Breite Radwege: Berlin verteilt die Straßen in der Krise neu

Die Farbe der Saison für Berliner Radfahrer ist Gelb. Weder auf Helmen oder Jacken, sondern auf dem Asphalt selbst. Mit dottergelben Streifen markieren Bauunternehmen immer mehr temporäre, breite Radstreifen auf Berlins Straßen. Die Markierungen und aufgestellten Barken wirken provisorisch. Auch die Radwege, die sie ausweisen, haben den Beinamen „temporär“. Tatsächlich vollziehen Senat und Bezirke während der aktuellen Corona-Pandemie in kürzester Zeit nicht weniger als die lange angekündigte Neuaufteilung des Berliner Straßenlandes. Ein Zustand, hinter den es kaum zurückgehen wird.

Neue Radwege in Berlin am Kottbusser Damm und am Tempelhofer Ufer geplant

Schon auf fünf Strecken hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Abstimmung mit der von Senatorin Regine Günther (Grüne) geführten Senatsverkehrsverwaltung Fahrstreifen zu breiten Radwegen deklariert. Der Bezirk mit dem in dieser Hinsicht sehr aktiven Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes Felix Weisbrich hat sich damit in den vergangenen Wochen berlinweit Vorreiter bei dem Thema gemacht.

Die bisherigen Maßnahmen, scheinen jedoch erst der Anfang zu sein. In den kommenden Wochen werden etliche weitere Strecken erwartet, die am Ende ein ganzes Netz aus breiter Radinfrastruktur ergeben sollen. Friedrichshain-Kreuzberg selbst verkündete am Donnerstag gleich vier weitere Abschnitte, auf denen in Kürze neue, temporäre Radwege ausgewiesen werden. Die Strecken liegen an der Möckernstraße, dem Kottbusser Damm, der Kottbusser Straße und am Tempelhofer Ufer. Zu den bereits bestehenden 8,2 Kilometern temporärer Radwege kommen damit ab 21. April weitere 4,5 Kilometer hinzu, wie der Bezirk mitteilte.

Kantstraße und Müllerstraße bekommen breiten Radweg statt Autospur

Doch Verkehrsverwaltung und Bezirke planen auch in anderen Teilen Berlins breite Radwege. Im Wochenrhythmus widme sich Günthers Haus gerade einem bis zwei Bezirken und diskutiere über Machbarkeit und Umsetzung breiter Radwege, heißt es.

Die Ergebnisse: In Kürze wird auf der Kantstraße ein temporärer Radweg ausgewiesen, teilte der Verkehrsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf Oliver Schruoffeneger (Grüne) mit. Zwischen Bahnhof Zoo und Messedamm ist dann ein Fahrstreifen nur noch für den Radverkehr freigegeben. „Eine Umsetzung innerhalb von zehn Tagen ist realistisch“, so Schruoffeneger. Weitere Strecken, wie die Bismark- oder Kaiser-Friedrich-Straße würden in den kommenden Wochen in den Fokus genommen.

Auch der Bezirk Mitte schafft nun Fakten. Der Bezirk führt zwischen den der Seestraße und dem S- und U-Bahnhof Wedding in den kommenden zwei Wochen einen temporären Radweg ein. „Für die Müllerstraße ist bereits seit einiger Zeit ein geschützter Fahrradstreifen vorgesehen, den wir bisher leider nicht umsetzten konnten. Ich freue mich sehr, wenn wir eine temporäre Lösung finden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, sagte Verkehrsstadträtin Sabine Weißler (Grüne). Die temporäre Einrichtung werde nur eine Übergangslösung ehe der baulich umgesetzte Radweg komme.

Mit den Radwegen erleichtere man den Umstieg aufs Fahrrad und könne so andere Verkehrsmittel, wie etwa den ÖPNV in der Corona-Krise entlasten, erklärte Johannes Schneider, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion in Mitte. „Bei der Auswahl der Strecken ist uns besonders wichtig, dass sich diese gut in die bestehen Radverkehrsverbindungen einfügen und somit einen wirklichen Mehrwert bieten.

Neuer Radweg vom Kulturforum bis zur Oberbaumbrücke

Was das bedeutet, zeigt sich bei der zweiten Strecke, die der Bezirk Mitte ins Auge gefasst hat: Das Schöneberger Ufer. Ab der Potsdamer Brücke soll dort ein Fahrstreifen ausschließlich dem Radverkehr zugesprochen werden. Er schließt damit gleich an jenen Radweg an, den Friedrichshain-Kreuzberg am Tempelhofer Ufer plant. Über die Gitschiner Straße, und die aktuelle Busspur auf der Skalitzer Straße ergeben sich damit plötzlich durchgängig breite Radwege vom Kulturforum bis zur Oberbaumbrücke. Nicht weit entfernt davon, folgt bereits der temporäre Radweg auf der Petersburger Straße woran der Bezirk Pankow wohl in der kommenden Woche mit einem ersten breiten Radstreifen auf der Danziger Straße bis Prenzlauer Allee anschließen will.

FDP kritisiert temporäre Radwege in Berlin

„Mit den temporären Radwegen schaffen wir in der Corona-Krise mehr Platz für den Radverkehr“, hatte Verkehrssenatorin Günther bereits kürzlich erklärt. Dabei würden vor allem dort Radwege markiert, wo ohnehin Planungen für neue Radwege beständen, wie etwa auf der Müllerstraße oder am Kottbusser Damm, wo statt der Parkplätze ein geschützter Radstreifen sowie eine Ladezone entsteht. Beobachter nehmen jedoch an, dass auch auf den anderen Strecken, die einmal geschaffenen Radwege bleiben. „Dahinter wird es kaum mehr ein Zurück geben“, hieß es, da Abschnitte im Hauptstraßennetz lägen, wo laut Mobilitätsgesetz ohnehin eine breite, sichere Radinfrastruktur vorgeschrieben ist.

Nicht überall stoßen die Maßnahmen auf Zustimmung. Henner Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, hält die Maßnahmen angesichts des verringerten Verkehrsaufkommens für übertrieben. „Senats und Bezirke nutzen nur die Situation aus, um für die Zeit nach der ‘Corona-Krise’ einseitig Fakten zu schaffen.“ Der schwierige Interessensausgleich zwischen den Verkehrsteilnehmern müsse nach der Krise „Schritt für Schritt“ ausgehandelt werden, so Schmidt.