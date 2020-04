Corona-News in Berlin - 5225 Infizierte, 4015 Genesene, 94 Tote

Martina Hamacher war einer der ersten Coronavirus-Patienten in Deutschland; sie erkrankte schwer an Covid-19. Drei Wochen wurde die 60-Jährige auf der Intensivstation in der Uniklinik Aachen am Leben gehalten. Im AFPTV-Interview schildert sie, wie sie die schwere Zeit erlebt hat.

So fühlt sich Covid-19 an: Eine Überlebende berichtet

Das Coronavirus hat Berlin weiter im Griff: Bei 5225 Menschen wurde eine Infektion nachgewiesen. Davon sind 4015 Patienten wieder genesen und 94 gestorben.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Montag

► BVG fährt ab 4. Mai wieder im Normalbetrieb

► Kalayci: In Corona-Krise nicht überm Berg

► Drive-in für Corona-Tests auch in Mitte geplant

► Mehr Verstöße gegen Corona-Regeln am Sonntag

► Erste E-Tretroller zurück auf Berlins Straßen

14.20 Uhr: Berliner CDU fordert rasche Öffnung von Gaststätten und Hotels

Die Berliner CDU fordert eine rasche Wiedereröffnung der wegen des Coronavirus seit Wochen geschlossenen Restaurants und Hotels. Gerade die Gastronomie sei für Berlin von besonderer Bedeutung und könne lange Schließungen wirtschaftlich nicht verkraften, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Strategiepapier der Hauptstadt-Union.

„Neben dem Einzelhandel sollten auch gastronomische Einrichtungen stufenweise wieder öffnen können, und zwar unter strikter Wahrung der Grundregeln von gebotenem Abstand und Hygiene“, schreiben CDU-Chef Kai Wegner und der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger in dem Papier. Standards und Fahrplan könnten gemeinsam mit dem Branchenverband Dehoga verabredet werden. „Begrenzungen der Öffnungszeiten halten wir in diesem Zusammenhang nicht für sinnvoll.“

14.08 Uhr: Zehntausendste Lebensmitteltüte ausgeliefert - Tafel am Anschlag

Die Berliner Tafel hat am Montag die zehntausendste Lebensmitteltüte ausgeliefert. Der wegen der Corona-Krise neu eingerichtete Lieferservice arbeite am Anschlag, sagte Sabine Werth, Vorsitzende der Berliner Tafel, am Montag. Die solidarische Essensversorgung würde bald an ihre Grenzen kommen, wenn sich das Ausmaß der Einkommensausfälle und Kündigungen zeige. „Wenn jetzt nochmal Tausende Menschen anrufen, müssen wir sagen: Geht nicht, tut uns Leid.“ Mit einer Forderung nach mehr Unterstützung für finanziell schwache Menschen richtete sie sich an die Politik: „Es kann nicht die Sache der Tafeln sein, das im ganzen Land zu lösen.“

Seit drei Wochen läuft das neue Corona-Programm, nachdem 42 der 45 Ausgabestellen in Berlin schließen mussten. Die Tüten werden nun von Ehrenamtlichen nach Hause geliefert oder an Ausgabestellen mit dem erforderlichen Mindestabstand verteilt. Dafür mussten zusätzlich Autos angeschafft, die Lebensmittelsammlungen ausgebaut und eine extra Halle für die Verpackung der täglich 500 bis 800 Tüten eingerichtet werden. Mehr als 800 Tüten am Tag seien aber nicht möglich, so Sabine Werth.

13.56 Uhr: Charité-Virologe Christian Drosten ausgezeichnet

Der in der Coronakrise weithin bekannt gewordene Virologe Christian Drosten wird in diesem Jahr mit einem Sonderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Stifterverbandes ausgezeichnet An Drosten gehe der einmalige „Sonderpreis für herausragende Kommunikation der Wissenschaft in der Covid19-Pandemie“, teilten die Organisatoren mit. Drosten erkläre den Menschen auf anschauliche, transparente und faktenbasierte Weise, was die Wissenschaft wisse, wie sie arbeite und welche Unsicherheiten bestünden.

Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Der Preis soll nach derzeitiger Planung am 30. Juni in Berlin verliehen werden.

13.39 Uhr: Dieter Hallervorden macht Vorschläge für Wiedereröffnung der Theater

Dieter Hallervorden, Intendant des Schlosspark-Theaters, hat in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) Vorschläge gemacht, unter welchen Bedingungen vor allem Privattheater in der Corona-Krise wiedereröffnen können. Mit seinen Anregungen wolle er Mitarbeiter motivieren und helfen, die Existenzängste von Schauspielern zu überwinden. Zu seinen Vorschlägen zählt, jede zweite Reihe im Zuschauerraum freizuhalten, die Häuser nach jeder Vorstellung zu desinfizieren und die Gastronomie geschlossen zu halten.

12.46 Uhr: BVG fährt ab 4. Mai wieder im Normalbetrieb

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erhöhen angesichts gelockerter Corona-Beschränkungen schrittweise ihr Fahrangebot. Alle Busse und U-Bahnen sollen ab dem 4. Mai wieder im regulären Takt verkehren, wie die BVG auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte. Schon seit dem heutigen Montag fahren drei Linien wieder regulär. Alles zu den Corona-Plänen bei der BVG lesen Sie hier.

12.28 Uhr: Berlin will Pflegekräfte auf Coronavirus testen

In Berlin ist eine repräsentative Testung von Pflegekräften auf das neue Coronavirus geplant. Nächste Woche solle das Vorhaben in Zusammenarbeit mit den Untersuchungsstellen anlaufen, kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses an. Wie viele Menschen getestet werden sollen, blieb offen. Einbezogen werden sollen Mitarbeiter aus dem stationären und ambulanten Bereich.

In einem zweiten Schritt könne man selbstverständlich auch „in die Fläche“ gehen, sagte Kalayci auf die Frage, ob etwa auch Bewohner getestet werden sollen.

In Berlin können derzeit laut Kalayci knapp 50 000 Tests pro Woche durchgeführt werden. Um Ausbrüche in Pflegeheimen und Krankenhäusern wie in anderen Bundesländern zu vermeiden, wolle man einen Schwerpunkt auf Tests bei medizinischem Personal und auch von Pflegekräften legen.

12.12 Uhr: 61 Verstöße gegen Corona-Verordnung in Mitte

Bei einer Sonderkontrolle am Freitagnachmittag hat das Ordnungsamt in Mitte mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Insgesamt handelt es sich um 61 Vergehen, teilt das Bezirksamt am Montag mit. Die Kontrolle umfasste den Park am Weinbergsweg und die Umgebung, den Volkspark Rehberge und das Gelände am Plötzensee.

Besonders viele Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung gab es im Park am Weinbergsweg und der Umgebung. Nach Angaben des Bezirksamts zählte das Ordnungsamt dort 40 Vergehen. Am Volkspark Rehberge und am Plötzensee sind es 21 gewesen. In 16 Fällen zahlten die Personen noch vor Ort ein Verwarnungsgeld von 55 Euro. In den weiteren Fällen zeigten sich die kontrollierten Personen dem Bezirksamt zufolge uneinsichtig, weshalb Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet wurden.

Den Ordnungsamtsmitarbeitern ist bei der Kontrolle auch ein Geschäft am Weinbergsweg aufgefallen, das Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken aufgestellt hat. Gegen den Besitzer wurde Strafanzeige erstattet.

11.59 Uhr: Senatorin: Drive-in für Corona-Tests auch in Mitte geplant

Ein Drive-in für Corona-Tests soll laut Berlins Gesundheitssenatorin auch im Bezirk Mitte entstehen. Der Festplatz solle zum Testplatz werden, sagte Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss. Die Pläne des Bezirks sähen dies nach ihrem Kenntnisstand als Erweiterung im Rahmen der Kontaktnachverfolgung vor. Es sollen dort demnach bestimmte Kontaktpersonen von Infizierten getestet werden.

Sie nehme an, dass es sich um ein ähnliches Konzept handle wie im Bezirk Neukölln: mit Tests nur mit Termin und nicht für jeden, der vorfährt, so Kalayci. Weitere Bezirke könnten nachziehen oder sich zu solchen Vorhaben zusammenschließen, sagte Kalayci. Sie würde dies begrüßen.

Am Sonnabend war bekannt geworden, dass das Bezirksamt Neukölln auf dem Parkplatz vor dem Estrel-Hotel an der Sonnenallee mehrere Zelte für einen Drive-in aufbauen will.

11.53 Uhr: Gesundheitsausschuss: SPD uneinig über Lockerungen

In der SPD-Fraktion gibt es erhebliche Differenzen über die weiteren Schritte zur Lockerungen der Corona-Auflagen. Während der gesundheitspolitische Sprecher Thomas Isenberg im Gesundheitsausschuss ausdrücklich davor warnte, Kindertagesstätten wieder zu öffnen und eine zu schnelle Lockerung der Auflagen aus „unverantwortlich“ bezeichnete, widersprach sein Fraktionskollege Lars Düsterhöft ausdrücklich.

„Wir lassen die Familien im Stich“, sagte der Sozialdemokrat. „Wir geben den Menschen keinerlei Aussichten auf Besserung.“ Für Familien gebe es keinerlei Optionen, außer dass ihr Kind irgendwann unter die Notbetreuung falle. „Aber ihr dürft shoppen gehen“, sagte der Abgeordnete. Das sei „falsche Prioritätensetzung“. Auch die SPD-Abgeordnete Bettina König forderte „mehr Flexibilität“ bei der Kita-Betreuung.

11.24 Uhr: Krankenhäuser für Patienten ohne Corona sicher

Menschen mit akuten gesundheitlichen Beschwerden sollen trotz der Pandemie Notaufnahmen aufsuchen. Krankenhäuser seien auch für alle nicht an Covid-19 erkrankten Patienten sicher, betonte die SPD-Politikerin Dilek Kalayci im Gesundheitsausschuss. Es dürfe nicht sein, dass Menschen aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus den Besuch beim Arzt oder in der Notaufnahme scheuten. „Das dürfen wir nicht hinnehmen.“

Berlin werde genau hinschauen, was etwa im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann schiefgelaufen sei. Dort hatte es einen schweren Ausbruch von Corona-Infektionen mit zahlreichen Todesfällen gegeben.

11.17 Uhr: Mehr Einsätze wegen häuslicher Gewalt in der Coronakrise

In Berlin haben die Einsätze der Polizei wegen Fällen häuslicher Gewalt in der Coronakrise zugenommen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nannte im Gesundheitsausschuss Zahlen. So sei in der Woche vor den Kontaktsperren vom 9. bis 15. März 254 Mal der Funkwagen wegen Verdachts auf häusliche Gewalt gerufen worden. In der Woche vom 6. bis 12. April seien die Beamten 332 Mal wegen solcher Delikte ausgerückt. Bei den Ermittlungsverfahren wegen Gewalt im häuslichen Umfeld gebe es jedoch einen leichten Rückgang. Die Notfalltelefone verzeichneten eine normale Nachfrage.

11.12 Uhr: Corona-Kontrollen: Polizei fertigt 19 Straf- und 126 Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat die Berliner Polizei am Sonntag und in der Nacht zu Montag wieder stadtweit Kontrollen durchgeführt.

Tagsüber überprüften rund 400 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 130 Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Es wurden 22 Objekte und 328 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte 19 Straf- und 126 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020 führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2398 objektbezogene Überprüfungen sowie 9627 Überprüfungen im Freien durch. In 887 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1136 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2048 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

11.04 Uhr: Erste E-Tretroller kehren zurück auf Berlins Straßen

Ein großer Vermieter von E-Tretrollern stellt seine Fahrzeuge trotz der Corona-Krise wieder zurück auf die Berliner Straßen. Nach einer mehrwöchigen Pause würden jetzt zunächst 100 sogenannte E-Scooter zum Ausleihen bereit sein, teilte die Firma Lime am Montag mit.

Mitte März hatten Lime und einige andere Vermieterfirmen ihre Roller eingesammelt. Das Berliner Unternehmen Tier hatte seine Fahrzeuge allerdings auch in den vergangenen Wochen auf den Straßen gelassen, obwohl deutlich weniger Menschen im Verkehr unterwegs waren und die Touristen als Hauptzielgruppe fehlten.

Die neuen E-Tretroller durften seit dem 15. Juni 2019 in Deutschland auf Straßen und Radwegen gefahren werden. In Berlin waren E-Tretroller im vergangenen Jahr laut Statistik in 284 Unfälle verwickelt. Dabei wurden 145 Menschen leicht und 32 schwer verletzt. Bei knapp 90 Prozent dieser Unfälle waren laut Polizei die Fahrer der E-Roller schuld.

10.55 Uhr: So viel Schutzausrüstung wurde bereits nach Berlin geliefert

Staatssekretär Martin Matz, Chef des Krisenstabes, berichtete von Fortschritten bei der Beschaffung von Schutzausrüstung. Erhebliche Mengen seien nach Berlin geliefert worden, auch mit logistischer Hilfe der Bundeswehr. Hilfreich sei auch die enge Kooperation mit dem kommunalen Klinikkonzern Vivantes, der eine gute Verbindung zu einem Lieferanten in Shanghai habe. Mehr als elf Millionen Mund-Nasen-Schutz-Masken, 732.000 professionelle FFP-Masken, 2,8 Millionen Handschuhe, 370.000 Schutzbrillen und 310.000 Kittel seien für die Senatsverwaltung eingetroffen und würden an Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeheime verteilt. Die Preise lägen bisweilen fünf- oder sogar siebenmal so hoch wie in normalen Zeiten. Während es bei den Masken ganz gut aussehe, den Bedarf für drei Monate zu decken, gebe es bei Kitteln noch Probleme, räumte Matz ein.

Mehrere Abgeordnete berichteten aber von einer Personalversammlung von Vivantes und Charité. Dort hätten im Video-Chat zahlreiche Beschäftigte über anhaltenden Mangel an Schutzausrüstung beklagt. Kittel würden nicht mehr für jedes Krankenzimmer gewechselt, sondern müssen acht Stunden lang getragen werden. Auch eine FFP-Maske müsse über eine ganze Schicht getragen werden.

10.45 Uhr: Millionen-Kompensationen für Berliner Krankenhäuser

Berlins Krankenhäuser haben nach Angaben der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) als finanzielle Kompensation für ihr Engagement in der Corona-Krise bereits Abschlagszahlungen über 53 Millionen Euro vom Bund erhalten. Das Geld wird als Gegenleistung dafür gezahlt, dass die Kliniken ihre Betten für Corona-Patienten frei halten. Hinzu kommen 11,2 Millionen Euro für den Aufbau zusätzlicher Intensivbetten.

Die nächsten Zahlungen für die 14. Kalenderwoche sind für den 22. April geplant. Die Senatorin kündigte Nachbesserungen an. „Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser pandemiebedingt in finanzielle Schwierigkeiten kommen“, sagte Kalayci. Vor allem die großen, leistungsstarken Krankenhäuser wie die Universitätsklinik Charité klagen schon lange darüber, dass die finanziellen Ausgleichszahlungen nicht ausreichten. Noch seien in Berlin 500 Intensivbetten oder 36 Prozent der Gesamtkapazitäten frei, sagte Kalayci.

10.23 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci: "Wir sind mitnichten über den Berg"

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat am Morgen im Gesundheitsausschuss vor verfrühtem Optimismus in der Coronakrise gewarnt. „Wir sind mitnichten über den Berg. Die guten Zahlen sind absolut keine Entwarnung.", sagte Kalayci. Die Senatorin stellte die Zahlen für Berlin in einen bundesweiten Zusammenhang. Bundesweit seien inzwischen 3,1 Prozent aller Infizierten an Covid-19 verstorben, in Berlin liege die Sterbe-Rate bei 1,8 Prozent, die Tendenz sei steigend. Die Zahl der Infizierten verdoppele sich in der Stadt alle 20 bis 21 Tage und damit langsamer als im Bundesgebiet. Jeder Infizierte stecke im Bund im Durchschnitt 0,8 Menschen an (Reproduktionszahl), in Berlin liege dieser Wert bei 0,6.

„Das sind ganz gute Zahlen, aber nur eine Momentaufnahme“, so die Senatorin. Die Zahl müsse „ langfristig unter eins“. Pro 100.000 Einwohner gebe es in Berlin 138 Infizierte, im Bund 168 (Inzidenz). In den besonders sensiblen Bereichen Krankenhäuser und Pflegeheimen seien in Berlin bisher 514 Infektionsfälle bekannt.

7.25 Uhr: Non scholae, sed vitae discimus - Schüler schreiben Latein-Abitur

Trotz zuletzt heftiger Kritik von Schüler- und Elternvertretern beginnen heute in Berlin die Abiturprüfungen. Zunächst stehen vor allem die schriftlichen Arbeiten in Latein an, teils aber auch in anderen Fächern. Nach fünf Wochen Schließung sind die 14.600 Abiturienten die ersten, die wieder in ihre Schulen zurückkehren. Die Abiturprüfungen werden in etwa 150 staatlichen Schulen und einigen weiteren Einrichtungen freier Träger abgehalten - unter bislang nie da gewesenen Umständen. Um eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren, gelten dort zahlreiche Abstands- und Hygieneregeln.

7.20 Uhr: THW unterstützt Berlin bei Verteilung der Schutzausrüstung

Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung bei der Verteilung von dringend benötigter Schutzausstattung für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere Bedarfsträger.

Aufgabe des THW ist es, die vom Land Berlin beschaffte Schutzausstattung nach Vorgaben der Gesundheitsverwaltung zusammenzustellen und mittels THW-Lastkraftwagen an die einzelnen Bedarfsträger auszuliefern.

5 Uhr: Berliner Moscheen befürchten weniger Spenden in Corona-Krise

Die Corona-Pandemie stellt Berliner Moscheen vor allem im bevorstehenden Fastenmonat Ramadan vor eine finanzielle Herausforderung. „Normalerweise erwirtschaften Berliner Moscheegemeinden im Ramadan etwa die Hälfte ihres jährlichen Etats. Vor allem in Form von Spenden“, sagte der Berliner Landesvorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Mohamad Hajjaj. „Das fällt nun weg, da die Moscheen geschlossen sind und kaum einer per Online-Überweisung spendet.“

Der islamische Fastenmonat beginnt in Europa in diesem Jahr am 24. April und endet einen Monat später. Gläubige Muslime verzichten von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Normalerweise treffen sich Nachbarn und Freunde im großen Kreis nach Einbruch der Dunkelheit zum allabendlichen Fastenbrechen. Aufgrund der Verordnung des Berliner Senats zur Eindämmung des Coronavirus ist das in diesem Jahr nicht möglich.

Allein in Berlin soll es laut ZMD rund 80 Moscheegemeinden und etwa 350.000 Muslime geben. Bundesweit sind es laut den Angaben rund fünf Millionen Muslime.

+++ Sonntag, 19. April +++

20 Uhr: Gesundheitszustand der infizierten Berliner und Neuinfektionen

18.50 Uhr: 5225 bestätigte Infektionen in Berlin, 94 Tote

In Berlin gibt es derzeit 5225 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin ermittelt, kontaktiert und isoliert. das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit.

2591 Personen sind männlich, 2628 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 567 Personen, davon werden 156 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

4015 am Virus erkrankte Menschen sind wieder gesund.

94 an dem Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Die Verstorbenen staffeln sich nach folgenden Altersgruppen: Zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, acht verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 23 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 53 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.

17.30 Uhr: Abiturprüfungen beginnen an Berliner Schulen

Trotz zuletzt heftiger Kritik von Schüler- und Elternvertretern beginnen am Montag in Berlin die Abiturprüfungen. Zunächst stehen vor allem die schriftlichen Arbeiten in Latein an. Nach fünf Wochen Schließung sind die 14.600 Abiturienten die ersten, die wieder in ihre Schulen zurückkehren. Die Abiturprüfungen werden in etwa 150 staatlichen Schulen und einigen weiteren Einrichtungen freier Träger abgehalten - unter bislang nie da gewesenen Umständen. Um eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren, gelten dort zahlreiche Abstands- und Hygieneregeln.

17.15 Uhr: 10.000 Schüler legen in Brandenburg ihr Abi-Prüfung ab

Unter strengen Auflagen starten am Montag die Abiturprüfungen an den Brandenburger Gesamtschulen und Gymnasien. Knapp 10.000 Brandenburger Schüler beteiligen sich in diesem Jahr an den Prüfungen zur Hochschulreife.

Wegen der Corona-Krise müssen bei den Prüfungen ein Mindestabstand von 1,50 Metern und strenge Hygieneregeln eingehalten werden. Wer sich zu stark psychisch belastet oder krank fühlt, soll auf die Nachschreibe-Termine ausweichen.

15.03 Uhr: Zwei Millionen OP-Masken in Brandenburg eingetroffen

Eine Lieferung mit zwei Millionen OP-Masken und 80.000 Litern Desinfektionsmittel ist in Brandenburg in einem Zentrallager eingetroffen. Diese dringend benötigte Schutzausrüstung werde seit Sonntagnachmittag vom Zentraldienst der Polizei an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgeliefert, teilte das Gesundheitsministerium mit. „Diese Einzellieferung von zwei Millionen OP-Masken ist mehr als alle Landesbeschaffungen bisher zusammengenommen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). Weitere Lieferungen würden schon in Kürze erwartet.

14.51 Uhr: Berliner verursachen in der Corona-Krise mehr Müll

In der Corona-Krise fällt laut BSR mehr Müll an. 1300 Tonnen mehr Restmüll als erwartet holte das Unternehmen in der Woche vor Ostern ein. Das sei ein geringfügiger Anstieg von rund acht Prozent, sagte BSR-Sprecherin Sabine Thümler. Ob die größere Müllmenge nur an den geltenden Ausgangsbeschränkungen liege, könne sie nicht sagen, sagte Thümler. Um Ostern herum falle feiertagsbedingt immer etwas mehr Müll an.

Auch das Recycling-Unternehmen Alba, das in Berlin für die Entsorgung der Wertstofftonne und zum Teil auch der blauen Tonne zuständig ist, registrierte seit März bundesweit einen deutlichen Anstieg beim Papiermüll. Das sei auf die Zunahme des Versandhandels infolge der Kontaktsperre zurückzuführen, sagte Alba-Sprecherin Susanne Jagenburg. Auch beim Plastikmüll habe es einen leichten Anstieg gegeben.

14.40 Uhr: Zahl der Infizierten in Brandenburg leicht gestiegen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in 24 Stunden mit 40 neuen Fällen auf 2378 gestiegen. Das teilte das Ministerium am Sonntag mit (Stand 10 Uhr). Aktuell seien 186 Personen in stationärer Behandlung, davon würden 21 intensivmedizinisch beatmet. Damit ist die Zahl der stationär behandelten Patienten gegenüber dem Vortag leicht gesunken.

Die Zahl der genesenen Corona-Patienten hat sich nach Berechnungen des zuständigen Landesamts mit einem Plus von 10 Menschen gegenüber dem Vortag auf etwa 1220 erhöht. Damit liegt deren Zahl rechnerisch bei mehr als der Hälfte der Corona-Infizierten.

12.15 Uhr: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz - Bilanz der Polizei

Die Polizei hat am Sonnabend Dutzende Verstöße gegen die Corona-Kontrollmaßnahmen gezählt. 12 Strafanzeigen und 79 Ordnungswidrigkeitsanzeigen seien am Tag und in der Nacht gefertigt worden, bilanzierten die Beamten am Sonntag. Bis zu 780 Polizisten hätten in ganz Berlin die Einhaltung der Pandemie-Verordnungen kontrolliert, darunter etwa die Schließung von Läden und das Einhalten der Abstandsregeln.

Insgesamt sind laut Polizei seit dem 14. März 1117 Straftaten in Zusammenhang mit den Corona-Regeln gezählt worden. Es seien 2376 objektbezogene Überprüfungen sowie 9299 Überprüfungen im Freien durchgeführt worden. Die Beamten hatten verstärkte Kontrollen am Wochenende angekündigt.

11.52 Uhr: Hilfen für Hotels - Dehoga sieht positives Signal

Der Berliner Gaststättenverband Dehoga hat die von der Bundesregierung in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung für Hoteliers und Restaurantbetreiber in der Corona-Pandemie begrüßt. Es sei das erste richtig positive Signal, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Dehoga-Landesverbands Berlin, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir hoffen, dass es bald umgesetzt wird.“ Tausende Betriebe stünden in Berlin kurz vor der Insolvenz. Lengfelder bekräftigte, dass zukünftige Lockerungen einen überlebensfähigen Umsatz ermöglichen müssten.

11.25 Uhr: FDP will mehr Lockerungen auch in der Gastronomie

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, hat trotz der Corona-Pandemie vom Berliner Senat Lockerungen für den Außenbereich von Restaurants und Cafés gefordert. „Die Berliner Gastronomie braucht dringend ein Signal der Unterstützung. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum Eisdielen oder auch Dönerläden nach außen hin verkaufen dürfen, jedoch einem Restaurant oder Café dies verwehrt bleibt“, teilte Czaja am Sonntag mit. Berlin brauche unverzüglich eine Regelung, die auch für andere Bundesländer beispielgebend sein könnte. In der Außengastronomie sei es leicht möglich, die nötigen Abstände einzuhalten.

09.25 Uhr: Mehrere Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen in der Nacht

Angesichts einiger Lockerungen ab nächster Woche werden einige Berlinerinnen und Berliner offenbar leichtsinnig. Die Polizei musste am Abend und in der Nacht zu mehreren Wohnungs- und Grillpartys ausrücken. Es gab einige Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen, unter anderem auch an der Weisestraße in Neukölln, wo sich gegen 22.45 Uhr mehrere Feiernde in einer Wohnung versammelt hatten. Die Polizei musste dort nach ersten Angaben sogar mit Diensthunden anrücken.

09.04 Uhr: Start ins Sommersemester - Kaum Seminarausfälle wegen Corona

Am Montag startet in Berlin das Sommersemester - wegen der Coronakrise finden die Seminare und Vorlesungen aber nicht im Hörsaal statt, sondern im Internet. Bis zu 85 Prozent der geplanten Veranstaltungen könnten digital angeboten werden, sagte die Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Humboldt-Universität, Eva Inés Obergfell, in einem Video auf der Homepage der Hochschule. An einigen Instituten seien es sogar hundert Prozent. An der Technischen Universität könnten 80 bis 90 Prozent angeboten werden, hieß es in einer Mitteilung. Den 34.000 Studierenden stünden mehr als 1500 digitale Lehrveranstaltungen zur Verfügung.

Sonnabend, 18.April

Die wichtigsten Berliner Corona-News am Sonnabend:

► Berliner Amtsarzt - "Bin skeptisch, ob das Experiment Schulöffnung so gut geht"

► Handelsverbandschef: Auch Shoppingcenter in Berlin öffnen

► Berlin bekommt einen Drive-In für Corona-Tests

► IBB-Chef Allerkamp verteidigt Verfahren für Corona-Hilfen

21.20 Uhr: Krankenhausmitarbeiter fordern Corona-Pakt

Tausende Krankenhausmitarbeiter fordern vom Senat im Zuge der Corona-Krise mehr Schutzausrüstung und mehr Geld. Ein Schreiben, das die Details des geforderten Corona-Krankenhaus-Pakts enthalte, werde die Gewerkschaft Verdi in der kommenden Woche an die Senatskanzlei schicken, berichtet der "Tagesspiegel am Sonntag". Nach Verstreichen einer Frist von drei Wochen sei nun mit Protest in den Kliniken zu rechnen.

Verlangt würden etwa mehr Schutzausrüstung, neue Krankenhausbudgets und höhere Risikozuschläge. Initiiert wurde das Schreiben den Angaben zufolge von Personalvertretern der Klinikkonzerne Vivantes und Charité. Unter anderem wird demnach verlangt, dass auch die Beschäftigten der Tochterfirmen nach dem üblichen Tarif der Stammhäuser bezahlt werden, außerdem ein monatlicher Pandemie-Zuschlag von 500 Euro.

21.01 Uhr: 200 Leute im Schillerpark - Polizei bittet um Abstand

Im #Schillerpark werden uns ca. 200 Personen in Kleingruppen gemeldet. Unsere Kolleg. sprechen die Personen an und bitten sie die Abstandsregeln einzuhalten.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

20.55 Uhr: Fußballer vom Platz gewiesen

In #Moabit kickten Fünfe unerlaubt. Wir haben sie vom Platz gebeten und das Flatterband erneuert.#flatterthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

20.27 Uhr: Polizei löst Grillparty auf

Die Grillparty in #Lichtenrade mit mehreren Familien aus verschiedenen Haushalten kommt auch noch auf die Liste.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

19.59 Uhr: Hinterhofparty in Mitte

Auf einem Hinterhof in #Mitte sollen sich sehr viele Menschen aufhalten und nicht den nötigen Abstand halten.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

19.36 Uhr: Zu viele Menschen auf gesperrten Spielplatz

Auf einem Spielplatz in #Neukölln wird nicht der nötige Abstand gehalten. Viele Personen halten sich dort auf Bänken und an den Tischtennisplatten auf.#flattenthecrime #FlattenTheCurve — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

19.14 Uhr: Zu viele Skater in Kreuzberg

In #Kreuzberg sollen auf einer Skaterbahn zu viele Skater skaten.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

19.13 Uhr: Gruppenkuscheln auf dem Kollwitzplatz

„20-30 Menschen hören Musik und umarmen sich auf dem #Kollwitzplatz“#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

18.59 Uhr: 5187 bestätigte Corona-Fälle in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 5187 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin ermittelt, kontaktiert und isoliert. 2568 Personen sind männlich, 2613 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 592 Personen, davon werden 153 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

92 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Die Verstorbenen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, acht verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 22 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 52 Verstorbene waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.

18.43 Uhr: Zu viele Leute auf dem Sofa

Auf einem Sperrmüll-Sofa machen es sich acht Trinkende in #Neukölln gemütlich. #flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

18.35 Uhr: Polizei beendet Grillparty

Ein Grillfest mit 15 Gästen auf einem #Neuköllner Hinterhof wurde von unseren Kolleg. vorzeitig beendet.#flattenthecrime #FlattenTheCurve — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

17.56 Uhr: 20 Leute spielen Fußball

Da fehlen 2.

20 Fußballspieler werden uns aus #Neukölln gemeldet.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

17.30 Uhr: Balkon-Konzert in Friedrichshain

Balkon-Konzert in Friedrichshain Balkon-Konzert in Friedrichshain

Die beiden Musiker der Band Birddogs geben ein Balkon-Konzert an der Gubener Ecke Grünberger Straße in Friedrichshain. Etwa hundert Menschen hören mit Abstand zu. Dann fährt die Polizei vor. Aber das Konzert ist sowieso gerade zu Ende. Alles gut.

Vor einem Balkonkonzert in #Friedrichshain haben sich einige Menschen auf der Straße versammelt. Unser Einsatz hat sich erledigt, nachdem die Musiker das Publikum aufgefordert hatten, sich zu zerstreuen.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

17.25 Uhr: Jugendliche treffen sich auf Spielplatz

Auf einem eigentlich abgesperrten Spielplatz in #Waidmannslust treffen sich vier Jugendliche.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

17.16 Uhr: Zehn Leute spielen auf einem abgesperrten Hof

10 Leute spielen in #Gesundbrunnen auf einem Hof. Absperrbänder haben sie abgerissen. #flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

17.15 Uhr: Berlin bekommt Drive-in für Corona-Tests

Berlin soll es bald auch einen Drive-in für Corona-Tests geben. Das Bezirksamt Neukölln will dafür auf dem Parkplatz vor dem Estrel-Hotel an der Sonnenallee eine entsprechende Station aufbauen, sagte der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falcko Liecke (CDU) am Sonnabend. Zunächst soll es in der kommenden Woche Testläufe geben, „ab Montag, den 27. April, starten wir dann offiziell“, sagte Liecke.

In Berlin soll es bald auch einen Drive-in für Corona-Tests geben. Das Bezirksamt Neukölln will auf dem Parkplatz vor dem Estrel-Hotel Zelte aufbauen.

Foto: Manuel Frauendorf/Estrel Berlin

Ziel ist es laut Liecke, die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern zu entlasten und mehr Tests zu machen. Derzeit machen die Mitarbeiter Hausbesuche bei Menschen, die sich infiziert haben, und testen so täglich rund 40 bis 60 Personen. Im Drive-in wären täglich hunderte Tests möglich, sagte Liecke.

Aber es darf nicht jeder Berliner, der sich schon immer einmal testen lassen wollte, vorfahren. Dies geht nur nach Anmeldung beziehungsweise einem Beratungsgespräch mit einem Mitarbeiter des Gesundheitsamts – und nur bei Neuköllnern, die sich infiziert haben könnten oder nur leichte Symptome zeigen, sagte der Gesundheitsstadtrat. Drive-in-Teststellen gibt es mittlerweile in mehreren Bundesländern wie Baden-Württemberg.

17.01 Uhr: Am Kanal wird es voll

Anrufer hat den Kanal voll in #Kreuzberg.

Wir gucken mal nach Abstand am Paul-Lincke-Ufer.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

17 Uhr: Camper versammeln sich auf Wiese

Mehrere Camper treffen sich gerade gut ausgerüstet auf einer Wiese in #Friedrichshain-#Kreuzberg.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

16.50 Uhr: BSR-Recyclinghöfe ab 27. April wieder an allen Wochentagen offen

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) plant, ihre Recyclinghöfe vom 27. April an wieder an allen Wochentagen zu öffnen. Die Höfe sollen dann von Montag bis Samstag von 8 bis 14 Uhr wieder offen sein, wie die BSR mitteilte. Die derzeit reduzierten Öffnungszeiten begründete das Unternehmen damit, Personalprobleme vermeiden zu wollen. Bislang hätten sich acht Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, hieß es. Die Ausbreitung innerhalb des Unternehmens habe jedoch weitgehend verhindert werden können.

16.41 Uhr: Zu viele Menschen am Kanal

Die Nichteinhaltung des Mindestabstandes gemäß #COVID19 an einem Kanal in #Treptow-#Köpenick fiel einem Anrufer auf.#flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

15.54 Uhr: Hunderte Menschen bei unerlaubter Demo in Mitte

In Mitte haben sich am Samstagnachmittag mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Über Lautsprecher forderte die Polizei die Teilnehmer am Rosa-Luxemburg-Platz auf, sich zu zerstreuen. Dem kamen diese nach. Vereinzelt sei zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen gegriffen worden. Rund 100 Kräften seien vor Ort im Einsatz gewesen.

Viele der Polizisten waren wegen der Corona-Pandemie mit Mundschutz unterwegs. Wie an den Wochenenden zuvor hatten sich die Demonstranten an der Volksbühne versammelt, um gegen eine von ihnen befürchtete Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise zu demonstrieren.

Nach der aktuellen Verordnung zur Eindämmung der Verbreitung von Corona sind Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 20 Teilnehmern erlaubt. Voraussetzung ist, dass sie aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sind, wie es in der Verordnung heißt.

15.49 Uhr: Viele Menschen sollen sich im Hinterhof aufhalten

Im Rahmen des Twitter-Marathons veröffentlicht die Polizei fast alle Notruf-Einsätze. Ein Anrufer gab an, dass sich viele Menschen in einem Hinterhof in Moabit aufhalten sollen. Die Polizisten haben vor Ort keine Personen festgestellt.

"In einem Hinterhof in #Moabit sitzen und liegen sie wie die Heringe." #flattenthecrime — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 18, 2020

15.35 Uhr: Verstoß nicht nur gegen Corona-Regeln

Die Polizei rückte nach Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) aus, weil sich ein Pärchen in einer Wohnung schlagen soll. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Prostituierte aus Bremen handelte, die mit ihrem Freier in Streit geraten war. Der Mann soll sie zuvor aus Bremen mit dem Auto abgeholt haben. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, hat der Freier allerdings gar keinen Führerschein. Die Frau hat zudem Drogen bei sich. Die Beamten fertigen Anzeigen wegen Körperverletzung, Drogenbesitzes und COVID19-Verstößen an.

15.20 Uhr: Potsdamer Klinik räumt Versäumnisse bei Corona-Ausbruch ein

Nach dem schweren Ausbruch von Corona-Infektionen mit zahlreichen Todesfällen im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat die Klinikleitung erstmals Versäumnisse eingeräumt. „Im Zeitraum vom 13. bis 26. März ist im Klinikum Ernst von Bergmann eine kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt worden“, teilte die Geschäftsführung am Samstag nach einer nichtöffentlichen Beratung im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung mit.

„Dabei sind tatsächlich nachgewiesene und registrierte Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht und tiefgreifend analysiert worden“, hieß es. Dies betreffe insbesondere die Abteilungen Nephrologie (Nierenkrankheiten), Urologie, Geriatrie und Allgemeinchirurgie. „Damit hätten im Rückblick unter Umständen noch fundiertere Entscheidungen getroffen werden können“, räumte die Klinikleitung ein. „Die Geschäftsführung bedauert dies sehr.“

An dem größten Potsdamer Krankenhaus, das auch die Region versorgt, hatten sich die Fälle von Corona-Infizierten und von Toten gehäuft - bislang wurden dort nach Angaben der Stadt 37 Todesfälle gezählt.

14.44 Uhr: Personen grillen auf Grünfläche

In Charlottenburg grillten vier bis sechs Personen auf einer Grünfläche. Beamte fertigen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Das twitterte die Polizei im Rahmen des Twitter-Marathons.

14.39 Uhr: CDU-Politiker organisiert Atemschutzmasken für Polizei

Burkard Dregger, Rechtsanwalt und Fraktionsvorsitzender der CDU im Abgeordnetenhaus, hat seine Kontakte genutzt und der Polizei binnen einer Woche Atemschutzmasken des Typs FFP2 vermittelt. Am Freitag hat er der Behörde 9500 der dringend benötigten Atemschutzmasken überreicht.

Diese Schutzmasken sind aktuell sehr schwer zu bekommen, da sie in der ganzen Welt sehr begehrt sind“, sagte Dregger der Berliner Morgenpost. „Derzeit sind in dieser Branche viele Glücksritter unterwegs, die nur gegen Vorkasse liefern oder die das Geld kassieren und dann plötzlich doch nicht liefern können.“ Häufig würde auch die versprochene Qualität der Schutzmasken später nicht der versprochenen Qualität entsprechen.

Über einen seiner Mandanten ist der Kontakt zu einem Berliner Zwischenhändler, der die Masken direkt aus China bezieht, zustande gekommen. „Ich hatte einige Gespräche mit dem Zwischenhändler und der hat die Ware ohne Vorkasse binnen weniger Tage geliefert“, sagte Dregger. Am Freitag wurden die Masken der Polizei übergeben, die die Lieferung auch bezahlt. „Ich habe gern geholfen“, sagte er. „In der derzeitigen Situation müssen wir nicht nur reden, sondern auch handeln.“

14.10 Uhr: Gruppe ohne Abstand in Reinickendorf unterwegs

In Reinickendorf waren mehrere Personen in einer Gruppe unterwegs. Polizisten mussten den Personen erklären, dass das derzeit ohne Abstand nicht geht. Das twitterte die Behörde im Rahmen des Twitter-Marathons.

13.40 Uhr: Geöffneter Friseursalon in Neukölln?

Die Polizei erhielt einen anonymen Hinweis aus Neukölln: In einem Friseursalon sollen Haare geschnitten werden. Das twitterte die Polizei im Rahmen des Twitter-Marathons.

13.24 Uhr: Wohl voller Spielplatz in Neukölln

Ein Anrufer teilte der Polizei mit, dass in Neukölln auf einem Spielplatz sehr viele Mütter mit Kindern sein sollen. Das twitterte die Behörde im Rahmen des Twitter-Marathons.

13.20 Uhr: Angeblich zu viele Menschen auf Grünfläche

"Zustände wie im alten Rom auf dem Boxi" meldet ein Anrufer bei 110. "Polizisten fahren nach Friedrichshain und stellen fest: Korrekte Zustände im Jahr 2020, voll, aber mit Abstand." Das twitterte die Behörde im Rahmen des Twitter-Marathons.

13.07 Uhr: Busch-Petersen - Shoppingcenter in Berlin öffnen

Was Brandenburg am Freitag zur Öffnung der Geschäfte beschlossen hat, wird Berlin entsprechend umsetzen – darunter auch die Regelung, dass ab Mittwoch auch die Einkaufszentren wieder öffnen dürfen. Davon geht Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg aus. „Ich bin der festen Überzeugung, dass der Berliner Senat am Dienstag dem Beispiel Brandenburgs folgen wird“, sagte Busch-Petersen der Berliner Morgenpost am Sonnabend.

Wie berichtet, hat die Berliner rot-rot-grüne Regierungskoalition als einziges Bundesland den Beschluss zur Lockerung der „Verordnungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie noch nicht beschlossen. Dieses soll nun auf der Senatssitzung am kommenden Dienstag erfolgen.

Da Berlin und Brandenburg eine weitgehend deckungsgleiche Umsetzung der Lockerungen beschlossen hätten, sei davon auszugehen, dass in Berlin, wie in Brandenburg beschlossen, auch in Shopping Malls Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Mittwoch wieder öffnen können, so Busch-Petersen weiter. Allerdings müssen sie, wie alle anderen Geschäfte auch, gewährleisten, dass die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten werden und sich nicht mehr als zehn Menschen in den Wartezonen aufhalten. „Shopping Center gehören in Berlin zur Nahversorgung“, betonte der Verbandschef. Jedes dritte Berliner Geschäft befinde sich in einem der rund 70 Einkaufszentren der Stadt.

13.04 Uhr: Picknick im Park - ohne Abstand

Unbekannte meldeten der Polizei, dass in Westend vier Personen ohne ausreichenden Abstand auf einer Grünfläche picknicken sollen. Als die Beamten eintrafen, war das Picknick bereits beendet. Das twitterte die Behörde im Rahmen des Twitter-Marathons.

12.54 Uhr: Corona-Kontrollen - 15 Straf- und 85 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Die Polizei hat am Freitag wieder Corona-Kontrollen durchgeführt. Tagsüber überprüften rund 450 Beamte und in der Nacht etwa 130 Einsatzkräfte die Einhaltung der Verordnung. Es wurden 18 Objekte und 781 Personen im Freien überprüft. Es wurden 15 Straf- und 85 Ordnungswidrigkeitenanzeigen angefertigt.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2347 objektbezogene Überprüfungen sowie 8504 Überprüfungen im Freien durch. In 881 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1105 Straftaten und seit dem 23. März 2020 1843 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

12.51 Uhr: Zahl der Infizierten in Brandenburg nur leicht gestiegen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist nach Angaben des Ministeriums in 24 Stunden mit 28 neuen Fällen vergleichsweise nur leicht gestiegen. Zum Stand 10.00 Uhr seien in Brandenburg 2338 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst worden, teilte das Ministerium am Samstag mit. Die Zahl der genesenen Corona-Patienten hat sich nach Berechnungen des zuständigen Landesamts mit einem Plus von 40 Fällen gegenüber dem Vortag auf 1210 erhöht. Damit liegt deren Zahl rechnerisch bei mehr als der Hälfte der Corona-Infizierten.

12.18 Uhr: Menschen sollen sich in Kneipe aufhalten

Unbekannte meldeten der Polizei, dass sich Menschen vor und in einer Kneipe in Charlottenburg aufhalten. Das twitterte die Behörde im Rahmen des Twitter-Marathons.

11.57 Uhr: OVG weist Eilanträge gegen Schließung von Warenhäusern zurück

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat die Eilanträge von zwei Warenhausbetreibern gegen die Schließung ihrer Häuser in Brandenburg wegen der Corona-Krise zurückgewiesen. Demnach sei die Schließung im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung verhältnismäßig, teilte das OVG am Freitagabend mit. Die Eilanträge richteten sich gegen die bis Sonntag geltende Eindämmungsverordnung. Diese sei durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt und mit dem Grundgesetz vereinbar, entschieden die Richter. Warenhäuser müssten nicht gleich behandelt werden wie Einzelhandelsgeschäfte, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen und deshalb von der Schließung ausgenommen sind, hieß es in der Mitteilung. Die Beschlüsse seien unanfechtbar.

Ab kommender Woche ändern sich die Regeln: Das Brandenburger Kabinett hatte am Freitag beschlossen, dass kleinere Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern von Mittwoch an unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wieder öffnen dürfen. Welche Kaufhäuser die Eilanträge gestellt hatten, war zunächst nicht bekannt.

11.21 Uhr: Grunst (Linke): „Wir wussten alle, dass eine Pandemie kommt“

Der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst inmitten den leeren Ratssaals.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) ist auf Pandemien fachlich bestens vorbereitet. Als Referent der Gesundheitsverwaltung war er bereits in Krisenstäben zur Vogel- und Schweinegrippe tätig. Über das zögerliche Handeln auf Bundesebene kann er nur den Kopf schütteln. "Mich erstaunt eher die Bundesebene. Es gibt eine Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 2012, in dem detailliert beschrieben wird, wie sich ein SARS-ähnliches Virus weltweit von Asien ausgehend ausbreiten könnte. Wenn man das heute liest, denkt man, es hat ein Zeitreisender geschrieben. Das zeigt, was für gute Analysten wir beim RKI haben und dass sie wussten, es wird irgendwann mal eine Pandemie kommen. Und jetzt haben wir sie." Mehr dazu lesen Sie hier.

10.31 Uhr: Brandenburger AfD beantragt Sonderausschuss des Landtags zur Corona-Krise

Die Brandenburger AfD fordert die Einsetzung eines Sonderausschusses im Landtag zur Corona-Krise. Dazu habe seine Fraktion eine Sondersitzung des Landtags am kommenden Mittwoch beantragt, teilte Fraktionschef Andreas Kalbitz am Samstag mit. Brandenburg brauche einen Corona-Sonderausschuss, um die Herausforderungen und Fachfragen zum Coronavirus gebündelt beraten zu können, erklärte Kalbitz: „Denn die gesundheitliche Bedrohung durch das Virus und die Folgen der wirtschaftlichen Einschränkungen betreffen letztlich alle Politikbereiche.“

7.31 Uhr: Grütters will Hilfe für Kulturszene „gegebenenfalls nachjustieren“

Nach Kritik an ersten Hilfspaketen will Kulturstaatsministerin Monika Grütters weiter an der Unterstützung für die Kulturszene feilen. „Ich werde mich weiter mit aller Kraft dafür einsetzen, die einzigartige Kulturlandschaft in Deutschland in all ihrer Vielfalt zu erhalten“, sagte die CDU-Politikerin. „Dazu gehört natürlich auch, dass wir als Bundesregierung die bestehenden Hilfsmaßnahmen beständig überprüfen und gegebenenfalls auch nachjustieren.“

6.21 Uhr: Amtsarzt bleibt skeptisch wegen Schulöffnung - „Spielen Vabanque“

Die geplante schrittweise Öffnung der Schulen in der Corona-Pandemie bleibt für den Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid ein Experiment mit Risiken. „Bei 13- bis 14-jährigen Schülern auf einer Skireise reichte ein einziger Mensch, um rund 30 von ihnen anzustecken“, sagte er. „Das macht uns unruhig.“ Auch die Rolle von Kindern als Träger und Überträger des Virus sei bisher unklar. „Wir spielen Vabanque. Wir haben keine Zahlen dazu. Ich bin skeptisch, ob das Experiment Schulöffnung so gut geht“, ergänzte er.

Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wertete Larscheid als großen Erfolg. „Was wir bisher in Deutschland geschafft haben, darauf können wir stolz sein“, sagte er. Mit den ersten Lockerungen würden die Fallzahlen aber wieder zunehmen. Um welchen Faktor, sei unklar. Alternativen zu Lockerungen sieht der Mediziner aber nicht. „Die Gefahr liegt in der Wirtschaft. Und Menschen lange Zeit in geschlossenen Räumen zu lassen, tut niemandem gut.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

4.16 Uhr: Verband - Weiter geschlossene Geschäfte fühlen sich im Stich gelassen

Aus Wirtschaftsverbänden kommt weiter Kritik an den Regelungen der Politik zu schrittweisen Ladenöffnungen. Das Kriterium von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für Geschäfte, die wieder öffnen dürfen, sei willkürlich gewählt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes Ludwig Veltmann.

Dies werde zu Wettbewerbsverzerrungen führen - beispielsweise bei sich überlappenden Sortimenten in nun wiedereröffneten Geschäften einerseits und weiterhin geschlossenen Geschäften andererseits. „Letztere werden sich folglich im Stich gelassen fühlen - zumal es bisher keine konkreten Perspektiven für ihre Wiedereröffnung gibt.“

3.31 Uhr: Polizei verstärkt am Wochenende Kontrollen wegen Corona-Regeln

Die Berliner Polizei wird auch an diesem Wochenende wieder verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln in der Hauptstadt überprüfen. Es werden in etwa so viele Kräfte im Einsatz sein wie an den vergangenen Wochenenden, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Am Osterwochenende hatten bis zu 670 Beamte Parks und Lokale in der Stadt kontrolliert. Am Donnerstag waren 420 Polizisten unterwegs. Insgesamt waren seit dem 14. März bis Freitag 1090 Straftaten in Zusammenhang mit den Corona-Regeln gezählt worden.

Die wichtigsten Berliner Corona-News am Freitag:

► Auch Lollapalooza im September könnte ausfallen

► Taxis bieten Kunden Einkaufs- und Lieferdienste an

► Polizei ermittelt in 41 Fällen wegen Subventionsbetrug

► Brandenburg lässt kleinere Geschäfte ab Mittwoch wieder öffnen

► Berlin verstärkt am Wochenende Polizeikontrollen

19.18 Uhr: Derzeit 5091 bestätigte Fälle in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 5091 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, das sind 120 mehr als gestern.

2533 Personen sind männlich, 2556 weiblich. Bei zwei Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 585 Personen, 17 weniger als gestern. 146 Patienten werden intensivmedizinisch behandelt. Das sind vier mehr als gestern. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

91 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben, sieben mehr als gestern. Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, acht verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 21 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 52 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter.

17.30 Uhr: Zahl der Genesenen in Brandenburg steigt, aber auch mehr Todesfälle

Die Zahl der von der Lungenkrankheit Covid-19 genesenen Menschen in Brandenburg nimmt stetig zu. Das Gesundheitsministerium geht in einer Hochrechnung von rund 1170 Genesenen aus, 100 mehr als am Vortag, berichtete das Ressort am Freitag mit Stand von 16 Uhr. Damit liegt die Zahl rechnerisch bei mehr als der Hälfte der Corona-Infizierten, die innerhalb von 24 Stunden um 61 auf 2310 stieg.

Die meisten Infizierten zählt Potsdam mit 524, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 340 und dem Kreis Barnim mit 258. Die wenigsten Fälle an mit dem Coronavirus Infizierten meldeten die Stadt Frankfurt (Oder) mit 22 und der Kreis Prignitz mit 23 Menschen. Die Todesfälle nehmen noch immer zu, bisher starben 79 Corona-Patienten, die meisten mit 31 in Potsdam.

16.38 Uhr: Brandenburg öffnet kleinere Geschäfte wieder

Rund vier Wochen nach dem Start weitreichender Einschränkungen in der Corona-Krise hat Brandenburg erste Lockerungen beschlossen und die Abstandsregeln vorerst bis 8. Mai verlängert.

Kleinere Läden dürfen ab Mittwoch nächster Woche wieder öffnen - auch in Einkaufszentren. Das gilt für bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie für Auto-, Fahrrad- und Buchhändler, beschloss das Kabinett am Freitag. Auch Museen und Tierparks - ohne Tierhäuser - können von Mittwoch an unter Hygieneauflagen öffnen.

16 Uhr: Kostenlose Behandlung für Menschen ohne Krankenversicherung

Menschen ohne Krankenversicherung können sich in der Coronakrise kostenfrei beim Hausarzt behandeln lassen. Die Mittel dafür stellt der Berliner Senat. Den entsprechenden Kostenübernahmeschein, der ein Quartal gültig ist, verteilt die Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen.

Die Abrechnung der Ärzte erfolgt direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Eine Einigung mit der Clearingstelle und der KV sei im März erzielt worden, hieß es. „Berlin ist mit diesem neuen Angebot bundesweit wegweisend“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

15.46 Uhr: Berliner CDU kritisiert Abi-Prüfungen ab Montag

Die Berliner CDU wirft dem Senat eine schlechte Vorbereitung der ab Montag anstehenden Abiturprüfungen vor. „Ungeklärt ist, wie die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Ungeklärt ist auch, wie die Hygieneanforderungen umgesetzt werden. Ungeklärt ist, wie der Schutz der Schulen in der Praxis funktionieren soll“, kritisierte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner am Freitag. Mit diesen und vielen weiteren Fragen lasse der Senat die Schulen allein.

Zur ab 27. April schrittweise geplanten Öffnung der Schulen in Berlin nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie sagte Wegner, der Berliner Senat solle den Kurs der Bundesregierung zum Schutz der Bevölkerung in vollem Umfang mittragen. „Wesentlicher Bestandteil dieses Kurses ist das Einhalten der Kontaktbeschränkungen bis zum 4. Mai“, so der CDU-Landeschef. Es sei unverständlich, warum der Senat dabei von der zwischen Bund und Ländern vereinbarten Linie abweiche.

15.38 Uhr: Berliner Taxis bieten Kunden Einkaufs- und Lieferdienste an

In der Corona-Krise haben sich der Berliner Senat und das Berliner Taxigewerbe auf das Angebot eines Liefer- und Versorgungsdienstes zu einem niedrigen Pauschalpreis verständigt. Die Taxiunternehmen bieten Kunden demnach an, Liefer- und Kurierfahrten zu übernehmen. Möglich sei auch, die Einkäufe über die Taxibetriebe abzuwickeln. Mehr dazu lesen Sie hier.

15.35 Uhr: Gymnasiastin scheitert mit Eilantrag gegen Abi-Prüfungen

Eine Berliner Schülerin ist vor dem Verwaltungsgericht mit einem Eilantrag gescheitert. Sie wollte erreichen, dass sie nicht an den Abiturprüfungen teilnehmen muss. Wie das Berliner Verwaltungsgericht mitteilte, ist die Antragstellerin Abiturientin eines Berliner Gymnasiums. Nach dem Willen des Senats beginnen dort – wie an allen Berliner Schulen – ab dem 20. April die schriftlichen Abiturprüfungen. Unter Berufung auf Gesundheitsgefahren durch das Coronavirus wollte die Gymnasiastin erreichen, so lange nicht an den Prüfungen teilnehmen zu müssen, bis sichergestellt sei, dass keine Gefahr der Ansteckung mehr bestehe.

Der Eilantrag hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung der Kammer hat die Antragstellerin keinen Anspruch auf Fernbleiben von den Abiturprüfungen, weil deren Durchführung unter seuchenrechtlichen Gesichtspunkten zulässig sei. Die Senatsverwaltung habe den Schulen eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen vorgeschrieben – darunter zum Beispiel die Einhaltung eines Mindestabstands. Laut Gericht gebe es keine Anhaltspunkte, dass diese Vorkehrungen nicht eingehalten würden. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

15 Uhr: Scheeres hält späteren Ferienbeginn in Berlin für nicht sinnvoll

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hält einen späteren Ferienbeginn und auch eine Verkürzung der Ferien aktuell für nicht sinnvoll. „Aber in diesen Ferien sollen unsere Ferienschulen auf freiwilliger Basis noch stärker angeboten werden. Auch mit unserem neuen Programm 'LernBrücken' soll für sozial benachteiligte Schüler ein zusätzliches Lernen in den Ferien ermöglicht werden“, sagte sie der Berliner Morgenpost.

14.57 Uhr: Winzerfest am Rüdesheimer Platz abgesagt

Aufgrund der Coronakrise kann in diesem Jahr das ursprünglich ab dem 21. Mai 2020 geplante Winzerfest „Rheingauer Weinbrunnen“ nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf.

Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) erklärte dazu: „Nach intensiver Erörterung und Abwägung aller relevanten Tatbestände hat sich das Bezirksamtskollegium angesichts der Corona-Pandemie mit großem Bedauern entschieden, diese beliebte Traditionsveranstaltung abzusagen.“

14.15 Uhr: Derzeit 41 Verfahren wegen Subventionsbetrugs

Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes bearbeitet derzeit 41 Verfahren wegen Corona-Subventionsbetrugs in Berlin. In den vergangenen Wochen ist den Strafverfolgungsbehörden eine Vielzahl von betrügerischen Antragstellungen bekannt geworden, bei denen Antragsteller beispielsweise Zuschüsse für nicht existierende oder nicht mehr aktive Unternehmen beantragt oder wahrheitswidrig pandemiebedingte Liquiditätsengpässe vorgetäuscht haben. Zuletzt hatte der Fall eines Islamisten für Aufsehen gesorgt, der sich in der Corona-Krise 18.000 Euro an Hilfsgeldern erschlichen haben soll. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.00 Uhr: Verfassungsgerichtshof lehnt Eilantrag gegen Corona-Regeln ab

Der Verfassungsgerichtshof von Berlin hat den Eilantrag eines Rechtsanwalts gegen die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgelehnt. Der Antrag sei unbegründet gewesen, teilte das Gericht am Freitag mit. Damit scheiterte der Versuch des Anwalts, Regelungen zur Kontaktbeschränkung außer Kraft setzen zu lassen (Beschluss vom 14. April 2020 – VerfGH 50 A/20).

Der Anwalt sah sich laut Gericht insbesondere durch die Schließung von Bibliotheken und die Gebote, seine Wohnung nicht zu verlassen und nicht mit anderen (nicht seinem Haushalt angehörenden) Menschen zusammenzutreffen, in verfassungswidriger Weise beschränkt.

13.52 Uhr: Schutzausrüstung aus China am Flughafen Schönefeld angekommen

Dringend benötigte Schutzausrüstung aus China ist am Freitag per Flugzeug am Flughafen in Schönefeld eingetroffen. Das meldet die Berliner Flughafengesellschaft beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Heute in #SXF gelandet: Fracht mit medizinischer Schutzausrüstung aus China u.a. für Kliniken in Deutschland. Unsere Cargo-Infrastruktur steht immer zur Verfügung! pic.twitter.com/ZUTfkPwNDe — Berlin Airport Corporate News (@fbb_corporate) April 17, 2020

13.46 Uhr: Corona-Wende in Potsdamer Seniorenheim

Nach einem Corona-Ausbruch in dem Seniorenheim Hermannswerder in Potsdam Anfang April hat die Heimleitung nun eine Wende vermeldet. Wie der RBB berichtet, hätten Corona-Tests ergeben, dass von den ehemals 38 positiv Getesteten inzwischen nur noch elf positiv sind. Zudem gebe es nur eine Neu-Infektion, so dass die Zahl der Corona-positiven Bewohner bei derzeit zwölf liege.

13.35 Uhr: Plattform für Schutzausrüstung im Internet freigeschaltet

Der Bedarf an Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmittel steigt in der Corona-Krise nach Ansicht von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) noch. „Wenn wir die Eindämmungsmaßnahmen vorsichtig und in Stufen lockern wollen, müssen wir gerade besonders gefährdete Menschen auch besonders schützen“, erklärte Nonnemacher. Mehrere Lieferungen gab es bisher vom Bund, aber das reichte nicht.

Um Angebote von Schutzausrüstung im Internet besser prüfen zu können, schaltete die Polizei im Internet eine zentrale Plattform frei. „Wir bekommen täglich bis zu 200 neue Angebote“, berichtete Innenminister Michael Stübgen (CDU). Darunter seien auch sehr viele unseriöse Angebote - zum Beispiel Ware, die nicht zertifiziert sei. Das mache die Prüfung sehr aufwendig. Mit der neuen Plattform könnten die Angebote deutlich schneller bearbeitet werden. Dort sollen Anbieter die notwendigen Zertifikate beim Angebot gleich mit angeben.

12.36 Uhr: Kurzes Video zeigt - So wird Berlins S-Bahn desinfiziert

Die Deutsche Bahn hat beim Kurznachrichtendienst Twitter ein kurzes Video veröffentlicht, das zeigt, wie bei der Berliner S-Bahn sogenannte Kontaktflächen desinfiziert werden.

Damit #Corona sich nicht weiter ausbreitet, sind auch unsere Kolleginnen und Kollegen täglich im Einsatz - wie Lars Huppke von DB Services. Er und sein Team desinfizieren z.B. Kontaktflächen in der @SBahnBerlin mehrmals am Tag. Wie das genau abläuft, seht Ihr hier: pic.twitter.com/OxwdtvSSts — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) April 17, 2020

12.06 Uhr: GEW-Vorsitzender - Abiprüfungen sind Test für den Schulstart

Bei den am Montag beginnenenden Abiturprüfungen muss laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Gesundheitsschutz aller Beteiligten im Vordergrund stehen. Den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter in den Schulen durchgehend einzuhalten, könnte nach Einschätzung des Berliner GEW-Vorsitzenden Tom Erdmann schwierig werden. Das gelte insbesondere, wenn Prüfungen mit mehr Schülern anstehen als zunächst in Latein am nächsten Montag. „Die Abiprüfungen sind ein Lackmustest für den Schulstart“, sagte Erdmann am Freitag. Daran lasse sich bereits absehen, wie realistisch die Pläne seien. Die Senatsbildungsverwaltung hat angekündigt, die Schulen ab dem 27. April schrittweise wieder zu öffnen.

Ein Problem bei den Abiturperüfungen dürfte nach Erdmanns Einschätzung außerdem sein, dass die Schulen noch nicht einschätzen könnten, wie viele Lehrkräfte dafür überhaupt zur Verfügung stehen: „Das wird man erst ab Montag sehen.“ Denn die Schulleitungen wüssten nicht vollständig, wer alles zu einer Risikogruppe gehöre, etwa Kolleginnen und Kollegen mit Vorerkrankungen. Erdmann geht allerdings davon aus, dass die Abiprüfungen möglich sein werden.

11.48 Uhr: Desinfektionsmittel für die Berliner Tafel

Die Berliner Tafel erhielt 400 Liter Desinfektionsmittel.

Die Berliner Tafel hat 400 Liter Desinfektionsmittel von der mf Mercedöl GmbH erhalten. „Diese Spende kommt gerade recht“, sagte Michael Schmidt, „weil die Berliner Tafel bei der Ausgabe von Nahrungsmitteln an die Menschen zu Hause besondere Hygiene-Richtlinien einhalten muss.“ Matthias Frankenstein von der mf Mercedöl GmbH: „Wochenlang haben wir für unsere Firma kein Desinfektionsmittel bekommen; dann kam auf einmal eine so große Lieferung, dass wir die Bürgerstiftung Berlin gefragt haben, wo wir am besten mit der Spende helfen können. Es ist toll, dass wir jetzt einen Beitrag leisten können.“

11.41 Uhr: Amtsgericht will Schritt für Schritt zurück zur Normalität

Am Amtsgericht Tiergarten läuft der Notbetrieb wegen der Corona-Krise aus. Nach rund vier Wochen wolle das Gericht von kommendem Montag an Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren, teilte eine Gerichtssprecherin mit.. Ab 20. werde beispielsweise die Stelle für Rechtsanträge wieder geöffnet. Anträge würden aber nur nach telefonischer Terminvereinbarung entgegengenommen.

9.47 Uhr: Verstöße gegen Corona-Regeln - 75 Anzeigen

Die Polizei hat auch am Donnerstag wieder kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, überprüften tagsüber rund 420 Beamte und in der Nacht etwa 130 Einsatzkräfte die Einhaltung der Verordnung. Es wurden zwölf Objekte und 91 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizisten zehn Straf- und 65 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2329 objektbezogene Überprüfungen sowie 7723 Überprüfungen im Freien durch. In 879 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1090 Straftaten und seit dem 23. März 2020 1758 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

9.21 Uhr: Innensenator - Auch Lollapalooza im September könnte ausfallen

Auch das Musikfestival Lollapalooza Anfang September in Berlin steht aufgrund der Corona-Krise auf der Kippe. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag im Radio Eins des rbb, er sei „sehr, sehr skeptisch“, ob das Festival mit Zehntausenden Besuchern am 5. und 6. September in und um das Olympiastadion stattfinden könne. Das Verbot von Großveranstaltungen gelte laut Beschluss bis mindestens 31. August. „Und die Betonung für solche großen Veranstaltungen liegt auf "mindestens"“, sagte Geisel.

Die aktuellen Infektionszahlen in Berlin zeigten zwar, dass sich seit Anfang März einiges getan hätte. „Aber das ist ja trotzdem fragil. Wenn wir jetzt wieder loslassen und einfach weitermachen wie vorher, weil wir denken, wir könnten im Mai so fortsetzen, wie wir im Februar aufgehört haben, dann gehen die Zahlen wieder nach oben“, betonte Geisel. „Deshalb lockern wir nur sehr langsam, weil wir die Lage im Griff behalten müssen.“

7.39 Uhr: Unter bestimmen Voraussetzungen - Senat will religiöse Veranstaltungen wieder zulassen

Unter entsprechenden Zugangsbeschränkungen und Regeln könnten Gottesdienste oder Begegnungen in Kirchen, Synagogen und Moscheen in Berlin wieder erlaubt werden. Das soll der Berliner Senat laut evangelischem Pressedienst in Erwägung ziehen. Bis zum Dienstag sollen Vorschläge ausgearbeitet und dann im Senat vorgestellt werden. Gespräche mit Vertretern der Religionsgemeinschaften seien geplant. Eine Absage erteilte Michael Müller größeren religiösen Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern. Mit Blick auf den bevorstehenden muslimischen Fastenmonat Ramadan sagte er: "Ein Fastenbrechen, ein Iftar-Fest, wird es nicht geben." Dabei kämen traditionell Hunderte Menschen zusammen. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie seien Veranstaltungen dieser Größe zu riskant, so Müller.

6.35 Uhr: Berliner Handel hofft auf Kulanz und Kompromisse

Die Geschäfte in Berlin sollen erst Mitte nächster Woche wieder öffnen. Die Rahmenbedingungen sind aber noch unklar. Ingo Herpolsheimer betreibt an der Schloßstraße in Steglitz auf 2500 Quadratmetern Fläche das Geschäft „Werken Spielen Schenken“. Er hofft mit Blick auf die nahenden Öffnungen auf Kompromisse. „Wir haben die Möglichkeit Teilflächen zu schließen und hoffen, dann auch öffnen zu können“, sagte Herpolsheimer. Nach eigener Aussage könne er Flächen seines Ladens voneinander abtrennen. Der entsprechende Teilbereich mit einer Größe von 800 Quadratmetern solle dann öffnen. Mehr dazu lesen Sie hier..

Die wichtigsten Berliner Corona-News am Donnerstag

► Müller: Viele Geschäfte nächste Woche wieder offen

► Berlins Schulen öffnen wieder am 27. April

► Kita-Notbetreuung in Berlin wird wohl ausgeweitet

► Corona-Bilanz der Polizei: Mehr Verstöße

19.20 Uhr: Erneut zehn Menschen in Berlin an Coronavirus gestorben

in Berlin sind zehn weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Insgesamt sind es 84 Tote. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 142 und damit 14 mehr als gestern. Insgesamt liegen 602 Menschen in Krankenhäusern, drei mehr als gestern.101 neue Infektionen wurden in den letzten 24 Stunden bestätigt, 134 waren es am Tag zuvor. Insgesamt wurden 4971 Infektionen nachgewiesen, 3480 Patienten sind wieder genesen.

Charlottenburg-Wilmersdorf 601 (+13) Genesen: 435

Friedrichshain-Kreuzberg 413 (+11) Genesen: 320

Lichtenberg 191 (+8) Genesen: 130

Marzahn-Hellersdorf 193 (+4) Genesen: 121

Mitte 765 (+17 Genesen: 548

Neukölln 520 (+19) Genesen: 383

Pankow 499 (+12) Genesen: 354

Reinickendorf 407 (+10) Genesen: 245

Spandau 200 (+5) Genesen; 133

Steglitz-Zehlendorf 424 (+1) Genesen; 262

Tempelhof-Schöneberg 505 (+0) Genesen; 362

Treptow-Köpenick 253 (+1) Genesen: 187

15.56 Uhr: Müller zu Maskenpflicht und Öffnungszeiten für Zoo, Tierpark und Friseure

Nach der Senatssitzung hat sich der Regierende Bürgermeister zu mehreren Themen geäußert.Müller sprach sich für das Tragen von Schutzmasken aus, lehnt eine allgemeine Maskenpflicht aber ab. „Wir empfehlen die Masken, weil sie ein zusätzlicher Schutz sein können, wollen sie aber nicht verpflichtend für jede Lebenssituation vorschreiben“, sagte Müller.

Der Zoo, der Tierpark und der Botanische Garten sollen nach dem Willen des Senats bald wieder öffnen können. "Wir wollen sehr gerne dem Zoo, dem Tierpark und dem Botanischen Garten die Möglichkeit geben zu öffnen. Auch dafür muss unsere Verordnung entsprechend angepasst werden“, sagte Müller. „Wir sagen ganz klar, es gibt Grünanlagen, in denen sich die Berlinerinnen und Berliner aufhalten können mit Regeln - warum dann nicht auch in einem Tierpark, der nicht ohne Grund so heißt?“ Zoo, Tierpark und Botanischer Garten könnten das zum darauffolgenden Wochenende höchstwahrscheinlich umsetzen.

Friseure sollen ab 4. Mai wieder öffnen dürfen. Dieses Ziel habe sich der Senat gesetzt, sagte Müller. Allerdings müssten Friseure dann Schutzkleidung und Masken tragen, die Kunden ebenfalls Masken. Denn es gebe in Friseurgeschäften einen sehr direkten Kontakt zwischen Menschen.

15.35 Uhr: Ausgangsbeschränkungen um eine Woche verlängert

Der Senat hat die seit 23. März geltenden Ausgangsbeschränkungen zunächst um eine Woche bis 26. April verlängert. Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag nach einer Senatssitzung. Dadurch gewinne der Senat Zeit, um in Ruhe über mögliche Lockerungen zu beraten. Am kommenden Dienstag seien dann dazu Beschlüsse geplant.

Aus den Äußerungen Müllers ergibt sich, dass der rot-rot-grüne Senat bei der vierstündigen Sitzung mit Ausnahme der schon bekannten schrittweise Wiedereröffnung der Schulen und einer Ausweitung der Notbetreuung für Kinder noch keine Lockerungen beschlossen hat. Das war etwa für den Einzelhandel erwartet worden.

14.17 Uhr: Kita-Notbetreuung in Berlin wird wohl ausgeweitet

Die Notbetreuung von Berliner Kindern in den seit Wochen geschlossenen Kitas wird offenbar schrittweise ausgeweitet. Bis wieder alle Kinder in eine Kita gehen dürfen, könnten allerdings noch einige Monate vergehen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Senatskreisen. Den Plänen zufolge soll der Kreis der Berufsgruppen und Familien, für den Kitas oder auch Schulen eine Notbetreuung anbieten, nach und nach ausgeweitet werden.

In einem ersten Schritt könnten etwa Lehrer und Erzieher diese bereits dann in Anspruch nehmen, wenn ein Elternteil in diesen Berufen arbeitet und die Familie keine andere Betreuungsmöglichkeit hat. Bislang galt das nur, wenn beide Elternteile als Lehrer oder Erzieher arbeiten. Auch Alleinerziehende oder Kinder aus Familien „in besonders herausfordernden Situationen“ sollen laut einer Vorlage für die Senatssitzung am Donnerstag Betreuungsangebote bekommen.

13.29 Uhr: Berliner Familienunternehmer kritisieren Verlängerung vieler Schließungen

Der Verband "Die Familienunternehmer" kritisiert die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai. Der Berliner Landesvorsitzende des Verbands, Stefan Schröter, teilte am Donnerstag mit: „Für viele Familienunternehmen ist die Zeit bis zum 3. Mai eine gefühlte Ewigkeit. Mit jedem weiteren Tag dieser Hängepartie steigt die Gefahr der Überschuldung und schließlich der Insolvenz der Betriebe. Damit droht zahlreichen Beschäftigten der Fall aus der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit. “

Schröter forderte, dass die Berliner Landesregierung sämtliche Spielräume innerhalb der vereinbarten Richtlinien nutzen soll. "Jedes Unternehmen, dass sich die sich an entsprechende Sicherheitsvorschriften und Hygieneregeln halten kann, sollte den Betrieb wiederaufnehmen dürfen", so Schröter. olkswirtschaft so gering wie möglich zu halten.“

12.52 Uhr: Müller - Viele Geschäfte nächste Woche wieder offen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, dass bald wieder mehr Läden in der Hauptstadt öffnen dürfen. „Die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften wird größtenteils im Laufe der nächsten Woche wieder erlaubt“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Ansprache für die privaten Radiosender Berliner Rundfunk 91,4., 94,3 rs2 und 98,8 Kiss fm.

Allerdings müssten wegen der Corona-Pandemie auch die geltenden Kontaktbeschränkungen verlängert werden, denn: „Wir sind noch lange nicht über den Berg. Wir müssen das Virus auf Abstand halten. Deshalb bleibt die Regel, weiter die gewohnten mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten zu den Menschen, mit denen wir nicht zusammenwohnen.“

11.23 Uhr: Virusdoc - Wegweiser zu auf Coronavirus eingestellten Ärzten

Welcher Arzt testet auf Corona? Wo kann man als chronisch Kranker im Wartezimmer sitzen, ohne Kontakt mit Infizierten fürchten zu müssen? Und wer behandelt mich trotz Infektion? Patienten mit solchen Fragen sollen mit einem Online-Wegweiser leichter Ärzte finden, die sich in Corona-Zeiten auf Infektionsschutz eingestellt haben. Die Hausärztin Ulrike Leimer-Lipke, die selbst in einem Zelt vor ihrer Praxis Berlin-Reinickendorf Verdachtsfälle testet, hat dafür die nichtkommerzielle Seite www.virusdoc.de initiiert.

Auf dem Portal sollen sich Ärzte eintragen können, die zum Beispiel geschützte Sprechstunden für nicht-infizierte Patienten, separate Covid-19-Sprechstunden oder auch Antikörpertests als Hinweis auf eine durchgemachte Infektion anbieten. Die Seite ist im Aufbau - „bitte, liebe Kollegen, loggt euch alle ein“, appellierte die Ärztin kürzlich im Sender RBB.

10.45 Uhr: Sparkasse - Berliner Wirtschaft schrumpft 2020 um neun Prozent

Volkswirte der Berliner Sparkasse rechnen wegen der Corona-Krise mit deutlichem Minus-Wachstum für die Berliner Wirtschaft. Neuen Berechnungen zufolge werde die Wirtschaft im Jahresvergleich um rund neun Prozent schrumpfen, teilte das Geldinstitut mit.

Anders als bei vorherigen Krisen treffe die Corona-Pandemie die Berliner Wirtschaft mit voller Wucht. Tourismus, Unterhaltungs-, Messe- und Kulturbetrieb stünden still, weite Teile des Gastgewerbes und des Einzelhandels ebenfalls. „Selbst nach Lockerung der derzeit geltenden Maßnahmen in Berlin und Deutschland geht es in den tourismusabhängigen Branchen voraussichtlich nur mit angezogener Handbremse weiter, da die Gästezahl in den Folgemonaten weiterhin unter Vorkrisenniveau liegt“, schreiben die Wirtschaftsexperten der Sparkasse.

8.46 Uhr: 10. Klassen haben ab 27. April wieder Unterricht - Deutsch-Prüfung verschoben

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat am Donnerstag im RBB-Inforadio erklärt, dass am 27. April der Unterricht für die 10. Klassen beginnt. Es soll gewährleistet werden, dass die Schüler ausreichend Zeit haben, um sich auf den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Außerdem kündigte Scheeres an, dass die MSA-Prüfung im Fach Deutsch auf Anfang Juni verschoben wird. „Da sollte am 30. Mai schon die Prüfung stattfinden. Und wir verlegen sie auf den 3. Juni. Damit die Schülerinnen und Schüler noch genügend Lernzeit haben“, so die Bildungssenatorin.

7 Uhr: Keine CSD-Parade in Berlin

Infolge des Verbots von Großveranstaltungen bis 31. August wegen der Corona-Krise fällt in Berlin auch die Parade zum Christopher Street Day aus. Der Berliner CSD soll am 25. Juli aber in einer Onlinevariante stattfinden, wie die Veranstalter mitteilten.

6.38 Uhr: Pflegepersonal soll dauerhaft bei Vivantes arbeiten

In der Corona-Klinik in den Messehallen werden für die ersten 500 Betten laut den Verantwortlichen 100 Ärzte und 500 Pflegekräfte benötigt. Der landeseigene Berliner Klinik-Konzern Vivantes zählt bislang rund 800 Bewerbungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Bislang habe man davon rund 100 Bewerbungen abgearbeitet. „Der Personalrecruiter schätzt, dass sich ein Viertel für das Corona-Zentrum auf dem Messegelände bewerben wird“, so die Sprecherin weiter

Das Pflegepersonal wird nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes beschäftigt, erhält zunächst Verträge für ein halbes Jahr, allerdings auch eine Übernahmegarantie, hieß es. Die meisten hätten sich bislang gemeldet, um vorübergehend zu helfen, sagte Detlev Corsepius, der für den künftigen Betreibers Vivantes das Projekt leitet. „Wir versuchen aber, jeden, der sich meldet, zu überzeugen, dauerhaft bei uns zu bleiben.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

6.34 Uhr: Corona-Klinik wohl Ende April fertig

Die Corona-Klinik in den Messehallen unter dem Funkturm nimmt langsam Formen an. Man sei im Zeitplan, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch bei einem Rundgang durch das künftige Behandlungszentrum Jafféstraße, in dem einmal bis zu 1000 Covid-19-Patienten versorgt werden sollen. Ein Datum für die Eröffnung nannten die Verantwortlichen nicht. Aber: „Ende April könnten wir schaffen“, sagte Projektleiter Albrecht Broemme.

Gesundheitssenatorin @dil_kal auf der Baustelle Covid19-#Behandlungszentrum: „In Berlin ist es uns gelungen, der Pandemie das Tempo zu nehmen. Wir müssen aber mit einer zweiten und auch dritten Welle rechnen. Das Behandlungszentrum ist dafür ein wichtiger Baustein.“#COVID19 pic.twitter.com/IIo8ce8DG7 — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) April 15, 2020

Dann sollen zumindest die ersten 500 Betten in Halle 26 stehen. Der zweite Teil des Behandlungszentrums soll in Halle 25 entstehen. Man könnte in der kommenden Woche mit dem Ausbau anfangen, sagte Broemme. Einzige Voraussetzung sei, dass das Geld dafür vom Abgeordnetenhaus freigegeben werde. Das hatte insgesamt 92,5 Millionen Euro für das Projekt und alle benötigten Geräte bewilligt. Die wiederum würden derzeit alle beschafft. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.28 Uhr: Dehoga-Chef: Betriebe stehen mit Rücken an der Wand

Bei den strengen Auflagen für Hotels – nur Geschäfts-, kein Tourismusbetrieb – soll es bleiben. „Selbstverständlich ist die Branche bereit, alle notwendigen Maßnahmen, die von der Wissenschaft und der Politik definiert werden, mitzutragen“, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga). Jedoch sei für „unsere Restaurants und Gaststätten ein weiteres Öffnungsverbot bis zum 3. Mai natürlich eine Katastrophe“, fügte Lengfelder hinzu.

Viele Betriebe stünden schon heute mit dem Rücken an der Wand. „Die Betriebskosten, speziell die Mieten, laufen weiter – und das bei null Umsatz“, so Lengfelder. Die Soforthilfen von Bund und Land seien da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Viele Betriebe sind von der Insolvenz bedroht und damit natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze“, sagte Lengfelder der Berliner Morgenpost.

4.12 Uhr: KfZ-Verband - Wiederanfahren von Gewerbe notwendig

Das Kraftfahrzeuggewerbe in Berlin und Brandenburg sieht nach den coronabedingten Beschränkungen die nun geplante stufenweise Öffnung der Geschäfte vorsichtig optimistisch. „Das Wichtigste ist, dass die Autohäuser wieder arbeiten können“, sagte der Präsident des Landesverbandes des Kfz-Gewerbes Berlin-Brandenburg, Hans-Peter Lange. Man müsse erst einmal sehen, wie die Kunden nach den vergangenen Wochen der Beschränkungen reagierten.

3.31 Uhr: Senat legt weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie fest

Der rot-rot-grüne Berliner Senat berät am Donnerstag (10 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Im Kern geht es um eine Verlängerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Gleichzeitig soll es um die Frage gehen, an welchen Stellen Lockerungen möglich sind. Leitlinien dazu hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz beschlossen.

+++ Mittwoch, 15.04.2020 +++

Das sind die wichtigsten Corona-News von Mittwoch:

- Müller wirbt um Verständnis für schrittweise Lockerungen

- Trotz Coronavirus - Abiturprüfungen in Berlin sollen am Montag starten

- Labore könnten doppelt so viele Corona-Tests machen

- Klage gegen Corona-Heim für Flüchtlinge in Pankow abgewiesen

- Potsdamer Bergmann-Klinik wird keine Corona-Klinik

20.26 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen in Berlin steigt auf 4870

In Berlin gibt es derzeit 4870 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, 134 mehr als gestern. 2428 Personen sind männlich, 2436 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 599 Personen, davon werden 128 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 74 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Das ist ein Anstieg um zwölf Personen. Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, sechs verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 15 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 43 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter.

Charlottenburg-Wilmersdorf: 588 (+18) Genesen: 417

Friedrichshain-Kreuzberg; 402 (+5) Genesen: 313

Lichtenberg: 183 (+6) Genesen: 129

Marzahn-Hellersdorf: 189 (+11) Genesen: 109

Mitte: 748 (+25) Genesen: 533

Neukölln: 501 (+22) Genesen: 359

Pankow: 487 (+25) Genesen: 337

Reinickendorf: 397 (+31) Genesen: 231

Spandau: 195 (+15) Genesen: 124

Steglitz-Zehlendorf: 423 (+8) Genesen: 252

Tempelhof-Schöneberg: 505 (+25) Genesen: 351

Treptow-Köpenick 252 (+12) Genesen: 180

20.23 Uhr: Wir öffnen unser neues Newsblog. Alle bisherigen Informationen, Nachrichten und Entwicklungen finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.

