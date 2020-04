Berlin. Als das Coronavirus weltweit um sich griff, musste Bernd Haase schnell handeln. Mit seiner Firma Biotechrabbit hatte er auch schon vor der Pandemie Produkte hergestellt, mit denen Viren im menschlichen Körper erkannt werden können. Die Technik dafür hatte das Unternehmen aus Adlershof seit der Gründung Ende 2011 entwickelt. Lediglich die Protein-Mischung, die zur Erkennung des Coronavirus nötig ist, mussten seine Mitarbeiter noch anpassen.

Biotechrabbit liefert nicht alle Komponenten, die für einen Corona-Test benötigt werden, aber große Teile davon. Bernd Hasse vergleicht seine Firma gerne mit einem Anbieter von Druckerpatronen. „Wir machen die Technik, die Tinte ist ja einfach“, sagt Haase verschmitzt. Anders als herkömmliche Tests, die üblicherweise auf minus 80 Grad kaltem Trockeneis in die Labore transportiert werden, seien die Biotechrabbit-Corona-Tests gefriergetrocknet. Vor allem in heißeren Regionen sei die Technik deshalb gefragt. Aber auch deutsche Kunden gebe es, so Haase.

Wissensbasierten Unternehmen fällt Umstellung leichter

So wie der Pharma-Dienstleister hätten auch andere Firmen am Hochtechnologiestandort Adlershof schnell auf neue Anforderungen durch die Corona-Krise reagiert, sagt der Geschäftsführer des landeseigenen Standortbetreibers WISTA Management GmbH, Roland Sillmann. Vor allem das wissensbasierte Arbeiten vieler Unternehmen an dem Standort sieht Sillmann als einen Hauptgrund dafür. „Vielen Firmen hier fällt es deswegen leichter, sich auf die neue Situation einzustellen, als etwa stark produktionsorientierten Unternehmen“, erklärt er.

Auch Oliver Thronicker hat kurzfristig auf die neue Nachfrage durch Corona reagiert. Mit seinem Start-up Blue Biolabs hatte er sich frühzeitig auf die Themen Umwelt und Wasser fokussiert. Heute analysiert das Unternehmen, das 2012 aus einem Projekt der Technischen Universität Berlin ausgegründet wurde, zum Beispiel Trinkwasser auf Rückstände gefährlicher Legionellen.

Schwamm-Test soll Corona-Erreger aufspüren

Doch weil die Auftraggeber von Blue Biolabs – darunter auch Kitas, Schulen oder Fitnessstudios –, wegen der Pandemie schließen mussten, brach der Firma ein Großteil des Geschäfts weg. Thronicker und sein Geschäftspartner Manuel Popiol mussten umdenken. Die Erfahrung im Testen auf gefährliche Erreger soll nun Kunden helfen, die wissen möchten, ob sich noch Rückstände des Coronavirus auf Oberflächen befinden.

Hauptkomponente des Test-Kits ist ein Schwamm, mit dem der Abstrich auf der jeweiligen Oberfläche selbst durchgeführt werden kann. Die Probe schickt der Kunde dann an Blue Biolabs. In vielen Fällen könne dann sogar noch am selben Tag das Ergebnis vorliegen, ob das Virus an dieser Stelle noch nachweisbar gewesen ist, sagt Oliver Thronicker. „Den Test haben wir in den vergangenen Wochen im Eilverfahren entwickelt“, erklärt der Firmengründer. Viele Unternehmen hätten angesichts der Corona-Bedrohung die Hygieneanforderungen erhöht. Insbesondere Reinigungspersonal könne mithilfe der Testergebnisse stärker sensibilisiert werden, so der Unternehmer.

Technologiepark Adlershof im vergangenen Jahr gewachsen

Eine Vielzahl von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen am Standort Adlershof engagierten sich im Kampf gegen das Covid-19-Virus, sagt Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). „Unsere Berliner Zukunftsorte verfügen hierfür über hervorragende Forschungskompetenzen. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag, um die Corona-Krise zu bewältigen“, so Pop weiter.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt:

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg.

Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Am Hochtechnologiestandort Berlin-Adlershof waren Ende des vergangenen Jahres 1207 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen tätig, etwas mehr als noch 2018. Die Umsätze und Haushaltsmittel lagen mit 2,52 Milliarden Euro um 8,7 Prozent über denen des Vorjahres. Im Adlershofer Entwicklungsgebiet waren Ende vergangenen Jahres 20.828 Menschen tätig (2018: rund 19.400). Hinzu kamen 6458 Studenten sowie 788 (2018: 850) Auszubildende. Geschäftsführer Sillmann geht davon aus, dass der Standort die Corona-Krise vergleichsweise gut überstehen werde. Vielleicht könne eine Lösung, die zur Bewältigung der Pandemie führt, auch teilweise aus Adlershof kommen.

Ein Kandidat dafür ist der wissenschaftliche Dienstleister JPT Technologies, der mit seiner Belegschaft bereits im Zwei-Schicht-System arbeitet, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können. Vor Corona hatte sich JPT vor allem auf Immuntherapien zur Bekämpfung von Krebserkrankungen spezialisiert. Das Unternehmen, das zu einem großen Mainzer Biotech-Konzern gehört, stellt Peptide her. Das sind Bruchstücke von Proteinen, mit denen sich der Immunstatus von Patienten messen lässt. So können Mediziner zum Beispiel überprüfen, inwieweit Therapien im menschlichen Körper anschlagen.

Firma hilft bei Impfstoff-Entwicklung

JPT entwickelt dafür, abgestimmt auf die jeweilige Anwendung, maßgeschneiderte Lösungen. Mit seiner Technik hilft das Unternehmen jetzt auch im Kampf gegen die Pandemie. Namhafte Impfstoff-Entwickler weltweit zählen zu den Kunden, erzählt Standortleiter Holger Wernschuh. „Mit unseren Produkten lässt sich nachvollziehen, was im Körper passiert ist“, sagt der JPT-Chef. Der Erfolg eines Impfstoffs werde ja nicht daran gemessen, ob der Patient stirbt oder nicht, erklärt er. Im Idealfall sollte der Körper eines geimpften Corona-Erkrankten in der Lage sein, den Virus selbstständig zu eliminieren. JPT macht die Immun-Antwort mit seinen Produkten sichtbar.

Bereits im Januar, nur einige Wochen nach den ersten Coronafällen in China, hatte JPT in Berlin damit begonnen, die herkömmlichen Produkte auf das neuartige Virus zu übertragen. „Wir haben losgelegt, als wir gehört haben, was in China passiert“, sagt Wernschuh. Relativ schnell sei im Reich der Mitte das Coronavirus analysiert worden. Anhand dieser Daten habe JPT dann auslesen können, was getan werden müsste, um die Immun-Antwort im Körper eines Corona-Patienten auszulösen. 50 Prozent der Produktionskapazitäten bei JPT seien mittlerweile auf die Nachfrage der Impfstoff-Entwickler ausgerichtet.