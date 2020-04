Coronavirus in Berlin: Auch Lollapalooza im September könnte ausfallen

Die Corona-Pandemie wird das öffentliche Leben in Deutschland auch in den nächsten Wochen stark einschränken. Bund und Länder haben vereinbart, die Beschränkungen nur an einigen Stellen zu lockern. Viele der bisher geltenden Regeln werden verlängert.

Corona-Beschränkungen: Was ändert sich in Deutschland?

Das Coronavirus hat Berlin weiter im Griff. Bei 4971 Menschen wurde eine Infektion nachgewiesen. Davon sind 3480 Patienten wieder genesen und 84 gestorben.

Die wichtigsten Berliner Corona-News am Freitag

► Innensenator: Auch Lollapalooza im September könnte ausfallen

10.39 Uhr: Klinik-Beschäftigte sprechen mit Abgeordneten

Nachdem Beschäftigte von Vivantes, Charité und den Tochterunternehmen eine Petition für einen besseren Gesundheitsschutz und einen Belastungszuschlag unterschrieben haben, wurden Berliner Abgeordnete am Freitag zu einer Videokonferenz eingeladen. Die Petition wird "digital" übergeben. Außerdem soll über die Forderungen gesprochen werden. Laut Verdi haben sich 20 Abgeordnete von der SPD, der Linken, den Grünen und der CDU angekündigt.

9.47 Uhr: Verstöße gegen Corona-Regeln - 10 Straf- und 65 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Die Polizei hat auch am Donnerstag wieder kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, überprüften tagsüber rund 420 Beamte und in der Nacht etwa 130 Einsatzkräfte die Einhaltung der Verordnung. Es wurden zwölf Objekte und 91 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizisten zehn Straf- und 65 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2329 objektbezogene Überprüfungen sowie 7723 Überprüfungen im Freien durch. In 879 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1090 Straftaten und seit dem 23. März 2020 1758 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

9.21 Uhr: Innensenator - Auch Lollapalooza im September könnte ausfallen

Auch das Musikfestival Lollapalooza Anfang September in Berlin steht aufgrund der Corona-Krise auf der Kippe. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag im Radio Eins des rbb, er sei „sehr, sehr skeptisch“, ob das Festival mit Zehntausenden Besuchern am 5. und 6. September in und um das Olympiastadion stattfinden könne. Das Verbot von Großveranstaltungen gelte laut Beschluss bis mindestens 31. August. „Und die Betonung für solche großen Veranstaltungen liegt auf "mindestens"“, sagte Geisel.

Die aktuellen Infektionszahlen in Berlin zeigten zwar, dass sich seit Anfang März einiges getan hätte. „Aber das ist ja trotzdem fragil. Wenn wir jetzt wieder loslassen und einfach weitermachen wie vorher, weil wir denken, wir könnten im Mai so fortsetzen, wie wir im Februar aufgehört haben, dann gehen die Zahlen wieder nach oben“, betonte Geisel. „Deshalb lockern wir nur sehr langsam, weil wir die Lage im Griff behalten müssen.“

7.39 Uhr: Unter bestimmen Voraussetzungen - Senat will religiöse Veranstaltungen wieder zulassen

Unter entsprechenden Zugangsbeschränkungen und Regeln könnten Gottesdienste oder Begegnungen in Kirchen, Synagogen und Moscheen in Berlin wieder erlaubt werden. Das soll der Berliner Senat laut evangelischem Pressedienst in Erwägung ziehen. Bis zum Dienstag sollen Vorschläge ausgearbeitet und dann im Senat vorgestellt werden. Gespräche mit Vertretern der Religionsgemeinschaften seien geplant. Eine Absage erteilte Michael Müller größeren religiösen Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern. Mit Blick auf den bevorstehenden muslimischen Fastenmonat Ramadan sagte er: "Ein Fastenbrechen, ein Iftar-Fest, wird es nicht geben." Dabei kämen traditionell Hunderte Menschen zusammen. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie seien Veranstaltungen dieser Größe zu riskant, so Müller.

6.38 Uhr: Schulen vor "gigantischem Organisationsaufwand"

Ab 20. April beginnen die Abiturienten mit ihren Abschlussklausuren, eine Woche später sollen die Zehntklässler wieder in die Schulen kommen, um sich auf ihre Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Am 4. Mai, wenn in den meisten anderen Bundesländern die Schulen schrittweise wieder öffnen sollen, beginnt der Unterricht für den 11. Jahrgang an Gymnasien, die Klassen 9 und 10 an Integrierten Sekundarschulen (ISS) sowie die sechsten Klassen an Grundschulen.

Weitere Jahrgangsstufen werden sukzessive folgen, wie Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mitteilte. Für Schulen und Reinigungsfirmen läuft nun die Zeit, die Gebäude vorzubereiten, aber auch Lehrer und Schüler so einzuweisen, dass Prüfungen und Unterricht mit geringem Infektionsrisiko stattfinden können. Thomas Mikolajski aus dem Vorstand der Vereinigung der Berliner ISS-Schulleiterinnen und Schulleiter (BISSS) spricht von einem „gigantischen Organisationsaufwand“, der den Schulen bevorsteht. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.35 Uhr: Berliner Handel hofft auf Kulanz und Kompromisse

Die Geschäfte in Berlin sollen erst Mitte nächster Woche wieder öffnen. Die Rahmenbedingungen sind aber noch unklar. Ingo Herpolsheimer betreibt an der Schloßstraße in Steglitz auf 2500 Quadratmetern Fläche das Geschäft „Werken Spielen Schenken“. Er hofft mit Blick auf die nahenden Öffnungen auf Kompromisse. „Wir haben die Möglichkeit Teilflächen zu schließen und hoffen, dann auch öffnen zu können“, sagte Herpolsheimer. Nach eigener Aussage könne er Flächen seines Ladens voneinander abtrennen. Der entsprechende Teilbereich mit einer Größe von 800 Quadratmetern solle dann öffnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.31 Uhr: Brandenburg stellt Weichen für Lockerungen in Corona-Krise

Rund vier Wochen nach dem Start weitreichender Einschränkungen will Brandenburg erste Lockerungen der Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus beschließen. Das Kabinett berät an diesem Freitag über eine geänderte Verordnung. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und weitere Mitglieder der Regierung stellen die Ergebnisse um 13.15 Uhr in Potsdam vor. Dabei soll es auch darum gehen, dass Details der bisherigen Regeln zur besseren Praktikabilität geändert werden.

Die Ausgangsbeschränkungen werden voraussichtlich bis zum 3. Mai verlängert - sie gelten bisher bis zum 19. April. Dafür sollen Schulen schrittweise ab 4. Mai wieder öffnen. Zunächst ist dies für Abschlussklassen, Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, sowie die letzten Grundschulklassen vorgesehen. Läden von bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche - das entspricht der Größe eines Handball-Spielfeldes - sowie Auto- und Fahrradhändler und Buchhandlungen können nach den Plänen unter Auflagen wieder öffnen - Brandenburg strebt hierfür wie Berlin voraussichtlich Mitte kommender Woche an. Friseurläden sollen voraussichtlich wie in Berlin am 4. Mai öffnen.

Die wichtigsten Berliner Corona-News am Donnerstag

► Müller: Viele Geschäfte nächste Woche wieder offen

► Berlins Schulen öffnen wieder am 27. April

► Kita-Notbetreuung in Berlin wird wohl ausgeweitet

► Corona-Bilanz der Polizei: Mehr Verstöße

20.46 Uhr: Ramona Pop: "Wir haben ein paar Fragen zu klären"

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop sieht bei der Frage, welche Geschäfte in Berlin künftig wieder öffnen dürfen, noch Spielraum. Noch nicht endgültig geklärt sei etwa, wie es mit kleineren Geschäften in großen Einkaufszentren oder Malls sei. „Wir haben ein paar Fragen zu klären, deswegen haben wir das heute auch noch nicht beschlossen, sondern nur besprochen, wie wir vorgehen wollen“, sagte die Grünen-Politikerin in der RBB-„Abendschau“.

Pop kündigte an, das Ziel sei, für die Versorgung der Berlinerinnen und Berliner im Rahmen dieser 800 Quadratmeter vieles zu ermöglichen. „Vorstellbar wäre auch, dass in Kaufhäusern Sonderflächen in dieser Größenordnung abgesteckt werden, in denen eingekauft werden kann“, sagte Pop. „Das sind alles Dinge, die wir jetzt noch überprüfen wollen und auch müssen, um dann am Dienstag eine Regelung zu treffen, damit wir nächste Woche dann gemeinsam mit Brandenburg auch Öffnungen zulassen können.“ Am Dienstag will der Senat bei seiner nächsten Sitzung eine entsprechende Verordnung beschließen.

19.20 Uhr: Erneut zehn Menschen in Berlin an Coronavirus gestorben

in Berlin sind zehn weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Insgesamt sind es 84 Tote. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 142 und damit 14 mehr als gestern. Insgesamt liegen 602 Menschen in Krankenhäusern, drei mehr als gestern.101 neue Infektionen wurden in den letzten 24 Stunden bestätigt, 134 waren es am Tag zuvor. Insgesamt wurden 4971 Infektionen nachgewiesen, 3480 Patienten sind wieder genesen.

Charlottenburg-Wilmersdorf 601 (+13) Genesen: 435

Friedrichshain-Kreuzberg 413 (+11) Genesen: 320

Lichtenberg 191 (+8) Genesen: 130

Marzahn-Hellersdorf 193 (+4) Genesen: 121

Mitte 765 (+17 Genesen: 548

Neukölln 520 (+19) Genesen: 383

Pankow 499 (+12) Genesen: 354

Reinickendorf 407 (+10) Genesen: 245

Spandau 200 (+5) Genesen; 133

Steglitz-Zehlendorf 424 (+1) Genesen; 262

Tempelhof-Schöneberg 505 (+0) Genesen; 362

Treptow-Köpenick 253 (+1) Genesen: 187

16.21 Uhr: Mann aus Islamisten-Moschee erschleicht sich Corona-Hilfsgelder

In einem von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und dem LKA betriebenen Verfahren wegen Subventionsbetruges haben Ermittler am Mittwochnachmittag unter anderem die Räume des Verantwortlichen einer vormals in Wedding ansässigen Moschee durchsucht und dabei Bargeld sowie elektronische Geräte beschlagnahmt. Der 46-jährige Beschuldigte Ahmad A. steht im Verdacht, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin die Situation der Corona-Krise ausgenutzt zu haben, um sich insgesamt 18.000 € an Fördermitteln von der Investitionsbank Berlin durch falsche Angaben zum Umfang einer gewerblichen Tätigkeit zu erschleichen, während beide tatsächlich Sozialleistungen bezogen. Der Beschuldigte hatte in der Vergangenheit unter anderem ein Ladengeschäft innerhalb der Moschee betrieben.

Die zuvor an der Torfstraße gelegene Moschee, die durchgängig in den Verfassungsschutzberichten als mutmaßlicher Islamistentreffpunkt genannt wird, war allerdings bereits längere Zeit vor der Corona-Krise geschlossen worden. Über Ahmad A. als maßgeblich Verantwortlichen für islamistische Aktivitäten berichteten auch Medien mehrfach.

Ob die Zahlungen auch dazu dienen sollten, Vorhaben dieser Szene umzusetzen, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die jedoch durch den schnellen Zugriff dazu führten, dass die Fördermittel der Investitionsbank Berlin komplett gesichert werden konnten.

15.56 Uhr: Müller zu Maskenpflicht und Öffnungszeiten für Zoo, Tierpark und Friseure

Nach der Senatssitzung hat sich der Regierende Bürgermeister zu mehreren Themen geäußert.Müller sprach sich für das Tragen von Schutzmasken aus, lehnt eine allgemeine Maskenpflicht aber ab. „Wir empfehlen die Masken, weil sie ein zusätzlicher Schutz sein können, wollen sie aber nicht verpflichtend für jede Lebenssituation vorschreiben“, sagte Müller.

Der Zoo, der Tierpark und der Botanische Garten sollen nach dem Willen des Senats bald wieder öffnen können. "Wir wollen sehr gerne dem Zoo, dem Tierpark und dem Botanischen Garten die Möglichkeit geben zu öffnen. Auch dafür muss unsere Verordnung entsprechend angepasst werden“, sagte Müller. „Wir sagen ganz klar, es gibt Grünanlagen, in denen sich die Berlinerinnen und Berliner aufhalten können mit Regeln - warum dann nicht auch in einem Tierpark, der nicht ohne Grund so heißt?“ Zoo, Tierpark und Botanischer Garten könnten das zum darauffolgenden Wochenende höchstwahrscheinlich umsetzen.

Friseure sollen ab 4. Mai wieder öffnen dürfen. Dieses Ziel habe sich der Senat gesetzt, sagte Müller. Allerdings müssten Friseure dann Schutzkleidung und Masken tragen, die Kunden ebenfalls Masken. Denn es gebe in Friseurgeschäften einen sehr direkten Kontakt zwischen Menschen.

15.48 Uhr: Visit Berlin hofft auf schrittweise Lockerungen ab Mai

Restaurants und Cafés bleiben geschlossen, Bürger sollen auf Reisen weiterhin verzichten: Die Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft hält den Beschluss von Bund und Ländern zur Corona-Krise für „bitter“. „Er ist aber nicht überraschend, weil er konsequent im Sinne der Seuchenbekämpfung ist“, sagte Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Gesellschaft, die auch als Visit Berlin firmiert.

Es sei aktuell nicht abzuschätzen, wie viele Restaurants oder kleinere Veranstalter an der Zwangspause zugrunde gehen würden. „Wenn ein Shutdown zu lange dauert, gibt es unter Umständen nicht mehr so viel, was man hinterher eröffnen kann“, sagte Kieker.

Kieker setzt darauf, dass es ab Anfang Mai schrittweise und koordinierte Lockerungen geben werde. „Ich erwarte für Berlin für den Moment, wo die Fesseln ein wenig gelockert werden, einen Ausbruch an Lebens- und Reisefreude. Menschen, die lange verzichtet haben, werden gerne rausgehen wollen.“ An die 34 Millionen Übernachtungen aus dem Jahr 2019 werde Berlin voraussichtlich aber auch im kommenden Jahr nicht herankommen.

15.35 Uhr: Ausgangsbeschränkungen um eine Woche verlängert

Der Senat hat die seit 23. März geltenden Ausgangsbeschränkungen zunächst um eine Woche bis 26. April verlängert. Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag nach einer Senatssitzung. Dadurch gewinne der Senat Zeit, um in Ruhe über mögliche Lockerungen zu beraten. Am kommenden Dienstag seien dann dazu Beschlüsse geplant.

Aus den Äußerungen Müllers ergibt sich, dass der rot-rot-grüne Senat bei der vierstündigen Sitzung mit Ausnahme der schon bekannten schrittweise Wiedereröffnung der Schulen und einer Ausweitung der Notbetreuung für Kinder noch keine Lockerungen beschlossen hat. Das war etwa für den Einzelhandel erwartet worden.

14.17 Uhr: Kita-Notbetreuung in Berlin wird wohl ausgeweitet

Die Notbetreuung von Berliner Kindern in den seit Wochen geschlossenen Kitas wird offenbar schrittweise ausgeweitet. Bis wieder alle Kinder in eine Kita gehen dürfen, könnten allerdings noch einige Monate vergehen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Senatskreisen. Den Plänen zufolge soll der Kreis der Berufsgruppen und Familien, für den Kitas oder auch Schulen eine Notbetreuung anbieten, nach und nach ausgeweitet werden.

In einem ersten Schritt könnten etwa Lehrer und Erzieher diese bereits dann in Anspruch nehmen, wenn ein Elternteil in diesen Berufen arbeitet und die Familie keine andere Betreuungsmöglichkeit hat. Bislang galt das nur, wenn beide Elternteile als Lehrer oder Erzieher arbeiten. Auch Alleinerziehende oder Kinder aus Familien „in besonders herausfordernden Situationen“ sollen laut einer Vorlage für die Senatssitzung am Donnerstag Betreuungsangebote bekommen.

Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen in Krankenhäusern, Pflege, bei Polizei und Feuerwehr, in Justiz oder Einzelhandel können ihre Kinder schon seit einigen Wochen einer Notbetreuung anvertrauen - wenn mindestens ein Elternteil dort arbeitet. Anspruchsberechtigt sind laut Familienverwaltung bisher rund 20 000 Kinder, also etwa 12 Prozent. Tatsächlich sind etwa 8000 bis 9000 Kinder in der Notbetreuung, jedoch nicht alle jeden Tag.

Konkrete Zeitpläne zur schrittweisen Ausweitung lagen zunächst nicht vor. Die Rückkehr zum Regelbetrieb werde bis 1. August angestrebt, hieß es.

13.37 Uhr: Geflüchtete helfen in der Coronakrise

500 Geflüchtete haben sich über das Berliner Projekt “Engagierte Newcomer*innen” von GoVolunteer gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Das teilte die Senatskanzlei am Donnerstag mit. Die Engagement-Experten von GoVolunteer vermitteln Geflüchtete nun auf verschiedene Einsätze in der Coronahilfe, bei denen sie einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und zur Versorgung ihrer besonders betroffenen Bürger leisten können.

Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Mitinitiatorin der Kampagne: „Die Corona-Krise hat eine Welle der Solidarität und der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Das tut extrem gut und stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, nachdem in letzter Zeit so viel Hass verbreitet wurde. Mit unserer neuen Kampagne wollen wir dazu beitragen, dass auch das freiwillige Engagement von Geflüchteten sichtbar wird und Wertschätzung erfährt."

13.29 Uhr: Berliner Familienunternehmer kritisieren Verlängerung vieler Schließungen

Der Verband "Die Familienunternehmer" kritisiert die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai. Der Berliner Landesvorsitzende des Verbands, Stefan Schröter, teilte am Donnerstag mit: „Für viele Familienunternehmen ist die Zeit bis zum 3. Mai eine gefühlte Ewigkeit. Mit jedem weiteren Tag dieser Hängepartie steigt die Gefahr der Überschuldung und schließlich der Insolvenz der Betriebe. Damit droht zahlreichen Beschäftigten der Fall aus der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit. “

Schröter forderte, dass die Berliner Landesregierung sämtliche Spielräume innerhalb der vereinbarten Richtlinien nutzen soll. "Jedes Unternehmen, dass sich die sich an entsprechende Sicherheitsvorschriften und Hygieneregeln halten kann, sollte den Betrieb wiederaufnehmen dürfen", so Schröter. olkswirtschaft so gering wie möglich zu halten.“

13.07 Uhr: GEW-Vorsitzende: Kein gewohnter Unterricht in diesem Schuljahr

Eine Rückkehr zum gewohnten Schulunterricht ist aus Sicht der Berliner GEW-Vorsitzenden Doreen Siebernik in diesem Schuljahr unwahrscheinlich. Auch wenn die Schulen, wie von der Senatsbildungsverwaltung angekündigt, am 27. April schrittweise wieder öffnen sollen, rechne sie nicht damit, dass vor den Sommerferien wieder alle Schüler wie zuvor unterrichtet werden, sagte Siebernik am Donnerstag. In jedem Fall werde es zunächst Unterricht in kleineren Lerngruppen geben, zum Beispiel im Wochenwechsel.

„Wir haben jetzt eine so besondere Situation. Da sollte die Notengebung nicht im Mittelpunkt stehen“, sagte Siebernik. „Man muss als erstes die zurückliegenden vier Wochen mit den Schülern aufarbeiten.“ In der Einstiegsphase sei es deshalb wichtig, dass sie soziale Bindungen knüpften, aber nicht, Diktate oder Mathe-Arbeiten zu schreiben.

Während der Corona-Krise sollten die Berliner Schulen, wenn sie wieder offen sind, häufiger gereinigt werden, forderte Siebernik. Es müsse sichergestellt sein, dass Reinigungskräfte auch während des Tages arbeiteten und zum Beispiel die Toiletten putzen oder auch Türklinken abwischen könnten. Bevor die Schulen öffnen, müsse außerdem geklärt sein, wie sich das Mittagessen in den Schulen künftig organisieren lasse. Aber auch, wie Kinder in den Pausen einerseits die Möglichkeit bekommen könnten, sich zu bewegen, andererseits die Ansteckungsgefahr möglichst klein gehalten werde.

12.52 Uhr: Müller - Viele Geschäfte nächste Woche wieder offen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, dass bald wieder mehr Läden in der Hauptstadt öffnen dürfen. „Die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften wird größtenteils im Laufe der nächsten Woche wieder erlaubt“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Ansprache für die privaten Radiosender Berliner Rundfunk 91,4., 94,3 rs2 und 98,8 Kiss fm.

Allerdings müssten wegen der Corona-Pandemie auch die geltenden Kontaktbeschränkungen verlängert werden, denn: „Wir sind noch lange nicht über den Berg. Wir müssen das Virus auf Abstand halten. Deshalb bleibt die Regel, weiter die gewohnten mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten zu den Menschen, mit denen wir nicht zusammenwohnen.“

Jeder Berliner solle weiterhin nur rausgehen, wenn es unbedingt sein müsse. „In einzelnen Bereichen wie dem ÖPNV und dem Einzelhandel ist es sicherer, eine Schutzmaske zu tragen“, so Müller.

„Und wenn es uns gelingt, mit den gelockerten Regeln genauso diszipliniert wie in den letzten Wochen umzugehen und das Virus in Schach zu halten, dann werden wir uns nach und nach mehr Freiheiten zurückerobern“, zeigte sich der Regierungschef überzeugt. „Denn uns alle eint: Wir wollen unser Berlin wieder zurückhaben.“ Seit dem Morgen berät der Senat über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise.

12.41 Uhr: Berlin und Brandenburg stimmen sich bei Corona-Lockerungen ab

Die Nachbarländer Berlin und Brandenburg wollen sich für die geplante Lockerung der Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus eng absprechen. Die Brandenburger Landesregierung wirbt für möglichst einheitliche Beschränkungen. „In der gemeinsamen Region sollten die Verordnungen soweit wie möglich und sinnvoll angepasst sein“, sagte Regierungssprecher Florian Engels am Donnerstag in Potsdam. Aber: „Aufgrund der natürlichen Verschiedenheit von Millionenstadt und Flächenland wird es jedoch auch Unterschiede im Detail geben.“

Die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktregeln sollen nach einer Bund-Länder-Vereinbarung bis zum 3. Mai verlängert werden, Schulen sollen schrittweise ab 4. Mai wieder öffnen. Brandenburg plant die Wiedereröffnung von Läden von bis zu 800 Quadratmeter sowie Autohäusern, Fahrradhändlern und Buchhandlungen für den 27. April. Der Termin solle nach Möglichkeit zeitgleich mit Berlin erfolgen, sagte Engels. Der rot-rot-grüne Berliner Senat beriet am Donnerstag über das weitere Vorgehen, das rot-schwarz-grüne Brandenburger Kabinett will an diesem Freitag die Lockerungen festlegen.

12.21 Uhr: Elternausschuss sieht noch viele offen Fragen bei Schulöffnung

Der Berliner Landeselternausschuss findet die ab 27. April geplante schrittweise Wiedereröffnung der Schulen im Grundsatz richtig, sieht aber auch noch viele offene Fragen. „Natürlich werden viele Familien froh darüber sein, dass sie endlich ihren Alltag wieder anders als bisher gestalten und Eltern wieder arbeiten gegen können“, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Norman Heise, am Donnerstag. „Aber da gibt es auch Eltern, die Ansteckungsgefahr fürchten und sich fragen, wie soll das funktionieren mit den hygienischen Bedingungen an den Schulen.“

Geklärt werden müssen nach Einschätzung von Heise nunmehr räumliche und organisatorische Fragen, da Klassen wegen des Abstandsgebots wohl nicht mehr komplett unterrichtet werden können. Auch zusätzliche Reinigungsintervalle oder die Bereitstellung von ausreichend Desinfektionsmittel müssten sichergestellt werden. Und: „Auch die Jahrgänge, die zunächst noch nicht starten, brauchen eine Perspektive.“ Zudem müsse die Notbetreuung ausgeweitet werden.

11.26 Uhr: Globaler Klimastreik - Fridays for Future streikt digital

Die Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future wollen trotz der Corona-Krise am Tag des globalen Klimastreiks am 24. April demonstrieren. „Dann machen wir das halt digital und bringen den Protest von der Straße ins Netz“, sagte der Berliner Sprecher Quang Paasch. Streikende können sich demnach über den Hashtag #Netzstreikfürsklima in Form von Videobeiträgen oder Bildern in den sozialen Medien am Protest beteiligen.

Zusätzlich sei in verschiedenen deutschen Großstädten eine Kunstaktion geplant - unter anderem in Berlin. Gemalte Schilder könnten bis zum 20. April an 30 Abgabestationen in den Berliner Bezirken hinterlassen werden. „Danach werden die Boxen mitsamt der Schilder für 72 Stunden versiegelt, um Infektionen auszuschließen“, teilte die Bewegung mit. Am Tag des globalen Klimastreiks sollen alle Plakate dann an einem zentralen symbolträchtigen Ort als einmalige Kunstaktion ausgestellt werden. Die Aktion soll ebenfalls live gestreamt werden.

11.23 Uhr: Virusdoc - Wegweiser zu auf Coronavirus eingestellten Ärzten

Welcher Arzt testet auf Corona? Wo kann man als chronisch Kranker im Wartezimmer sitzen, ohne Kontakt mit Infizierten fürchten zu müssen? Und wer behandelt mich trotz Infektion? Patienten mit solchen Fragen sollen mit einem Online-Wegweiser leichter Ärzte finden, die sich in Corona-Zeiten auf Infektionsschutz eingestellt haben. Die Hausärztin Ulrike Leimer-Lipke, die selbst in einem Zelt vor ihrer Praxis Berlin-Reinickendorf Verdachtsfälle testet, hat dafür die nichtkommerzielle Seite www.virusdoc.de initiiert.

Auf dem Portal sollen sich Ärzte eintragen können, die zum Beispiel geschützte Sprechstunden für nicht-infizierte Patienten, separate Covid-19-Sprechstunden oder auch Antikörpertests als Hinweis auf eine durchgemachte Infektion anbieten. Die Seite ist im Aufbau - „bitte, liebe Kollegen, loggt euch alle ein“, appellierte die Ärztin kürzlich im Sender RBB.

10.51 Uhr: 2178 bestätigte Corona-Infizierte in Brandenburg - 72 Todesfälle

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist auf 2178 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Demnach erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden mit Stand 8.00 Uhr um 45. Bisher starben 72 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 - allein 28 davon in Potsdam, wo sie wohnten.

10.45 Uhr: Sparkasse - Berliner Wirtschaft schrumpft 2020 um neun Prozent

Volkswirte der Berliner Sparkasse rechnen wegen der Corona-Krise mit deutlichem Minus-Wachstum für die Berliner Wirtschaft. Neuen Berechnungen zufolge werde die Wirtschaft im Jahresvergleich um rund neun Prozent schrumpfen, teilte das Geldinstitut mit.

Anders als bei vorherigen Krisen treffe die Corona-Pandemie die Berliner Wirtschaft mit voller Wucht. Tourismus, Unterhaltungs-, Messe- und Kulturbetrieb stünden still, weite Teile des Gastgewerbes und des Einzelhandels ebenfalls. „Selbst nach Lockerung der derzeit geltenden Maßnahmen in Berlin und Deutschland geht es in den tourismusabhängigen Branchen voraussichtlich nur mit angezogener Handbremse weiter, da die Gästezahl in den Folgemonaten weiterhin unter Vorkrisenniveau liegt“, schreiben die Wirtschaftsexperten der Sparkasse.

Da zusätzlich Lieferketten unterbrochen seien und das Arbeitsangebot eingeschränkt sei, würden absehbar in nahezu allen Wirtschaftsbereichen Einbußen spürbar sein.

10.14 Uhr: Dezentrale Aktionen geplant

Die Gruppe Revolutionärer 1. Mai Berlin ruft wegen der Corona-Pandemie zu dezentralen Aktionen am 30. April und 1. Mai 2020 auf.

9.53 Uhr: Bilanz der Corona-Kontrollen der Polizei

Die Polizei hat am Mittwoch wieder kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Tagsüber überprüften rund 400 Beamte und in der Nacht etwa 140 Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurden 15 Objekte und 244 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Beamten 13 Straf- und 65 Ordnungswidrigkeitenanzeigen an.

In einem Park in Friedrichshain beendete die Polizei eine kleine Feier. Elf Personen mit drei Bierkästen und Schnapsflaschen hatten sich dort getroffen. "Nach der Anzeige dürfte das Bier nun schal schmecken", kommentierte die Behörde auf Twitter.

Nachdem es sich herumgesprochen hatte, dass Geburtstagsfeiern in angemieteten Wohnungen mit Polizeibesuch enden, probierten es gestern in #Friedrichshain 11 Personen mit 3 Bierkästen & Schnapsflaschen im Park. Nach der Anzeige dürfte das Bier nun schal schmecken. #COVID19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 16, 2020

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Polizei insgesamt 2316 objektbezogene Überprüfungen sowie 7632 Überprüfungen im Freien durch. In 877 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizisten dabei bisher 1080 Straftaten und seit dem 23. März 2020 1693 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

9.18 Uhr: Abiturprüfungen starten am Montag

In Berlin sollen die Abiturprüfungen am Montag starten. Das kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag an. Los gehe es zunächst mit dem Fach Latein, zwei weitere Prüfungen folgten dann im Lauf der Woche, sagte Scheeres im Interview mit dem RBB-Inforadio. Scheeres verteidigte die Entscheidung, an den Abiturprüfungen festzuhalten. Es gehe darum, dass die Berliner Jugendlichen an den Hochschulen in ganz Deutschland studieren könnten.

8.46 Uhr: 10. Klassen haben ab 27. April wieder Unterricht - Deutsch-Prüfung verschoben

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat am Donnerstag im RBB-Inforadio erklärt, dass am 27. April der Unterricht für die 10. Klassen beginnt. Es soll gewährleistet werden, dass die Schüler ausreichend Zeit haben, um sich auf den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Außerdem kündigte Scheeres an, dass die MSA-Prüfung im Fach Deutsch auf Anfang Juni verschoben wird. „Da sollte am 30. Mai schon die Prüfung stattfinden. Und wir verlegen sie auf den 3. Juni. Damit die Schülerinnen und Schüler noch genügend Lernzeit haben“, so die Bildungssenatorin.

„In den Grundschulen werden wir am 4. Mai mit der sechsten Klasse an den Start gehen“, sagte Scheeres. Sie versicherte, in den Schulen werde auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geachtet. So müssten beispielsweise die Tische der Schüler 1,50 Meter auseinander stehen, es müsse auch genügend Seife für regelmäßiges Händewaschen zur Verfügung stehen. „Und es ist wichtig, dass die Schulen sehr gut gereinigt sind. Das werden auch die Schulträger gewährleisten.“

Schulen in Deutschland öffnen "schrittweise" ab 4. Mai wieder Schulen in Deustchland öffnen "schrittweise" ab 4. Mai wieder

7.50 Uhr: So hat das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf geöffnet

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Öffnungs- und Sprechzeiten des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.

7 Uhr: Keine CSD-Parade in Berlin

Infolge des Verbots von Großveranstaltungen bis 31. August wegen der Corona-Krise fällt in Berlin auch die Parade zum Christopher Street Day aus. Der Berliner CSD soll am 25. Juli aber in einer Onlinevariante stattfinden, wie die Veranstalter mitteilten.

6.38 Uhr: Pflegepersonal soll dauerhaft bei Vivantes arbeiten

In der Corona-Klinik in den Messehallen werden für die ersten 500 Betten laut den Verantwortlichen 100 Ärzte und 500 Pflegekräfte benötigt. Der landeseigene Berliner Klinik-Konzern Vivantes zählt bislang rund 800 Bewerbungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Bislang habe man davon rund 100 Bewerbungen abgearbeitet. „Der Personalrecruiter schätzt, dass sich ein Viertel für das Corona-Zentrum auf dem Messegelände bewerben wird“, so die Sprecherin weiter

Das Pflegepersonal wird nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes beschäftigt, erhält zunächst Verträge für ein halbes Jahr, allerdings auch eine Übernahmegarantie, hieß es. Die meisten hätten sich bislang gemeldet, um vorübergehend zu helfen, sagte Detlev Corsepius, der für den künftigen Betreibers Vivantes das Projekt leitet. „Wir versuchen aber, jeden, der sich meldet, zu überzeugen, dauerhaft bei uns zu bleiben.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

6.34 Uhr: Corona-Klinik wohl Ende April fertig

Die Corona-Klinik in den Messehallen unter dem Funkturm nimmt langsam Formen an. Man sei im Zeitplan, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch bei einem Rundgang durch das künftige Behandlungszentrum Jafféstraße, in dem einmal bis zu 1000 Covid-19-Patienten versorgt werden sollen. Ein Datum für die Eröffnung nannten die Verantwortlichen nicht. Aber: „Ende April könnten wir schaffen“, sagte Projektleiter Albrecht Broemme.

Gesundheitssenatorin @dil_kal auf der Baustelle Covid19-#Behandlungszentrum: „In Berlin ist es uns gelungen, der Pandemie das Tempo zu nehmen. Wir müssen aber mit einer zweiten und auch dritten Welle rechnen. Das Behandlungszentrum ist dafür ein wichtiger Baustein.“#COVID19 pic.twitter.com/IIo8ce8DG7 — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) April 15, 2020

Dann sollen zumindest die ersten 500 Betten in Halle 26 stehen. Der zweite Teil des Behandlungszentrums soll in Halle 25 entstehen. Man könnte in der kommenden Woche mit dem Ausbau anfangen, sagte Broemme. Einzige Voraussetzung sei, dass das Geld dafür vom Abgeordnetenhaus freigegeben werde. Das hatte insgesamt 92,5 Millionen Euro für das Projekt und alle benötigten Geräte bewilligt. Die wiederum würden derzeit alle beschafft. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.28 Uhr: Dehoga-Chef: Betriebe stehen mit Rücken an der Wand

Bei den strengen Auflagen für Hotels – nur Geschäfts-, kein Tourismusbetrieb – soll es bleiben. „Selbstverständlich ist die Branche bereit, alle notwendigen Maßnahmen, die von der Wissenschaft und der Politik definiert werden, mitzutragen“, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga). Jedoch sei für „unsere Restaurants und Gaststätten ein weiteres Öffnungsverbot bis zum 3. Mai natürlich eine Katastrophe“, fügte Lengfelder hinzu.

Viele Betriebe stünden schon heute mit dem Rücken an der Wand. „Die Betriebskosten, speziell die Mieten, laufen weiter – und das bei null Umsatz“, so Lengfelder. Die Soforthilfen von Bund und Land seien da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Viele Betriebe sind von der Insolvenz bedroht und damit natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze“, sagte Lengfelder der Berliner Morgenpost.

6.27 Uhr: Grütters begrüßt Wiedereröffnung von Buchhandlungen und Bibliotheken

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat die Empfehlung zur Wiedereröffnung von Buchhandlungen, Bibliotheken und Archiven begrüßt. „Dies ist insbesondere eine gute Nachricht sowohl für die Buchhandlungen als auch für die Autoren und für ihre Verlage“, sagte Grütters. „Ich hoffe sehr, dass wir in den kommenden Wochen Schritt für Schritt und unter Einhaltung hygienischer Vorschriften dazu kommen werden, auch weitere Kultureinrichtungen wieder für die Künstler und ihr Publikum zu öffnen.“

6.24 Uhr: Handelsverband-Chef Nils Busch-Petersen kritisiert Regelung

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen von Montag an unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten während der Krise ohnehin geöffnet. Die Geschäfte sollen demnach unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen.

Für Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, eine „völlig sachfremde und unverständliche Regelung, die Berlin hoffentlich nicht übernehmen wird“. Die Quadratmeterbeschränkung sei eine Form der Diskriminierung, die nicht akzeptabel sei und fatale Auswirkungen gerade auch auf die Beschäftigten habe. „Wir sehen, dass damit insbesondere Betriebe mit vielen Mitarbeitern betroffen sind, wir hoffen dringend auf Nachbesserungen“, so Busch-Petersen zur Berliner Morgenpost. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.10 Uhr: Landessportbund Berlin spricht sich für stufenweise Öffnung von Sportanlagen aus

Sportstätten und Schwimmbäder sollen weiter geschlossen bleiben. Der Landessportbund Berlin spricht sich dagegen für eine stufenweise Öffnung der Sportanlagen aus. „Unsere Sportvereine können mit ihren vielfältigen Angeboten einen wertvollen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt leisten. Gerade auch Kinder und Jugendliche leiden unter den Einschränkungen sehr“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel in einer am Mittwoch verschickten Mitteilung. „Umso wichtiger ist es, ihnen wieder Bewegung und Sport zu ermöglichen.“ Die Öffnung der Sportanlagen in der Hauptstadt stehe nicht im Widerspruch zu den geltenden Auflagen und Beschränkungen, hieß es.

4.12 Uhr: Brandenburger CDU-Abgeordnete Ludwig für schnellere Öffnung

Die Brandenburger CDU-Politikerin Saskia Ludwig hält die geplanten Lockerungen in der Corona-Krise nicht für ausreichend. „Die Öffnung geht definitiv zu langsam“, sagte die Bundestags- und Landtagsabgeordnete am Mittwoch. „Ich hätte erwartet, dass wenigstens am Montag die Kontakt- und Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Unsere Leute haben es verstanden, auf Hygiene und Abstand zu achten. Dafür muss nicht wieder der Zwang von oben genutzt werden.“

Die frühere CDU-Landeschefin forderte schnelle Lockerungen für die Wirtschaft. „Ich plädiere dafür, dass wir ab dem 20. April die Möglichkeit für alle Unternehmen eröffnen, wieder wirtschaften zu können“, sagte Ludwig. „Wir können in den Betrieben mit der Eigenverantwortung der Leute rechnen. Umso länger sich diese Verbote hinziehen, umso mehr wird das Land und der Bund versuchen müssen, die Ausfälle finanziell zu kompensieren. Da zählt jeder Tag.“

4.12 Uhr: KfZ-Verband - Wiederanfahren von Gewerbe notwendig

Das Kraftfahrzeuggewerbe in Berlin und Brandenburg sieht nach den coronabedingten Beschränkungen die nun geplante stufenweise Öffnung der Geschäfte vorsichtig optimistisch. „Das Wichtigste ist, dass die Autohäuser wieder arbeiten können“, sagte der Präsident des Landesverbandes des Kfz-Gewerbes Berlin-Brandenburg, Hans-Peter Lange. Man müsse erst einmal sehen, wie die Kunden nach den vergangenen Wochen der Beschränkungen reagierten.

Lange beschrieb die Lage im Kfz-Gewerbe als prekär. Er habe jeden Tag Anrufe von Autohäusern erhalten, die um Beratung und Hilfe baten. Der Landesverband habe inzwischen eine Online-Beratung eingerichtet. Ein Wiederanfahren des stationären Handels, natürlich unter Berücksichtigung der hygienischen Vorschriften, sei dringend notwendig, sagte Lange. Die Corona-Krise sei für das Kraftfahrzeuggewerbe zum ungünstigsten Zeitpunkt gekommen, denn schon die Klimadebatte habe der Branche Einbußen beschert, schätzte der Präsident ein.

3.31 Uhr: Senat legt weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie fest

Der rot-rot-grüne Berliner Senat berät am Donnerstag (10 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Im Kern geht es um eine Verlängerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Gleichzeitig soll es um die Frage gehen, an welchen Stellen Lockerungen möglich sind. Leitlinien dazu hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz beschlossen.

+++ Mittwoch, 15.04.2020 +++

Das sind die wichtigsten Corona-News von Mittwoch:

- Müller wirbt um Verständnis für schrittweise Lockerungen

- Trotz Coronavirus - Abiturprüfungen in Berlin sollen am Montag starten

- Labore könnten doppelt so viele Corona-Tests machen

- Klage gegen Corona-Heim für Flüchtlinge in Pankow abgewiesen

- Potsdamer Bergmann-Klinik wird keine Corona-Klinik

21.06 Uhr: Dregger fordert "gesicherte Perspektive" für Unternehmen

Die Berliner Unternehmen brauchen nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Burkard Dregger verlässliche politische Vorgaben, wie es in der Corona-Krise mittelfristig weitergehen soll. „Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, deshalb fordere ich den Senat auf, eine Perspektive zu schaffen nicht nur bis Anfang Mai“, sagte er am Donnerstag in der RBB-„Abendschau“.

Messe, Hoteliers oder Restaurants benötigten eine „gesicherte Perspektive“, so Dregger. „Damit sie entscheiden können, dass sie durchhalten. Und wir wollen, dass sie durchhalten, weil sie Arbeitsplätze sichern.“ Wenn nötig, müsse es auch weiter staatliche Hilfen geben. „Das wird nicht an der CDU-Fraktion scheitern.“

20.26 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen in Berlin steigt auf 4870

In Berlin gibt es derzeit 4870 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, 134 mehr als gestern. 2428 Personen sind männlich, 2436 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 599 Personen, davon werden 128 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 74 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben. Das ist ein Anstieg um zwölf Personen. Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt, acht 50 bis 59 Jahre alt, sechs verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt, 15 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt und 43 verstorbene Patienten waren 80 Jahre und älter.

Charlottenburg-Wilmersdorf: 588 (+18) Genesen: 417

Friedrichshain-Kreuzberg; 402 (+5) Genesen: 313

Lichtenberg: 183 (+6) Genesen: 129

Marzahn-Hellersdorf: 189 (+11) Genesen: 109

Mitte: 748 (+25) Genesen: 533

Neukölln: 501 (+22) Genesen: 359

Pankow: 487 (+25) Genesen: 337

Reinickendorf: 397 (+31) Genesen: 231

Spandau: 195 (+15) Genesen: 124

Steglitz-Zehlendorf: 423 (+8) Genesen: 252

Tempelhof-Schöneberg: 505 (+25) Genesen: 351

Treptow-Köpenick 252 (+12) Genesen: 180

20.23 Uhr: Wir öffnen unser neues Newsblog. Alle bisherigen Informationen, Nachrichten und Entwicklungen finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.

