Geisel: „Wir sehen, wie wichtig funktionierender Staat ist“

Innensenator Andreas Geisel (SPD) steht in der Corona-Krise als Dienstherr von Polizei und Feuerwehr besonders im Fokus. Mit der Berliner Morgenpost sprach er über den Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Verordnung zur Eindämmung einer Ausbreitung des Virus, die Lage bei Polizei und Feuerwehr – und seinen persönlichen Bezug zu der Krise.

Herr Geisel, haben Sie sich schon testen lassen?

Andreas Geisel Ja. Als Frank Zimmermann, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, positiv getestet wurde. Ich hatte Umgang mit Frank Zimmermann. Daher hat sich auch für mich die Frage gestellt, ob ich mich angesteckt haben könnte. Deswegen habe ich mich in der vergangenen Woche testen lassen. Das Ergebnis war negativ.

Hatten Sie Symptome?

Nein. Ich habe Schnupfen, aber den hatte ich schon vor Corona.

Eigentlich werden Tests nur bei Corona-typischen Symptome durchgeführt. Warum wurden Sie dennoch getestet?

Wegen meiner Teilnahme an der Sitzung des Abgeordnetenhauses. Die musste schon einmal ausfallen, weil mehrere Abgeordnete und womöglich auch der Regierende Bürgermeister betroffen waren. In meinem Fall tauchte diese Frage erneut auf, zwei Tage vor einer Plenarsitzung. Ich wollte ausschließen, dass ich andere Abgeordnete anstecke, das ist eine Frage der Gesamtverantwortung.

Hatten Sie Angst?

Beim Warten auf das Ergebnis schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite wäre ich ungern ausgefallen, weil ich jetzt Entscheidungen treffen muss. Andererseits hätte ich es gerne hinter mir gehabt, um immun zu sein.

Aus Italien und Spanien erreichen uns erschreckende Bilder. Können wir solche Verhältnisse hier verhindern?

Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, haben genau dieses Ziel. Die Infektionszahlen schwächen sich offenbar ab oder bewegen sich im Normalbereich. Das ist ein gutes Zeichen, aber es ist viel zu früh, Entwarnung zu geben. Die Experten sagen, dass eine seriöse Beurteilung vielleicht im Lauf des April möglich ist.

Der Senat hat gerade einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Wie streng wird die Polizei diesen anwenden?

Wir sehen in weiten Teilen der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung. Die Polizei hat seit Mitte März fast 2000 Objekte in der Stadt überprüft, über 1400 Überprüfungen im Freien durchgeführt und bislang um die 900 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Das alles in einer 3,7-Millionen-Metropole. Gegen die Unverbesserlichen, die es überall gibt, werden Polizei und Ordnungsämter konsequent vorgehen. Dafür gibt es jetzt auch einen Bußgeldkatalog.

Aber vielen Berlinern ist immer noch nicht klar, was sie dürfen und was nicht.

Der Grundsatz ist: Bleiben Sie zuhause!

Aber viele Ausnahmen erscheinen unklar. Konkret: Wenn ich mich mit einem Bekannten bei einem Spaziergang auf eine Parkbank setze: Wie lange dürfen wir bleiben?

Man kann nicht alles bis ins letzte Detail regeln. Wir sind kein autokratischer Staat. Man muss immer die einzelne Situation bewerten. Die Polizei arbeitet mit Augenmaß und ist nicht primär unterwegs um zu bestrafen, sondern um aufzuklären und Gefahren abzuwenden. Und wenn zwei Personen kurz auf einer Bank sitzen und der Abstand eingehalten wird, ist das nicht das größte Problem.

Aber in genau solchen Fällen fordern Polizisten Berliner auf aufzustehen ...

Wir haben oft Hunderte von Menschen in einem Park, wenn nicht gar Tausende. Dort haben wir dann sehr viele Zweiergruppen. Und viele Zweiergruppen ergeben irgendwann eine große Menschenmenge. Daraus resultiert dann die Ansteckungsgefahr. Es geht hier also um uns alle, nicht um den oder die einzelne.

Aber die Menschen werden kritischer. Warum darf man nicht in einem menschenleeren Park picknicken, wenn sich in Bussen der Sicherheitsabstand nicht einhalten lässt?

Wenn man gezwungen ist, sich im öffentlichen Nahverkehr zu bewegen, heißt das nicht, dass man das Ansteckungsrisiko zusätzlich erhöhen muss, indem man sich mit mehreren Menschen auf eine Parkbank setzt. Jeder Mensch muss für sich verantwortungsbewusst die Entscheidung treffen, die Risiken an anderen Stellen zu minimieren.

Wann gibt es Lockerungen?

Es ist klar, dass wir den Lockdown nicht endlos fortsetzen können. Das will auch keiner im Senat. Deshalb reden wir jetzt bereits darüber, wie wir den Schutz der Bevölkerung nach dem Lockdown gewährleisten können. Aber wir müssen das, was wir als richtig erkannt haben, jetzt erst einmal konsequent umsetzen. Das Schlimmste wäre, wir brechen ab und wundern uns, dass die Infektionszahlen nach oben gehen. Ich kann nur bitten, den Dingen Zeit zu geben und sie wirken lassen.

In der Koalition sehen das einige anders. Gerade die Linke fordert Lockerungen.

Wir müssen in der Demokratie damit leben, dass es abweichende Meinungen gibt. Wichtig ist, dass diejenigen, die die Entscheidungen getroffen haben, dazu stehen. Im Moment schweißt die Situation den Senat zusammen.

Was können wir aus der Krise über die Rolle des Staates lernen?

Die Rolle des Staates wird von einigen immer wieder in Frage gestellt. Aus Kostengründen. Jetzt sehen wir, wie wichtig ein funktionierender starker Staat ist. Wir stellen auch fest, dass ein funktionierendes Gesundheitssystem enorm wichtig ist und dass auch Reserven wichtig sind. In den vergangenen Jahren hatte ich bei verschiedenen Debatten das Gefühl, dass die Gesellschaft auseinander driftet und Werte wie Solidarität, Mitmenschlichkeit und Fürsorge zu wenig Beachtung gefunden haben. Jetzt zeigt sich, dass es wichtig ist, füreinander da zu sein.

Bei der Feuerwehr gibt es, Stand 1. April, elf Infektionen. Fast 240 Feuerwehrleute sind in Quarantäne oder wurden freigestellt. Damit sind etwa sechs Prozent der 3900 Mitarbeiter der Feuerwehr nicht einsatzfähig.

Polizei und Feuerwehr sagen, dass die Personalnot vor Corona größer war.

Aber wie ist es in ein paar Wochen? Ist die Einsatzfähigkeit dann gefährdet?

Die Zukunft können wir nicht vorhersagen. Wir können nur Maßnahmen ergreifen, um genau dieses nicht entstehen zu lassen. Daran arbeiten wir hart.

Rettungssanitäter und Polizisten werden jetzt dringend gebraucht. Zugleich ist das Ansteckungsrisiko für sie besonders hoch. Es wirkt absurd, dass gerade sie nicht vom ersten Tag Schutzmasken hatten.

Das stimmt nicht. Diejenigen, die in Kontakt mit der Bevölkerung standen, haben die Schutzausrüstungen.

Aber sie bleiben im Regelfall in den Fahrzeugen und werden nicht getragen. Sonst gäbe es auch nicht genug Nachschub.

Weltweit herrscht ein Mangel an Schutzausstattung. Aber der Nachschub für unsere Sicherheitskräfte ist gesichert. Die Feuerwehrleute im Rettungseinsatz tragen schon jetzt immer den Mund-Nasen-Schutz. Das haben wir angeordnet.

Aber durch den Mund-Nasen-Schutz werden nur die Patienten vor Ansteckungen durch Rettungskräfte geschützt. Die Sanitäter selbst würden nur durch Masken der Schutzklassen FFP-2/FFP-3 wirkungsvoll geschützt. Die sind aber Mangelware.

Es gibt die klare Anweisung bei der Feuerwehr: Nicht nur die Sanitäterinnen und Sanitäter tragen Mund-Nasen-Schutz, auch die Patienten bekommen standardmäßig einen. Und bei Patienten mit Corona-Verdacht greift die erweiterte Schutzausstattung – und die ist noch ausreichend vorhanden.

Ihr Staatssekretär hat vor zwei Wochen gesagt, der Katastrophenfall rücke näher ...

Der Katastrophenfall wird ausgerufen, wenn eine Behörde ihre Aufgaben nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen kann. Soweit ist es aber nicht.

Was würde uns dann erwarten?

Die Entscheidungen würden bei einem Krisenstab der Innenverwaltung zusammenlaufen. Wir könnten Gebäude oder Waren beschlagnahmen, wir könnten auf private Firmen zugreifen. Wenn wir keine Fahrer mehr hätten, um Lebensmittel zu transportieren, könnten wir private Fuhrunternehmen verpflichten, für uns tätig zu werden. Aber im Moment funktionieren die Strukturen.

Aber ausschließen können Sie den Katastrophenfall nicht, oder?

Ich kann gar nichts ausschließen. Das wäre auch leichtfertig.

Wir arbeitsfähig ist Ihre eigene Verwaltung?

Das Uhrwerk läuft. Etwa 20 Prozent der Mitarbeiter sind noch täglich präsent. Die anderen sind im Homeoffice.

Können Ihre Mitarbeiter von zuhause aus auf die Netzwerke zugreifen?

Zehn Prozent können das. Jetzt erweitern wir die Möglichkeiten. Wir erhalten etwa tausend weitere Arbeitsmöglichkeiten für Notebooks, die ans Netz angeschlossen werden können. Innerhalb von 20 Tagen soll es so weit sein.

Muss der Senat jetzt im Eiltempo nachholen, was er bei der ausgerufenen Digitalisierungsoffensive versäumt hat?

Wir haben viel Geld für mehr Personal und bessere Besoldung bei Polizei und Feuerwehr ausgegeben. Das war notwendig. Bei der Digitalisierung wirkt die Krise jetzt als Katalysator. Ich bin erstaunt, wir schnell wir in der Lage sind, Prozesse zu digitalisieren und Präsenztermine, deren Absage nicht denkbar erschien, über Telefon- und Videokonferenzen wahrzunehmen. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir jetzt machen, auch nicht mehr zurückzudrehen ist.

Können Sie sich erinnern, als Politiker jemals so viele schwerwiegende Entscheidungen in so kurzer Zeit mitgetragen zu haben?

Nein.