Am Estrel-Hotel in Neukölln sollen bald Corona-Tests durchgeführt werden - auf einem Parkplatz. Das soll das Gesundheitsamt entlasten.

Berlin . In Berlin soll es bald auch einen Drive-in für Corona-Tests geben. Das Bezirksamt Neukölln will dafür auf dem Parkplatz vor dem Estrel-Hotel an der Sonnenallee eine entsprechende Station aufbauen, sagte der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falcko Liecke (CDU) am Sonnabend.