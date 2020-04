Berlin. Die Einführung der E-Akte in der Berliner Verwaltung verzögert sich. Die Vergabekammer hat die Ausschreibung für das Multi-Millionen-Projekt gerügt. Die Innenverwaltung prüft nun, ob sie die Ausschreibung neu startet oder in anderer Form fortsetzt. „Beide Optionen werden Auswirkungen auf den Termin der Einführung der E-Akte haben“, sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen. „Wir rechnen nicht mehr mit einer Einführung am 1. Januar 2023.“

Die Verwaltung hatte Ende vergangenen Jahres das Verfahren beendet und einem Bieter den Zuschlag erteilt. Ein unterlegener Bewerber ist dagegen vorgegangen und hat jetzt teilweise Recht bekommen. „Das ist für alle Seiten ärgerlich“, sagte Pallgen. „In Vergabeverfahren ist man diesem Risiko ausgesetzt.“ Die Verwaltung prüft jetzt, wie sie auf die Rüge der Kammer reagiert.

Nach Vorgaben der Europäischen Union soll die E-Akte in allen Ländern bis zum Jahr 2023 eingeführt werden und die Verwaltungsabläufe beschleunigen. So sollen bestimmte Abläufe automatisiert und Suchvorgänge erleichtert werden sowie doppelte Erfassungen von Vorgängen wegfallen. Auch einmal vorgelegte Dokumente, wie Geburts- oder Heiratsurkunden, sollen in den Akten verfügbar sein, so dass sie nicht in immer neuen Kopien vorgelegt werden müssen.

Umstellung betrifft 60.000 Arbeitsplätze

Die Umstellung betrifft laut IT-Staatssekretärin Sabine Smentek zufolge insgesamt rund 60.000 Arbeitsplätze in allen Verwaltungen und wird schätzungsweise 225 Millionen Euro kosten. Die Umstellung der Berliner Verwaltung ist für Digitalunternehmen ein lukratives Prestigeprojekt und deswegen hart umkämpft.

Die Einführung der E-Akte wird in Berlin seit Jahren geplant und stellt die Verwaltung immer wieder vor Probleme, da in den einzelnen Behörden unterschiedliche Voraussetzungen dafür vorliegen. Schon 2011 wurde ein entsprechendes E-Government-Gesetz verabredet, das dann fünf Jahre später auch verabschiedet wurde.

Derzeit arbeiten nach Angaben der Innenverwaltung 4000 Behördenmitarbeiter mit E-Akten, unter anderem die Innenverwaltung, der Rechnungshof und das Landesamt für Einwanderung. Als Vorreiter gilt die Finanzverwaltung, die den höchsten Anteil an digitalen Arbeitsplätzen aufweist. Durch die Corona-Krise hat die Finanzverwaltung nach eigenen Angaben jetzt den Betrieb vollständig auf E-Akten umgestellt.

CDU-Landeschef kritisiert den Senat

Die stückweise Digitalisierung ist nun mit der Entscheidung der Vergabekammer gestoppt. Der konkrete Fall ist kompliziert. Nach den geltenden Vergaberegeln müssen die Bewertungskriterien für die Angebote den Bietern offengelegt werden. Dies ist zwar geschehen. Allerdings aus Sicht der Vergabekammer nicht ausreichend.

Im Kern geht es um einen so genannten Erläuterungstext für die Bewertungskriterien der Ausschreibung. Dieser Erläuterungstext ist aus Sicht der Verwaltung für den internen Gebrauch formuliert, nach Auffassung der Vergabekammer hätte er jedoch allen Bietern zur Verfügung stehen müssen. Die Bieter hatten demnach zwar Kenntnis von den Bewertungskriterien, nicht aber von den weiterführenden Erläuterungen, bemängelte die Kammer.

Die CDU befürchtet nun eine ähnliche Hängepartie bei der Einführung der E-Akte wie bei der Fertigstellung des Pannen-Flughafens BER. „Mit rechtssicheren Ausschreibungen hat der rot-rot-grüne Senat offenkundig seine Probleme“, kritisiert CDU-Landeschef Kai Wegner. „Wieder scheitert wohl eine Ausschreibung, wieder gibt es unnötige Verzögerungen.“ Wegner erwarte vom Senat nun einen klaren Fahrplan, wie das Land diese Vorgaben nun noch einhalten kann.

„Zukunftspakt Verwaltung“ soll Ineffizienz beheben

Die Arbeit der Verwaltung in Berlin gilt in vielen Bereichen als ineffizient. Viele Bürger beklagen einen hohen Aufwand, lange Wartezeiten oder andere Probleme bei Behördengängen. Deswegen haben sich der Senat und die Bezirke auf einen „Zukunftspakt Verwaltung“ verständigt. Geplant sind unter anderem eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Landes- und Bezirksebene, mehr Zusammenarbeit und mehr Digitalisierung. In der Vereinbarung haben Senat und Bezirke 27 Vorhaben festgelegt, die bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt oder auf den Weg gebracht werden sollen.

Als Beispiele werden dabei die schnellere Auszahlung von Elterngeld und Unterhaltsvorschuss oder die Digitalisierung der Autozulassung genannt. Ein weiterer Schwerpunkt sei die bessere Aufstellung der Ordnungsämter. Für alle Reformen zentral ist dabei die Digitalisierung der Vorgänge. Welchen Einfluss nun die Verzögerung der E-Akte auf die ehrgeizigen Vorhaben des Senats hat, ist derzeit noch nicht absehbar.

