verdanken und helfe daher jetzt sehr gerne aus.“

17.37 Uhr: Berlin will Betreuung für alle Kinder „deutlich vor 1. August“

Berlin fährt schneller als geplant die Kinderbetreuung hoch. Ab kommenden Montag dürfen Kinder von Alleinerziehenden Tagesstätten besuchen. Auch die Regelungen für Eltern mit systemrelevanten Berufen werden gelockert. Ab Montag gilt, dass nur ein Elternteil etwa bei der Polizei oder in der Pflege arbeiten muss.

Weitere Berufe wie Logopäden und Zahntechniker wurden in die systemrelevanten Berufsgruppen aufgenommen. Die aktualisierte Berufsliste werde auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Bildung veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Nach derzeitiger Planung sollen demnach deutlich vor dem 1. August alle Eltern wieder ein Betreuungsangebot für ihre Kinder erhalten. Einzelheiten, in welchen Schritten das erfolgen soll, müssten in den kommenden Tagen und Wochen mit den Trägern verabredet werden, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag. „Wir wollen aber nicht, dass es sich wie auf Bundesebene bis in den August zieht, sondern eine umfassendes Betreuungsangebot schon früher.“ Die Situation sei in Berlin als Stadtstaat besonders, weil es viele Alleinerziehende gebe.

17.35 Uhr: BVG zur Maskenpflicht - "Sehr vernünftige Entscheidung"

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten ihre Passagiere schon in den vergangenen Tagen gebeten, aus Rücksicht auf andere Personen in Bus und Bahn, einen Mundschutz zu tragen. Die nun beschlossene Maskenpflicht nimmt das Landesunternehmen daher positiv auf. „Wir finden das eine sehr vernünftige Entscheidung und werden an unsere Fahrgäste appellieren, diese auch einzuhalten“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Das Unternehmen werde darauf per Anzeigen hinweisen und entsprechende Durchsagen machen. Verpflichten kann die BVG ihre Kunden dazu hingegen nicht. „Wir haben gar kein Recht dazu, das zu kontrollieren. Der Busfahrer kann nicht sagen, steigen sie bitte aus.“ Dies sei Aufgabe der Ordnungsbehörden.

Kritik an der Entscheidung des Senats übt der Berliner Fahrgastverband Igeb. „Gegen die Empfehlung, eine Maske zu tragen, haben wir nichts“, sagte der stellvertretende Igeb-Vorsitzende Jens Wieseke. „Gegen die Pflicht dazu haben wir eine ganze Menge.“ Völlig unklar sei, wie die Regelung durchgesetzt werden solle. „Die Fahrgäste sind die Leidtragenden.“ Viele, so Wieseke, werde die Mundschutzpflicht von der Fahrt im Nahverkehr abhalten. Der Igeb-Sprecher sieht in der Entscheidung einen weiteren Beleg für das Kapazitätsproblem bei der U-Bahn. „Es wäre vielleicht ein bisschen entspannter, wenn man rechtzeitig daran gedacht hätte, neue Fahrzeuge zu bestellen.“

17.22 Uhr: Soforthilfe: 2500 Antragsteller geben Geld an die IBB zurück

Immer mehr Antragsteller überweisen offenbar erhaltenes Geld aus dem Berliner Zuschuss-Programm der Corona-Soforthilfe wieder zurück. Wie die Investitionsbank Berlin (IBB) am Dienstag auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, verzeichnet die Förderbank des Landes bereits 2500 Rücküberweisungen in Höhe von 17 Millionen Euro.

„Das zeigt uns, dass die überwiegende Mehrheit der Antragsteller ehrlich ist. Außerdem liegt diese Zahl um ein Vielfaches höher als die der Ermittlungen bei möglichen Betrugsfällen. Diesen werden wir weiterhin mit großem Einsatz und in enger Kooperation mit den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden nachgehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der IBB, Jürgen Allerkamp. Lesen Sie die Details hier.

17.11 Uhr: Wirtschaftsverbände fordern Perspektiven für Gastronomie in Berlin

Berliner Wirtschaftsverbände haben am Dienstag die beschlossenen Lockerungen der Corona-Beschränkungen des Senats begrüßt und gleichzeitig eine Perspektive für die Gastronomen in der Stadt gefordert. Dass es für diese Branche keine Öffnungsperspektive gebe, bereite uns große Sorgen, sagte die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm. „Schließlich wäre eine Öffnung mit den gleichen Hygiene- und Abstandsregeln wie im Einzelhandel durchaus denkbar. Gerade vor dem Hintergrund der Bedeutung der Gastronomie für Berlin auf der einen Seite sowie der massiven Betroffenheit der Unternehmen auf der anderen Seite, wäre zumindest eine Perspektive wünschenswert gewesen“, so Kramm weiter.

Auch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) betonten die besondere Bedeutung von Hotels und Gastronomen in der Stadt. „Die Beschlüsse reichen aber noch nicht aus, um einen tiefen Einbruch der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr abzufangen. Dazu ist insbesondere eine klare Perspektive für den Bereich Hotels, Gaststätten und Tourismuswirtschaft nötig, der für Berlin eine zentrale Rolle spielt“, sagte UVB-Chef Christian Amsinck. Durch den wochenlangen Stillstand stünden in der Branche reihenweise Existenzen und Arbeitsplätze auf dem Spiel. Diese Unternehmen bräuchten dringend einen Planungshorizont, so Amsinck.

17.02 Uhr: Hotel- und Gaststättenverband enttäuscht über Corona-Lockerungen

Der Dehoga-Landesverband Berlin hat sich enttäuscht über die vom Senat beschlossenen Lockerungen gezeigt. Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder sagte in einer ersten Reaktion am Dienstag, erst auf Nachfrage sei die Branche bei der heutigen Pressekonferenz des Berliner Senates überhaupt erwähnt worden, die Unternehmer seien fassungslos. „Jede Woche der Schließung führt zu beträchtlichen Verdienstausfällen, wachsenden Liquiditätsengpässen und massiven Zukunftssorgen für die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ihren Familien“, erklärte Lengfelder.

Die andauernden Corona-Beschränkungen würden zu einer noch nie dagewesenen Pleitewelle in der Branche führen. Hotels und Gastronomen würden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterstützen und seien überzeugt davon, mit entsprechenden Abstandsregeln und Hygiene-Maßnahmen einen behutsamen Neustart gewährleisten zu können.

16.42 Uhr: Bürgerfest des Bundespräsidenten abgesagt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben wegen der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie das traditionelle Bürgerfest abgesagt. Das teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag in Berlin mit. Das Fest sollte am 21. und 22. August stattfinden. Bis Ende August bleiben jedoch in Deutschland alle Großveranstaltungen verboten.

Auch in diesem Jahr sollten am ersten Veranstaltungstag mehrere tausend Ehrenamtliche aus ganz Deutschland im Schloss Bellevue zu Gast sein. Mit dieser Einladung würdigt Steinmeier herausragendes freiwilliges Engagement. Am zweiten Tag, dem Tag des offenen Schlosses, sollte der Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen stehen. Im vergangenen Jahr waren rund 18.000 Besucher gekommen.

16.41 Uhr: Senatorin Pop rechnet mit längeren Schließungen für Gastronomie

Während Verbraucher in Berlin ab Mittwoch wieder in mehr Geschäften einkaufen können, bleiben Restaurants und Kneipen vorerst weiter geschlossen. „Wir haben heute beschlossen, dass es weiter bei den Takeaway- und Lieferdiensten bleibt“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag nach einer Sitzung des Senats mit Blick auf die Gastronomie. Die Perspektive für Öffnungen reiche eher in Richtung Sommer, sagte Pop. Viele Betriebe stelle eine so lange „Durststrecke“ vor große Schwierigkeiten. „Deswegen sehen wir den Bund deutlich in der Pflicht“, die betroffenen Unternehmen finanziell über diesen langen Zeitraum zu unterstützen.

16.38 Uhr: Senat erlaubt Training im Freien - kein Mannschaftssport

Berliner dürfen wieder auf Sportflächen im Freien trainieren - allerdings unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. „Um es vereinfacht darzustellen: Sport ist wieder möglich jenseits von Mannschaftssport, wo man wieder den direkten, unmittelbaren Kontakt hat“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag. Gebäude dürften betreten werden, um etwa Sportgeräte abzuholen. „Aber man soll nicht in dem geschlossenen Raum Sport treiben.“

Als Beispiele nannte der SPD-Politiker etwa Leichtathleten. „Wer jetzt alleine Speerwerfen üben möchte auf einer Sportfläche, kann das machen.“ Auch alleine Kanu zu fahren sei möglich. Auf den Besuch im Fitnessstudios oder Mannschaftssport müssten die Berliner allerdings noch warten, beides sei aktuell nicht möglich.

16.31 Uhr: Müller: Zunächst kein Bußgeld bei Missachtung der Mundschutz-Pflicht

Berliner sollen bei Missachtung der Mundschutz-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr zunächst nicht mit einem Bußgeld belangt werden. „Unser Eindruck ist, dass Berliner die bislang getroffenen Maßnahmen sehr ernst genommen und die Regeln beachtet haben“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Senatssitzung am Dienstag. Zudem gebe es im ÖPNV eine starke soziale Kontrolle durch andere. Man werde jedoch beobachten, ob ein Bußgeld irgendwann nötig sei, so Müller.

Der Mund-Nasen-Schutz kann laut Müller auch ein einfaches Tuch oder ein Schal sein. Menschen mit Handicap, die beispielsweise schwer Luft bekämen, oder Kleinstkinder seien von der Regelung ausgenommen.

16.11 Uhr: Einzelhandel kann am Mittwoch öffnen

Der Einzelhandel kann in Berlin ab Mittwoch öffnen. Dazu lässt der Senat eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern zu. Die Regelung gilt auch für Kaufhäuser und die einzelnen Geschäfte in Einkaufszentren. „Die Öffnung dient der Versorgung mit dem Notwendigen“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). „Es ist keine Einladung zum Shoppen und Verweilen“, betonte die Senatorin. Die Geschäfte seien angehalten, keine Aufenthaltsanreize, wie Sitzgelegenheiten, anzubieten. Friseure dürfen ab dem 4. Mai öffnen.

16.03 Uhr: Gottesdienste ab 4. Mai für bis zu 50 Personen erlaubt

Der Senat wird die Auflagen für die religiöse Praxis lockern. Bisher durften bis zu zehn Personen an Taufen oder Trauerfeiern teilnehmen. Ab Mittwoch wird diese Grenze auf 20 Personen erhöht, wenn die Hygieneregeln eingehalten werden. Gottesdienste aller Konfessionen sollen je nach Räumlichkeiten ab 4. Mai für bis zu 50 Menschen wieder stattfinden.

16.02 Uhr: Berlin erlaubt wieder kleine Demonstrationen

Der Berliner Senat erlaubt in der Corona-Krise wieder kleinere Demonstrationen. Ab 4. Mai seien Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Teilnehmern grundsätzlich genehmigungsfrei, wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung mit.

16.01 Uhr: Theater und Opernhäuser bleiben bis 31. Juni geschlossen

Die großen Theater, Konzerthallen und Opernhäuser werden in dieser Spielzeit nicht mehr öffnen und bis 31. Juni geschlossen bleiben. Das habe man entscheiden, um den Häusern Planungssicherheit zu geben, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Dafür sollen Museen und Gedenkstätten ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen, ebenso wie die Leihbibliotheken. Kommerzielle Galerien werden so behandelt wie der übrige Einzelhandel.

Musikschulen, Jugendkunstschulen und Volkshochschulen bleiben weiter geschlossen. Sie seien aber "heiße Kandidaten" für Lockerungen in der zweiten Phase, sagte Lederer.

16 Uhr: Müller bekräftigt Maskenpflicht in Bus und Bahn

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die ab kommender Woche geltende Maskenpflicht für Berliner in Bus und Bahn bekräftigt. „Wir wissen, dass es nur die zweit- oder drittbeste Lösung ist. Aber im ÖPNV geht es nicht anders. Weil Begegnungen dort unmittelbar sind, wollen wir den Mund-Nasen-Schutz hier umsetzen“, sagte Müller nach einer Senatssitzung am Dienstag. Im Unterschied zu anderen Bundesländern gelte die Maskenpflicht jedoch nicht für den Einzelhandel. Generell auch außerhalb des ÖPNV gelte weiter der Grundsatz, „dass jede Person angehalten ist, Kontakte zu anderen Menschen auf absolutes Minimum zu reduzieren“, so Müller.

15.45 Uhr: Brandenburg bleibt bei Absage an Maskenpflicht

Brandenburg plant auch nach der Entscheidung des Berliner Senats keine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr. „Berlin ist einen anderen Weg gegangen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam. Er sagte zwar: „Wir werden uns das jetzt genau ansehen.“ Stübgen betonte aber, er sein kein Verfechter davon, unmittelbar hinterherzuspringen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte im ZDF-„Morgenmagazin“ gesagt: „Ich habe so ein bisschen Sorge, dass vielleicht so eine Maske dann auch so als Allheilmittel angesehen wird.“ Sie hält das Einhalten des Abstands für wichtiger.

15.33 Uhr: Tulpenschau im Britzer Garten ohne Besucher

Die Tulpenschau „Tulipan“ im Britzer Garten bleibt in diesem Jahr für Besucher geschlossen. Dies sei durch die Corona-Vorschriften nötig, heißt es vom Parkbetreiber Grün Berlin. Die engen Gartenwege ermöglichten die Einhaltung der behördlichen Vorgaben zum Mindestabstand nicht. „Diese mit schwerem Herzen getroffene Entscheidung ist einzigartig in der Geschichte des Britzer Gartens“, heißt es in der Mitteilung. Interessierte können die 200.000 Blumen in etwa 200 Sorten nur aus der Ferne oder im Internet betrachten. Parkbotschafterin Beate Reuber führt die Besucher bei Facebook und Youtube virtuell durch die Schau in Berlin-Britz.

14.58 Uhr: Verbot von Großveranstaltungen bis 24. Oktober - Marathon abgesagt

Der für den 27. September geplante Berlin-Marathon wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt. Der Senat beschloss am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis zum 24. Oktober. Großveranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern sind bis zum 31. August ausgeschlossen.

14.52 Uhr: Hortgebühren werden rückwirkend ab April erstattet

Die Hortgebühren für Berliner Schüler und Schülerinnen werden bis zum Sommer ausgesetzt, die im April bezahlten Gelder den Eltern zurückerstattet. Sollten die Schulen im August die Horte wieder öffnen, würden die Eltern an den Betreuungskosten für Kinder ab Klasse 3 nach der Schule wieder beteiligt, teilte die Bildungsverwaltung am Dienstag mit.

„Bis zum Schuljahresende wird es in Berlin die Ganztagsschule, so wie wir sie kennen, nicht mehr geben. Da ist es nur folgerichtig, den Eltern auch die Gebühren für die ergänzende Förderung und Betreuung zu erlassen“, erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Für März könne es allerdings keine Erstattung geben, weil die Betreuung noch bis zum 20. März möglich gewesen sei. Die Gebühren würden über den Hort-Anbieter zurückgegeben, mit dem die Eltern den Vertrag geschlossen haben, also entweder das Jugendamt oder den Träger der freien Jugendhilfe.

Eltern von Kita-Kindern, die keine Notbetreuung in den Einrichtungen besuchen, müssten sich ab Mai auch nicht mehr an den Kosten für das Mittagessen mit 23 Euro im Monat beteiligen.

14.39 Uhr: Keine Maskenpflicht im Einzelhandel - Kritik von der CDU

In Berlin müssen Fahrgäste in Bussen und Bahnen ab Montag, den 27. April eine Maske tragen. Für den Einzelhandel wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dringend empfohlen, eine Pflicht soll es aber nicht geben. Kritik äußerte der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger: „Der Senat kleckert wieder nur hinterher statt vor die Lage zu kommen. Warum Maskenpflicht nur im Nahverkehr sinnvoll sein soll, nicht aber auch im Handel, kann der Senat nicht erklären. Wir plädieren für beides. Andere Städte und Bundesländer sind dem rot-rot-grünen Berlin hier weit voraus.“

13.16 Uhr: 9500 Tablets für Schüler aus bedürftigen Familien

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will in der Corona-Krise besonders sozial benachteiligten Schülern in Berlin 9500 Tablets zur Verfügung stellen. Bis morgen sollen Schulen angeben, wie hoch der Bedarf unter den Kindern und Jugendlichen ist und dabei jeweils Prioritäten angeben, bestätigte ein Sprecher der Bildungssenatsverwaltung am Dienstag.

Wie Scheeres bereits angekündigt hatte, sollen die mobilen Endgeräte als Leihgabe an Schüler gehen, die nicht ausreichend mit Technik ausgestattet sind, um zuhause am digitalen Unterricht teilzunehmen. „Digitale Schuldinstanz wollen wir auf diese Weise vermeiden“, sagte Scheeres.

13.14 Uhr: Berliner Senat würde Ausnahmegenehmigung für Geisterspiele erteilen

Der Berliner Senat würde für mögliche Geisterspiele bei einer Fortsetzung der Fußball-Bundesliga Hertha BSC und dem 1. FC Union unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmegenehmigungen erteilen. „Wir können uns Geisterspiele grundsätzlich vorstellen, wenn alle Hygiene- und Abstandsregelungen (für Stab, Betreuer, Technik etc. im Stadion) eingehalten werden“, erklärte Martin Pallgen am Dienstag als Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport schriftlich der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

„Nach der jetzigen Rechtslage müssten beide Vereine bei uns eine Ausnahmegenehmigung für Spiele im Olympiastadion bzw. der Alten Försterei stellen. Diese würden wir dann positiv bescheiden“, schrieb Pallgen weiter.

Die beiden Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU/Nordrhein-Westfalen) und Markus Söder (CSU/Bayern) hatten am Montag den 9. Mai als Datum für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga ins Gespräch gebracht.

Derzeit pausiert der Spielbetrieb in den Bundesligen bis zum 30. April. Am Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga über weitere Schritte und eine mögliche Saisonfortsetzung mit Geisterspielen beraten. Nach einem Beschluss von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis mindestens Ende August grundsätzlich zu untersagen, muss die Liga auf Partien ohne Zuschauer setzen, um die Spielzeit wie angestrebt bis Ende Juni zu beenden.

12.49 Uhr: Masken müssen in Bussen und Bahnen getragen werden

Fahrgäste in Berlins Bussen und Bahnen müssen künftig ihren Mund bedecken. Darauf hat sich nach Informationen der Berliner Morgenpost der rot-rot-grüne Senat in seiner laufenden Sitzung zur Zukunft der Auflagen im Umgang mit der Corona-Pandemie verständigt.

Die Regelung soll ab dem 27. April gelten, das ist der kommende Montag. Der Senat vermeidet den Begriff Maskenpflicht, weil es noch nicht genügend medizinische Schutzmasken gibt. Deshalb soll auch ein Schal oder ein Tuch über Mund und Nase genügen, um der Pflicht nachzukommen. Für den Einzelhandel wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dringend empfohlen, eine Pflicht soll es aber nicht geben.

Derzeit berät der Senat die Details der weiteren Lockerungen der Corona-Auflagen. Die Ergebnisse sollen am Nachmittag offiziell bekanntgegeben werden.

12.37 Uhr: Das sind die neue Zahlen aus Brandenburg

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 2457 gestiegen. 61 Diagnosen kamen seit dem Vortag dazu, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte (Stand 9.30 Uhr). 235 Covid-19-Patienten werden aktuell stationär behandelt, 29 von ihnen intensivmedizinisch beatmet. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Infektion erhöhte sich gegenüber dem Vortag um zwei auf 94. Die meisten Todesfälle wurden den Angaben zufolge mit 35 in der Landeshauptstadt registriert.

Nach Berechnungen des zuständigen Landesamts stieg die Zahl der genesenen Corona-Patienten auf 1380 - ein Plus von 100 Menschen gegenüber dem Vortag.

12.18 Uhr: Verfassungsgericht lehnt FDP-Antrag gegen Corona-Verordnung ab

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat einen Eilantrag des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe gegen die seit 23. März geltenden Ausgangsbeschränkungen zurückgewiesen. Luthes Antrag auf einstweilige Anordnung sei unbegründet, teilte das höchste Berliner Gericht am Dienstag mit. So sei er nicht in seinen Rechten als Abgeordneter beschränkt, wenn er sich bei einer Kontrolle im Freien ausweisen und glaubhaft machen müsse, dass er seine Wohnung für seine parlamentarische Tätigkeit verlassen habe.

Das Gericht machte zudem deutlich, dass auch Luthes Verfassungsbeschwerde gegen die Corona-Eindämmungsverordnung kaum Aussicht auf Erfolg habe. „Soweit der Antragsteller das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage rügte, hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass er weder in seinen Rechten als Abgeordneter noch in seinen Grundrechten als Bürger betroffen ist“, hieß es. Auch formale Gründe wurden angeführt. Gleichwohl hat der Gerichtshof über Luthes Verfassungsbeschwerde noch nicht in der Sache entschieden.

Luthe hatte im Zusammenhang mit den Corona-Eindämmungsmaßnahmen in der Vorwoche eine sogenannte Organklage gegen den Senat und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) eingereicht. Ein solch weitgehender Eingriff müsse vom Abgeordnetenhaus als Gesetzgeber legitimiert werden, hatte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion argumentiert. „Der Verfassungsgerichtshof hat sich dankenswerterweise schnell mit dem Eilantrag befasst und diesen mehrheitlich abgelehnt“, sagte Luthe am Dienstag der dpa. „Die Entscheidung im ordentlichen Hauptverfahren bleibt abzuwarten.“

12.15 Uhr: Corona-Gefahr in Tüten - Pankow warnt vor Gabenzäunen

Freiwillige Helfer bestücken sogenannte Gabenzäune mit Spenden für Obdachlose. Sie deponieren Lebensmittel, Desinfektionsmittel und Kleidung einfach in Plastiktüten und drapieren sie an öffentlichen Orten. Eine praktische Lösung, die nun allerdings in Pankow auf hygienische Bedenken stößt.

In einer Stellungnahme spricht Sozialstadträtin Rona Tietje (SPD) von „zusätzlichen Infektionsrisiken“ und rät ausdrücklich von Spenden an Gabenzäunen ab. Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, bestehe hier „gerade für Menschen, die aufgrund einer fehlenden Rückzugsmöglichkeit und ihren gesundheitlichen Problemen ohnehin schon ein höheres Risiko für Infektionserkrankungen tragen“. Grundlage für diese Ablehnung ist eine Analyse des Robert-Koch-Instituts für das „alte“ Coronavirus SARS-CoV-1. Dabei hätte sich ergeben, dass das Virus bis zu sechs Tage auf bestimmten Oberflächen infektiös bleibt. Eine Annahme, die Forscher auch für den neuen Erreger als gegeben sehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

12.02 Uhr: Auch Reinickendorf plant "Drive In" für Corona-Tests

Nach Neukölln und Mitte plant nun mit Reinickendorf der dritte Berliner Bezirk eine so genannte „Drive-In“-Stelle für Coronatests. Der Testplatz, an dem Abstriche durch das Autofenster vorgenommen werden können, soll auf dem Gelände des Bezirksgesundheitsamts an der Teichstraße entstehen. Das bestätigte Reinickendorfs stellvertretender Bürgermeister und Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Somit soll eine deutlich höhere Fallzahl im Abstrichmanagement des Bezirks erreicht werden.

Eine klare Absage an zusätzliche „Drive-In“-Tests kommt hingegen aus Tempelhof-Schöneberg. „Mir liegen leider auch zu wenig Informationen vor, um beurteilen zu können, ob dadurch die Mitarbeitenden des Gesundheitsamts tatsächlich entlastet werden“, sagt Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD).

11.25 Uhr: CDU - Senat soll Hilfsgelder aufstocken

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff, fordert mehr Corona-Hilfen für klein- und mittelständische Unternehmen. "Nachdem Berlin großzügig Geld ohne weitere Prüfungen an Soloselbständige verteilt hatte, hatten sowohl der Finanzsenator, als auch die Wirtschaftssenatorin zugesagt, dass kein ,Windhundrennen‘ um Rettungsmittel des Landes stattfinden müsse. Nun sind die Mittel offenbar erschöpft, sie müssen aufgestockt werden", forderte Gräff. Der Senat müsse sein Versprechen einhalten, dass Coronahilfen nicht am Geld scheitern würden. Sofern unberechtigte Zahlungen zurückerstattet würden, müssten diese denjenigen zugutekommen, die die Hilfe wirklich brauchen, so Gräff weiter.

10.55 Uhr: Berliner Zoo und Botanischer Garten können wieder öffnen

Nach gut fünf Wochen Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen der Berliner Zoo, der Tierpark und der Botanische Garten in den nächsten Tagen wieder öffnen. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag verständigt. Wie in anderen Bereichen auch sollen in den Anlagen Abstands- und Verhaltensregeln gelten und der Zugang gesteuert werden. Gebäude wie Tierhäuser und Spielplätze sollen vor diesem Hintergrund zunächst weiter geschlossen bleiben. Unklar war zunächst, wann genau Zoo und Tierpark öffnen. Der Botanische Garten ist ab 27. April wieder zugänglich.

10.45 Uhr: Wir starten unseren neuen Corona-Newsticker für Berlin

Alle vorangegangenen Meldungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg lesen Sie hier.

