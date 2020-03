Fleisch, Fisch und Obst werden in Berlin teurer

Berlin. Viele Berliner haben es bereits vor der Corona-Krise an ihrem Geldbeutel gespürt: Die normale Rechnung im Supermarkt fällt höher aus als früher. Hintergrund sind zum Teil drastische Preissprünge bei manchen Lebensmitteln.

Insgesamt sind Nahrungsmittel nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg im März dieses Jahres in Berlin um 3,4 Prozent teurer als vor einem Jahr. In Brandenburg müssen Verbraucher sogar 4,5 Prozent mehr bezahlen. Damit sind die Lebensmittelpreise dreimal – oder im Brandenburger Fall sogar viermal – so stark gestiegen wie die gesamten Lebenshaltungskosten. Das Statistische Bundesamt hat für ganz Deutschland für Lebensmittel einen Preisauftrieb von 3,3 Prozent berechnet, also auf dem Berliner Niveau.

Öle, Speisefette und Butter billiger

Wer Vegetarier ist, kommt dabei um einen großen Posten des Preisanstiegs vorbei. Denn vor allem für Fleisch, Wurst und Fisch müssen die Verbraucher derzeit tief in die Tasche greifen. Die Statistiker nennen Beispiele: So war Schweinebraten in Berlin um 11,2 Prozent und in Brandenburg um 18,9 Prozent teurer als vor einem Jahr. Für Schweinekotelett beziehungsweise Schnitzel musste in Berlin 9,1 Prozent und in Brandenburg 13,6 Prozent mehr ausgegeben werden.

Aber auch Obst kostet mehr. Äpfel waren in Berlin um 13,3 Prozent und in Brandenburg um 13,5 Prozent teurer als im März 2019. Sinkende Preise für andere Produkte konnten den Anstieg nicht wirklich bremsen. Öle und Speisefette wurden billiger. Butter gibt es zur Zeit in Berlin im Durchschnitt für 12,2 Prozent weniger Geld.

Insgesamt setzt sich bei den Lebensmittelpreisen der Trend der vergangenen Monate fort. Das Statistikamt hatte Ende Februar für Fisch und Fischwaren ein deutliches Plus gemeldet. Für Räucherfisch, aber auch für frischen Kabeljau oder Lachs stiegen die Preise zum Vorjahr um mehr als 13 Prozent. Beim Obst verzeichneten Weintrauben einen Preissprung um 25 Prozent.

Experten führen den Preisanstieg vor allem auf die Dürre des vergangenen Sommers zurück. Bauern mussten Viehfutter zukaufen, weil die eigenen Äcker nicht genug hergaben. Entsprechend ziehen die Preise für Fleisch seit Monaten an. Die Apfelernte war deutlich schlechter ausgefallen als im Herbst 2018.

Beim Deutschen Bauernverband verweist man darauf, dass sich Lebensmittel über die vergangenen zehn Jahre gesehen stärker verteuert hätten als andere Güter. 2019 habe sich diese Situation umgekehrt. Schon im Vorjahr waren die Nahrungsmittelpreise stärker gestiegen als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Das dürfte so weitergehen, schon allein deshalb, weil die Landwirte aktuell über Arbeitskräftemangel wegen der ausbleibenden Saisonkräfte aus Osteuropa klagen.

Preise für Schuhe und Bekleidung ziehen an

Insgesamt fällt die Inflationsrate bis zum Einsetzen der Corona-Krise einigermaßen moderat aus. In Berlin liegt der Preisanstieg über alle Güter gesehen bei 1,5 Prozent zum Vorjahresmonat und damit etwas niedriger als in ganz Deutschland (1,7 Prozent). Preisbremsend wirkten sich vor allem die Energiepreise aus. Das lag auch am milden Winter, der den Bedarf an Heizöl oder Gas in Grenzen hielt. Überdurchschnittlich zogen die Preise von Schuhen und Bekleidung im März an, aus Sicht der Statistiker steckt dahinter der Wechsel von der Winter- zur Sommersaison.

Und auch die Preise in Hotels und Gaststätten stiegen mit 2,7 Prozent überdurchschnittlich. Damit dürfte es nun aber vorbei sein. In der Corona-Krise sind alle Gaststätten vermutlich noch länger geschlossen. Und auch Schuhe und Kleidung darf derzeit niemand in stationären Geschäften einkaufen.