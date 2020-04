Corona in Berlin: Tegel, Schönefeld, BER - So ist die Lage an den Flughäfen

Die Coronavorus-Krise trifft die Berliner Flughäfen hart. So ist die Situation an den Airports in Tegel und Schönefeld.

Tegel, Schönefeld, BER Corona-Krise in Berlin: Das ist die Lage an den Flughäfen

Die Coronavorus-Krise trifft die Berliner Flughäfen hart. Die Airports in Tegel und Schönefeld sollen allerdings weiter am Netz bleiben.

Berlin wollte eigentlich den Flughafen Tegel (TXL) schließen, um Kosten zu sparen. Jetzt wollen die Verantwortlichen nach Ostern die Lage neu einschätzen.

Der Flughafen BER soll bislang wie geplant am 31. Oktober 2020 öffnen.

Check-in und Abfertigung an den Berliner Flughäfen sind durch die Corona-Krise angepasst worden. Unten erfahren Sie, wie die Prozesse nun ablaufen.

Berlin. Die Coronavirus-Pandemie hat den weltweiten Flugverkehr weitgehend lahmgelegt. Die Auswirkungen dieser Krise sind auch an den Berliner Flughäfen in Tegel (TXL), in Schönefeld (SXF) und auf der Baustelle des geplanten Hauptstadtflughafens BER spürbar.

Trotz der stark gesunkenen Passagierzahlen bleiben allerdings die beiden Flughäfen in Schönefeld und Tegel am Netz. Um die Einnahmeverluste in der Corona-Krise zu bewältigen, soll die Betreibergesellschaft Staatshilfe in Millionenhöhe erhalten. Darauf haben sich die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund verständigt. Stimmen die drei Parlamente zu, könnte die staatliche Flughafengesellschaft in diesem Jahr bis zu 300 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital als Corona-Hilfe bekommen.

"Diese Entscheidung bestätigt unsere bisherigen Anstrengungen, in der aktuellen Situation so kostensparend wie möglich zu agieren, um diese harte Zeit für das Unternehmen überstehen zu können", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Berlin scheiterte aber bei den Mitgesellschaftern damit, die sofortige Schließung des Flughafens Tegel durchzusetzen. Auch das sollte Kosten senken.

Die Flughafen-Eigentümer wollen darüber aber nach Ostern noch einmal sprechen. Entscheidend dürfte dann sein, wie sehr das öffentliche Leben dann noch eingeschränkt ist, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die bisherigen Maßnahmen gelten bis zum 19. April.

Coronavirus in Berlin: Flughäfen in Tegel und Schönefeld mit wenigen Fluggästen

An den Flughäfen Tegel und Schönfeld gibt es momentan nur wenige Tausend Fluggäste pro Tag, üblich sind durchschnittlich insgesamt rund 100.000. Inzwischen sind die Terminals jeweils bis auf eins geschlossen. Allein in Tegel entgeht den Betreibern nach internen Berechnungen eine Million Euro Umsatz pro Tag. Das Unternehmen hat Kurzarbeit beantragt.

Die Flughafengesellschaft erhoffte sich monatliche Einsparungen von etwa sechs Millionen Euro, wenn Tegel vorübergehend geschlossen und nur noch von Schönefeld geflogen würde. Dort liegt das Frachtzentrum, Nachtflüge sind anders als in Tegel erlaubt. Berlin wäre damit dem Vorbild Paris gefolgt, das den Flughafen Orly am Mittwoch schließt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) pochte jedoch darauf, in der deutschen Hauptstadt beide Standorte am Netz zu lassen.

Trotz Corona-Krise: Weiteres Geld für den Flughafen BER

Die Regierungen von Berlin, Brandenburg und dem Bund wollen auch weiteres Geld in den neuen Hauptstadtflughafen BER stecken. Von 2021 bis 2024 hat das Unternehmen nach dem Businessplan noch eine Finanzlücke von 792 Millionen Euro. Die Hälfte davon will es sich am Kapitalmarkt beschaffen, die andere Hälfte von seinen Eigentümern. Sie willigten ein, das Kapital zuzuführen.

Der Finanzrahmen für den BER liegt bislang bei 6,5 Milliarden Euro, davon sind mindestens 2,7 Milliarden Euro Steuergeld. Die Kosten des Projekts haben sich seit dem ersten Spatenstich 2006 mehr als verdreifacht. Eine Eröffnung ist nach mehreren geplatzten Terminen nun am 31. Oktober dieses Jahres geplant. Das zusätzliche Geld brauchen die Betreiber nach eigenen Angaben, weil auch nach der Inbetriebnahme noch Rechnungen und Nachträge für den BER zu begleichen sind.

Seit Montag (30. März 2020) sind die Prüfer des Tüv wieder auf der Baustelle, wie ein Sprecher der Prüforganisation bestätigte. Die Fachleute hatten sich am 18. März wegen eines Corona-Verdachtsfalls, der sich später bestätigte, in Quarantäne begeben. Die übrigen Kollegen hätten die Quarantäne-Zeit nutzen können, sagte der Sprecher. Sie hätten zu Hause Berichte und Dokumentationen in Augenschein genommen, sagte der Sprecher.

Flughäfen Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF): Das müssen Passagiere wissen

Aufgrund des geringen Passagieraufkommens hat die Berliner Flughafengesellschaft ihre Abfertigungsprozesse verändert.

Flughafen Schönefeld: Bis auf Weiteres werden alle Flüge im Terminalbereich M (ehemals D) abgefertigt

Flughafen Tegel: Seit dem 19. März wird der Verkehr weitestgehend im Terminal C konzentriert.

Passagiere werden gebeten, sich online oder vor Ort an den Monitoren über ihr Terminal zu informieren.

Abholer werden gebeten, ankommende Fluggäste außerhalb der Terminals zu empfangen und beim Warten den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten.

Alle Informationen zum Umgang der Berliner Flughäfen mit dem Coronavirus lesen Sie auch hier.

Flughäfen Schönefeld und Tegel: Einrichtungen und Erreichbarkeit

Die Fluggastinformationen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Öffnungszeiten der Shops und Gastronomieeinrichtungen werden tagesaktuell an die sich ändernden Auflagen der Behörden und das Passagieraufkommen angepasst.

Ein Basisangebot ist an beiden Flughäfen bis auf Weiteres gegeben. Die Besucherterrassen Schönefeld und Tegel wurden bis auf Weiteres geschlossen.

TXL und SXF: Corona-Maßnahmen an den Berliner Flughäfen

Die präventive und fachgerechte Desinfektion von Oberflächen von besonders stark genutzten Flächen (z.B. Taster, Aufzüge, Klinken, Handläufe, Griffe, Tresen, Info-Counter, Bordkartenscanner, Passkontrollschalter, Self-Check-in-Counter, Food- und Beverage-Automaten) wurde deutlich intensiviert.

Alle Sanitäranlagen werden kontinuierlich einer Flächendesinfektion unterzogen und ebenso werden die Seifenspender und Seat Cleaner rund um die Uhr aufgefüllt und fachgerecht desinfiziert.

Abfliegende und ankommende Passagiere erhalten über Terminaldurchsagen, Plakate und Monitore in den Terminals aktuelle Informationen.

