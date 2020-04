Wegen Corona: Bezirke wollen Autospuren zu Radwegen machen

Berlin. Nachdem der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg kurzfristig breite Radwege angeordnet hat, sollen in der Corona-Krise nun weitere Autospuren in Berlin schnell zu mehr Platz für Radfahrer umgewidmet werden. Der Bezirk Pankow plant, an mehreren Stellen schnell breite Radwege einzuführen. „Wir haben drei Vorschläge, die zur Debatte stehen“, sagte Pankows Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne). Über die Umsetzung tausche man sich derzeit mit der Senatsverkehrsverwaltung aus. Noch sei jedoch nichts spruchreif. Auch wann auf die Strecken umgesetzt werden können sei offen, da das Straßen- und Grünflächenamt aktuell „Personell stark ausgedünnt“ sei.

In Kreuzberg hatten Bezirk und Senatsverkehrsverwaltung in der vergangenen Woche an zwei Stellen die Autospuren reduziert, um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen. Die durch Baken geschützten, breiten Radstreifen sind entlang des Halleschen Ufers und an der Zossener Straße entstanden. Die erste Evaluation falle positiv aus, sagte der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes Felix Weißbrich. „Negative Auswirkungen sind nicht festzustellen, es gibt eine positive Resonanz.“ Nun will der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nachlegen. „Wir planen weitere Strecken im gesamten Bezirksgebiet“, sagte Weißbrich. Die nächsten drei konkreten Routen lägen auf der Petersburger und Lichtenberger Straße in Friedrichshain, sowie der Gitschiner Straße in Kreuzberg.

Warnung vor zu viel Begeisterung für temporäre Radwege

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg sind mehrere Projekte im Gespräch. Nach Vorschlägen von Radverkehrsverbänden habe der Bezirk die Ideen um eigene Bewertungen ergänzt. Die Liste mit prioritären Streckenabschnitten habe man der Senatsverkehrsverwaltung übergeben, sagte Verkehrsstadträtin Christiane Heiß (Grüne). Drei Straßen stehen dabei ganz oben: Der Innsbrucker Platz zwischen den Abzweigen Rubensstraße und Martin-Luther-Straße, die Schöneberger Straße zwischen Alboinstraße und Manteuffelstraße sowie ein Abschnitt des Sachsendamms. Zwar gebe es auf der Liste weitere Strecken, die leichter umzusetzen seien, wichtiger seien dennoch diesse drei, so Heiß. „Wenn es in unserem Bezirk Ad-hoc-Maßnahmen zur besseren Sicherung der Verkehrsteilnehmer geben soll, dann wären das diese Abschnitte.“ Am Innsbrucker Platz etwa habe der Radverkehr überhaupt keinen Raum.

Nun müsse zunächst geklärt werden, wie viele Strecken überhaupt möglich seien und wie sie finanziert würden. „Die Senatsverwaltung ist da nicht nur zu beteiligen, sondern in der primären Zuständigkeit“, sagte Heiß. Die Stadträtin warnte vor zu viel Begeisterung für die temporären Radwege. Dennoch sei das Ziel klar: „Wir wollen mit Blick auf das Frühjahr und den Sommer so viele Menschen aufs Rad umsteigen lassen, wie nur geht.“ Dafür sei die Maßnahme ein sinnvoller Weg.

Auch in Treptow-Köpenick gibt es Pläne. Gerade Verkehrsteilnehmern aus systemrelevanten Berufen solle dadurch ein sicherer Arbetisweg mit einem geringen Infektionsrisiko ermöglicht werden, sagte der zuständige Baustadtrat Rainer Hölmer. „Vor diesem Hintergrund befürwortet der Bezirk sogenannte Pop-Up-Radwege, wo sie rechtlich und verkehrstechnisch anordnungsfähig sind.“ Geprüft werde derzeit ein Abschnitt der B 96a zwischen Schöneweide und Adlershof. Da es sich dabei um eine Straße im übergeordneten Straßennetz handelt, bedarf es dafür jedoch einer Anordnung der Senatsverkehrsverwaltung. Sollte dort die Prüfung positiv ausfallen, werde der Bezirk „umgehend in die praktische Umsetzung gehen“, erklärte der Stadtrat.

Fahrgastzahlen bei der BVG eingebrochen

Einige Bezirke hätten bereits Straßenabschnitte vorgeschlagen, die aktuell geprüft und bewertet würden, teilte eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung mit. „Wenn die Prüfungen abgeschlossen sind, werden wir Näheres mitteilen.“ Gerechnet werde mit einer Entscheidung „im Lauf der nächsten Woche“.Mit zusätzlichen Radwegen soll auf die veränderten Verkehrszahlen in der Corona-Krise reagiert werden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Autoverkehr auf manchen Berliner Straßen um mehr als 30 Prozent zurückgegangen. Wegen der Angst vor Infektionen meiden viele Berliner zudem Bus und Bahnen.

Die Fahrgastzahlen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) sind um etwa 70 Prozent eingebrochen. Der Radverkehr zeigt sich hingegen relativ stabil. Trotz verbreitetem Homeoffice lag die Zahl der Radfahrer, die an den Werktagen der vergangenen Woche an den Messstellen beobachtet wurden nur rund 13 Prozent unter dem Wert der ersten Märzwoche, bevor die Corona-Pandemie Deutschland voll erfasst hatte.