Immer mehr Discounter bauen jetzt Wohnungen in Berlin

Vor gut drei Jahren berichtete der Berliner Senat von dem großen Potenzial, das eingeschossige Supermärkte mit zum Teil großen Parkplätzen für den Wohnungsbau in Berlin hätten. Beim „Supermarktgipfel“ 2017 kamen Lebensmittelversorger, Akteure aus der Wohnungswirtschaft und Stadtentwickler zu diesem Thema zusammen. Im Ergebnis wurde deutlich, dass zwar für jeden Supermarktstandort eine Einzelfallentscheidung her muss. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte aber auch geschätzt, dass an 330 Standorten in Berlin mit eingeschossigen Lebensmittelmärkten je zwischen 50 und 100 Wohnungen entstehen könnten, also 16.000 bis 33.000 Wohnungen. Am Beispiel des Bezirks Tempelhof-Schöneberg zeigt sich, dass dieses Konzept bei derzeit 135.000 fehlenden Wohnungen zumindest ein Teil der Lösung sein kann.

Der Wohnungsbau in Berlin geht erst seit wenigen Jahren etwas schneller voran: 2017 konnten 15.669 und ein Jahr später 16.706 neue Wohnungen fertiggestellt werden. Um diesen Prozess weiter zu beschleunigen, wird nach neuen Wegen gesucht, den schwindenden Platz in der Hauptstadt effizient zu nutzen. Einem Antrag der SPD aus dem Jahr 2017 folgend, hatten die Bezirksverordneten in Tempelhof-Schöneberg das Bezirksamt damit beauftragt, elf Discountergrundstücke von Aldi, Lidl und Netto dahingehend zu überprüfen, ob sie potenziell für die Bebauung mit Wohnungen in Kombination mit einer Supermarktfiliale geeignet sind. Davon übrig geblieben sind lediglich zwei, wie Jörn Oltmann (Grüne), Tempelhof-Schönebergs Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen, kürzlich mitteilte. Es geht um Aldi-Filialen in Tempelhof: eine in der Höpp­nerstraße sowie eine in der Schöneberger Straße/Arenholzsteig.

Zwei Bauvorhaben von Aldi in Tempelhof-Schöneberg

„Wir erwarten, dass Aldi bald einen vorhabenbezogenen

Vielleicht kann man irgendwann beim Aldi in der Schöneberger Straße in Tempelhof nicht nur einkaufen, sondern auch wohnen.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Bebauungsplan einreicht“, sagt Jörn Oltmann zum Projekt an der Schöneberger Straße. Damit würde eine „moderate“ Ausdehnung der Verkaufsfläche einhergehen, aber eben auch der so dringend benötigte Wohnungsbau, so der Stadtrat. Die Vergrößerung der Verkaufsfläche von den üblichen 800 Quadratmetern auf 1200 oder 1400 wird in Tempelhof-Schöneberg üblicherweise durch das sogenannte „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ des Bezirks unterbunden. Es schützt die Einzelhändler in bestehenden Nahversorgungszentren vor zu großem Konkurrenzdruck.

Man weiche in diesen beiden Fällen „aus guten Gründen“ vom „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ des Bezirks ab, sagte Oltmann. Die beiden Standorte seien eher als Einzelfälle zu betrachten. Denn manche Lebensmittelketten würden die größere Verkaufsfläche bei ihren Wohnungsbauvorhaben zur Bedingung machen. Aldi selbst bewahrt zum jetzigen Zeitpunkt Stillschweigen über das mögliche Vorhaben in der Schöneberger Straße. Es gebe derzeit zahlreiche Gespräche, denen man nicht vorgreifen wolle, sagt Aldi-Nord-Sprecher Christian Salmen.

Gleiches gilt für ein mögliches Projekt in der Höppnerstraße am S-Bahnhof Tempelhof, wo Aldi sogar ein Hochhaus mit integriertem Aldi-Markt errichten könnte, so Stadtrat Oltmann. Aber auch dazu erfährt man von Aldi nichts. „Es liegt hier noch keine Abstimmung im Rahmen der städtebaulichen Planung vor“, erklärt dafür Oltmann weiter. Er plädiert dafür, das „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ zu überarbeiten. Die Zahlen, die darin zugrunde gelegt werden, würden aus dem vergangenen Jahrzehnt stammen und nicht mehr der Realität entsprechen.

Wie viele Wohnungen durch diese Kombi-Bauweise in Berlin bereits entstanden sind, darüber führt man in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nicht genau Buch. Bekannt sei nur, dass seit den 90er-Jahren an gut 90 Standorten Projekte dieser Art realisiert worden sind. Entstanden sind über den Supermärkten aber nicht nur Wohnungen, sondern auch medizinische Einrichtungen oder Büros, heißt es aus der Pressestelle der Senatsverwaltung. „Es sind zurzeit Dutzende weitere mehrgeschossige, nutzungsgemischte Handelsimmobilien in Planung oder bereits in Bau.“ Das Thema sei also „keine Marktnische“, sondern durchaus gut in der Handels- und Immobilienwirtschaft „verankert“. Fest stehe aber auch, dass „nur die Vielzahl von Maßnahmen“ dazu führe, dass sich der Wohnungsmarkt in Berlin entspannen werde. Wenngleich Bezirke wie Tempelhof-Schöneberg zeigen, dass die nötigen Bedingungen dafür nicht überall gegeben sind. In Spandau beispielsweise gibt es nicht eines solcher Wohnungsbauprojekte.

Dennree und Tengelmann als fleißigste Wohnungsbauer

Unter den Lebensmittelketten sind einige engagierte Wohnungsbauer. Aldi beispielsweise hält an seinem einst gesteckten Ziel fest und will gut 2000 Wohnungen berlinweit errichten. 140 Filialen hat Aldi in Berlin. Die Supermarktkette beteiligt sich zwar gern am Wohnungsbau in der vom Wohnraummangel geplagten Hauptstadt, bestätigt aber, dass dafür die Verkaufsfläche wachsen dürfen müsse: „Unsere Immobilienvorhaben sind nicht als eigenständiger Geschäftsbereich anzusehen, sondern als eine lokale Maßnahme zum Ausbau und zur Modernisierung unseres Filialnetzes“, so Christian Salmen von Aldi-Nord und verweist auf „Leuchtturmprojekte“ in Berlin.

Je 100 Wohnungen sollen an einem Neuköllner und einem Lichtenberger Standort realisiert werden. Man plant, bis Ende 2021 in der Silbersteinstraße in Neukölln und in der Sewanstraße in Lichtenberg fertig zu sein. Hinzu kommen nochmal 100 Wohnungen in der Königin-Luise-Straße in Dahlem und Steglitz. „Darüber hinaus befinden sich rund 15 weitere Vorhaben in verschiedenen Stufen der Projektplanung und Umsetzung“, erklärt der Unternehmenssprecher.

Zwei dieser Projekte, an der Oranienburger Straße in Reinickendorf mit zwölf Wohnungen sowie an der Georg-Hermann-Allee in Potsdam mit 34 Wohnungen, sind bereits in der finalen Bauphase oder werden in Kürze fertiggestellt. Zum Teil freiwillig, zum Teil verpflichtet durch das Baugenehmigungsverfahren befinden sind darunter auch immer Sozialwohnungen. Alle anderen Unterkünfte liegen bei einem Quadratmeterpreis von zehn bis zwölf Euro.

Zu den fleißigsten Wohnungsbauern gehören auch die Dennree GmbH, die sich hinter den Denns-Bioläden verbirgt, und Tengelmann. „Insgesamt konnten wir bisher den Bau von rund 1300 Wohneinheiten in Berlin unterstützen und planen bereits unsere Mitwirkung an weiteren Standorten“, sagt Jörg Kaiser, Leiter der Standortentwicklung bei Dennree. Man sei stets „an der Entwicklung von Grundstücken interessiert, die Wohnungsbau und Nahversorgung miteinander verbinden“. Derzeit im Bau befindet sich ein Haus in der Gartenstraße in Mitte. Bereits abgeschlossen sind sieben Projekte dieser Art, beispielsweise in der Danziger Straße in Prenzlauer Berg oder in der Mühsamstraße in Friedrichshain.

Lidl baut auch Büroflächen und Kindertagesstätten

Gut 750 Wohnungen entstehen in Berlin allein durch die Trei Real Estate, die Immobiliengesellschaft der Tengelmann Unternehmensgruppe. Zu Tengelmann gehören unter anderen die Baumarktkette Obi oder die Ein-Euro-Läden Tedi und Kik. Die erste „Flachmannüberbauung“, wie CEO Pepijn Morshuis berichtet, wurde in der Pappelallee in Prenzlauer Berg realisiert. Mit der Fertigstellung der 240 Wohneinheiten wird im vierten Quartal 2020 gerechnet.

Ebenfalls in Prenzlauer Berg, in der Winsstraße, entstehen 187 Wohnungen (Fertigstellung 2021) sowie 117 Wohneinheiten in der Fürstenberger Straße in Mitte (Fertigstellung 2022). Für das Vorhaben mit 170 Wohneinheiten in der Köpenicker Straße laufe zurzeit noch das Bebauungsplanverfahren. Von Morshuis erfährt man auch, dass das Unternehmen gut 250 Millionen Euro in den Wohnungsneubau sowie die 8000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche investiert.

Auch Grundstücke der Lebensmittelkette Lidl waren von der BVV in Tempelhof-Schöneberg in den Blick genommen worden. Zwar hat der Konzern derzeit keine Projekte in diesem Bezirk geplant, das Unternehmen wird aber beispielsweise in Mahlsdorf aktiv. Über dem Lebensmitteldiscounter in der Hönower Straße sollen 26 Wohnungen entstehen. Lidl hat mit dem kombinierten Supermarkt- und Wohnungsbau schon vor vielen Jahren in Metropolregionen begonnen. 2011 entstand so eine kombinierte Immobilie aus Supermarkt und Wohnen in der Bornholmer Straße, 2017 in der Prenzlauer Allee. So entstehen im Übrigen auch Kindertagesstätten und Büroflächen durch Lidl.

Aber auch Lidl erklärt, dass das Unternehmen „mit Leib und Seele Lebensmittelhändler“ sei und auch bleiben wolle, so Pressesprecher Mario Köhler. Bei 140 Filialen, die Lidl in Berlin hat, bleibe der Wohnungsbau nur ausgewählten Standorten vorbehalten. Denn man wolle vor allem die Kundenwünsche im Blick behalten. Und dazu zählen häufig noch immer großzügige Parkplätze, etwa für Familien oder Menschen mit alters- oder mobilitätsbedingten Einschränkungen. „Nach wie vor müssen wir deshalb auch Standardfilialen mit ebenerdigen Stellplätzen in weniger dicht besiedelten Gebieten bauen, um dort die Nahversorgung genauso sicherzustellen und die Kundenbedürfnisse zu erfüllen“, so der Pressesprecher.