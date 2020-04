Coronavirus-News in Berlin: 3687 Infektionen, 26 Tote

Das Coronavirus breitet sich weiter in Berlin aus. 3687 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, 26 Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich weiter aus in Berlin. Die Morgenpost informiert Sie im Newsblog zu aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus und Covid-19 in Berlin und Brandenburg. Alle News zum Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie hier in unserem Corona-Ticker.

Wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt verbreitet:

Die wichtigsten Corona-News am Montag

► Schutzmasken weg - Geisel kritisiert USA

► CDU: 500-Euro-Scheck für Pfleger und Polizisten

► Berliner Wirtschaft im Griff der Corona-Krise

10.33 Uhr: Gesundheitssenatorin: Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht

Trotz der langsamer ansteigenden Corona-Fallzahlen in Berlin warnt Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) davor, bei den Anti-Corona-Maßnahmen nachzulassen. Die Entwicklung sei noch kein Grund zur Entwarnung, sagte die SPD-Politikerin Dilek Kalayci am Montag im Gesundheitsausschuss. Der Höhepunkt der Pandemie sei in Berlin noch nicht erreicht.

10.28 Uhr: So liefen die Corona-Kontrollen der Polizei am Sonntag und in der Nacht

Bei den Corona-Kontrollen der Berliner Polizei haben die Beamten am Sonntag und in der Nacht zu Montag insgesamt 29 Objekte und 212 Personen im Freien kontrolliert. Dabei wurden 15 Straf- und 93 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr waren 600 Einsatzkräfte unterwegs, von 20 bis 6 Uhr 150 Polizisten.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2126 objektbezogene Überprüfungen sowie 3741 Überprüfungen im Freien durch. In 845 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 986 Straftaten und seit dem 23. März 2020 788 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

10.17 Uhr: Corona-Auflagen: 234 Bußgelder verhängt

Wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen hat die Berliner Polizei von Freitagabend bis Sonntagabend 234 Bußgelder verhängt. Etwa 2400 Personen wurden angesprochen und überprüft, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik in einem Interview mit dem Inforadio des „RBB“. Besonders in den Nachmittagsstunden waren Orte wie das Tempelhofer Feld und der Britzer Garten gut besucht. Beide Anlagen mussten laut Slowik aber nicht geschlossen werden. Die Menschen hätten sich weitgehend an die geltenden Regeln gehalten.

10.12 Uhr: Suche nach Personal für Corona-Klinik - Senat startet Homepage

Der Senat hat eine Homepage für diejenigen eingerichtet, die bei der Betreuung von Patienten im Corona-Behandlungszentrum auf dem Messegelände helfen wollen. Unter der Internetadresse corona-zentrum-berlin.de können sich Berliner melden. Der Aufruf richtet sich an Ärzte, examinierte Pflegekräfte, Medizinstudenten, Notfallsanitäter, Physiotherapeuten oder ehrenamtliche Unterstützer. Das Notfall-Krankenhaus soll bis Mai in der Messehalle 26 entstehen und über 500 Betten verfügen. Derzeit sucht der Senat nach einem weiteren Standort für weitere 500 Betten, vermutlich ebenfalls auf dem Messegelände.

9.48 Uhr: Gesundheitssenatorin: Berliner mit Beschwerden meiden Notaufnahmen

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat alle Nicht-Corona-Patienten gebeten, die Notaufnahmen aufzusuchen, sollten sie Beschwerden haben. „Uns bereitet derzeit Sorgen, dass die Notaufnahmen zu wenig zu tun haben“, sagte Kalayci. „Menschen, die eigentlich ins Krankenhaus gehören, meiden die Notaufnahmen.“ Das sei ein Fehler, so Kalayci.

9.30 Uhr: Sterberate der Corona-Infizierten in Berlin steigt

Die Sterberate der Corona-Infizierten in Berlin steigt und liegt derzeit bei 1,5 Prozent. „Vor einer Woche sprachen wir noch von 0,7 Prozent“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss. Auch das Durchschnittsalter der Patienten steigt. Der Median liegt derzeit bei 41 Jahren, der Median der Gestorbenen Corona-Patienten liegt bei 81 Jahren.

507 Corona-Infizierte werden derzeit stationär behandelt, das entspricht 29 Prozent der Fälle. 126 Menschen liegen auf der Intensivstation (7,2 Prozent). Nach Angaben der Gesundheitssenatorin hat eine Abfrage des Bundeskanzleramts ergeben, dass die Berliner Krankenhäuser die Zahl der Intensivbetten bereits verdoppelt haben. Demnach verfügen die Krankenhäuser über 2200 Intensivbetten, davon 1800 mit Beatmungsgeräten. Vor der Pandemie waren es 1045 Betten.

9.20 Uhr: Innensenator Geisel kritisiert USA wegen verschwundener Schutzmasken

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat im Streit um in Thailand verschwundene Schutzmasken die USA erneut kritisiert. „Fakt ist, wir haben eine entsprechende Lieferung bestellt, (...), wir haben diese Lieferung auch bezahlt“, sagte der SPD-Politiker am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die 200.000 Schutzmasken seien auf dem Weg nach Berlin gewesen. „Unabhängig davon, ob sie (...) konfisziert worden sind, ob sie storniert wurden und dann in die USA umgeleitet worden sind, oder ob jemand mit dem Geldkoffer gekommen ist und es in die USA umgeleitet hat: Unsere Schutzmasken sind in den USA gelandet. Und das ist nicht in Ordnung.“ Verträge müssten eingehalten werden, forderte Geisel.

Innensenator Andreas Geisel sprach heute im @morgenmagazin über Kontaktbeschränkungen, den Bußgeldkatalog und Masken, die nie in Berlin angekommen sind. Das komplette Gespräch mit @dunjahayali gibt es unter https://t.co/TzLWGMTIHY pic.twitter.com/4kJKH6V1iz — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) April 6, 2020

Eine für die Berliner Polizei bestimmte Lieferung von Schutzmasken war auf dem Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok verschwunden. Geisel hatte am Freitag zunächst mitgeteilt, die Masken seien auf Betreiben der USA „konfisziert“ worden. Er hatte von einem „Akt moderner Piraterie“ gesprochen.

Im Interview mit dem ZDF-„Morgenmagazin“ verteidigte Geisel außerdem die strengen Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus. „Es ist nach wie vor so, dass die Infektionsgeschwindigkeit zu groß ist.“ Der Berliner Senat gehe aber verantwortungsvoll mit den Einschränkungen um und werde sie alle zwei Wochen überprüfen. „Wir können nicht endlos diese Situation fortsetzen“, sagte der SPD-Politiker. Er erwarte daher eine stufenweise Lockerung „im Laufe des Mai.“ Klar sei aber auch, dass wir „nicht weitermachen können, wie wir im Februar aufgehört haben“.

08.52 Uhr: Müller will über „Förderlücke“ für Mittelständler beraten

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sucht nach Möglichkeiten für Finanzhilfen auch für mittelständische Unternehmen. Am Dienstag werde man mit der IHK-Präsidentin und dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Senat darüber beraten, sagte der SPD-Politiker in der RBB-„Abendschau“. „Da ist tatsächlich eine Förderlücke.“ Man müsse sehen, wie das Budget sei, und ob man auch diesen Unternehmen noch aus eigener Kraft helfen könne. Es gebe mehrere Varianten, so Müller. „Es gibt ja auch noch Töpfe des Bundes.“ Man müsse sehen, ob vielleicht auch Co-Finanzierungen möglich seien, „damit wir dann den Unternehmen schneller und direkt helfen können“.

Müller verteidigte in der Sendung am Sonntagabend die bisherige Vorgehensweise. „Wir mussten uns im ersten Schritt auch konzentrieren auf die Kleinstselbstständigen: Da haben wir eine Milliarde ausgereicht innerhalb einer Woche an 150. 000 Selbstständige.“

07.29 Uhr: Corona bei Haustieren - FU bietet Erregernachweise

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Institut für Virologie der Freien Universität Berlin untersuchen das Vorkommen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 bei Hunden und Katzen. "Es scheint unter natürlichen Bedingungen zu einer Übertragung vom Menschen auf das Haustier zu kommen", konstatiert Klaus Osterrieder, Virologe am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität. Allerdings gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass eine Infektion von Hund oder Katze das Geschehen beim Menschen beeinflusse. Das Institut bietet im Rahmen der am Institut ansässigen Virus-Diagnostik Erregernachweise an. Um telefonische Voranmeldung unter 030 / 838-51822 wird gebeten.

07.10 Uhr: Dritte Woche mit Ausgangsbeschränkungen beginnt

Für rund 3,5 Millionen Hauptstädter beginnt die dritte Woche mit strengen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise - und das bei weiter frühlingshaftem Wetter. Am Wochenende kontrollierten hunderte Polizisten, ob sich die Menschen im Grünen an die Auflagen und Abstandsregeln hielten. Der Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses berät am Montag (9 Uhr) in einer Sondersitzung über die aktuelle Lage. Dabei beschäftigen sich die Parlamentarier auch mit der Debatte über eine Mundschutz-Pflicht.

+++ Sonntag, 5.4.2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Sonntag

► Kalayci: „Berlin hat 50 Prozent freie Intensivbetten“

► Müller freut sich über Ankunft von Schutzkleidung

► Bislang 48.771 Corona-Tests in Berlin

► Corona-Klinik sucht Mitarbeiter

► Polizeipräsidentin: Bitte den Ausweis mitnehmen

21 Uhr: 26 Menschen in Berlin an Corona gestorben - 3687 Infizierte

In Berlin sind bislang 26 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die Gesundheitsverwaltung des Senats am Sonntagabend mit. Am Samstag waren 24 Todesfälle gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten in der Hauptstadt stieg binnen eines Tages um 61 auf 3687. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 507 Patienten, davon werden 126 intensivmedizinisch. Alle anderen Infizierten sind häuslich isoliert. Drei der gestorbenen Corona-Kranken waren 40 bis 60 Jahre alt, sieben 60 bis 80 Jahre und 16 über 80 Jahre.

18.58 Uhr: Polizei zufrieden: Brandenburger halten sich an Regeln

Die Polizei im Land Brandenburg hat am ersten Wochenende nach dem Start der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus eine positive Bilanz gezogen. „Offensichtlich gehen die Brandenburger ganz pragmatisch und nüchtern mit den Regeln der Landesregierung um“, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Das beobachte man bereits seit etwa zweieinhalb Wochen. Insgesamt sei die Situation im Land sehr entspannt. „Für uns als Polizei hat sich mit dem Bußgeldkatalog nichts verändert. Wir kommunizieren und entscheiden mit Augenmaß“, ergänzte er.

16.00 Uhr: Anträge für Corona-Zuschuss können ab Montag wieder gestellt werden

Anträge für den Corona-Zuschuss können ab Montag wieder gestellt werden. Das teilte die Investitionsbank Berlin (IBB) beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Sie können sich zudem schon wieder in die Warteschlange begeben und per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald Sie dran sind", hieß es weiter. Alle Infos auf der Website http://ibb.de/coronazuschuss

Ab morgen können wieder Anträge für den #Coronazuschuss gestellt werden. Sie können sich zudem schon wieder in die Warteschlange begeben und per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald Sie dran sind. Alle Infos finden Sie auf unserer Website unter https://t.co/or5ZlKhUem. pic.twitter.com/hlAnKZtB7V — investitionsbank-ibb (@PR_ibb) April 5, 2020

14.35 Uhr: So liefen die Corona-Kontrollen der Polizei am Sonnabend und in der Nacht

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag bei ihren Corona-Kontrollen 55 Objekte und 1981 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Kräfte 23 Strafanzeigen und 87 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr waren 500 Beamte im Einsatz, in den darauffolgenden zehn Stunden kontrollierten 110 Polizisten die Corona-Verordnungen.

Insgesamt führte die Polizei Berlin seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, 2097 objektbezogene Überprüfungen sowie 3529 Personenüberprüfungen im Freien durch. In 843 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 971 Straftaten und seit dem 23. März 2020 695 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

13.51 Uhr: Versammlung am Brandenburger Tor aufgelöst - Anzeigen geschrieben

Am Brandenburger Tor haben sich am Sonntag mehrere Personen zu einer Versammlung getroffen. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, lag keine "Ausnahmegenehmigung der Gesundheitsverwaltung vor". Die Beamten forderten mit Lautsprecherdurchsagen die Personen zum Verlassen auf. Laut Polizei gab es auch persönliche Ansprachen.

Am #BrandenburgerTor trafen sich mehrere Personen zu einer Versammlung ohne eine Ausnahmegenehmigung der Gesundheitsverwaltung. Mit Lautsprecherdurchsagen und auch persönlich informierten unsere Kolleg. die Menschen und forderten zum Verlassen auf.#COVID19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 5, 2020

"Danke an alle, die der Aufforderung unserer Kollegen gefolgt sind und die Ansammlung am Brandenburger Tor verlassen haben", schrieb die Polizei. "Gegen Personen, die sich weigerten zu gehen, wurden Anzeigen geschrieben", hieß es weiter. Es gilt weiter der Appell: "Bitte bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie das Haus aus erlaubten Gründen verlassen, achten Sie bitte dringend auf den Mindestabstand."

Aufruf von Dilek Kalayci: Bleibt zu Hause! Aufruf von Dilek Kalayci: Bleibt zu Hause!

13.44 Uhr: Berliner zieht es auf das Tempelhofer Feld

Auch an diesem Wochenende sind wieder Menschen zum Tempelhofer Feld gekommen. Laut Informationen von vor Ort ist es aber nicht so voll wie noch am vergangenen Wochenende. Die Corona-Regeln sollen nicht immer eingehalten werden. Beim Urban Gardening sollen einige Personen in kleineren Gruppen zusammen sitzen. Die Polizei ist vor Ort.

Auf dem Tempelhofer Feld versuchen die Menschen, die Corona-Regeln einzuhalten.

Foto: Annika Schönstädt

12.52 Uhr: Berliner Katholiken klagen gegen Verbot von Gottesdiensten

Die St.-Afra-Kirche in der Graunstraße in Mitte, wo sich der "Freundeskreis St. Philipp Neri" zu Gottesdiensten trifft.

Foto: Getty

Der katholische "Freundeskreis St. Philipp Neri" in Berlin geht vor dem Verwaltungsgericht gegen das allgemein verhängte Verbot von Gottesdiensten vor. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Das Gericht soll auf Antrag der Katholiken feststellen, dass die Gemeinde künftig öffentliche Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern abhalten darf. Die Gemeinde will sich laut Bericht im Gegenzug dazu verpflichten, dass die Besucher "beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sowie während der Gottesdienste einen Mindestabstand von 1,5 Metern untereinander einhalten". Außerdem verspricht die Gemeinde, die Namen, Adressen und Telefonnummern aller Besucher zu sammeln. Ein Sprecher des Berliner Verwaltungsgericht sagte, mit einer Entscheidung sei demnächst zu rechnen. Die Gemeinde trifft sich in der St.-Afra-Kirche in der Graunstraße in Mitte zu Gottesdiensten.

12.42 Uhr: Neues Corona-Behandlungszentrum sucht Hunderte Mitarbeiter

Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes sucht für das auf dem Berliner Messegelände geplante Covid-19-Behandlungszentrum mehr als 500 Pflegekräfte und etwa 100 Mitarbeiter im ärztlichen Bereich. „Die Arbeit startet, wenn die anderen Krankenhäuser wegen Corona ihr Kapazitätslimit erreichen“, sagte eine Vivantes-Sprecherin am Sonntag. Da sich der Zeitpunkt nicht genau vorhersagen lasse, sollen sich die neuen Mitarbeiter für einen kurzfristigen Beginn bereithalten. Sie bekommen demnach Zeitverträge. „Fachpersonal ist momentan schwer zu finden“.

Gesucht werden neben Kranken- und Altenpflegern auch Krankenpflegehelfer und Stationsassistenten. „Auch Medizinstudenten sind für uns interessant. Sie werden entsprechend eingearbeitet, in der Pflege und im ärztlichen Bereich“, so die Sprecherin. Interessenten können sich auf der Website corona-zentrum-berlin.de registrieren und erfahren alles weitere im Anschluss. Zur Höhe der Vergütungen machte die Sprecherin keine Angaben.

12.35 Uhr: Verschwundene Schutzmasken - Aufklärung dauert an

Im Fall der 200.000 für die Berliner Polizei bestimmten Schutzmasken, die auf dem Flughafen in Bangkok verschwunden sind, dauert die Aufklärung an. Den deutschen Stellen vor Ort in Bangkok und Washington lägen keine neuen Informationen vor, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts der Berliner Morgenpost am Sonntag. Mehr dazu hier.

12.18 Uhr: Schutzmaskenlieferung - Senatsverwaltung bedankt sich bei Bundeswehr

Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat sich bei der Bundeswehr für deren Hilfe beim Transport von Schutzmasken bedankt. „Für unsere Bestellung gab es kurzfristig keine Luftfrachtkapazität nach Berlin, sondern nach Leipzig, und da halfen die Fähigkeiten der Bundeswehr aus“, twitterte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz am Sonntag. Die Lieferung sei ein Zwischenerfolg für die Bemühungen beim Kauf von Schutzausrüstung für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und die Gesundheitsämter in Berlin.

Und wir als @SenGPG danken der Bundeswehr mit @bw_henne für die Amtshilfe. Für unsere Bestellung gab es kurzfristig keine Luftfrachtkapazität nach Berlin, sondern nach Leipzig und da halfen die Fähigkeiten der Bundeswehr aus. https://t.co/RzxSKsmjef — Martin Matz (@martinmatz) April 5, 2020

Die zwei Millionen Atemschutzmasken und 300.000 Schutzkittel aus China waren am Samstag am Flughafen Leipzig/Halle eingetroffen. Die Bundeswehr habe sie dort abgeholt und mit einem Lkw-Konvoi nach Berlin gebracht, sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Sonntagmorgen. Die Schutzmasken und -kittel sollen ab Montag in Berlin unter anderem an Kliniken, Pflegeheime und die Polizei verteilt werden. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten.

11.55 Uhr: Berliner Polizeipräsidentin - Bitte den Ausweis mitnehmen

Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik empfiehlt, während der Coronakrise immer einen Ausweis dabei zu haben. Nach der neuen, seit Freitag in Berlin geltenden Verordnung ist das anders als in der vorherigen nicht mehr vorgeschrieben. „Die Ausweispflicht hat es uns natürlich leichter gemacht, wenn man feststellen will, ob es sich bei einer Gruppe im Park wirklich um eine Wohngemeinschaft oder Familie handelt“, sagte Slowik dem „Tagesspiegel“.

„Deshalb würde ich die Berlinerinnen und Berliner bitten, trotzdem ihren Ausweis mitzuführen. Das verhindert, dass wir in Einzelfällen gezwungen sind, mit nach Hause zu fahren und da den Ausweis noch mal in Augenschein zu nehmen. Oder jemand sogar mit auf die Wache nehmen zu müssen, um dort die Identität festzustellen.“

11.40 Uhr: Weiter kein Nachtflugverbot am Flughafen Tegel

Die Aufhebung des Nachtflugverbots für ankommende internationale Flüge am Flughafen Tegel gilt weiter. Sie wird bis zum 14. April 2020, 23:59 Uhr verlängert, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Sonntag mitteilte. Auf diese Weise soll Urlaubern, die aus dem Ausland zurückkehren, eine Heimreise ohne Umwege ermöglicht werden. Weil die Rückholaktion der Bundesregierung für Urlauber aus dem Ausland noch andauert, könnten so weiter Flüge nachts in Tegel landen, wenn dies erforderlich sei. Damit ließen sich weitere Zwischenstopps vermeiden und damit Ansteckungsgefahren auf der Rückreise verringern. „Andernfalls müssten die Fluglinien auf andere Flughäfen ausweichen, von dort müssten die Passagiere mit Bussen nach Berlin fahren“, so die Senatsverwaltung.

10.31 Uhr: Zahl der Infektionen in Brandenburg steigt auf 1404 - weiterhin 24 Tote

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat sich in Brandenburg auf insgesamt 1404 erhöht. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit (Stand: 8.00 Uhr). Innerhalb von 24 Stunden wurden demnach 61 neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. 187 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, davon werden 25 intensivmedizinisch beatmet. Weiterhin sind 24 Todesfälle registriert.

9.06 Uhr: Füchse-Trainer Roth: Virus wird in Köpfen „etwas freisetzen“

Trainer Michael Roth vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin setzt auf einen Wandel durch die Coronavirus-Krise. „Das Virus wird in den Köpfen hoffentlich etwas freisetzen - nämlich dass man weiß, wie schnell alles auch vorbeigehen kann“, sagte der 58-Jährige bei rbb24. „Das ist für Leute klar, die schon einmal eine schwere Krankheit hatten oder gesundheitlich vorbelastet sind.“

Roth verwies dabei auf seine Biografie, wie sein Zwillingsbruder Uli war er vor mehr als zehn Jahren an Krebs erkrankt. „Dieses schneller, höher und noch mehr wird sich vielleicht ein bisschen einstellen, wenn man weiß, wie schnell es auch alles anders sein kann“, sagte Roth. Der Coach des Hauptstadtclubs hatte zuletzt eine Coronavirus-Infektion gut überstanden.

8.30 Uhr: Dilek Kalayci (SPD) hat die Bundeswehr um Amtshilfe ersucht

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Bundeswehr um Amtshilfe ersucht – für den Transport von Schutzmasken von China nach Deutschland. „Wir beschaffen gerade neue Masken und erwarten eine Lieferung aus China“, sagte Kalayci der Berliner Morgenpost. „Das Problem ist, dass wir diese nicht nach Berlin transportiert bekommen.“ Eine Maskenpflicht für alle Berliner lehnt Kalayci aber ab. „Eine Maskenpflicht kann man nur einführen, wenn man auch ausreichend Masken hat“, sagte die SPD-Politikerin. Sie schließe sich aber der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) an, das nun doch allen Menschen dazu rät, Masken zu tragen. „Lieber ein bisschen mehr Schutz als zu wenig“, sagte Kalayci. Das Interview mit der Gesundheitssenatorin finden Sie hier.

Aufruf von Dilek Kalayci: Bleibt zu Hause! Aufruf von Dilek Kalayci

7.24 Uhr: Wasserbetriebe warnen vor Feuchttüchern

Aus Sicht der Wasserbetriebe sollte man auf Feuchttücher unbedingt verzichten oder sie nur im Müll entsorgen. In der Kanalisation verzwirbeln und verklumpen sie, teils zu meterlangen Strängen so dick wie ein Oberschenkel. Bereits jetzt müssten die Mitarbeiter fünf bis sechs Mal pro Tag diese Verstopfungen aus den Pumpen holen, sagt Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe. Auch auf Taschentücher sollte man demnach verzichten. Denn auch diese lösten sich nicht immer in Wasser auf. Ein möglicher Ersatz für Toilettenpapier sei Zeitungspapier, so Natz. Im Internet empfehlen Nutzer auch so genannte Po-Duschen. Das sind kleine Geräte, die mit einem Wasserstrahl reinigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

5.57 Uhr: Hochschulen lehren in „Quarantäne“

Die Hochschulen in Brandenburg unterrichten schon seit Mitte März in „Quarantäne“. Seit der zweiten Woche funktioniere alles „wunderbar“, sagt Ulrike Tippe, Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau. Auch in Brandenburg an der Havel und Eberswalde begannen die Vorlesungen schon am 16. März. Dass Studierende und Lehrende erstmal aber nicht in die Hochschulen kommen dürfen, war erst drei Tage vorher klar. In der kurzen Zeit musste der komplette Betrieb auf digital umgestellt werden.

4.12 Uhr: Mindestens 48.771 Corona-Tests in Berlin durchgeführt

In Berlin sind bisher mindestens 48.771 Labortests auf das neue Coronavirus durchgeführt worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit (Stand: 29. März). Davon seien 2863 (5,9 Prozent) positiv ausgefallen. Unklar blieb jedoch, ab wann die Tests gezählt wurden: „Ab Beginn der genauen Erfassung“, hieß es nur. Mehr dazu lesen Sie hier.

3.28 Uhr: Regierender Bürgermeister Müller freut sich über Schutzkleidung

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Ankunft dringend benötigter Schutzkleidung aus China in Berlin begrüßt. „Gute Nachrichten: Inzwischen sind zwei Millionen Atemschutzmasken und 300.000 Schutzkittel in Berlin angekommen“, schrieb Müller am Samstagabend auf Twitter. In den vergangenen Tagen hatten sich Meldungen über fehlendes Material in Berliner Krankenhäusern und Arztpraxen gehäuft.

+++ Sonnabend, 4.04.2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Sonnabend

► Müller: Leben nur schrittweise wieder hochfahrbar

► Schutzmasken könnten der Polizei weggekauft worden sein

► Kaum noch Passagiere an Berliner Flughäfen

► Corona-infizierter Arzt kam per Flugzeug nach Deutschland

► Erste private Krankentransportfirmen melden Kurzarbeit an

► So will Juso-Chef Kevin Kühnert Berliner Kneipen retten

22.52 Uhr: Bericht: Land Berlin erhielt Hilfsmaterial aus China

Das Land Berlin hat einem Bericht des "Spiegel" zufolge eine größere Menge an bestelltem Hilfsmaterial aus China erhalten. Das Blatt zitiert die Berliner Senatssprecherin mit den Worten: „Es handelt sich um zwei Millionen Mund- und Nasenmasken und 300.000 Schutzkittel“. Der Sprecherin zufolge habe die Bundeswehr am Sonnabend vom Flughafen Leipzig/Halle eine Lieferung aus China abgeholt und bereits in die Hauptstadt gebracht.

Die Lieferung sei bereits in Berlin eingelagert worden und solle ab Montag an Krankenhäuser, Pflegeheime, Polizei und weitere Einrichtungen verteilt werden, die Bedarf hätten. An einen Verkauf oder eine Verteilung an die Bevölkerung gehe es bei dieser Lieferung nicht, zitiert der "Spiegel" die Sprecherin weiter.

20.41 Uhr: 24 Menschen in Berlin an Corona gestorben - 3626 Infizierte

In Berlin sind zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung des Senats gab es bis Samstagnachmittag in der Hauptstadt 24 Todesopfer. 14 der gestorbenen Patienten seien mehr als 80 Jahre alt gewesen, sieben waren 60 bis 80 Jahre alt und drei 40 bis 60 Jahre.

Die Zahl der bestätigten Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2 stieg auf 3626, das waren 140 mehr als am Vortag. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 502 Menschen, davon 127 intensivmedizinisch. Die höchste Fallzahl mit 523 gibt es in Berlin-Mitte.

20.12 Uhr: Berliner Senat will zwei Nachtragshaushalte beschließen

Am kommenden Dienstag will der Berliner Senat den ersten Nachtragshaushalt mit Millionen-Hilfen gegen die Corona-Krise beschließen. Mitte Mai, nach der Steuerschätzung, soll es dann einen zweiten Nachtragshaushalt geben, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) der Berliner Morgenpost (Sonntag-Ausgabe). Der Bund rechnet für das Jahr 2020 mit rund 33,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen durch die Corona-Krise, davon abgeleitet erwartet Kollatz für Berlin im Jahr 2020 rund 2,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. Genaue Zahlen würden aber erst im Mai vorliegen, erklärte der Finanzsenator.

20.11 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten steigt in Berliner Pflegeheimen

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch in den Berliner Pflegeheimen. In den Einrichtungen – mit insgesamt rund 30.000 Bewohnerinnen und Bewohnern – sind mit Stand Sonnabendmittag 73 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Dies sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im Gespräch mit der Berliner Morgenpost (Sonntag-Ausgabe).

Bei den Pflegekräfte sind es 25 Infizierte. Außerdem seien vier Todesfälle bei den Bewohnern zu beklagen, sagte die Gesundheitssenatorin. Wenn in einem Berliner Pflegeheim eine Corona-Infektion auftrete, werde der Zugang verboten. "Alle werden getestet", so Kalayci. Infizierte Bewohnerinnen und Bewohner würden isoliert.

20 Uhr: Berlins Gesundheitssenatorin bittet die Bundeswehr um Hilfe

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Bundeswehr um Amtshilfe ersucht – für den Transport von Schutzmasken von China nach Deutschland. „Wir beschaffen gerade neue Masken und erwarten eine Lieferung aus China“, sagte Kalayci der Berliner Morgenpost (Sonntag-Ausgabe). „Das Problem ist, dass wir diese nicht nach Berlin transportiert bekommen.“ Sie appellierte an Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), dem Ersuchen stattzugeben.

Eine Maskenpflicht für alle Berliner lehnte Gesundheitssenatorin Kalayci ab. „Eine Maskenpflicht kann man nur einführen, wenn man auch ausreichend Masken hat“, sagte die SPD-Politikerin. Sie schließe sich aber der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) an, das nun doch allen Menschen dazu rät, Masken zu tragen. „Lieber ein bisschen mehr Schutz als zu wenig“, sagte Kalayci.

18.11 Uhr: Moschee verzichtet auf Gebet über Lautsprecher

Die Moschee an der Flughafenstraße in Neukölln hat auf ihr Solidariätsgebet über Lautsprecher verzichtet. Eigentlich hatte der Imam um 18 Uhr zum Gebet aufrufen wollen. Parallel sollten die Kirchenglocken der benachbarten evangelischen Gemeinde am Herrfurthplatz läuten. Allerdings fand nur Letzteres statt. Das Gebet via Lautsprecher fiel aus. Die Polizei hatte zuvor an der Moschee Position bezogen, nachdem am Vortag bei derselben Aktion sich rund 300 Menschen an dem Gotteshaus versammelt hatten und somit gegen das Kontaktverbot verstießen. Einsatzkräfte der Polizei blieben am Abend zunächst noch an der Moschee.

17.58 Uhr: Größeres Aufgebot der Polizei an Neuköllner Moschee

Erneut wollte eine Moschee an der Flughafenstraße in Neukölln am Sonnabendabend um 18 Uhr zum Solidaritätsgebet in der Coronakrise aufrufen. Zeitgleich sollten in einer benachbarten evangelischen Kirche die Glocken läuten. Bereits am Freitag hatte es eine solche Aktion gegeben. Da versammelten sich etwa 300 Menschen vor der Moschee an der Flughafenstraße und verstießen somit gegen das Kontaktverbot. Polizei und Ordnungsamt Neukölln mussten eingreifen. Die Verantwortlichen der Moschee sicherten der Polizei anschließend zu, über die sozialen Medien nochmals darauf hinzuweisen, dass Gebetsrufen nicht durch persönliches Erscheinen gefolgt werden müsse und dass die Rufe bei erneuten Menschenansammlungen sofort beendet werden.

Vorsorglich ist am Sonnabendabend ein größeres Polizeiaufgebot an der Flughafenstraße im Einsatz, um in dem Fall, dass sich erneut eine Menschenansammlung bilden sollte, sofort eingreifen zu können.

17.05 Uhr: Keine neuen Corona-Fälle in Pflegeheim - Bewohner gestorben

Vorsichtiger Optimismus in einem Berliner Pflegeheim, in dem sich 20 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert haben: Ausweislich der vorliegenden Tests seien bisher keine weiteren Betroffenen hinzugekommen, sagte die Geschäftsführerin des Diakoniewerks Simeon, Marion Timm, am Samstag auf Anfrage. Es stünden aber noch Testergebnisse aus.

Zwei mit dem Virus infizierte Heimbewohner seien gestorben, fügte sie hinzu. Für einen davon habe auch ohne Infektion keine Hoffnung mehr bestanden.

Von den 16 infizierten Bewohnern des Hermann-Radtke-Hauses in Berlin-Britz werden Timm zufolge 5 in Krankenhäusern behandelt, jedoch nicht auf der Intensivstation. Die 4 infizierten Mitarbeiter seien in häuslicher Quarantäne. „Wir sind guter Hoffnung, dass sich alle Erkrankten wieder erholen werden“, sagte Timm.

16.22 Uhr: Weiter viele Verstöße gegen Corona-Verordnung in Berlin

Die Berliner Polizei verzeichnet weiterhin zahlreiche Verstöße gegen die Verordnung des Senats zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung. Während einer 24-stündigen Kontrolle von Freitagmorgen (6 Uhr) bis zum Sonnabendmorgen notierten die Beamten in der gesamten Stadt 30 Strafanzeigen und 79 Ordnungswidrigkeiten, wie eine Sprecherin mitteilte. „Es war die gesamte Bandbreite dabei.“

Illegal geöffnete Lokale mussten jedoch nicht geschlossen werden, es habe auch keine sogenannten „Coronapartys“ von feiernden Jugendlichen gegeben. Insgesamt wurden demnach 111 Menschen im Freien und 30 Objekte kontrolliert. Rund 290 Polizisten waren am Freitag bis 18 Uhr im Einsatz, am Abend sowie in der Nacht waren es 150 Beamte.

Das sonnige Wetter lockte am Sonnabend viele Berliner in die zahlreichen Parks der Hauptstadt - jedoch meist mit ausreichend Sicherheitsabstand zueinander. Auch Jogger waren unterwegs. Vor Bäckereien und Baumärkten bildeten sich zum Teil lange Warteschlangen. Auf dem Alexanderplatz und in vielen Einkaufszentren sowie U-Bahnstationen herrschte dagegen ungewohnte Leere. Die Fußgänger trugen vermehrt Mundschutz.

„Hin und wieder gibt es ein paar Verstöße gegen die Verordnung“, sagte die Polizeisprecherin am Nachmittag. Für ein Fazit sei es noch zu früh. Auch ein Polizeihubschrauber werde eingesetzt, um Hinweise auf größere Menschenansammlungen zu prüfen. Diese hätten sich jedoch bislang nicht bestätigt. Der Berliner Senat hatte das seit dem 23. März geltende sogenannte Kontaktverbot am Donnerstag bis zum 19. April verlängert.

15.56 Uhr: CDU attackiert Berliner Senat wegen Schutzmasken

Angesichts einer verschwundenen Lieferung von Schutzmasken aus Asien hat die Berliner CDU den Senat scharf angegriffen. Fraktionschef Burkard Dregger warf Innensenator Andreas Geisel (SPD) „bewusste Irreführung“ und „Desinformation“ bei der Darstellung des Vorfalls vor. „Der Senat sucht einen Schuldigen, um seine eigene Unfähigkeit bei der Beschaffung von Schutzausrüstungen zu verschleiern. Er hat für die Krise nicht vorgesorgt. Und jetzt zeigt er sich nicht in der Lage, in der Krise Material zu beschaffen“, erklärte Dregger am Samstag.

Bei Twitter behauptete Dregger: „Die USA haben einfach mehr bezahlt.“ Woher er diese Erkenntnis hat, teilte er nicht mit. „Ich erwarte vom Senat, dass er sich auf das Geschäftsgebaren anderer einstellt und direkt vor Ort die Beschaffungen durchführt“, so Dregger. „Aufwachen: Flugzeug chartern, Geld mitnehmen und handeln!“ Mehrere Politiker der rot-rot-grünen Koalition warfen Dregger daraufhin „billige Polemik“ und Stimmungsmache vor, darunter Senatskanzleichef Christian Gaebler (SPD). Mehr dazu lesen Sie hier.

15.48 Uhr: Zahl der Todesfälle in Brandenburg steigt auf 18

In Brandenburg hat sich die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen auf 18 erhöht. Das waren vier mehr als am Freitag, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen an dem neuartigen Corona-Virus erhöhte sich laut Ministerium innerhalb von 24 Stunden um 141 auf insgesamt 1343. Aktuell würden 179 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon würden 23 intensivmedizinisch beatmet.

15.41 Uhr: Corona-Kontrollen - Hubschrauber der Polizei im Einsatz

500 Polizisten kontrollieren am Sonnabend, ob die Corona-Regeln bei dem schönen Wetter eingehalten werden, twitterte die Polizei. Außerdem ist ein Hubschrauber im Einsatz, um einen Blick über Parks und Grünflächen zu bekommen.

Samstagnachmittag und sonnig. Berlinerinnen und Berliner bewegen sich an der frischen Luft. Unsere 500 Kolleg. achten heute auf die Einhaltung der berlinweiten Kontaktbeschränkungen. Es unterstützt sie der 🚁mit einem Blick auf Parks und Grünflächen.#covid19#FlattenTheCurve — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 4, 2020

15.35 Uhr: Konfiszierte Schutzmasken für Berliner Polizei - Auswärtiges Amt will aufklären

Im Fall um die am Flughafen in Bangkok konfiszierten Schutzmasken für die Berliner Polizei hat sich nun das Auswärtige Amt eingeschaltet. „Wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen und stehen dazu in engem Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium“, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes der Berliner Morgenpost mit. „Unsere Vertretungen in Washington und Bangkok sind mit der Sache befasst und bemühen sich um Aufklärung.“

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Freitag mitgeteilt, die für die Berliner Polizei zum Schutz vor dem Coronavirus bestimmten Masken seien in Bangkok auf Betreiben der USA konfisziert worden. Er sprach von einem „Akt moderner Piraterie“ und „Wild-West-Methoden“. Das Portal t-online.de berichtete unter Berufung auf einen hohen US-Regierungsbeamten, die Vorwürfe aus Berlin seien „komplett falsch“.

Martin Pallgen, Sprecher der Innenverwaltung, erläuterte, die Polizei habe bei einem deutschen Fachhandel 400.000 medizinische Masken der Schutzklasse FFP-2 bestellt und bezahlt. Er korrigierte damit Angaben der Innenverwaltung, in denen von einer Bestellung bei einem US-Hersteller die Rede gewesen war. Die Aussage, dass die Masken in Bangkok konfisziert worden seien, basiert dem Sprecher zufolge auf Angaben des Fachhändlers. Die Firma habe auch mitgeteilt, dass das Flugzeug mit den für Berlin bestimmten Masken Bangkok in Richtung USA verlassen habe. Mehr dazu lesen Sie hier.

15.33 Uhr: Michael Müller - Werden Leben nur schrittweise wieder hochfahren können

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat in der Debatte über Exitstrategien aus der Corona-Krise vor einer zu raschen Rückkehr zum normalen Alltag gewarnt. „Es wird keinen Tag X geben, an dem die Krise überwunden ist, und alles wird wie vorher“, sagte der SPD-Politiker dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Wir werden Schritt für Schritt Lockerungen zulassen, vielleicht für bestimmte Gruppen oder Unternehmensbereiche, auch Reisebeschränkungen könnten gelockert werden. Doch so weit sind wir noch nicht.“

Konkrete Überlegungen stellte Müller für Schulen und Kindergarten in der Hauptstadt an. Es gebe verschiedene Ideen: „Zum Beispiel, dass in Schulen zunächst nicht die gesamte Klasse gemeinsam unterrichtet wird, sondern vielleicht die eine Hälfte der Klasse vormittags und die andere nachmittags“, so Müller. „Wir werden noch lange mit Abstands- und Hygieneregeln leben müssen.“

Müller stellte aber auch klar, dass Berlin gemeinsam mit den anderen Ländern und der Bundesregierung entscheiden werde, was ab wann gelockert werden könne. „Die konkrete Umsetzung wird dann sicher länderspezifisch angepasst, so wie wir es zuletzt auch gehandhabt haben.“

15.21 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci appelliert in Video an Berliner

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) appelliert in einer Videobotschaft an die Berliner, zu Hause zu bleiben. Sehen Sie das Video hier:

Aufruf von Dilek Kalayci: Bleibt zu Hause! Aufruf von Dilek Kalayci

14.00 Uhr: Drastischer Passagierrückgang an Berliner Flughäfen

Die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind wegen der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. Wie aus dem am Samstag veröffentlichten Verkehrsbericht März hervorgeht, betrug der Rückgang bei den Fluggästen auf den ganzen Monat betrachtet 64,7 Prozent. In den letzten Tagen sei die Zahl der Fluggäste weiter deutlich gesunken, da der Flugverkehr weltweit fast komplett zusammengebrochen sei. Aktuell liege der Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat daher bei rund 95 Prozent, erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. In den kommenden Wochen sei nicht mit Besserung zu rechnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

13.44 Uhr: Mit Coronavirus infizierter Arzt kam per Flugzeug nach Deutschland

Ein in Potsdam an dem Coronavirus gestorbener Arzt ist per Flugzeug von London nach Deutschland gereist. Der Arzt ist mit mehreren Passagieren an Bord der Maschine gewesen, wie ein Sprecher der Stadt Potsdam am Samstag sagte. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet. Die Bundespolizei hatte nach Bekanntwerden des Falls auf Ersuchen des Gesundheitsamtes den Reiseweg des Chirurgen ermittelt.

Der Deutsche hatte in einer Londoner Klinik gearbeitet und dort Symptome des neuartigen Virus gezeigt. Sein Arbeitgeber hatte ihn daraufhin in häusliche Quarantäne geschickt, ihn aber nicht auf Sars-CoV-2 getestet. Aus bislang unbekannten Gründen war er dann nach Deutschland gereist. In dem Flugzeug, in dem der Arzt saß, hätten sich keine Potsdamer befunden, teilte die Stadt weiter mit. Das Gesundheitsamt trete aber mit allen auf dem Reiseweg nachvollziehbaren Personen aus Potsdam in Kontakt und informiere zudem alle anderen betroffenen Gesundheitsämter.

Nach einem Bericht der „B.Z.“ flog der Mann mit der Fluglinie Ryanair am Mittwoch vor einer Woche von London nach Berlin-Schönefeld. Mit ihm an Bord saßen demnach 41 Passagiere. Diese Zahl konnte der Stadtsprecher nicht bestätigen. Der Sprecher des Flughafens Berlin Brandenburg (FBB), Hannes Hönemann, bestätigte nur, dass es einen Ryanairflug nach Berlin-Schönefeld gab. Ob der mit dem Virus infizierte Arzt an Bord gewesen sei, könne er nicht sagen.

13.26 Uhr: 30 Objekte und 111 Personen im Freien überprüft

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat die Polizei Berlin am Freitag und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durchgeführt. Die Beamten überprüften 30 Objekte und 111 Personen im Freien. Dazu fertigten die Kräfte 30 Strafanzeigen und 79 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Insgesamt führte die Polizei seit dem 14. März 2020, 18 Uhr 2.042 objektbezogene Überprüfungen sowie 1584 Personenüberprüfungen im Freien durch. In 838 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Beamten dabei bisher 948 Straftaten und seit dem 23. März 2020 529 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

12.17 Uhr: Schutzmasken weg - Berliner Senat bemüht sich um Aufklärung

Der Berliner Senat bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung, was genau mit einer aus Asien stammenden Lieferung von 200.000 Schutzmasken passiert ist, die nie in der Hauptstadt ankam. „Wir sind dabei, die Details zu klären“, sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, am Samstag. Momentan lägen noch keine Informationen vor, was genau auf dem Flughafen in der thailändischen Hauptstadt Bangkok passiert sei. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Freitag mitgeteilt, die für die Berliner Polizei bestimmten Masken seien in Bangkok auf Betreiben der USA konfisziert worden. Er warf Washington einen „Akt moderner Piraterie“ vor.

Der US-Konzern 3M hat nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf, dass für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken von den USA konfisziert wurden. "3M hat keine Beweise, die darauf hindeuten, dass 3M-Produkte beschlagnahmt worden sind", hieß es auf dpa-Anfrage am Freitagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung des Konzerns. "3M hat keine Unterlagen über eine Bestellung von Atemschutzmasken aus China für die Berliner Polizei." Nach einem Bericht von t-online.de dementierte auch das Weiße Haus entsprechende Vorwürfe, die Berlins Innensenator erhoben hatte.

12.07 Uhr: Hertha BSC ohne Liquiditätssorgen trotz Spielausfällen

Hertha BSC sieht sich trotz der Einnahmeverluste durch die Coronavirus-Krise für die Zukunft gut aufgestellt. Hertha-Sprecher Marcus Jung verwies am Samstag auf die Aussagen von Geschäftsführer Ingo Schiller vom 19. März. In einem Interview auf der Vereinsseite hatte der 54-Jährige betont, dass die „Situation bei Hertha durch den Einstieg des strategischen Partners Tennor im vergangenen Sommer hinsichtlich der Liquidität deutlich besser als bei vielen anderen Vereinen“ sei. Der „Kicker“ hatte am Freitagabend berichtet, dass 13 Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga die Insolvenz drohe, falls der Spielbetrieb nicht im Mai oder Juni aufgenommen werden könne.

Schiller skizziert die ungefähren Einnahmeausfälle für Hertha für die restlichen neun Spieltage, unter denen sich vier Heimspiele befänden. Allein der Verlust der TV-Einnahmen für alle neun Spiele würde einen Betrag von rund 18 Millionen Euro ausmachen. Bei den vier Heimpartien würden zwar Einsparungen bei der Stadion-Miete den wegfallenden Zuschauer- und Hospitality-Einnahmen entgegenstehen, „aber klar ist, dass auch das einen deutlichen Negativbetrag ergibt“.

11.15 Uhr: Fan-Aktion hilft Hertha-Kneipen in Berlin

Hertha-Fans rufen während der Coronavirus-Krise zur Unterstützung der Hertha-Kneipen in Berlin auf. Die „Aktion-Herthakneipe.de“ ruft deshalb an jedem ausgefallenen Spieltag dazu auf, „virtuell“ ein Bier zu trinken und den Betrag zu spenden, wie es auf der Internetseite heißt. Dabei bedeutet virtuell, sich zum eigentlichen Spielbeginn um 15.30 Uhr über eine Videoplattform zu vernetzen. Bei den Gesprächen soll schon getrunken werden und der Betrag an die Kneipe gespendet werden, die an dem jeweiligen Spieltag unterstützt wird. Die Aktion beschränkt sich auf die Hertha-Kneipen, in denen ein Hertha-Stammtisch stattgefunden hat. Zum Auftakt darf sich die Weddinger Gaststätte „Zum Kugelblitz“ über Spenden freuen.

10.03 Uhr: Einige private Krankentransportfirmen melden Kurzarbeit an

Seit wenigen Tagen melden immer mehr private Krankentransportunternehmen Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter an. Das bestätigte der Vorsitzende des Landesverbands privater Rettungsdienste Berlin (LPR) e.V., Matthias Rack, auf Anfrage. „Wir haben seit Beginn der Corona-Krise einen Einsatz- bzw. Umsatzrückgang von bis zu 50 Prozent", sagte Rack, der Geschäftsführer vom „Ambulanz Team Berlin“.

Als Gründe für die stark zurückgegangene Auftragslage nennt der Verbandschef unter anderem, dass die Krankenhäuser derzeit leer geräumt werden, um Betten frei zu halten. „Es gibt kaum noch Einweisungen in Kliniken und viele Arztpraxen haben geschlossen oder bieten nur noch minimale Sprechstunden an.“ Auch Pflegeeinrichtungen und Seniorenwohnheime würden ihre Bewohner aus Angst vor einer Infizierung nur noch im Notfall in ein Krankenhaus bringen lassen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst würde ebenfalls kaum noch Fahrten in Auftrag geben. Mehr dazu lesen Sie hier.

7.05 Uhr: Kürzere Warteliste der Studentenwohnheime

Wegen der Corona-Pandemie verkürzt sich derzeit die Warteliste für Plätze in den Berliner Studentenwohnheimen. Viele internationale Studenten könnten derzeit etwa nicht ihr Auslandssemester in der Hauptstadt antreten und verzichteten daher auf ihr zugesagtes Zimmer, sagt die Sprecherin des Berliner Studierendenwerks, Jana Judisch.

Vor allem die Auslandsprogramme wie Erasmus seien erst einmal zum Halten gekommen. Von einem Leerstand der Wohnheime könne jedoch keine Rede sein, sagt Judisch. „Die Frage ist nicht, wie viele davon leer stehen, sondern wie stark die Warteliste abschmilzt, wenn wir die nicht angetretenen Plätze an andere Bewerberinnen und Bewerber weiter reichen.“

7.01 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert will Berliner Kneipen retten

Juso-Chef Kevin Kühnert hat angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage vieler Gastronomen in der Corona-Krise eine Initiative zur Rettung Berliner Kneipen gegründet. Ziel sei es, dass in der kommenden Woche eine Website online gehe, auf der Spenden für Kneipen gesammelt werden. „Wir möchten gerne an die Menschen appellieren, den symbolischen Euro für das nicht in der Kneipe getrunkene Bier beiseite zu legen und der eigenen Stammkneipe zukommen zu lassen“, sagte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation der Deutschen Presse-Agentur. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hilfe steht grad hoch im Kurs und das ist gut so. Gemeinsam mit Freund*innen habe ich @kneipenretter gegründet. Die Initiative soll #Berlin|er Kneipen durch die #Corona-Krise helfen. Ihr habt Lust beim Aufbau zu helfen? Meldet euch (DMs sind offen)! Und: Sharing is caring! ❤️🍻 https://t.co/XoA40bv1CB — Kevin 🚨allein zuhaus🚨 Kühnert (@KuehniKev) April 1, 2020

4.24 Uhr: Konzern 3M - Kein Hinweis auf Umleitung von Masken für Berliner Polizei

Der US-Konzern 3M hat nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf, dass für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken von den USA konfisziert wurden. „3M hat keine Beweise, die darauf hindeuten, dass 3M-Produkte beschlagnahmt worden sind“, hieß es auf dpa-Anfrage am Freitagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung des Konzerns. „3M hat keine Unterlagen über eine Bestellung von Atemschutzmasken aus China für die Berliner Polizei.“ Nach einem Bericht von t-online.de dementierte auch das Weiße Haus entsprechende Vorwürfe, die Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) erhoben hatte. Er hatte von einem „Akt moderner Piraterie“ gesprochen.

Nach Informationen des Berliner „Tagesspiegel“ wurden die Masken von der Berliner Polizei beim US-Hersteller 3M bestellt. Die Zeitung berichtete, die bestellten Masken seien in einem 3M-Werk des Unternehmens in China produziert worden. Auf dem Flughafen in Bangkok hätte die Ware umgeladen und per Luftfracht nach Deutschland geflogen werden sollen. Stattdessen sei die Lieferung von Bangkok in die USA gebracht worden. Auch der rbb berichtete unter Berufung auf die Berliner Polizei, die Lieferung sei in die USA „umgeleitet“ worden.

+++ Freitag, 3. April 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Freitag

► Corona-Bußgeldkatalog tritt in Kraft

► Innensenator schließt Katastrophenfall nicht aus

► Tausende melden sich als Erntehelfer

► Abstandsregelungen für Rest des Jahres möglich

► Corona-Kontrollen: Razzia in Shisha-Bars

► Corona-Fälle in Berliner Pflegeheim: 16 Bewohner betroffen

22.36 Uhr: 300 Menschen versammeln sich vor Moschee in Neukölln

Trotz Kontaktverbots wegen der Corona-Pandemie haben sich am Freitag vor einer Moschee in Berlin-Neukölln nach Polizeiangaben rund 300 Menschen versammelt. Dem Imam, dem Ordnungsamt und den Polizisten sei es nur zum Teil gelungen, die Menschen dazu zu bewegen, den vorgeschriebenen Abstand zu halten, wie die Polizei am Freitagabend twitterte. „Das Gebet wurde im Einvernehmen mit dem Imam vorzeitig beendet“, hieß es. Die Verantwortlichen der Moschee sicherten der Polizei überdies zu, über die sozialen Medien nochmals darauf hinzuweisen, dass Gebetsrufen nicht durch persönliches Erscheinen gefolgt werden müsse und dass die Rufe bei erneuten Menschenansammlungen sofort beendet werden.

21.59 Uhr: Digitales Sommersemester mit „Flexibilität“ und „Rücksicht“

Die Hochschulen in Berlin beginnen ab dem 20. April mit der digitalen Vorlesungszeit. Das teilten die Senatskanzlei sowie die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen am Freitagabend mit. Einige der Einrichtungen seien bereits in die Online-Lehre eingestiegen, hieß es weiter. Da bis auf weiteres keine Präsenzveranstaltungen stattfinden könnten, wollten die Hochschulen ihren Studenten ein möglichst breites Spektrum an digitalen Lehr-, Lern- und Prüfungsangeboten anbieten. Das Sommersemester solle angesichts der Corona-Pandemie von „Flexibilität, Rücksicht und Verlässlichkeit geprägt sein“.

Mit den staatlichen Hochschulen seien Rahmenbedingungen vereinbart worden, die auch den privaten und konfessionellen Hochschulen empfohlen würden. Nachteile aus einem Sommersemester unter erschwerten Bedingungen sollten so weit wie möglich vermieden werden. Ein Beispiel: Das Semester werde nicht auf die Fachstudienzeit angerechnet.

20.45 Uhr: Corona in Berliner Pflegeheim - 16 Infizierte

16 Menschen in einem Pflegeheim in Neukölln sind nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das teilte das Diakoniewerk Simeon als Träger des Hermann-Radtke-Hauses in Britz am Freitag mit. Vier Mitarbeiter seien trotz Schutzmaßnahmen ebenfalls positiv getestet worden und befänden sich in Quarantäne. Die Bewohner würden weiter im Heim versorgt, dabei werde Schutzausrüstung eingesetzt. Zwischenzeitlich seien Bewohner im Krankenhaus gewesen, sagte Geschäftsführerin Marion Timm.

Alle Bewohner des Heims seien getestet worden und sollen in zwei Wochen erneut getestet werden, hieß es. Wie alt die Betroffenen sind und wie viele Menschen insgesamt im Heim leben, konnte Timm nicht sagen. Vermutet werde, dass sich die Menschen bereits vor einigen Wochen beim gemeinsamen Kegeln angesteckt hätten - noch vor dem Kontaktverbot. Kenntnis vom positiven Testergebnis eines Teilnehmers habe man zehn Tage später erhalten. „Umgehend“ seien weitere Maßnahmen eingeleitet worden, so das Diakoniewerk Simeon. Mehr dazu lesen Sie hier.

19.40 Uhr Coronavirus: Derzeit 3486 bestätigte Fälle in Berlin

In Berlin gibt es derzeit 3486 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, das sind 263 mehr als gestern. Zwei weitere Menschen sind gestorben.

1795 Personen sind männlich, 1681 weiblich. Bei zehn Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 473 Personen, 15 mehr als gestern. Davon werden 124 intensivmedizinisch behandelt, gestern waren es 116. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 22 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben.

19.32 Uhr: Senat sucht nach Hilfen für größere Unternehmen

Der Berliner Senat sucht weiter mit dem Bund und der Wirtschaft nach Finanzlösungen für größere Unternehmen in der Corona-Krise. „Wir sind dabei, mögliche Förderlücken zu identifizieren und möchten diese schließen“, teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft nach einem Videotreffen mit Berliner Wirtschaftsvertretern am Freitag in Berlin mit.

„Wir sehen hier ebenfalls die Not der Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten und Startups. Hierzu sind wir in Gesprächen und Abstimmungen - einerseits zum Nachtragshaushalt des Landes und andererseits mit dem Bund“, hieß es.

19.00 Uhr: 14 Tote nach Corona-Infektion in Brandenburg

14 Brandenburger sind nach jüngsten Erkenntnissen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit (Stand: 16.00 Uhr). In Potsdam wurden sechs Todesfälle registriert, im Landkreis Potsdam- Mittelmark waren es vier. Jeweils ein Toter wurde aus den Landkreisen Oberhavel, Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und Uckermark gemeldet.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen erhöhte sich laut Ministerium innerhalb von 24 Stunden um 187 Fälle auf insgesamt 1311. 179 Menschen werden demnach im Krankenhaus behandelt, davon werden 19 intensivmedizinisch beatmet.

Die höchste Zahl an Infektionen mit Sars-CoV-2 ist nach Angaben des Ministeriums in der Stadt Potsdam registriert worden. Dort wurden 216 Menschen positiv auf den Erreger getestet.

17.24 Uhr: Berlin weitet Testkapazitäten deutlich aus

In Berlin sind die Testkapaziäten in den vergangenen Tagen deutlich ausgeweitet worden und sollen am Montag nochmals steigen. Inzwischen schaffen die zehn Labors 8150 Tests pro Tag, das sind mehr als doppelt so viele wie in der vergangenen 13. Kalenderwoche, als 3860 Corona-Tests in der Hauptstadt gemacht werden konnten. Das von der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ausgerufene Ziel, bis Ende April 10.000 Tests pro Tag zu schaffen, wird wohl übertroffen. Dafür hat Berlin 1,4 Millionen Euro ausgegeben, um vor allem für das Labor Berlin von Vivantes und Charité neue Großgeräte anzuschaffen. Zehn Labors testen in Berlin, Proben gehen aber auch in andere Bundesländer.

Kommende Woche werden die Möglichkeiten noch einmal wachsen. Denn der Pharmakonzern Bayer und das Landeslabor Berlin-Brandenburg prüfen jetzt Proben auf das Virus. Das Landeslabor kann an seinem Standort in Frankfurt/Oder 200 Tests pro Tag bewältigen. Bayer hat an seinem Forschungsstandort an der Sellerstraße in Wedding zwei Etagen freigeräumt und ein Testlabor eingerichtet.

16.55 Uhr: Charité will gesamtes Personal auf Coronavirus untersuchen

Die Charité will in Kürze anfangen, alle Mitarbeiter auf das Coronavirus zu untersuchen. Es gehe darum, möglicherweise unerkannte Infektionen zu erkennen, sagte Vorstand Ulrich Frei. Die berichteten hohen Infektionszahlen bei Klinikpersonal in Ländern wie Spanien seien „ein Punkt, der mir Sorgen macht“. Ob - und wenn ja wie viele - Mitarbeiter der Charité sich bisher angesteckt haben, wollte Frei nicht sagen.

Bundesweit sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag 2300 Infektionen bei medizinischen Mitarbeitern in Krankenhäusern und Arztpraxen nachgewiesen.

16.21 Uhr: USA konfiszieren Schutzmasken für Berlin - Geisel empört

Berlin muss in der Corona-Krise auf eine dringend benötigte Lieferung von 200.000 medizinischen Schutzmasken verzichten. Grund: Die USA haben die Ware auf einem Flughafen in Bangkok konfisziert, wie Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag mitteilte. "Wir gehen im Augenblick davon aus, dass dies im Zusammenhang mir dem Ausfuhrverbot für Masken der US-Regierung steht", erklärte Geisel.

Die Masken der Klasse FFP-2, die vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen können, waren nach seinen Angaben für die Berliner Polizei bestimmt. Berlin habe sie bei einem US-Unternehmen bestellt und bezahlt. Nach Recherchen des „Tagesspiegel“ wurden sie in China hergestellt, offizielle Angaben dazu lagen nicht vor.

Geisel kritisierte das Vorgehen der USA scharf. „Wir betrachten das als Akt moderner Piraterie“, erklärte er. „So geht man mit transatlantischen Partnern nicht um. Auch in globalen Krisenzeiten sollten keine Wildwest-Methoden herrschen.“ Die Bundesregierung müsse bei den USA auf die Einhaltung internationaler Regeln dringen.

16.01 Uhr: Experten raten zum Tragen von Atemschutzmasken

Führende Experten aus der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina haben das flächendeckende Tragen von Atemschutzmasken als Voraussetzung für eine Rückkehr zum normalen Alltagsleben angeregt. Mund-Nasen-Schutz reduziere die Übertragung von Viren, weil dadurch die Tröpcheninfektion sinke, schreiben die Wissenschaftler in einer am Freitag veröffentlichten „Ad-Hoc-Stellungnahme“ zu gesundheitsrelevanten Maßnahmen in der Corona-Pandemie.

Da sich eine große Zahl unerkannt Erkrankter ohne Symptome im öffentlichen Raum bewege, schütze ein Mund-NasenSchutz andere Menschen, verringere damit die Ausbreitung der Infektion und senke mittelbar das Risiko, sich selbst anzustecken. Zudem diene ein ein Mund-Nasen-Schutz „eingeschränkt auch unmittelbar dem Eigenschutz“, schreiben die insgesamt 19 Autoren, allesamt Professoren, zu denen sich auch Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer, der Virologe Christian Drosten und der Biologe Dirk Brockmann von der Humboldt Universität zählen:

„Eine schrittweise Lockerung der Einschränkungen sollte daher mit dem flächendeckenden Tragen von Mund-Nasen-Schutz einhergehen“, heißt es in dem Text. Dies solle im gesamten öffentlichen Raum gelten, unter anderem in Betrieben, Bildungseinrichtungen und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Solange es an Masken mangele, könne auch selbst hergestellter Schutz, Tücher oder Schals helfen. Die Experten haben auch die Wirkung ihrer Empfehlung auf den Fortgang der Pandemie berechnet. Demnach ist nach einem Auslaufen der Einschränkungen ohne Masken-Pflicht für Mai und Juni ein erneuter Anstieg der Infektionen auf und über das derzeitige Niveau zu erwarten. Mit Masken könnten die Neuinfektionen ab dem Mai deutlich reduziert werden. Das habe sich auch in Südkorea gezeigt.

15.40 Uhr: Krankenhaus Prenzlauer Berg wird zur Corona-Klinik

Im früheren Vivantes-Krankenhaus Prenzlauer Berg stehen ab in Kürze 200 Betten für die Behandlung von Berlinern bereit, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Laut Pankows Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU) ist die Klinik in den historischen Backsteinbauten an der Fröbelstraße „wieder vollständig in Betrieb“. Eigentlich hatte der Krankenhauskonzern Vivantes geplant, den Klinikstandort in Prenzlauer Berg komplett aufzugeben und den Betrieb ins Klinikum im Friedrichshain zu verlagern. Nun, als der Leerzug gerade gelungen war, macht das Land Berlin die Schließung wieder rückgängig.

Eine Sprecherin von Vivantes bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost die Maßnahme, das Haus in Prenzlauer Berg wieder zu nutzen – ein Erhöhung der Kapazität, die offenbar als Ergänzung für die neue Corona-Klinik auf dem Messegelände zu verstehen ist. „Am ehemaligen Krankenhausstandort im Prenzlauer Berg wird Vivantes weitere 200 Plätze für leichter erkrankte Corona-Patienten einrichten. Hier wird derzeit umgebaut und es wird ein Personalkonzept erstellt“, heißt es auf Anfrage bei Vivantes. Laut Stadtrat Kühne können im wiedereröffneten Krankenhaus, das sich direkt neben der im März eröffneten Corona-Teststelle in der Diesterwegstraße befindet, Patienten im Ernstfall notbeatmet werden.

15.21 Uhr: Prüfungen in Berlin nach Ostern sollen wie geplant stattfinden

Alle für die Zeit nach Ostern geplanten Prüfungen zum Abitur und zum Mittleren Schulabschluss in Berlin sollen trotz Corona-Krise wie geplant stattfinden. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung den Schulleitern in einem Rundschreiben mit. Dabei seien für die Prüfungen, die ab dem 20 April starten, besondere Maßnahmen des Infektionsschutzes geplant. So seien die Prüfungsräume so einzurichten, dass je nach Raumgröße die Abstandsregeln eingehalten werden und sich nicht mehr als acht – in Ausnahmefällen bei zeitgleicher Prüfung eines ganzen Jahrganges etwa beim Mittleren Schulabschluss maximal 10 Personen ­­ – gleichzeitig in einem Raum in normaler Klassenraumgröße aufhalten. In kleineren Räumen, beispielsweise in Vorbereitungsräumen für die Abiturprüfungen, sei die Anzahl der Personen entsprechend zu reduzieren. Die Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler sollten jeweils einen Abstand von zwei Meter umfassen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter müsse gewährleistet sein.

13.47 Uhr: Innensenator stellt Äußerung zu Beschränkungen klar

Eine Äußerung von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zu andauernden Beschränkungen und Abstandsregelungen bis Ende des Jahres hat für Aufregung gesorgt und ist nachträglich von der Senatsinnenverwaltung etwas relativiert worden. „Weil jetzt alle über vermeintlich länger andauernde Beschränkungen sprechen. Das ist nicht geplant“, twitterte die Senatsinnenverwaltung am Freitag wenige Stunden nach einem Interview Geisels im RBB-Inforadio über die Corona-Krise.

Weil jetzt alle über vermeintlich länger andauerende Beschränkungen sprechen. Das ist nicht geplant. @derInnensenator Andreas Geisel hat heute im @rbbinforadio gesagt: "Das geht nicht endlos. Aber es wäre jetzt nicht seriös zu sagen, am 19. April ist alles zu Ende." — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) April 3, 2020

Dort hatte der Innensenator gesagt: „Das geht nicht endlos. Aber es wäre jetzt nicht seriös zu sagen, am 19. April ist alles zu Ende. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir zwar diesen Lockdown im Laufe des April, Mai dann sicherlich lockern müssen. Das wird wohl so der Fall sein. Aber die Beschränkungen, Abstandsregelungen, die Veränderung unserer Lebensgewohnheiten - ich fürchte, das wird uns das ganze Jahr über begleiten.“

Dabei ging es Geisel wohl vor allem um Veränderungen bei der Einstellung und Lebensweise der Menschen und nicht um die drastischen aktuellen Abstandsregelungen. Bei Twitter schrieb seine Pressestelle: „Wir werden aber auch nach der Lockerung/Aufhebung des #lockdowns nicht so einfach zu unseren alten Lebensgewohnheiten zurückkehren können. Das Virus ist ja nicht weg.“

Wie erfolgreich die derzeitigen Maßnahmen seien und wie viel Lockerungen es demnächst wieder geben werde, könne erst Mitte April seriös beurteilt werden, sagte Geisel. „Im Mai wieder so weiterzumachen wie wir im Februar aufgehört haben, wünschen wir uns zwar alle, erscheint im Augenblick aber nicht realistisch - nicht bevor wir einen Impfstoff haben bzw. genügend Leute nach einer Infektion immunisiert sind.“

13.45 Uhr: Tägliche Polizei-Bilanz: Fünf Schließungen, 20 Straftaten, 67 Ordnungswidrigkeiten

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten überprüften stadtweit Objekte sowie Personen im Freien. Dabei wurden in fünf Fällen sofortige Schließungen angeordnet. 20 Straftaten wurden festgestellt sowie 67 Ordnungswidrigkeiten.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2012 objektbezogene Überprüfungen sowie 1473 Überprüfungen im Freien durch. In 835 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 918 Straften und seit dem 23. März 2020 529 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest

12.46 Uhr: Polizei-Gewerkschaften kritisieren: Kontaktregeln "völlig unklar formuliert"

Die Gewerkschaften der Polizei haben dem Berliner Senat vorgeworfen, die neuen Kontaktverbote in der Corona-Krise so unklar formuliert zu haben, dass sie kaum zu kontrollieren seien. Die Polizei könne sich „bei jeder Maßnahme auf Diskussionen einstellen, weil jetzt keinerlei Handlungssicherheit mehr besteht“, kritisierte die GdP am Freitag.

Weil der Senat keine zeitliche Frist für Erholungsphasen bei Sport und Bewegung an der frischen Luft festgesetzt habe, seien derartige Verstöße „nicht nachweisbar“. Zudem sei die Pflicht, einen Ausweis dabei zu haben, wieder abgeschafft worden. Nun könne jede Behauptung, dass man zusammen wohne oder verwandt sei, von der Polizei nur noch sehr zeitaufwendig überprüft werden. Die Bestimmungen seien damit ad absurdum geführt. Der Senat habe jegliche Verantwortung von sich geschoben und lasse die Polizei „komplett im Regen stehen“.

12.45 Uhr: Hilfsprojekt für Schüler aus bildungsfernen Familien

In Berlin sollen Schüler aus bildungsfernen Familien stärker unterstützt werden, damit sie in der Zeit der Schulschließungen wegen des Coronavirus nicht den Anschluss verlieren. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sowie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung starteten dazu am Freitag das Projekt „LernBrücken“.

Fachleute diverser Jugendhilfeeinrichtungen kümmern sich dabei um Schüler, denen in der Familie niemand beim häuslichen Lernen hilft oder die zu Hause keinen Computer, keine Internetverbindung oder kein Festnetz haben. Sie sollen gezielt kontaktiert und mit Lernhilfen versorgt werden. Regelmäßig sollen sie zudem Feedback bekommen, um sie zu motivieren und psychisch zu stärken, wie es hieß. Das ganze geschieht in Kooperation mit der jeweiligen Schule.

„Eine Gruppe von Kinder und Jugendlichen darf während der Schulschließungen keinesfalls vergessen werden: Das sind jene Schülerinnen und Schüler, die in Risikolagen aufwachsen“, erklärte Scheeres. „Sie brauchen gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit.“ Konkret geht es zum Beispiel um Kinder aus Familien mit wenig Geld oder mit ausländischen Wurzeln.

11 Uhr: Razzia in Neuköllner Shisha-Bars

Die Gemeinsame Einsatzgruppe Zigaretten hat am Donnerstagabend und in der Nacht zwischen 19 und 2 Uhr in Neukölln kontrolliert, ob die Verordnung im Kampf gegen das Coronavirus eingehalten wird. Dabei stellte sich ein vermeintlicher Friseurladen an der Neuköllner Flughafenstraße, in dem mehrere Personen ein- und ausgingen, als unangemeldete Shisha-Bar heraus. Auch in einem polizeibekannten Treffpunktlokal der Familie A.-C. in der Urbanstraße wurden mehrere Personen unerlaubt festgestellt. An der Johannisthaler Chaussee wurden in einem durch die fast vollständig abgeklebten Scheiben kaum einsehbaren Lokal mehrere Personen beim Kartenspielen beobachtet. Da auf Klopfen und Rufen nicht geöffnet, sondern das Licht im Laden ausgeschaltet wurde, musste mit einem Durchsuchungsbeschluss die Tür gewaltsam geöffnet werden. Zunächst wurden sechs Personen und etwas später - in einem Wandschrank versteckt - noch weitere zwei Personen festgestellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

10.45 Uhr: Zwölf Tote nach Corona-Infektion in Brandenburg

Zwölf Menschen sind in Brandenburg bislang nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit (Stand: 8 Uhr). In Potsdam und dem Landkreis Potsdam Mittelmark wurden demnach jeweils vier Todesfälle registriert. Jeweils ein Toter wurde aus den Landkreisen Oberhavel, Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und Uckermark gemeldet.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen erhöhte sich laut Ministerium innerhalb von 24 Stunden um 91 auf insgesamt 1204. 91 Menschen werden demnach im Krankenhaus behandelt, davon werden 19 intensivmedizinisch betreut.

09.51 Uhr: Geisel rechnet mit Abstandsregelungen für den Rest des Jahres

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) geht davon aus, dass die Abstandsregelungen wegen der Corona-Pandemie das ganze Jahr lang gelten könnten. Geisel sagte am Freitag im RBB-Inforadio, es gehe darum "die Infektionsgeschwindigkeit so zu verringern, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten und Zustände wie in Spanien oder Italien verhindern."

"Das wäre jetzt nicht seriös zu sagen, am 19. April ist alles zu Ende. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir zwar diesen Lockdown im Laufe des April, Mai dann sicherlich lockern müssen. (...) Aber die Beschränkungen, Abstandsregelungen, die Veränderung unserer Lebensgewohnheiten - ich fürchte, dass wird uns das ganze Jahr über begleiten."

Zum Bußgeldkatalog, der seit Freitag in Berlin gilt, sagte Geisel: "(Den) gibt es für die hartnäckigen Verweigerer, für diejenigen, die Widerstand leisten und diejenigen, die glauben, sich nicht an Regeln halten zu müssen." Die Polizei werde hier mit Augenmaß vorgehen.

In der Überschrift berichteten wir zuerst, dass die Kontaktsperre für den Rest des Jahres gelten könnte, es handelt sich aber um die Abstandsregelungen.

08.08 Uhr: Berliner Tierpathologe beruhigt Haustierbesitzer

Können sich Katze und Hund mit dem neuartigen Coronavirus anstecken und es übertragen? Achim Gruber, Chef der Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und ausgewiesener Kenner von Tierkrankheiten, beruhigt besorgte Haustierbesitzer. Für Hunde gibt er sofort Entwarnung. Bei Katzen sei die Forschungslage deutlich unklarer, aber generell sieht Gruber auch bei ihnen keinen Grund zur Sorge - geschweige denn zur Panik. Für Katzen gebe es eine erste, aber schwache Studie, die eine Rolle bei der Übertragung nicht komplett ausschließen lässt. „Aber das heißt noch lange nicht, dass Katzen erkranken - oder gar Menschen infizieren könnten.“ Und Tests? „Die sollten im Moment für Menschen eingesetzt werden“, betont Gruber. Was die aktuelle Forschung sagt und wie sich das Tierheim Berlin und der Zoo Berlin äußern, lesen Sie hier.

Haustierbesitzer waren alarmiert, als am vergangenen Wochenende bei einer Katze im belgischen Lüttich das Coronavirus nachgewiesen wurde. Ihr Halter war nach einer Italienreise nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert.

Auch interessant: Kuscheln erlaubt: Tipps für Haustierhalter in Corona-Zeiten

07.01 Uhr: Tausende melden sich als freiwillige Erntehelfer - Landwirte skeptisch

Mindestens 300.000 Helfer werden laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner benötigt, um die Engpässe angesichts fehlender Saisonarbeiter in der Landwirtschaft bewältigen zu können. Deswegen rief sie die Bürger noch einmal dazu auf, freiwillig an der diesjährigen Ernte teilzunehmen. Über die Kampagne www.daslandhilft.de, an der das Agrarministerium beteiligt ist, hätten sich erfreulicherweise bereits 42.000 Menschen zur Saisonarbeit gemeldet.

Allerdings gibt es auch Bedenken. So weisen viele Landwirte darauf hin, dass ungelernte deutsche Freiwillige geschulte Fachkräfte aus Osteuropa nicht gleichwertig ersetzen können. Auch diese hätten gewisse Sorgen, wie Gerald Simianer vom Beelitzer Spargelhof weiß: „Viele meiner polnischen Erntehelfer haben Angst, dass sie sich über Städter aus Berlin mit dem Coronavirus infizieren könnten“. Skeptisch eingestellt sei man bei ihm zudem gegenüber Kurzarbeitern. Denn sollte das wirtschaftliche Leben in einem Monat weitergehen, könne es durchaus passieren, dass die Höfe mitten in der Hochsaison plötzlich leer dastehen und die Freiwilligen stattdessen zurück an ihre eigentlichen Arbeitsstellen wandern. Hier finden Sie den ganzen Bericht.

Fotos der Corona-Krise: Berlin steht still

05.04.2020: Besucher stehen auf dem Tempelhofer Feld an einem Toiletten-Container Schlange. Foto: Christoph Soeder / dpa

05.04.2020: Der Strausberger Platz mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Besucher im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Polizisten im Volkspark Friedrichshain. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Im Schlauchboot auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP



05.04.2020: Polizisten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020, Berlin: Leere Bahngleise vor den Hochhäusern des Potsdamer Platzes. Foto: Christoph Soeder / dpa

04.04.2020: Ein Polizeiwagen fährt zwischen Spaziergängern auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

04.04.2020: Menschen sitzen im Mauerpark in Prenzlauer Berg und genießen das gute Wetter. Foto: Christophe Gateau / dpa

03.04.2020: Ein Schild mit Verhaltenshinweisen hängt an einem Wegeschild in einer Kleingartenanlage in Pankow. Foto: Jörg Carstensen / dpa



02.04.2020: Klopapier-Berge in einem türkischen Supermarkt am Mehringdamm in Kreuzberg. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

02.04.2020: Ein Radfahrer vor der Berliner Mauer. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Ein Kunde an einem Döner-Stand in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Der fast verlassene Heinrichplatz in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Freiwillige der Heilsarmee verteilen Essen an Obdachlose am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images



02.04.2020: Das Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Eine Schlange vor einem berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

01.04.2020: Am Park Inn Hotel am Alexanderplatz sind die Lichter in Herzform angeschaltet worden. Foto: Christophe Gateau / dpa

01.04.2020: Geschlossene Restaurants am Hackeschen Markt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Geschlossene Cafés am Gendarmenmarkt. Foto: Maja Hitij / Getty Images



01.04.2020: Jogger an der Museumsinsel. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Spaziergänger am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf. Foto: Paul Zinken / dpa

01.04.2020: Menschenleer ist der Lustgarten vor dem Alten Museum. Foto: Jörg Carstensen / dpa



01.04.2020: Der Berliner Hauptbahnhof ist menschenleer. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Eine Joggerin am Bahnhof Zoo. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Bis auf einen Jogger ist die Wiese vor dem Reichstagsgebäude verlassen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

01.04.2020: Das Kadewe ist geschlossen. Foto: Sean Gallup / Getty Images



31.03.2020: Das Staatsballett im Homeoffice. Vivian Assam Koohnavard trainiert auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen / dpa

31.03. 2020: Im Regierungsviertel. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images

30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa

30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa

29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa

28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images



28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa

28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa



27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images

26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa

26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa

27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa

25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa



25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa

25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images

23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa



23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa

23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images

23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP

23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa

23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa

23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa



23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images



20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa

19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa

19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa

19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa



18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP

18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa

18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa

20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP

20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa

20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

31.03.2020, Berlin: Vivian Assam Koohnavard, Balletttänzerin, trainiert in ihrer Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Britta Pedersen / dpa



06.56 Uhr: Innensenator Andreas Geisel schließt Katastrophenfall nicht aus

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigt sich trotz Coronavirus optimistisch – bereitet aber auch einen Katastrophenfall vor. Als Dienstherr von Polizei und Feuerwehr steht er in der Corona-Krise besonders im Fokus.

"Wir sehen in weiten Teilen der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung. Die Polizei hat seit Mitte März fast 2000 Objekte in der Stadt überprüft, über 1400 Überprüfungen im Freien durchgeführt und bislang um die 900 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Das alles in einer 3,7-Millionen-Metropole", sagte er im Interview mit der Berliner Morgenpost. "Gegen die Unverbesserlichen, die es überall gibt, werden Polizei und Ordnungsämter konsequent vorgehen. Dafür gibt es jetzt auch einen Bußgeldkatalog." Der Grundsatz laute: "Bleiben Sie zuhause!" Lesen Sie hier das komplette Interview.

06.00 Uhr: Bußgeldkatalog tritt in Kraft

Jetzt ist auch in Berlin festgelegt, wie Verstöße gegen die Auflagen in der Corona-Krise geahndet werden. Es kann durchaus teuer werden. Die Ausgangsbeschränkungen sind zudem bis nach Ostern verlängert worden - bis zum 19. April. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren, ob sich die Menschen an die Auflagen halten. Lesen Sie hier alle Details.

Mit Blick auch auf die erwarteten wärmeren Tage ist eine Debatte entbrannt, wie Menschenansammlungen im Freien verhindert werden können. Die Forderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Parks und größere Plätze in der Stadt zu schließen, lehnt Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) ab.

+++ Donnerstag, 2. April 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Donnerstag

► Senat beschließt Corona-Bußgeldkatalog

► Michael Müller: "Wir sind noch nicht über den Berg"

► Wirtschaftssenatorin: Krise trifft Berlin mit voller Härte

20.49 Uhr: Neuer Bußgeldkatalog soll ab Freitag gelten

Der Bußgeldkatalog, den der Senat am Donnerstag beschlossen hat, soll ab Freitag gelten. Bußgelder werden verhängt für den Fall, dass Menschen in Berlin gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Gleichzeitig wurden die Vorschriften bis zum 19. April verlängert. Demnach sind bei einem Verstoß künftig Bußgelder zwischen 25 und 10.000 Euro fällig. Die Ausweispflicht entfällt. Künftig müssen die Ladenbetreiber zum Beispiel von Supermärkten dafür sorgen, dass die Verbote in ihren Geschäften eingehalten werden. Andernfalls kann ein Bußgeld von 100 bis 2500 Euro verhängt werden.

Wer außerhalb der eigenen Wohnung den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält, kann mit einer Strafe von 25 bis 500 Euro belangt werden. Für die Durchführung einer Veranstaltung muss mit einem Bußgeld zwischen 500 und 2500 Euro gerechnet werden, wer Touristen beherbergt kann mit einem Bußgeld bis 10.000 Euro belegt werden. Gleiches gilt für Restaurants sowie Kneipen die trotz Verbot öffnen. Lesen Sie die Details hier.

19.41 Uhr: Zahl der Infizierten in Berlin steigt auf 3223

In Berlin gibt es derzeit 3223 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das sind 230 mehr als gestern.1675 Personen sind männlich, 1539 weiblich. Bei neun Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen hat sich um zwölf auf 116 erhöht. Insgesamt liegen 458 in Krankenhäusern, 21 weniger als gestern.

20 am Coronavirus erkrankte Patienten sind bislang verstorben, drei mehr als gestern. Die verstorbenen Patienten staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: drei der Verstorbenen waren 40 bis 60 Jahre alt, fünf verstorbene Patienten waren 60 bis 80 Jahre alt und 12 der verstorbenen Patienten waren über 80 Jahre alt

19.35 Uhr: Senat einigt sich auf Bußgeldkatalog

Der Senat hat sich auf einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Ausgehbeschränkungen verständigt. Demnach sind künftig Bußgelder zwischen 25 und 10.000 Euro für Personen fällig, die gegen die Vorschriften verstoßen.

18.43 Uhr: Stadtmission verteilt Nothilfepäckchen an Obdachlose

Mit täglich bis zu 2000 Nothilfepäckchen will die Berliner Stadtmission obdachlosen Menschen durch die Corona-Krise helfen. Dazu sei die Aktion „#nothilfeberlin“ ins Leben gerufen worden, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit. In der „Packstation 1“ in der Cafeteria des Jugendgästehauses packen den Angaben zufolge acht Ehrenamtliche unter Anleitung eines Verantwortlichen die Päckchen, die dann an elf Standorten in der Stadt verteilt werden. Ein Notpäckchen enthält den Angaben nach zwei Sandwiches, Obst, einen halben Liter Wasser und ein Müsliriegel.

Auch verschiedene Gastronomen sowie die Berliner Verkehrsbetriebe unterstützen laut Stadtmission das Projekt und packen auf eigene Kosten die Päckchen für Bedürftige. Die Deutsche Bahn habe Teile der Logistik übernommen und Päckchen ausgeliefert. Die Ware stamme zum Teil von der Tafel, von Berliner Restaurants oder Hotels.

17.45 Uhr: 1,8 Millionen Euro für Forschung zum Coronavirus

Berliner Wissenschaftler wollen gemeinsam zum neuen Coronavirus forschen. Das Vorhaben mit dem Titel „Corona Virus Pre Exploration Projekt“ werde über ein Jahr mit rund 1,8 Millionen Euro gefördert und lege die Grundlage für eine umfangreiche Forschung, teilten Humboldt-Universität, Freie Universität und Technische Universität sowie die Charité gemeinsam mit.

17.15 Uhr: Berliner Polizei bekommt Desinfektionsmittel und Schutzanzüge gespendet

Die Berliner Polizei erhält in Kürze größere Mengen Desinfektionsmittel und Schutzkleidung. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) twitterte am Donnerstag ein Foto, auf dem zahlreiche Kartons zu sehen sind mit der Aufschrift „Spende PSA und Desinfektion“. Dazu hieß es: „Liebe @polizeiberlin, danke, dass Ihr gut auf uns aufpasst! Damit Ihr Euch in #Corona-Zeiten schützen könnt, schicken wir morgen Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe & Schutzanzüge an Euch.“ Alles sei schon vorbereitet.

16.55 Uhr: Weitere Hilfen für Studierende in Not in Sicht

Die Mittel des Studierendenwerkes für Berliner Studenten in akuter finanzieller Not sollen weiter aufgestockt werden. Der Verwaltungsrat müsse der Umwidmung von weiteren rund 450.000 Euro, die eigentlich für andere Zwecke vorgesehen waren, noch zustimmen, sagte die Sprecherin des Studierendenwerkes, Jana Judisch.

Anfang der Woche waren 120.000 Euro aus einem Notfonds bereitgestellt worden, aus dem Studenten eine einmalige Hilfe von 500 Euro erhalten konnten. Allein in einer Nacht seien 350 Anträge per Mail eingegangen, berichtete Judisch. Das Geld habe jedoch nur für 240 Anträge gereicht. Insgesamt lägen jetzt 1100 Anträge vor. Damit sei absehbar, dass auch das neue Geld rasch verbraucht sein werde. „Dann brauchen wir Unterstützung von anderer Seite“, sagte Judisch.

16.29 Uhr: Deutsche Bank spendet Berlin 100.000 Schutzmasken

Die Deutsche Bank spendet dem Land Berlin 100.000 Operations-Masken für die medizinische Versorgung in der Corona-Krise. „Mit der Spende der OP-Masken aus unseren Beständen wollen wir die gemeinsamen Anstrengungen unbürokratisch unterstützen“, teilte Harald Eisenach, Sprecher der Geschäftsleitung für die Region Ost, am Donnerstag mit.

Schon wenige Tage zuvor hatte die Bank rund 375 000 solcher Masken der Stadt Frankfurt zur Verfügung gestellt. Das Land Berlin werde die Ausrüstung nun an Kliniken, Pflege- und Sozialeinrichtungen sowie Behörden zuteilen. Die Masken stammen demnach aus den Beständen, den die Deutsche Bank im Rahmen der Sars-Epidemie angeschafft hatte.

14.52 Uhr: BVG weitet Berlkönig-Angebot für Corona-Helden aus

Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte dürfen derzeit umsonst mit dem Berlkönig fahren. Die Betreiber des Rufbusses, BVG und ViaVan, wollen damit seit der vergangenen Woche medizinisches Personal bei ihrem täglichen Einsatz gegen die Corona-Pandemie unterstützen. Dazu wurde das befahrene Gebiet vornehmlich in der östlichen Innenstadt um das Vierfache vergrößert. Ab Freitag soll es noch einmal ausgeweitet werden, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.15 Uhr: Klinik-Clowns kommen jetzt über das Internet

Die Klinik-Clowns des Vereins „Rote Nasen“ besuchen derzeit über das Internet große und kleine Patienten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. „Mit dieser virtuellen Aufmunterung wollen wir zeigen, dass die Menschen nicht alleine sind und wir sie weiterhin beim Gesundwerden unterstützen, auch wenn wir sie nicht live besuchen können“, sagte der künstlerischer Leiter des Klinik-Clown-Vereins, Reinhard Horstkotte. Die Online-Clowns senden aus dem Homeoffice und gehen per Facebook- und Instagram-Livestream, YouTube und per Videokonferenz auf „virtuelle Visite“.

13.37 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog

Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg finden Sie hier.

11.48 Uhr: Müller: „Es werden noch harte Wochen auf uns zukommen“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in der Corona-Krise die Berliner weiter um Geduld gebeten. „Es werden noch harte Wochen auf uns zu kommen“, sagte Müller. „Ich appelliere an alle Berlinerinnen und Berliner, die Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen.“ Dazu gehöre auch, auf Verwandtenbesuche zu verzichten. Man habe in den Nachbarländern gesehen, wie schnell die Lage eskalieren könne. „Es dient unser aller Gesundheit.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) halten sich die meisten Berliner an die Ausgangsbeschränkungen. Seit dem 14. März wurden 2000 Objekte überprüft, 830 davon mussten geschlossen werden. Die Zahl gehe aber deutlich zurück. Am gestrigen Mittwoch seien noch 31 Objekte überprüft und vier geschlossen worden. Es wurden nur noch 39 Verstöße im Freien geahndet. Vor diesem Hintergrund warnte Geisel vor einer weiteren Verschärfung der Einschränkungen. „So lange die Akzeptanz so hoch ist, ist das nicht angesagt.“

