In den Berliner Verwaltungen wird zunächst nur Schlüsselpersonal für die Arbeit zu Hause ausgestattet.

Berlin. Die Arbeit im Homeoffice funktioniert in der Berliner Verwaltung deutlich schlechter als vermutet. Während ein Großteil der Mitarbeiter zu Hause arbeitet, hat nur ein geringer Teil der Beschäftigten Zugang zu sicheren Datenleitungen in die Behörde. „Aktuell stehen 11.519 mobile Endgeräte zur Verfügung“, heißt es in einer Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage der FDP.